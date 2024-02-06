«Челси» и «Проект Почеттино»: как тяжелый сезон сказывается на тренере, владельцах и команде

Менее чем через год после увольнения Грэма Поттера два поражения при восьми пропущенных голах — это все, что было нужно, чтобы спустить «Челси» в нижнюю половину таблицы Премьер-лиги, и проект, принадлежащий Тодду Боэли и консорциуму Clearlake Capital, снова находится под огнем критики.

Маурисио Почеттино и его игроки сейчас сталкиваются с открытой враждебностью со стороны собственных болельщиков, и никто работающий в клубе на любом уровне не застрахован от критики и вопросов. Вряд ли это идеальная подготовка к финалу Кубка лиги против лидера лиги «Ливерпуля» на «Уэмбли» в феврале.

The Athletic внимательно изучает, как «Челси» — от главного тренера до владельцев, игроков и болельщиков — справляется с этой турбулентностью.

Как Почеттино справляется с ситуацией?

С каждой неделей тот уверенный в себе Почеттино, посетивший свою первую официальную пресс-конференцию в качестве главного тренера «Челси» в июле, становится все более далеким воспоминанием.

В отличие от Поттера, Почеттино смог более подробно и индивидуально выразить свои мысли на брифингах для СМИ. Он высказал веские аргументы в отношении того, как длинный список травм повлилял на команду и ее игру. Отсутствие ключевых футболистов не только означает, что вы не можете регулярно работать со своими лучшими игроками, но и пагубно влияет на отсутствие конкуренции за места в составе.

Но в последнее время появились некоторые признаки напряжения, охватившего его: пара раздраженных перепалок с журналистами по поводу задаваемых ими вопросов.

Самая последняя из них произошла на прошлой неделе, когда было подчеркнуто, что количество набранных очков при Почеттино аналогично показателю «Челси» в прошлом сезоне. После воскресного поражения от «Вулверхэмптона» со счетом 2:4 «Челси» Почеттино набрало 31 очко в 23 матчах высшего дивизиона, как и на том же этапе в прошлом сезоне.

«В прошлом сезоне меня здесь не было», — отрезал он. «В команде 15 или 16 новых игроков, которых не было в прошлом сезоне. Как можно сравнивать? На данный момент нам нужно поместить все это в контекст. Нужно учитывать все, построить команду — это сложно, по волшебству это не происходит».

Это обоснованный аргумент, но к настоящему времени также должны были появиться признаки прогресса в том, как играет команда.

Маурисио Почеттино globallookpress.com

В отличие от Поттера, Почеттино выиграл от того, что у него была возможность поработать с командой в течение полной предсезонки, а также у него было меньшее количество матчей из-за отсутствия еврокубков.

И, несмотря на многочисленные травмы, у него есть основная группа игроков, с которыми предстоит работать на протяжении большей части кампании. Тиагу Силва, Аксель Дисаси, Леви Колвилл, Энцо Фернандес, Мойсес Кайседо, Конор Галлахер, Коул Палмер, Рахим Стерлинг, Михаил Мудрик и Николас Джексон сыграли по 19 или более матчей в Премьер-лиге.

В контексте этого уже должны были появиться признаки выработанного плана.

Но, пожалуй, лучшие выступления «Челси» — домашние ничьи с «Ливерпулем», «Арсеналом» и «Манчестер Сити» — пришлись на первые три месяца сезона. Их худшие результаты на выезде с «Ньюкаслом», «Манчестер Юнайтед», «Мидлсбро» и «Ливерпулем», а также домашнее поражение от «Вулверхэмптона» произошли в последние три месяца.

Это указывает на ухудшение ситуации, а не на улучшение.

Некоторые анонимные источники, близкие к раздевалке, предположили, что тактические тренировки очень ограничены, и игроки, по сути, играют спонтанно. Другие утверждают, что это не так.

Нужно поговорить и управление командой во время матчей. Замены, которые часто происходят слишком поздно и не могут изменить ход игр, не помогают Почеттино завоевать расположение болельщиков. В этом сезоне «Челси» отыгрывался и выигрывал матч всего три раза во всех соревнованиях: против «Уимблдона» из второй лиги в Кубке лиги, против испытывающего серьезные проблемы «Бернли» и против «Тоттенхэма», оставшегося вдевятером.

