Триллер на «Стэмфорд Бридж». Поздний пенальти Палмера остановил «Ман Сити» в эпичном матче с восемью голами

«Челси» на своем поле сыграл вничью с «Манчестер Сити» (4:4) в матче 12‑го тура чемпионата Англии. У «синих» голами отметились Тьяго Силва (29), Рахим Стерлинг (37), Николас Джексон (67) и Коул Палмер (90+5). У гостей забивали Мануэль Аканджи (45), Родри (87) и дважды Эрлинг Холанн (25, 47). После этого матча «Челси» идет 10‑м в турнирной таблице АПЛ с 16 очками, «Сити» остался лидером с 27 очками.

«Челси» на подъеме

Автор ВВС Фил Макналти хвалит прогресс лондонского клуба, который проявился в последних матчах.

«"Челси" и тренер Маурисио Почеттино пережили не только самую насыщенную, но и лучшую неделю сезона.

Победа над "Тоттенхэмом" со счетом 4:1 в понедельник была омрачена ураганом вмешательств видеопомощника рефери (VAR), в результате которого количество соперников "Челси" сократилось до девяти человек, прежде чем хет-трик нападающего Джексона решил исход.

Затем лондонцы встретились лицом к лицу с обладателем требла "Сити" в великолепном матче с восемью голами, в котором никто не мог упрекнуть их во всего одном заработанном очке после того, как отраженный защитником удар Родри, казалось, нанес жестокое поражение подопечным Почеттино.

Их аргентинский босс, по понятным причинам, будет недоволен пропущенными дома четырьмя голами, даже против такой грозной и мощной команды, как "Сити", но "Челси" продемонстрировал высокое качество игры и огромные запасы характера, трижды отыгрываясь.

Это был показатель прогресса, который, наконец, можно увидеть в команде под руководством Почеттино, и они должны испытывать большую уверенность в игре и результате.

Всего через несколько дней после того, как тренер Гарет Саутгейт снова не пригласил его в состав сборной Англии, нападающий Стерлинг стал выдающимся бомбардиром и созидателем, а его постоянные рывки и умение владеть мячом были проблемой для "Сити" на протяжении всего матча.

И Палмер своим поздним пенальти снова продемонстрировал, что он прибавил в "Челси" с момента своего прибытия из "Сити". Приход 21-летнего футболиста, безусловно, стал выигрышем для "Челси", и он стал настоящим ярким пятном, несмотря на их неубедительные результаты в начале сезона.

Судя по всему, под руководством Почеттино клуб находится на правильном пути, даже несмотря на то, что на нем им встречались препятствия».

Палмер расправил крылья

Автор Daily Mail Иэн Лэдимэн выделяет молодого игрока «Челси», который решил исход матча, реализовал пенальти в ворота своего бывшего клуба.

«Давление было огромным, погода была ужасная, и вратарь, совсем недавний партнер по команде, прыгнул в правильную сторону. Но все это, казалось, ничего не значило для Коула Палмера из "Челси". Его пенальти на 95-й минуте был исполнен настолько чисто и точно на "Стэмфорд Бридж", что ничто уже не могло его остановить.

Так была написана последняя строка замечательной новеллы 21-летнего полузащитника. Это был жизненно важный момент для его нового клуба — второй крупный результат в матче против важного соперника за неделю — но дело было и в гораздо большем.

Палмер до конца лета был игроком "Сити". А потом, совершенно неожиданно, его продали в "Челси", где он быстро зарекомендовал себя не только как лучший игрок лондонского клуба, но и как тот, о ком говорит тренер сборной Англии Гарет Саутгейт.

Когда в пятницу его спросили об этом, ответ тренера "Манчестер Сити" Пепа Гвардиолы прозвучал немного сварливо. По его словам, он обещал Палмеру игровое время в этом сезоне.

То, что Гвардиола почувствует сейчас, это, несомненно, сплошное раздражение, но, возможно, когда все это угаснет, появится и некоторая слабая гордость. В конце концов, Палмер — один из воспитанников "Сити". Он был в клубе с шестилетнего возраста. Когда птенцы хотят расправить свои крылья, не стоит ли пожелать им всего наилучшего?

Здесь Палмер сыграл ключевую роль в, возможно, самой опьяняющей игре в его недолгой карьере. В конце концов, это был только его девятый выход на поле в Премьер-лиге: шесть за "Челси" и три за "Сити".

Это была игра, которая прыгала и переворачивалась, как лосось, оставленный на берегу реки. "Сити" действительно должен был выиграть — они лидировали трижды — но это не только добавило ощущения чуда.

Тренер "Челси" Маурисио Почеттино завершил день криками в лицо четвертому арбитру. Непонятно, какое чувство привилегий дает нашим менеджерам уверенность вести себя таким образом, но это необходимо изменить. Это был ужасный способ закончить день. Однако с точки зрения футбола Почеттино многое выиграл в этот день».

