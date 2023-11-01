Ни идентичности, ни надежды. Пять причин, почему «МЮ» пора избавляться от Эрика тен Хага

«Олд Траффорд» когда-то был самым устрашающим в английском футболе стадионом для команд-соперников «МЮ». Сэр Алекс Фергюсон за время своего славного 27-летнего правления превратил «Манчестер Юнайтед» в машину, штампующую победы, сформировав несколько команд мирового уровня, сочетая продвижение самых ярких талантов, выпущенных из академии и проницательное ведение дел на трансферном рынке.

Он также управлял раздевалкой железной рукой и требовал самых высоких стандартов от каждого из своих игроков. Дэвид Мойес, Луи ван Гал, Жозе Моуринью и Уле Гуннар Сульшер оказались недостойными преемниками Фергюсона — и Эрику тен Хагу теперь суждено разделить ту же участь.

Фергюсон проиграл только 34 домашних матча Премьер-лиги из 405, которые ему удалось провести:в общей сложности пять тренеров, пришедших ему на смену, проиграли столько же лишь в 196 матчах. В воскресенье «Манчестер Сити» одержал победу со счетом 3:0 на поле своих главных соперников, и единственным сюрпризом после финального свистка было то, что они не забили еще как минимум два или три гола.

«Юнайтед» начал достаточно хорошо, но пропасть между двумя командами становилась все более очевидной по ходу игры, и Пеп Гвардиола полностью перехитрил Тен Хага в тактических задумках. Результат подтвердил худший старт «красных дьяволов» в сезоне высшего дивизиона с сезона 1986/97 и оставил их с отставанием от лидирующего «Тоттенхэма» в 11 очков после всего лишь 10 игр.

Сообщается, что Тен Хаг по-прежнему пользуется поддержкой руководства «Юнайтед», но их терпение скоро иссякнет. Из выступлений команды нельзя извлечь никаких положительных моментов, которые могли бы указывать на то, что на горизонте маячит значительный поворот к лучшему.

Да, неопределенность вокруг предложения семьи Глейзеров о продаже клуба послужила нежелательным отвлечением внимания. Теперь кажется, что они останутся на месте, по крайней мере, на какое-то время, поскольку сэр Джим Рэтклифф и его компания INEOS собираются приобрести 25 процентов акций клуба с целью поэтапного поглощения в перспективе.

Но это недостаточное оправдание тому, как низко «Юнайтед» упал под руководством Тен Хага. Совершенно очевидно, что голландец не подходит для этой работы, и он должен винить только себя в том безнадежном положении, в котором он сейчас находится.

Нет четкой идентичности

Тен Хага хвалили за тот прогресс, которого он добился в своем первом сезоне на «Олд Траффорд», когда «Юнайтед» обеспечил себе место в четверке лучших и выиграл Кубок лиги, положив конец болезненной пятилетней трофейной засухе. Следующим логическим шагом было включение в настоящую борьбу за титул, но всякая надежда на сокращение отставания от «Сити» уже рухнула.

«Юнайтед» уже проиграл пять игр Премьер-лиги в сезоне 2023/24, при этом «Тоттенхэм», «Арсенал», «Брайтон» и «Кристал Пэлас» также взяли верх над неорганизованной, лишенной воображения группой неудачников под руководством Тен Хага.

«Юнайтед» не доминирует над так называемыми «мелкими» командами, и у них, похоже, есть комплекс неполноценности, когда они сталкиваются с тяжеловесами дивизиона. «Они играют в футбол аутсайдеров, и они так и делают с тех пор, как он [Тен Хаг] пришел», — сказал Sky Sports бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер после поражения «Юнайтед» в дерби на выходных.

«Они играют в контратаку и используют много длинных передач. Ни одна другая топ-команда не играет так. Это не имеет никакого отношения к тому, что происходит с владельцами клуба. Что он делает на тренировочном поле, с игроками, которых он приводит, и что он от них требует? Вы этого не видите на поле».

Гэри Невиллу, бывшему капитану «Юнайтед» и члену легендарного «Выпуска 92-го», не оставалось иного выбора, кроме как согласиться, добавив: «Мне вообще не нравится их футбол, я понятия не имею, какие модели они пытаются использовать».

