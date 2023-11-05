Назло ВАРу. Спорный гол Гордона завершил беспроигрышную серию «Арсенала»

«Арсенал» проиграл «Ньюкаслу» (0:1) в выездном матче 11‑го тура чемпионата Англии по футболу. Автором единственного мяча на 64‑й минуте стал полузащитник «сорок» Энтони Гордон. «Арсенал» потерпел первое поражение в сезоне и с 24 очками остался на третьем месте в турнирной таблице. «Ньюкасл» набрал 20 очков и поднялся на шестую строчку.

Большая неделя для «Ньюкасла»

Автор ВВС Фил Макналти хвалит хозяев, которые последовательно одолели двух тяжеловесов лиги за одну неделю.

«Радость "городской армии" после финального свистка стала отражением двух крупных побед на этой неделе, которые подтвердили, что "Ньюкасл" снова станет силой, с которой нужно считаться в этом сезоне.

Хотя тренер Эдди Хау перетасовал свой стартовый состав, "Ньюкасл" все же одолел "Манчестер Юнайтед" на "Олд Траффорд" в Кубке лиги, а в этом матче они продемонстрировали иные качества, чтобы выиграть войну на истощение с "Арсеналом".

Это встреча была настолько далека от красивой игры, насколько это возможно, со злобными спорами и довольно небольшим количеством демонстрации качественной игры с обеих сторон. Даже гол был затянутым, поскольку судьи фактически прошли через многочисленные проверки VAR, прежде чем Гордону засчитали забитый мяч.

«Ньюкасл» — «Арсенал» twitter.com/NUFC

Именно тогда "Ньюкасл" продемонстрировал организованность и настойчивость, которые они развили под руководством Хау. Они окопались и не дали "Арсеналу" даже намека на возможный гол, даже несмотря на напряженные восемь минут добавленного времени, прежде чем Эттвелл завершил эту спорную игру, второй тайм который прошел под ливнем в Тайнсайде.

В начале сезона "Ньюкасл" показывал себя неважно, но прогресс в последнее время означает, что они снова продвигаются к четверке лучших, и с нетерпением ждут встречи с "Челси" в четвертьфинале Кубка лиги».

Спорный гол и очередная ошибка Райя

Автор The Telegraph не оставляет без внимания то, каким спорным вышел единственный гол в этом матче и сколько эмоций он вызвал у наставника «Арсенала».

«Это гол, о котором будут говорить еще долго, не из-за его красоты или даже масштаба, а потому, что победный мяч "Ньюкасла" каким-то образом пережил три отдельные проверки VAR и обрек "Арсенал" на поражение? которое дорого им обойдется.

Вполне возможно, что это событие даже станет малоизвестным вопросом футбольной викторины, поскольку удар Энтони Гордона с близкого расстояния был проверен на хет-трик нарушений — мяч вышедший в аут, фол и офсайд — но выдержал все три проверки, повергая домашних болельщиков в радостное безумие и ставя "Арсенал" в тупик.

Каждая проверка объявлялся на большом экране и диктором на стадионе, и каждую освистывали и высмеивали зрители. Судьям на видеоповторах понадобилось почти пять минут, чтобы решить, что они не могут отменить этот гол и должны оставить его в силе.

В конце концов, в ярость пришел главный тренер "Арсенала" Микель Артета. У него были красные глаза и он был на грани слез, когда гнев захлестнул его внутри во время послематчевой пресс-конференции.

"Арсенал" не мог поверить в кажущуюся несправедливость, но в конечном итоге не было убедительного ракурса, который бы показал, что Джо Уиллок не удержал мяч в игре, прежде чем исполнил прострел.

Не было явного фола Жоэлинтона на Габриэле, и не было четкого угла обзора камеры, чтобы показать, попал ли мяч в Гордона через игрока "Арсенала" или "Ньюкасла", так что никакого офсайда не было. Никакой явной и очевидной ошибки. Гол должен был быть засчитан.