Поведение Почеттино на бровке во время матчей становится все более сдержанным, и в матче с «Вулверхэмптоном» мы,возможно, видели 51-летнего специалиста в его худшем состоянии. Когда «Челси» проиграл «Ньюкаслу» в ноябре, он разозлился после матча и позволил своей страсти проявиться. С тех пор эта искра тускнела с каждой послематчевой пресс-конференцией, следовавшей за очередным поражением.

Учитывая прошлое Почеттино в «Тоттенхэме», ему изначально было сложно завоевать расположение всей фанатской базы «Челси». Несколько опытных болельщиков с самого начала сказали The Athletic, что его связь с их лондонскими соперниками означает, что ему никогда не будут рады.

Маурисио Почеттино globallookpress.com

Но роль главного тренера на «Стэмфорд Бридж» сложна независимо от того, кто на нем находится, и следует иметь в виду, что Почеттино в клубе и команде нужно налаживать много взаимоотношений и держать под контролем много эго. К тому же он вывел мужскую команду «Челси» в первый финал кубка с тех пор, как у команды появились новые владельцы.

На прошлой неделе он отметил, что Юргену Клоппу дали время превратить «Ливерпуль» в очень уважаемую команду, которой они являются сегодня, и считает, что ему следует оказать такую ​​же любезность.

Победа в Кубке лиги на «Уэмбли» даст ему некоторую свободу действий, даже если сам Почеттино признает, что «терпение руководства не бесконечно».

Все ли в порядке с владельцами?

Помните, когда в 2022 году началась эпоха пост-Романа Абрамовича, как часто вы видели или слышали о Тодде Боэли?

Его общение с болельщиками на ежегодном обеде в декабре стало заметным событием и это о многом говорит, потому что его появления на «Стэмфорд Бридж»стали очень редким событием. Сейчас редко можно увидеть Боэли и его коллегу-совладельца Бехдада Эгбали вместе.

Несколько анонимных источников утверждают, что сейчас дуэт не в таких хороших отношениях, как раньше. В «Челси» это категорически отрицают, подчеркивая, что отношения между всеми старшими сотрудниками клуба, включая спортивных директоров Пола Уинстенли и Лоуренса Стюарта, очень хорошие.

Боэли и Эгбали, который вносит куда больший вклад в управление «Челси», чем думают многие, перед концом прошлого года ужинали вместе в Лос-Анджелесе и ежедневно общались по телефону или посредством текстовых сообщений. Как и в большинстве деловых предприятий, в руководстве бывали разногласия, и иногда они озвучивались перед публикой.

Но, по сути, пара по-прежнему придерживается общей стратегии — как с коммерческой, так и со спортивной стороны.

И у Боэли, и у Эгбали есть и другие важные деловые интересы. После напряженного первого сезона после покупки клуба, в ходе которого он работал временным спортивным директором, Боэли планировал немного сдать назад в сезоне 2023–24. Именно поэтому сейчас на «Стэмфорд Бридж» обычно больше всего заметны Эгбали, Уинстенли и Стюарт, будь то на трибунах или в домашней раздевалке после игр.

Бехдад Эгбали globallookpress.com

Владельцы довольны тем персоналом, что был нанят для управления клубом, и после бардака последовавшего за покупкой клуба, чувствуют, что теперь они находятся в лучшем положении, чтобы двигаться дальше. В ближайшие месяцы на работу под руководством Уинстенли и Стюарта в селекционный отдел будет назначено еще больше персонала.

Много говорилось о явном нежелании «Челси» выходить на трансферный рынок в январе, и был сделан вывод, что они изо всех сил пытались соблюдать правила Премьер-лиги по прибыли и устойчивому развитию (ПУР). Тем не менее, «Челси» делал предложения по игрокам, в том числе по высоко оцениваемому вингеру «Брюгге» Антонио Нусе, чей запланированный переход в «Брентфорд» сорвался в конце января.

