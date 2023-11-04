Спасательный круг для Тен Хага. Поздний гол Фернандеша подарил тренеру «МЮ» передышку

«Манчестер Юнайтед» победил «Фулхэм» (1:0) в гостевом матче 11‑го тура чемпионата Англии по футболу. Единственный мяч на 90+1‑й минуте встречи забил полузащитник «МЮ» Бруну Фернандеш. «Манчестер Юнайтед» набрал 18 очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице АПЛ. «Фулхэм» с 12 очками остается на 14‑й строчке.

Пациент подает признаки жизни

Автор The Telegraph Сэм Уоллес не впечатлен игрой «Юнайтед» и считает, что победа оставила после себя массу вопросов.

«Слава и адреналин от победного гола, забитого на последней минуте на выезде, соответствовали великим традициям его знаменитого клуба, но, поразмыслив, Эрик тен Хаг поймет, что это было почти все, что в этот день можно сравнить с былым "Манчестер Юнайтед".

В период своего упадка "Юнайтед", по крайней мере, чего-то добился — неуклюжий гол в конце неудачной игры. Трудно сказать, что может означать победный гол Бруну Фернандеша, поскольку такие предполагаемые поворотные моменты уже случались — фактически, всего месяц назад против "Брентфорда", но за ними, как правило, следовало возвращение "Юнайтед" на дно.

Та поздняя победа 7 октября на "Олд Траффорд" стала началом мини-возрождения, за которым последовали два поражения, грозившие выбить почву из-под ног Тен Хага. Принимая это во внимание, было бы трудно утверждать, что победа над "Фулхэмом", владевшим преимуществом во втором тайме, может стать историческим поворотным моментом в жизни клуба, но для Тен Хага надежда не умирает.

В этом случае он снова призвал дух победы над "Брентфордом". "Теперь мы видим это снова, — сказал тренер 'Юнайтед', — в раздевалке хороший настрой. Они борются друг за друга. Они знают, какие стандарты в 'Манчестер Юнайтед'. Вы должны побеждать в каждой игре, и они знают, что должны делать это вместе, и именно такой настрой нужен, чтобы играть в этом клубе".

Конечно, у игроков "Юнайтед" было много причин для разочарования в конце. Они полагались на два отличных сейва Андре Онаны, когда "Фулхэм" угрожал больше всего. Расмус Хёйлунн был заменен без каких-либо шансов на то, чтобы зажечь свое имя на табло. Вингер Антони пошел по тому же пути, не раз не сумев обыграть своего защитника Антони Робинсона. Гарри Магуайр, казалось, был в раздрае из-за сильного удара по голове, который позже отрицал "Юнайтед", и он, возможно, был лучшим игроком своей команды.

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Такова была ситуация на 90-й минуте, когда, как позже описал ее Марку Силва, "три-четыре игрока допустили три-четыре ошибки за 10 секунд", и Фернандеш пробил правой ногой мимо Бернда Лено. На скамейке запасных "Юнайтед" разлилось облегчение, хотя казалось, что эта команда "Юнайтед" сплотилась, чтобы пережить кризис. Алекс Ивоби и Жоау Палинья превзошли ее в центре поля, но "Фулхэму" просто не хватило нападающего».

Долгое ожидание «Фулхэма» продолжается

Автор ВВС Нил Джонстон отмечает, что «Фулхэм» уже не в первый раз проигрывает «МЮ», получая гол в свои ворота на последних минутах.

«Выездные болельщики "Юнайтед" ясно дали понять, что хотят видеть больше энтузиазма и усилий со стороны своей команды, когда перед началом матча развернули баннер с надписью "Играйте от всей души". После неудачного старта сезона Тен Хагу любой позитивный момент за радость и он надеется, что этот результат станет трамплином для улучшения формы.

До третьего гола Фернандеша за "МЮ" в сезоне, который был забит на первой добавленной минуте в конце игры, "Юнайтед" играл ровно и неубедительно, изо всех сил пытаясь одолеть соперника их нижней половины таблицы.