Эрик Тен Хаг globallookpress.com

Невозможно защитить Тен Хага, оценивая непосредственное влияние, которое его коллеги по цеху оказали на конкурирующие клубы. У руля «Шпор», «Брайтона» и «Астон Виллы» Эндж Постекоглу, Роберто Де Дзерби и Унаи Эмери оказали преобразующий эффект на команды, заставив своих игроков следовать четким тактическим планам.

Все они взяли за основу план действий, которому Гвардиола и Юрген Клопп в «Ливерпуле» следовали для достижения максимального успеха за последние восемь лет. Неспособность Тен Хага сделать то же самое привела к его провалу, и, похоже, пути назад нет.

Ужасные трансферы

Тен Хаг потратил в общей сложности 335 миллионов фунтов стерлингов на новых игроков с момента своего прибытия на «Олд Траффорд» из «Аякса», что более чем на 100 миллионов фунтов стерлингов больше, чем потратил Гвардиола за тот же период в «Сити». Такие игроки, как Каземиро, Лисандро Мартинес и Кристиан Эриксен, провели впечатляющую первую кампанию в «Юнайтед», но пока не смогли достичь такого же высокого уровня в этом сезоне.

Бразильский нападающий Антони, второй по дороговизне новичок в истории клуба (85 миллионов фунтов стерлингов), почти ничего не сделал, чтобы оправдать свою огромную цену, Тайрел Маласия не смог заработать постоянное место в команде — и чем меньше сказано о шестимесячном сроке пребывания незабивного Ваута Вегхорста в Манчестере, тем лучше.

И затем мы переходим к усилениям, подписанным Тен Хагом в летнем окне 2023 года. Мейсон Маунт еще не забил в своих первых восьми матчах за «Юнайтед» после неожиданного перехода из «Челси», и выглядит просто неуместно рядом с Бруну Фернандешем в центре поля. Тем временем бывший вратарь «Интера» Андре Онана не смог проявить себя в качестве улучшения по сравнению с Давидом де Хеа: ряд его досадных ошибок дорого обошелся «Юнайтед» в решающих матчах.

Вместо того, чтобы изо всех сил бороться за Гарри Кейна перед его переездом в мюнхенскую «Баварию», Тен Хаг переключился на 20-летнего датского нападающего Расмуса Хёйлунна, который показал большой потенциал, но еще не открыл свой счет голам в Премьер-лиге и не выглядит прирожденным бомбардиром.

Расмус Хейлунн globallookpress.com

Прибывшие на флажке Софьян Амрабат и Серхио Регилон, взятые в аренду из «Фиорентины» и «Тоттенхэма», оказались не более чем универсальными затычками, а возвращение 35-летнего Джонни Эванса на ведущую роль в обороне только помогло подчеркнуть нехватку качественных игроков в рядах команды Тен Хага.

«Они позволили другому тренеру прийти и диктовать клубную политику, а при наборе игроков позволили хвосту вилять собакой», — добавил Невилл в эфире Sky Sports после игры с «Сити». «Они пригласили восемь игроков Эредивизи, практически из лиги, уроню которой, по мнению Эрика тен Хага, он доверяет».

Все футбольные трансферы

Трансферы Тен Хага сделали «Юнайтед» слабее, а не сильнее. Он не сделал ничего, чтобы заработать еще одну круглую сумму на трансферы в январском окне, и должен нести ответственность за то, насколько разобщенной стала команда.

Неудачный выбор капитана

Одним из лучших решений, которые Тен Хэг принял на посту тренера «Юнайтед», было лишить Гарри Магуайра капитанской повязки клуба после того, как стало очевидно, что он не может похвастаться лидерскими качествами, необходимыми для прогресса команды. Вес повязки всегда был обузой для Магуайра, который с тех пор вернулся к привычной роли и показал, что ему еще есть что предложить. Игрок сборной Англии вернулся в стартовый состав после того, как отказался согласиться на уход из клуба, и теперь играет без лишнего давления.

К сожалению, Тен Хаг не сумел выбрать подходящего человека на пост капитана. Фернандеш был очевидным выбором после того, как в прошлом сезоне занял пост вице-капитана, и не было шоком, когда ему дали эту роль на постоянной основе. Но тренеру «Юнайтед» действительно следовало больше подумать об этом вопросе.