Однако эта неспособность усилить состав не была расценена как катастрофа, поскольку планы на летние подписания уже составлены, что свидетельствует о том, насколько они уверены в своей позиции по ПУР. Какие-то игроки уйдут, но «Челси» не нужно никого продавать, чтобы иметь возможность покупать. Количество трансферов на вход и выход должно быть меньше, чем летом 2023 года (когда было заключено более 30 сделок, включая аренды), поскольку в клубе считают, что большая часть реструктуризации состава времен Абрамовича уже завершена.

Стратегией отныне является точечные усиления, а не массовые изменения.

План изначально заключался в том, чтобы оценивать все, включая позицию Почеттино, только в конце сезона. Это остается намерением и сейчас, и, учитывая, что летом у главного тренера останется 12 месяцев по контракту (есть опция продления на третий год), такая позиция кажется логичной, особенно в контексте испытаний и невзгод прошлого сезона.

Увольнение Поттера в апреле 2023 года не принесло результатов, и с этого момента сезон команды фактически пошел на спад. «Челси» считает, что для принятия аналогичного решения по Почеттино потребуется существенное ухудшение формы команды.

В клубе существует обеспокоенность по поводу недавних выступлений, результатов и позиции «Челси» в лиге, поскольку лондонцы все еще стремится квалифицироваться для участия в еврокубках, заняв высокое место в Премьер-лиге. Отставание от «Тоттенхэма», идущего на пятом месте, составляет 13 очков, но, учитывая травмы, с которыми пришлось бороться его команде, вера в Почеттино и его стратегию сохраняется.

Тодд Боэли globallookpress.com

Один источник объяснил The Athletic, что идея «Челси» с самого начала заключалась в том, чтобы создать команду, готовую воспользоваться моментом, когда Пеп Гвардиола и Клопп уйдут со своих постов в «Манчестер Сити» и «Ливерпуле» соответственно, пытаясь тем временем конкурировать на всех фронтах, но всегда существовала некоторая поправка на то, что самой молодой по возрасту команде Премьер-лиги понадобится время, чтобы сыграться вместе.

Решение Клоппа покинуть «Ливерпуль» в конце этого сезона было принято раньше, чем прогнозировалось. Контракт Гвардиолы истекает в следующем году, и хотя 53-летний специалист дал понять, что готов подписать продление, в «Челси» считают, что есть большая вероятность, что он этого не сделает. В этом их надежда.

Календарь и таблица АПЛ

Но о работе Почеттино в конечном итоге будут судить по результатам и по тому, насколько игроки прогрессируют под его руководством, как и должно быть с любым тренером.

Какова была реакция игроков?

Когда-то ситуация, в которой сезон «Челси» шел под откос под руководством неубедительного главного тренера, вызвала бы серьезный разговор между старшими звездами команды, теми, кого Джон Оби Микель незабываемо называл «большими парнями»: Джоном Терри, Фрэнком Лэмпардом, Дидье Дрогба и Петром Чехом.

Абрамович прислушивался к ним всем, и когда он собирал мнения в кризисные моменты в Кобхэме, их оценки ситуации неизменно имели наибольший вес.

Кого вообще можно назвать «большим парнем» в этом составе «Челси»? У большинства из них нет ни опыта, ни масштаба личности, чтобы взять на себя такую роль. Тьягу Силва, возможно, единственный, но даже его жена Белль чаще публично высказывается, чем он. Ее твит, призывающий к переменам после поражения от «Вулверхэмптона», до сих пор не был удален, и трудно избежать вывода, что основной мишенью ее критики был Почеттино.

Напряженность на поле между Силвой и его главным тренером стала постоянной темой в последние месяцы. Во втором тайме ноябрьской победы над «Тоттенхэмом» со счетом 4:1 Почеттино провел большую часть минуты после того, как Николас Джексон забил решающий третий гол «Челси», втянутым в продолжительный и оживленный спор с 39-летним футболистом.

Похожий обмен едва не повторился, когда Коул Палмер праздновал открывший счет гол в матче против «Вулверхэмптона» в воскресенье, 4 февраля. Заметно взволнованный Почеттино пытался привлечь внимание Силвы в центре поля, но в конце концов ему пришлось вызвать Энцо Фернандеса, чтобы передать сообщение, после того как ветеран-защитник либо не услышал, либо просто проигнорировал его.