«Челси» проявил характер

Автор ESPN Джеймс Олли хвалит лондонский клуб, который раз за разом отыгрывался в битве с чемпионами Премьер-лиги.

«Эрлинг Холанн открыл счет на 25-й минуте, реализовав пенальти, назначенный рефери Энтони Тейлором, несмотря на то, что нападающий "Сити", казалось, первым держал футболку Марка Кукурельи, прежде чем его самого повалили на землю.

В наши дни много споров о решениях VAR, но то, что последовало за ними, к счастью, было настолько хаотичным, что заставило забыть о них. Защита обеих команд часто была ужасной.

Тьяго Силва из "Челси" совершенно незамеченным нанес удар головой после подачи углового Конора Галлахера и сравнял счет на 29-й минуте. Затем Йошко Гвардиол из "Манчестер Сити", похоже, полностью потерял ориентацию, позволив Рису Джеймсу сделать передачу на Рахима Стерлинга — еще одного бывшего игрока "Манчестер Сити" — и забить гол.

На тот момент "Челси" вел со счетом 2:1, но затем болезненно медленно отреагировал на быстрый розыгрыш углового, который заработал и исполнил Бернарду Силва, а Мануэль Аканджи совершенно свободно сравнял счет головой в добавленное время в первом тайме.

Холанн вывел "Сити" вперед через две минуты после возобновления игры плавным движением, закончившимся тем, что 23-летний футболист перебросил мяч через линию, но команда Гвардиолы так и не смогла установить свой привычный контроль — возможно, не хватило самообладания Джона Стоунза в центре поля — — поскольку на первый план вышел характер "Челси".

Эдерсон смог только отбить удар Галлахера на 67-й минуте на Николаса Джексона, который перевел мяч точно в цель и забил свой четвертый гол за "Челси" за неделю. Казалось, Родри выиграл этот матч для "Сити", когда его отраженный защитником удар на 86-й минуте пролетел мимо Роберта Санчеса. Но в последние моменты игры Рубен Диаш сфолил на Армандо Бройе в штрафной, и Палмер вышел под свет софитов, реализовав пенальти.

Сделка "Челси" о подписании Палмера в летнее трансферное окно была несколько оппортунистической, учитывая, что они нацелились на него после того, как упустили возможность подписать Майкла Олисе, который вместо этого продлил соглашение с "Кристал Пэлас". Но после того, как Палмер сыграл значительную роль в победе Англии на чемпионате в июле, он, похоже, готов снова проявить себя.

Гвардиола, казалось, все еще собирался с мыслями в конце первой ничьей 4-4 в своих 882 играх в качестве тренера, но, учитывая, что его главной заботой, похоже, является поддержание мотивации своих игроков после кампании, завершившейся выигрышем требла, он может воодушевиться этой решимостью, которую они показали здесь».

«Вам было весело?»

Автор The Telegraph Джейсон Барт отмечает, какой большой вклад в исход матча внесли бывшие игроки «Манчестер Сити», выступающие теперь за «Челси».

«В этом матче было все. Абсолютно всё — кроме победного гола. "Челси" продемонстрировал свой лучший результат в сезоне в матче сезона Премьер-лиги и сотворил то, что стало классикой на все времена, когда они в конечном итоге сдержали чемпионов из "Манчестер Сити".

Хотя большая часть послематчевого анализа снова будет сосредоточена на горячей теме VAR и пенальти "Сити", которые открыли счет в этом хаотичном матче, самым важным вопросом будет то, допустил ли Пеп Гвардиола ошибку, позволив Коулу Палмеру уйти.

Вместе со своим коллегой, бывшим игроком "Сити" Рахимом Стерлингом, который также был выдающимся в этом матче, Палмер вернулся, чтобы преследовать Гвардиолу. Было правильно, что пара объединилась, помогая заработать и реализовать пенальти на 95-й минуте после фола на вышедшем на замену Армандо Бройе, который привел к тому, что "Сити" потерял очки.

Примечательно, что впервые в тренерской карьере Гвардиолы (все 882 игры) его команда забила четыре гола и пропустила четыре. "Хорошая реклама Премьер-лиги", — сказал Гвардиола, прежде чем добавить: "Вам было весело?". Да, нам было.

Этот результат великолепно настраивает на домашнюю встречу "Сити" с "Ливерпулем", который, как и "Арсенал", сейчас отстает от лидеров всего на одно очко — после перерыва на матчи сборных. Жаль, что начало матча состоится в 12:30, а это означает, что межконтинентальные полеты могут оказаться столь же важными, как и тактика.

Тот факт, что всего три очка отделяют пятерку лучших клубов после почти трети кампании, дает нам надежду на то, что у нас может быть даже достаточно открытая гонка за титул.

Но временами во время этого напряженного поединка казалось, что "Сити" высмеивает это заявление, тем более что Эрлинг Холанн забил дважды и довел свой счет до 47 голов всего в 49 матчах Премьер-лиги. Норвежец побьет рекорд самого быстрого игрока забившего 50 голов, который принадлежит Энди Коулу, достигшего этого показателя в 65 матчах. Никто не будет ставить против того, что Холанн может сделать это в матче против "Ливерпуля". Он делает необычное почти рутиной.