«Ньюкасл» — «Арсенал» twitter.com/NUFC

Однако в этом споре нельзя скрывать то, что это была еще одна ошибка вратаря "Арсенала" Давида Райя, который сильно ошибся на выходе, пытаясь выбить мяч кулаком перед голом, а это означало, что Габриэлю пришлось попытаться вмешаться и остановить Жоэлинтона. Если бы он прервал прострел, не было бы опасности пропустить.

Что касается "Ньюкасла", то остальная часть Премьер-лиги снова будет волноваться. И не без оснований. Они не проиграли ни одного домашнего матча с начала сентября и снова находятся в пределах досягаемости четверки лучших.

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Это команда, против которой ужасно играть: быстрая, атлетичная и резкая. "Арсенал" пытался бороться с огнем огнем, они не уступали в плане грязной игры, но в конечном итоге не смогли справиться с хозяевами».

Обошлось без красных карточек

Корреспондентка The Guardian Луиз Тейлор не оставляет без внимания, какой агрессивной и даже грубой была моментами игра на «Сент-Джеймс Парк».

«Несмотря на то, что Сандро Тонали, перешедший летом из "Милана" за 55 миллионов фунтов стерлингов, дисквалифицирован на 10 месяцев за нарушение правил о ставках или что множество основных игроков, включая Свена Ботмана и Александра Исака, получили травмы, команда Эдди Хау продолжает впечатлять на всех фронтах.

Спорный гол, созданный Джо Уиллоком и забитый Энтони Гордоном, прежде чем он выжил после трех проверок VAR, нанес серьезный удар по чемпионским амбициям "Арсенала" и показал, что удивительно стойкий, занимающий сейчас шестое место, "Ньюкасл" останется здесь надолго.

Конечно, это была жесткая, а иногда и откровенно грязная победа, но это была громкая победа, способная подарить Микелю Артете бессонные ночи. Тренер "Арсенала" ушел, казалось, на грани взрыва, и вопрошал, "как, черт возьми", такой "абсолютный позорный" гол мог остаться в силе, однако его жалобы не могли полностью замаскировать реальность того, что "Арсенал" в значительной степени был сам архитектором своего первого поражения в сезоне Премьер-лиги..

На протяжении всей острой и беспорядочной игры, в которой могли быть красные карточки (Каю Хаверцу и Бруно Гимарайншу, возможно, повезло, что они избежали удаления), "Арсеналу" все чаще не хватало своего травмированного капитана Мартина Эдегора, поскольку они владели мячом, но не могли ничего с ним сделать.

Вместо этого дисциплина "Ньюкасла" без мяча неоднократно заставляла гостей сваливаться на нехарактерно длинные и высокие передачи в последней трети. Это было продиктовано тем, что в конечном итоге все территориальное превосходство "Арсенала" не имело никакого значения.

«Ньюкасл» — «Арсенал» twitter.com/NUFC

Несмотря на это, игроки Хау были немного сдувшимися, пока Хаверц не скосил Лонгстаффа на боковой линии у скамейки запасных хозяев. Это был довольно серьезный, почти безрассудный фол, но Хаверц, похоже, играл в мяч, а не в человека, и Стюарт Эттвелл должным образом показал ему желтую карточку. Это решение было одобрено последующей проверкой VAR, но Лонгстафф, в остальном превосходный Фабиан Шер и Гордон были настолько возмущены, что тоже получили по предупреждению.

Если бы существовала новая категория оранжевых карточек, наказывающая, скажем, тем, что злоумышленник провел 10 минут вне поля в мусорной корзине, это, возможно, было бы правильной санкцией, но в реальном мире недавно оживленный "Сент-Джеймс Парк" хором закричал: "Ты не годишься на должность судьи".