Несмотря на то, что Силва был лидером во всем «Челси» по количеству сыгранных минут в Премьер-лиге в этом сезоне, ему не хватает влияния в топ-менеджменте клуба, чтобы продавливать идею необходимости ухода Почеттино. Вероятно, это будет его последний сезон на «Стэмфорд Бридж», отчасти потому, что его контракт истекает, а отчасти потому, что его связанные с возрастом физические ограничения все чаще используются гораздо более молодыми и гораздо более быстрыми нападающими соперника.

Почеттино и Силва globallookpress.com

Если исключить его, это молодая, неопытная команда, которая из-за травм провела долгие периоды этого сезона без своего капитана (Джеймса) и вице-капитана (Бена Чилвелла). Тем не менее, руководство «Челси» не считает, что команда испытывает трудности из-за нехватки опыта. Ведь в ней полно игроков основных составов национальных ссборных.

Стерлинг и Чилуэлл, которые играли особенно неудачно во время поражений на прошлой неделе, являются двумя старейшими членами команды. Неопытность не является оправданием.

Кризис травм, похоже, наконец-то ослабевает, но в последние недели Почеттино стремился подчеркнуть, что непросто вернуть восстанавливающихся игроков к пиковой форме как-то иначе, чем через участие в играх. Кристофер Нкунку, несмотря на то что временами показывает свой уровень, пока не работает на полную мощность.

Это не мятеж, но в «Челси» бытует мнение, что в некоторых частях нынешней первой команды слишком много привилегий и мало голода. Некоторые из новичков в частном порядке выразили сожаление по поводу подписанных ими долгосрочных контрактов и не видят того грандиозного проекта, который им изначально был продан.

Добавьте к этому нестабильность молодежи, давление из-за того что за них были заплачены огромные деньги и все более открытое пренебрежение их болельщиков, и в результате получится токсичная смесь.

Можно ли успокоить фанатов?

Показательно, что даже серия из пяти побед в семи матчах во всех турнирах до поражения от «Ливерпуля» не смогла подавить недовольство болельщиков «Челси», которые время от времени выражали свое разочарование во время побед с минимальным преимуществом в Премьер-лиге над «Кристал Пэласом», «Лутоном» и «Фулхэмом».

Поражение со счетом 0:1 от «Мидлсбро» в первом матче полуфинала Кубка лиги, а совсем недавно восемь голов, забитых «Ливерпулем» и «Вулверхэмптоном» в двух поражениях подряд, и вовсе снова вызвали на поверхность гнев, который многие питают практически ко всем аспектам владения клубом консорциумом Боэли и Clearlake.

Будь то 1 миллиард фунтов стерлингов потраченных на трансферы в основном молодых и относительно непроверенных талантов, резкое падение в середняки Премьер-лиги, непопулярные повышения цен на матчи или в более широком смысле — весь этого хаос и ни одного трофея, но Боэли и Clearlake до сих пор даже близко не подошли к тому, чтобы обеспечить болельщикам «Челси» те незабываемые впечатления, которые они имели на протяжении 19 лет под руководством Абрамовича.

Вера в футбольную стратегию находится на рекордно низком уровне, и растут призывы к тому, чтобы Уинстенли и Стюарт были привлечены к ответственности за неудовлетворительные результаты или завышение цен на трансферы. Также становится все труднее найти сторонников, которые верят в способность Боэли и Эгбали устроить грандиозное возрождение «Челси» или даже управлять клубом в соответствии с ценностями тех, кто поддерживает его.

Ощущение разобщенности — с игроками, тренером и владельцами — настолько глубоко укоренилось у многих болельщиков, что, хотя очередное улучшение результатов могло бы немного изменить ситуацию, оно также замаскировало бы проблемы, которые невозможно исправить просто выиграв несколько футбольных матчей.

Более вероятным развитием событий является то, что оппозиция владельцам на матчах станет более организованной, чем несколько резких выкрикиваний имени Романа Абрамовича. Одним из очевидных чувствительных моментов в ближайшие месяцы станет то, что «Челси» объявит о своих планах ценообразования на билеты на сезон 2024/25, при этом многие болельщики будут готовиться к тому, что стоимость абонементов вырастет впервые за более чем десятилетие.

Между тем, можно ожидать, что в обозримом будущем свист, улюлюканье и гневные выкрики останутся саундтреком во время непростых для «Челси» дней.