Скатился до уровня Роналду. Тен Хаг должен забрать у Фернандеша капитанскую повязку после позора на «Энфилде»

В трудные времена команда, как правило, рассчитывает на поддержку и правильные действия своего капитана, человека, обладающего лидерскими качествами.

И просто представьте, что вы игрок «Манчестер Юнайтед» и вам пришлось наблюдать за поведением Бруну Фернандеша во время гостевого матча с «Ливерпулем», который завершился ужасным поражением со счетом 0:7.

Вместо того, чтобы как минимум попытаться изменить ситуацию на поле, Бруну постоянно на всех покрикивал — на арбитров, партнеров по команде и соперников. Кроме того, португалец все время размахивал руками, показывая свое недовольство. В какой-то момент он даже позволил себе толкнуть помощника арбитра.

И, пожалуй самый ужасный момент — после шестого гола «Ливерпуля» Фернандеш, похоже, просил заменить его.

Когда корабль стремился ко дну, Бруну думал только о том, как выбраться оттуда, а не помочь команде.

«Это позор!»

Бруну Фернандеш — главный неудачник «МЮ» в недавнем матче с «Ливерпулем» (0:7) globallookpress.com

Гари Невилл и Рой Кин, носившие в свое время капитанскую повязку в «МЮ», с ужасом наблюдали за происходящим на «Энфилде» в минувшее воскресенье.

«Язык тела Фернандеша был просто позорным. Да, талантливый парень, но его поведение, эти бесконечные размахивания руками...Думаю, с таким человеком не очень легко находиться в одной в раздевалке», — считает Кин.

«Бруну Фернандеш стоял в центральном круге с поднятыми руками, будто бы говоря: Почему меня не меняют? Серьезно. Я думаю, что во втором тайме он порой вел себя позорно.

Второй тайм был абсолютным позором, бардаком. Ничто не иллюстрирует его лучше, чем Бруну Фернандеш, за которого в этом матче было стыдно», — добавил Невилл.

Капитанская повязка в «МЮ» — не просто тряпка

Бруну Фернандеш globallookpress.com

Что должен сделать тен Хаг после всего, что случилось в матче с «Ливерпулем»?

Немедленно забрать у Бруну капитанскую повязку.

Тен Хаг был строг, но справедлив в общении с игроками «МЮ» с тех пор, как возглавил команду. Достаточно вспомнить пример Криштиану Роналду, который отказался выйти на замену в домашнем матче против «Тоттенхэма».

Поведение Роналду, покинувшего стадион еще до того, как прозвучал финальный свисток, было, как многие считают, более вызывающим, чем действия Фернандеша на «Энфилде».

Никто не говорит, что Фернандеша надо отстранить от тренировок с командой. И уж тем более выгонять из клуба. Когда Бруну в форме, он действительно один из ключевых игроков команды.

В текущем сезоне он занимает второе место среди бомбардиров и ассистентов «Юнайтед». Бруну был одним из главных героев в победных матчах против «Манчестер Сити», «Барселоны» и «Тоттенхэма». Более того, возможно, он — самый стабильный игрок «МЮ» с тех пор, как перешел сюда в январе 2020 года.

Но капитанская повязка в «МЮ» должна быть честью для тех, кому посчастливилось ее носить. К этому нельзя относиться с таким пренебрежением, как это было в случае с Бруну в матче с «Ливерпулем».

Кто, если не Фернандеш?

Маркус Рэшфорд globallookpress.com

В связи с тем, что Гарри Магуайр потерял место в основном составе, Фернандеш фактически является капитаном «МЮ». И очевидно, что португальцу надо напомнить о его обязанностях. В ближайшем матче против «Бетиса» он не имеет права носить эту повязку.

Тогда кто, если не Бруну?

Маркус Рэшфорд? Воспитанник «МЮ», который переживает за команду с самого детства. Его поведение в разных ситуациях всегда было более чем достойным.

Если не Рэшфорд, тогда можно рассмотреть кандидатуру Каземиро. Да, его английский, возможно, не идеален, но в раздевалке это вряд ли станет проблемой. К тому же, бразилец за короткое время стал важной частью команды.

Давид Де Хеа — еще один достойный выбор, учитывая, что он выступает за «МЮ» еще с того времени, когда команду возглавлял Алекс Фергюсон. В прошлом сезоне после неприятных поражений испанец регулярно общался с журналистами.

Еще один вызов для тен Хага

Эрик тен Хаг globallookpress.com

В своем первом сезоне в «МЮ» тен Хаг успел принять много важных решений.

Например, после разгромного поражения от «Брентфорда» он заставил команду пробежать 14 километров.

Позже он исключил из состава Криштиану Роналду и оставил в запасе Маркуса Рэшфорда на матч с «Вулверхэмптоном» после опоздания на собрание команды.

А теперь тен Хаг должен поставить на место Фернандеша.