Однако на этот раз Холанн не был главной историей. На этой неделе Гвардиола сообщил, что после ухода Рияда Мареза Палмер отклонил его предложение о большем игровом времени в "Сити" и вместо этого вынужден был перейти в "Челси" за 42,5 миллиона фунтов стерлингов. Подписание "Сити" Джереми Доку также сыграло свою роль.

У Гвардиолы замечательная политика: он не пытается удерживать игроков, которые не хотят оставаться, даже если они намереваются присоединиться к очевидному сопернику, полагая, что это менталитет "маленького клуба", но в данном случае, несомненно, это обошлось ему дорого. "Челси", конечно, был удивлен согласием "Сити" на сделку.

Палмер, очевидно, игрок Гвардиолы. 21-летний игрок академии "Сити" хорошо владеет мячом, остр в пасах и отлично двигается. Он кажется огромным активом для "Челси" — и для сборной Англии — и стал лучшим приобретением с тех пор, как Тодд Боэли и компания возглавили клуб и потратили 1 миллиард фунтов стерлингов. Стерлинг был одним из звездных приобретений в надежде, что он также проявит лидерские качества, но он не показывал такого футбола с тех пор, как перешел на "Стэмфорд Бридж".

Его мотивация, возможно, вызванная продолжающимся игнорированием со стороны сборной Англии, была кристально ясна. Даже в последние минуты матча он помчался назад, чтобы сбить Фила Фодена и остановить опасную контратаку "Сити". Это принесло ему предупреждение, но он был воодушевлен, и это было заметно».

Джексон многообещающе выступил в поединке с Холанном

Автор The Athletic Лайам Туоми находит за что похвалить еще одного новичка «Челси», который долгое время не мог проявить себя.

«Николас Джексон не испытывает недостатка в уверенности, и на протяжении всей предсезонной подготовки было примечательно, насколько он охотно принимал любые сравнения с легендой "Челси" Дидье Дрогба.

Влияние ивуарийца на самые важные матчи было определяющей частью его наследия на "Стэмфорд Бридж", и в этой безумной игре Джексон опирался на свой положительный прогресс в этой области — даже если напоминанием о золотом стандарте форвардов был был человек, носивший футболку под номером 9 в цветах "Сити".

Нетерпение, с которым Джексон первым отреагировал на то, как Эдерсон парировал плотный дальний удар Конора Галлахера, опасно отбив мяч, было почти таким же впечатляющим, как и его быстрый и клинический удар. До этого момента это была не лучшая игра для футболиста сборной Сенегала: он был хаотичен в атаке, часто его превосходили крепкие защитники "Сити" и часто он был плох в своих передвижениях.

Во всех этих отношениях Холанн продемонстрировал мастер-класс на другом конце поля, напугав защитников "Челси" скоростью и интенсивностью своих забегов и усилив угрозу контратак "Сити" хитрыми стеночками и прогрессивными передачами товарищам по команде, разбегающимся вокруг него.

Джексон был особенно хорош в некоторых из этих вещей в первые недели сезона. Ему нужно вернуться к этому, чтобы по-настоящему зарекомендовать себя как решение давней проблемы "Челси" под номером 9, но нахождение способов забить в таких играх, как эта, и сумасшедшая битва с "Тоттенхэмом" в прошлый раз — многообещающая основа».

Неудачник: Энтони Тейлор

Авторы Goal привычно называют победителей и неудачников завершившегося матча и главный арбитр Энтони Тейлор попал во вторую категорию.

«Бедный старый Тейлор просто не может передохнуть. В течение последних нескольких недель рефери постоянно появлялся в заголовках газет, сначала вызвав гнев босса "Вулверхэмптона" Гэри О'Нила своим спорным решением назначить пенальти на Хван Хи-чане, а также сделав еще одно спорное решение после того, как, по-видимому, его понизили в должности до судьи Чемпионшипа.

На что он и руководитель судейского корпуса Говард Уэбб надеялись в воскресенье, так это на тихий день в офисе. Однако уже через полчаса вся трибуна Мэттью Хардинга скандировала: "Ты не годен для судейства", а также что-то еще, слишком грубое, чтобы писать здесь.

Что так разозлило болельщиков "синих", так это то, что Тейлор решил наказать Марка Кукурелью за "фол" на Холанне в штрафной. Повторы показали, что во время схватки оба игрока держали друг друга за футболки, и это было не единственным яблоком раздора.

Были также предположения, что Доку совершил фол при атаке, и более приглушенные призывы о том, что игру следовало остановить из-за травмы головы. Это был не единственный спор, который вызвал Тейлор в тот день, когда судьи вновь грозили перетянуть все внимание на себя — в последнее время это происходит слишком часто».