Нет сомнений в том, что Фернандеш является самым активным игроком нынешнего состава, и он часто берет на себя задачу что-то сотворить в последней трети поля. Однако когда дело доходит до того, чтобы взбодрить команду в трудные моменты, португальский плеймейкер всегда подводил. Фернандеш первым вскидывает руки вверх и недовольно стонет, когда «Юнайтед» пропускает голы или легко теряет владение мячом — несмотря на то, что он сам часто совершает элементарные ошибки.

Он попал в заголовки газет из-за своего раздражительного поведения во время разгрома от «Ливерпуля» со счетом 0:7 на «Энфилде» в прошлом сезоне, а восемь месяцев спустя, похоже, ни в малейшей степени не повзрослел. Детские вспышки недовольства в исполнении Фернандеша в очередной раз подорвали моральный дух его товарищей по команде, когда «Сити» преподал «Юнайтед» еще один урок футбола на «Олд Траффорд», не оставив у легенды клуба Роя Кина никаких сомнений в том, что необходимо внести еще одно изменение.

Фернандеш и Тен Хаг globallookpress.com

«После сегодняшнего дня, наблюдая за ним снова, я бы определенно снял с него капитанскую повязку», — сказал бывший капитан «Юнайтед» Sky Sports. «Сто процентов. Я знаю, что это важное решение, они изменили капитана, убрав Магуайра, но Фернандеш не является капитаном. Он талантливый игрок, в этом нет никаких сомнений, но сегодня мы снова увидели все это: он скулит, он стонет, он постоянно вскидывает руки вверх, это действительно неприемлемо».

Тен Хагу не повезло с командой, не страдающей избытком лидеров, но у него есть как минимум два лучших варианта, чем Фернандеш. Бывший центральный полузащитник «Реала» и сборной Франции Рафаэль Варан может похвастаться богатым опытом и хладнокровием капитана, что сделало его наиболее очевидным альтернативным кандидатом, когда Магуайра первоначально сместили. Варан и сейчас мог бы отобрать повязку у Фернандеша, но незначительные проблемы со здоровьем не позволили ему регулярно играть в последние недели.

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Таким образом, следующим в очереди остается Люк Шоу, а ведь 28-летний игрок теперь дольше всех является членом нынешней команды «Юнайтед». Шоу все еще восстанавливается после серьезной мышечной травмы, но он был самым стабильным игроком «красных дьяволов» за последние несколько лет и вызывал уважение всей раздевалки.

Прыгнул выше головы

Тен Хаг пытался утвердить свой авторитет в «Юнайтед» и в ряде других случаев, в том числе при изгнании Криштиану Роналду и Джейдона Санчо из своей команды.

Второе пребывание Роналду на «Олд Траффорд» в конечном итоге закончилось неоднозначно, поскольку его контракт был расторгнут после того, как он решил сделать публичной свою критику Тен Хага во взрывном интервью Пирсу Моргану. Результаты «Юнайтед» улучшились после ухода пятикратного обладателя «Золотого мяча», но обращение Тен Хага с Санчо было труднее оправдать.

Бывший нападающий дортмундской «Боруссии» упорно трудился, чтобы вернуть расположение своего тренера к концу сезона 2022/23, но в начале сентября снова навлек на себя его гнев. Тен Хаг обвинил Санчо в недостаточном усердии на тренировках, что 23-летний футболист опроверг в теперь уже удаленном посте в социальной сети, и его вывели из состава на неопределенный срок.

Теперь кажется неизбежным, что Санчо покинет клуб в январе на фоне сообщений о том, что он не желает извиняться перед Тен Хагом, чтобы возобновить свою карьеру в «Юнайтед».

На первый взгляд ситуация не имеет особого смысла, учитывая тот факт, что основные конкуренты Санчо за постоянное стартовое место на фланге также не блещут в последние месяцы. Такие игроки, как Маркус Рашфорд и Антони, продолжают регулярно выступать, несмотря на их минимальный вклад и очевидную потребность «МЮ» в свежей искре в атаке. Тен Хаг, похоже, до сих пор понятия не имеет, какой у него оптимальный состав, что делает упущение Санчо еще более непонятным.