Тен Хаг выложил более 400 миллионов фунтов стерлингов на новых игроков с момента объявления о них 18 месяцев назад, включая 72 миллиона фунтов стерлингов за Расмуса Хёйлунна, который до сих пор не забил гол в Премьер-лиге. Тем не менее, несмотря на все свои проблемы, "Юнайтед" выиграл три выездных матча подряд в АПЛ впервые с 2020 года.

"Фулхэм" не побеждал "Юнайтед" с 2009 года, и их долгое ожидание продолжается после того, как они второй сезон подряд уступили дома "красным дьяволам" из-за забитого в концовке года. Главный тренер Марку Силва призвал своих игроков "написать другую историю" после того, как в ноябре прошлого года они проиграли из-за забитого на 93-й минуте гола Гарначо.

Но им удалось нанести всего два удара по воротам, и они остались в нижней половине таблицы после одной победы в шести матчах АПЛ. Виллиан был близок к ому чтобы открыть счет благодаря рикошету, прежде чем Онана сделал два сейва, чтобы не допустить голы Уилсона и Пальиньи во время лучшего периода игры хозяев поля.

Болельщики "Фулхэма" использовали этот матч, чтобы прояснить свои чувства по поводу доступности билетов на матч на стадионе. Перед игрой фанаты прошли маршем возле "Крэйвен-коттеджа" с транспарантом с надписью "Мы не можем себе позволить наживаться на фанатах", в то время как во время игры на трибунах проходил протест по поводу билетов с поднятием желтых карточек».

На сцену выходит Бруну

Автор The Guardian Джонатан Лью отдает должное главному герою матча, не забывая о том, насколько неоднозначной фигурой он является.

«Даже клоунская машина иногда едет по прямой. "Фулхэм" был немного лучше в этом матче, имел больше ударов и больше креативности в последней трети поля, выиграл больше сложных единоборств, играл с большей уверенностью и смелостью. Все это им удалось пустить по ветру примерно за 15 секунд чистой катастрофы на последней минуте игры, когда им каким-то образом удалось превратить рутинный вынос мяча из штрафной в своего рода анархический перформанс.

И все это время, курсируя на границе этих событий, ожидая своего момента, находился Бруну Фернандеш. Несмотря на годы боли и наказаний, унижений и позора, бесцельных дней и вялых ночей, Бруну всегда был рядом. Бруну, с его возмутительным талантом и талантом к приведению всех в возмущение. Бруну, громоотвод ярости и сердце дисфункции, буря и человек, который может успокоить бурю. И, надо признать, человек, который время от времени может 90 минут бегать трусцой, притворяясь, что буря его вообще не касается.

Бруну всегда был рядом, даже если иногда казалось, что это не имеет большого значения, даже если были люди, которые не хотели, чтобы он был там. Со всеми своими недостатками, он уже давно стал беспокойной, гноящейся энергией в сердце этого несчастного футбольного клуба: не чем-то идеальным, а чем-то настоящим. Это был его третий гол в сезоне, и все три были победными. И вот его закрученный под штангу удар на 91-й минуте решил исход игры, которая, откровенно говоря, имела полное право остаться нулевой по счету.

Конечно, он не выиграл эту игру в одиночку. Факундо Пеллистри преобразил правый фланг "Юнайтед", выйдя на замену вместо Антони. Диогу Далот совершил решающий перехват в первом тайме, а Андре Онана сделал два крупных сейва во втором. Аарон Ван-Биссака остается непревзойденным в разрешении опасных ситуаций, созданных Аароном Ван-Биссакой. Но в конечном итоге настал час Бруну: ненадежный рассказчик игры, ее ветренная красотка, человек, способный превратить долгое и скучное путешествие домой по магистрали М6 в шумный песенный фестиваль.

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Что касается "Фулхэма", то эту игру они, вероятно, выиграли бы с достойным нападающим. Родриго Мунис проведший здесь свой первый старт сезона в лиге, ушел в слезах после очередной травмы, и поэтому огромная зияющая дыра, на месте которой когда-то стоял Александр Митрович, остается незаполненной. Хорошие шансы были у Гарри Уилсона и Жоау Пальиньи, Виллиан рвал и метал, Алекс Ивоби вел штурмовую игру в центре поля, но в конечном итоге все свелось к инстинкту убийцы. У "Фулхэма" его до сих пор нет. У "Юнайтед", несмотря на все, что они забыли, еще не потерял свой».