Вся эта острота наполнила игру "Ньюкасла" вновь обретенным адреналином, и Гордон упустил приличный полушанс, прежде чем избыток эмоций стал слишком сильным для непостоянного Гимарайнша, который, казалось, ударил Жоржиньо локтем в затылок.

«Ньюкасл» — «Арсенал» twitter.com/NUFC

Проверка VAR не выявила нарушений, но не только скамейка запасных "Арсенала" увидела в этом фол на потенциальную красную карточку. Когда бразильский полузащитник затем ударил мячом прямо в Хаверца, прежде чем едва не сцепиться с Декланом Райсом, он выглядел так, как будто вот вот взорвется.

Наряду с впечатляющими Лонгстаффом и Жоэлинтоном, Гимарайнш в целом играл хорошо в ожесточенной борьбе в полузащите с Райсом, но ему нужно было развивать больший самообладание».

Эксперимент с Хаверцем пора прекращать

Автор Daily Mail Крэйг Хоуп считает, что немецкий хавбек не вписывается в игру команды Микеля Артеты, который, тем не менее, продолжает его поддерживать.

«Единственного усилия на 64-й минуте было достаточно, чтобы нанести первое поражение в сезоне "Арсеналу", который пришел к этому с той же статистикой, что и "Неуязвимые" Арсена Венгера после первых 10 игр — семь побед, три ничьи.

Это все же может оказаться тяжелым поражением во многих отношениях, учитывая напряженный поединок, в котором количество фолов затмило три удара по воротам. Рефери Стюарт Эттвелл почти не помогал ситуации, и он исполнял обязанности так, как будто мечтал о возвращении в Чемпионшип. Смягчающим обстоятельством является то, что любой судья мог запаниковать среди этого хаоса.

Команда Эдди Хау с самого начала завязала бой и отправила "канониров" на юг зализывать раны. Во втором тайме они куда более убедительно проявили свой дух и физическую силу, и победа была заслуженной.

"Арсеналу" не удалось нанести ни одного удара по воротам, когда они стремились сравнять счет, и, учитывая, что теперь они отстают от лидера "Манчестер Сити" на три очка, возможно, это была кампания, в которой им нужно было идти непобежденными, чтобы завоевать титул, как это было с дружиной Венгера 20 лет назад.

Однако эта версия "Арсенала" вряд ли выиграет Премьер-лигу, пока Артета продолжит свой эксперимент с Каем Хаверцем. Здесь он принял новый облик: расположился повыше, недалеко от нападающего Эдди Нкетии. Он очень хороший футболист, Хаверц, но, похоже, он не способен показывать очень хорошую игру.

В этом сезоне "Ньюкаслу" пришлось испытать немало проблем с "десятками" соперника, и это, без сомнения, был образ мыслей Артеты. Хаверц не доставил им проблем. Он по-прежнему оставался главной темой разговоров в первом тайме, в котором было нанесено множество ударов, но ни одного из них футбольным мячом по воротам.

«Ньюкасл» — «Арсенал» twitter.com/NUFC

Немец оторвался от земли и от здравого смысла, пытаясь заблокировать вынос Шона Лонгстаффа на 37-й минуте. Ему посчастливилось избежать красной карточки и удара по ноге Лонгстаффа. Если бы он попал в последнюю, матч для него был бы окончен. И все же это был безмозглый поступок, который мог дорого стоить его команде, не говоря уже о сопернике.

Лонгстафф справедливо заметил, что то, что ему удалось избежать серьезной травмы, не является причиной не удалять Хаверца, и за это он получил предупреждение. Так же как и Гордон и Фабиан Шер за свои протесты. Таким образом, "Арсенал" вышел явным победителем из этой стычки. Хаверц, сам того не желая, наконец-то внес свой вклад».

У «Арсенала» серьезные проблемы с атакой

Автор ESPN Марк Огден также критикует Кая Хаверца, а черекз него и Микеля Артеты, который упустил шанс укрепить линию атаки «Арсенала», а теперь может лишиться этого шанса и зимой.