53-летнему тренеру также не пошли на пользу те же утечки из раздевалки, которые мешали Сульшеру и Моуринью, поскольку это предполагает, что игроки перестали отдавать все свои силы ради главного тренера, находящегося под огнем критики.

Эрик Тен Хаг globallookpress.com

Тен Хаг слабеет под давлением огромных ожиданий и выглядит совершенно не в своей тарелке. Это не стало сюрпризом для бывшего нападающего «Юнайтед» и «Аякса» Златана Ибрагимовича, который недавно подставил под сомнение, а подходил ли вообще Тен Хаг для такой громкой должности.

«"Аякс" — талантливый клуб. У них лучшие таланты в клубе. Но у них нет больших звезд. Каков опыт этого тренера? Молодые таланты», — сказал Ибрагимович Пирсу Моргану в эфире Talk TV. «Он пришел в "Юнайтед", у него другой менталитет, другие игроки. Предполагается, что игроки там должны быть большими звездами. Он находится в другой ситуации. Я могу представить, что его переход из "Аякса" в "Юнайтед" — это серьезная перемена, потому что я был в обоих клубах».

«Это другой подход ко всему. Там другая дисциплина. А он приходит в "Юнайтед" и пытается делать то же самое, что в "Аяксе"… Я не верю, что игроки получают то же отношение. Я думаю, ему нужно больше времени, чтобы получить опыт взаимодействия с топ-командой».

В плену иллюзий

«Юнайтед» подошел к первому манчестерскому дерби в сезоне на фоне трем побед подряд во всех соревнованиях, которые дали Тен Хагу короткую передышку. Победы в Премьер-лиге вырванные у «Брентфорда» и «Шеффилд Юнайтед» вернули четверку лучших в поле зрения «красных дьяволов», а также они набрали свои первые очки в кампании Лиги чемпионов, дома одолев «Копенгаген».

Однако справедливо будет сказать, что «Юнайтед» не сыграл хорошо ни в одной из этих игр. Победа со счетом 3:0 над «Кристал Пэлас» в третьем раунде Кубка лиги остается единственной игрой, в которой «красные дьяволы» выиграли с преимуществом более чем в один гол, и никто не боится встретиться на поле с подопечными Тен Хага.

«Юнайтед» выглядит вполне побеждаемым в каждой игре, в которой он участвует, и не было никаких признаков улучшения в их последнем поражении от «Сити». Тен Хаг должен потребовать от своих игроков доказать, что они заслуживают носить футболку клуба, и недвусмысленно дать им понять, что их нынешний уровень игры неприемлем.

Но, во время послематчевой пресс-конференции, он вместо этого заверил, что посредственность и дальше будет приниматься им. «В первом тайме у нас был очень хороший план на игру, и его исполнение тоже было очень хорошим», — сказал Тен Хаг. «С точки зрения моментов, все было очень хорошо. Три предыдущих матча мы выиграли, и настрой очень хороший. Я думаю, что мы на пути к успеху».

Можно с уверенностью сказать, что на мероприятии не было ни одного болельщика «Юнайтед», который поверил бы всему этому. Никакого «духа» не проявилось на поле после того, как игроки вышли на второй тайм, при вполне отыгрываемом счете 0:1. И если сидение сложа руки, позволяя «Сити» бесконечно гонять мяч перед собой, надеясь на шансы в контратаке, можно классифицировать, по мнению Тен Хага, как «играть на равных», то он действительно бредит.

Эрик Тен Хаг globallookpress.com

После матча четвертого раунда Кубка лиги против «Ньюкасла» в среду , 1 ноября, «Юнайтед» ждет более легкий календарь — по крайней мере, на бумаге. Команда Тен Хага примет «Лутон Таун» между поездками в гости к «Фулхэму» и «Эвертону», причем все три команды в настоящее время болтаются в нижней части таблицы. Ожидается, что «Юнайтед» наберет максимальное количество очков, но никто не удивится, если они этого не сделают.

Возврата к славным старым временам под руководством Тен Хага не будет, потому что он уже упустил свой шанс в одном из крупнейших клубов мира. Теперь вопрос не в том, расстанется ли «Юнайтед» с эксцентричным голландцем, а в том, когда это случится. И его преемнику предстоит проделать огромную работу по устранению того беспорядка, который он оставит после себя.