Проблемы «МЮ» никуда не делись

Автор ESPN Роб Доусон отмечает, что матч с «Фулхэмом» очередной раз подсветил ряд проблем «Юнайтед», которые Тен Хаг не может решить.

«В лучшем случае это была комедия ошибок, и после финального свистка Тен Хаг смеялся. Это гол точно не выиграет соревнование за звание "лучшего гола в сезоне", но после двух домашних поражений подряд со счетом 0:3 от "Манчестер Сити" и "Ньюкасл Юнайтед" голландец согласен на все, что угодно. Он снова сможет дышать до встречи с "Копенгагеном" в Лиге чемпионов в среду.

Это была жизненно важная победа, но это выступление мало что поможет успокоить опасения болельщиков, которые перед началом матча держали баннер с надписью: "Играйте от всей души". Это команда, которая выглядит способной проиграть любой матч, и они могли довольно легко проиграть этот, особенно во время периода давления "Фулхэма" сразу после перерыва, когда Андре Онана пришлось делать хорошие сейвы после ударов Гарри Уилсона и Пальиньи.

До тех пор, пока Лено не выловил мяч из ворот в добавленное время, вратарю хозяев пришлось сделать лишь один примечательный сейв после позднего штрафного удара Фернандеша. После окончания матча тренер "Фулхэма" Марку Силва остался в ярости после того, как увидел, как "Юнайтед" забил победный гол в компенсированное время на "Крэйвен Коттедж" второй сезон подряд.

Теперь вопрос будет заключаться в том, сможет ли гол Фернандеша стать платформой для развития успехов "Юнайтед", но Тен Хаг все еще сталкивается с рядом проблем. Среди них — неспособность забить гол раньше.

После того, как VAR отменил гол Мактоминея на восьмой минуте из-за офсайда, их самый ранний гол в Премьер-лиге в этом сезоне приходится на 17-ю минуту в матче против "Ноттингем Форест", когда они уже проигрывали 0:2 — один из четырех голов, которые они забили в первом тайме в 11 матчах чемпионата.

Лишь однажды они вели к перерыву — против "Бернли" в сентябре — и неудивительно, что на выезде против команды "Фулхэма", которая не забивала дома в первой половине матча лиги, счет к перерыву был 0:0.

Еще одной проблемой является Антони, второй самый дорогой игрок в истории клуба, перешедшийиз "Аякса" за 85 миллионов фунтов стерлингов 18 месяцев назад. Бразильский вингер был заменен в начале второго тайма после практически незаметного выступления. Когда 23-летний футболист поплелся к скамейкам запасных, со стороны болельщиков гостей раздались аплодисменты.

Переоцененный и разочаровывающий Антони начинает становиться очередным показательным персонажем неудачной трансферной стратегии "Юнайтед", но аналогичные вопросы задаются и о Мейсоне Маунте, всего через несколько месяцев после его летнего перехода из "Челси" за 55 миллионов фунтов стерлингов.

Оставшийся на скамейке запасных в матче против "Манчестер Сити" на прошлых выходных, полузащитник сборной Англии снова был среди запасных в матче с "Фулхэмом", поскольку Тен Хаг выбрал тройку полузащитников из Фернандеша, Мактоминея и Кристиана Эриксена.

Маунт провел два впечатляющих сезона в "Челси" в период с 2020 по 2022 год, но на данный момент похоже, что "Юнайтед" подписал новичка, для которого у Тен Хага нет места, хотя он, конечно, не одинок в команде, наполненной неэффективными игроками.

Однако самым важным фактором является то, что победа над "Фулхэмом" вызовет улучшение формы накануне игр с "Копенгагеном" и "Лутоном" перед международным перерывом. Вопросы к "МЮ" пока остались без ответов, но Тен Хаг надеется, что это всех успокоит, хотя бы на пару дней».