«Пока "Арсенал" пытался сохранить свою беспроигрышную серию в Премьер-лиге на заключительной стадии поражения от "Ньюкасла" со счетом 0:1, Микель Артета заменил своего запасного нападающего Эдди Нкетию на вингера Леандро Троссарда. Если когда-либо замена и подчеркивала затруднительное положение команды, то это была она.

Летнее приобретение Кая Хаверца из "Челси" за 65 миллионов фунтов стерлингов теперь выглядит тщеславной покупкой Артеты, который упустил из виду реальную проблему в своей команде — отсутствие надежного бомбардира — в пользу игрока, который, несомненно, талантлив, но который является скорее дополнительной роскошью для команды, которая уже обладает всеми атрибутами команды, могущей завоевать титул.

Хотя эти деньги можно было бы лучше потратить на проверенного центрального нападающего, который составит конкуренцию Габриэлю Жезусу и Нкетии, Артета вместо этого решил подписать Хаверца как игрока, который "видит все поле". Что действительно было нужно "Арсеналу", так это игрок, который мог бы видеть ворота и забивать в них мяч.

«Ньюкасл» — «Арсенал» twitter.com/NUFC

Таким образом, поскольку Жесус отсутствовал на "Сент-Джеймс Парк" из-за травмы, а Нкетия изо всех сил пытался добиться успеха в борьбе против пары центральных полузащитников "Ньюкасла" Джамала Ласселлса и Фабиана Шера, Артета обратился к бывшему вингеру "Брайтона" Троссарду, чтобы спасти игру, выйдя на замену на 80-й минуте. Тем временем Хаверц оставался на поле в роли ни нападающего, ни полузащитника, но по-прежнему имея поддержку Артеты, который заманивал его на "Эмирейтс", веря, что он станет игроком, который изменит ситуацию для "Арсенала".

Но он не изменил ее. На счету Хаверца один гол в 11 матчах за "Арсенал" в этом сезоне, и его присутствие в команде вызывает беспокойство среди болельщиков. В "Челси" он показал себя игроком больших матчей, забив голы, которые принесли победу в Лиге чемпионов и Клубном чемпионате мира по футболу, но до сих пор он был потерянным в "Арсенале", и решение Артеты подписать его уже заслуживает пристального внимания.

"Арсенал" по-прежнему уверенно лидирует в борьбе за титул, несмотря на поражение на "Сент-Джеймс Парке": "Канониры" отстают от лидера "Манчестер Сити" всего на три очка, но игроки, занявшие второе место в прошлом сезоне, оказались пугающе беззубыми против команды Эдди Хау.

Их постоянно связывают с январским переходом нападающего "Брентфорда" Айвана Тоуни, чья восьмимесячная дисквалификация за ставки закончится 16 января, но, вложив летом так много трансферных средств клуба в Хаверца, "Арсенал" будет вынужден искать деньги, прежде чем даже рассматривать возможность перехода Тоуни, который также интересен "Челси" и "Манчестер Юнайтед".

Без денежных поступлений "Арсенал" не сможет подписать Тоуни из-за ограничений финансового фэйр-плей, поэтому решение Артеты подписать Хаверца может лишить "канониров" возможности укрепить зону, которая так остро нуждается в усилении. У "Арсенала" все еще есть забивные игроки в команде: Букайо Сака, Габриэль Мартинелли и Мартин Эдегор в прошлом сезоне забили двузначные цифры. Все трое превзошли по результативности Жезуса, забившего 11 голов в чемпионате.

Все футбольные трансферы

Но ни один из них не забил 20 голов в чемпионате, а зачастую это минимум, необходимый для лучшего бомбардира клуба, завоевавшего титул. Просто посмотрите, сколько голов Эрлинг Холанн забил за "Сити" в прошлом сезоне — 36 — и как Мохамед Салах в четырех из шести сезонов на "Энфилде" преодолел барьер в 20 голов».