Исторический разгром. «Ливерпуль» устроил адский прием «красным дьяволам»

«Ливерпуль» разгромил «Манчестер Юнайтед» (7:0) в домашнем матче 26‑го тура чемпионата Англии. По дублю оформили Мохамед Салах, Коди Гакпо и Дарвин Нуньес, один раз отличился Роберто Фирмино. «Красные» продлили беспроигрышную серию в АПЛ до пяти матчей и с 42 очками занимает пятое место. «Манчестер Юнайтед» (49) идет третьим.

«Красные дьяволы» в аду

Автор The Telegraph Джейсон Барт сочувствует «МЮ», опасаясь, что такое унизительное поражение может пустить под откос сезон манкунианцев.

«Ливерпуль был на седьмом небе от счастья. "Манчестер Юнайтед" был в аду. Полный, всепоглощающий ад для красных дьяволов. Есть поражения, которые настолько травматичны, что разъедают саму сущность команды; клуба; всей организации. Не только счет или в каком стиле был проигран матч, но и то, какой противник нанес поражение. Это может потрясти их до глубины души, и "Юнайтед" должен быть осторожен.

Они чувствовали, что достигли своего апогея в прошлом сезоне, потерпев общее поражение от "Ливерпуля" в двух матчах Премьер-лиги со счетом 0:9, но тот же счет почти повторился в одной экстраординарной игре. Под руководством Эрика тен Хага они, несомненно, на правильном пути, но подобное поражение может сорвать их сезон. Это было так жестоко. Это было так неловко. Это было — потенциально — очень разрушительно. Главное испытание заключается в том, как они теперь реагируют и как, конечно же, "Ливерпуль" продолжит играть. Где была эта команда весь сезон? Дело не может быть только в травмах.

Что бы ни случилось, это надолго останется в памяти; понятно, что эта знаменитая победа будет использована "Ливерпулем", чтобы троллить "Юнайтед" на десятилетия вперед. Будут напечатаны футболки и — в наши дни — сделаны мемы и гифки. Чего бы ни добились "Юнайтед" за оставшуюся часть этого сезона, как они могут это пережить? Они проигрывали раньше 0:7. Но это было почти век назад. И никогда они не проигрывали так "Ливерпулю".

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В конце матча Юрген Клопп отклонил приглашение ликующего "Копа" ликующе воздеть кулак, вместо этого бродя по полю. Он выглядел так, как будто у него была своя игра. Пока нечего праздновать, хотя "Ливерпуль" поднялся на пятое место, и, если они выиграют свою игру в запасе, он поднимется выше "Тоттенхэма" и попадет в четверку лучших, а также в квалификацию Лиги чемпионов, что еще недавно казалось невероятным».

Ни гордости, ни борьбы

Автор The Guardian Дэвид Хитнер удивлен безвольной игрой «МЮ» во втором тайме, и славит голландского новичка «Ливерпуля» Коди Гакпо.

«Смешно это говорить, но "Юнайтед" чувствовал себя комфортно до 43-й минуты. Именно тогда выдающийся Коди Гакпо забил первый гол. Тен Хаг хотел подписать голландского нападающего в январе только для того, чтобы игрок выбрал "Энфилд". Тен Хаг, который в итоге арендовал у "Бернли" Ваута Вегхорста, не хотел, чтобы ему таким образом подтвердили, что его первый выбор был правильным.

Капитуляция "Юнайтед" во втором тайме была тотальной и позорной, лидеры команды пропали без вести, казалось, что все сдались. Не было ни гордости, ни борьбы, ни возмездия, и "Ливерпуль" разорвал их на части. Несмотря на все неудачи, в этом сезоне команда Юргена Клоппа в целом была хороша дома, а в воскресенье они были на другом уровне. Они были всем, чем не был "Юнайтед" во втором тайме, который навсегда останется в сердцах их болельщиков — быстрым, целеустремленным и безжалостным.

Когда Гакпо был заменен на 79-й минуте, его провожали бурной овацией. К тому времени он забил свой второй гол — лучший из семи, деликатно подрезав мяч в ворота после того, как Мохамед Салах обманул Лисандро Мартинеса. Дарвин Нуньес и Салах также оформили по дублю каждый, а разгром завершил вышедший на замену Роберто Фирмино, который пробил Давиду де Хеа в "домик" после паса Салаха.

Фанат выбежал на поле, чтобы присоединиться к празднованию, и, преследуемый стюардами, поскользнулся и врезался в группу игроков "Ливерпуля", чуть не травмировав Энди Робертсона и выходящего на замену Кертиса Джонса. И это было далеко не самый фарсовый момент матча. Болельщик получил яростный выговор от Клоппа, когда его уводили.

"Ливерпуль" всегда финишировал в зоне Лиги чемпионов в течение всех сезонов под руководством Клоппа; они не могут представить, что не будут участвовать в следующем розыгрыше турнира. Поскольку титул, скорее всего, недосягаем для "Юнайтед", был аргумент, что этот матч важнее для хозяев поля. Они вышли играть, как будто это так и было».

Бестолковая защита «Юнайтед»

Автор The Athletic Дэниэль Шелдон шокирован неудачной игрой в обороне в исполнении защитников «МЮ»

«Следует отдать должное Робертсону за то, что он разрезал защиту "Юнайтед" пополам блестящим пасом на первый гол, но не то, чтобы Варан и Фред героически пытались помешать Гакпо забить на 43-й минуте.

Фред переместился, чтобы закрыть и перехватить передачу Робертсона, только чтобы оставить зияющую дыру для защитника "Ливерпуля", чтобы протолкнуть мяч. Это заставило Варана изо всех сил пытаться добраться до Гакпо внутри штрафной. Игрок его опыта и мастерства должен был предвидеть этот разрезающий пас, прежде чем был нанесен удар.

Защита "Юнайтед" после перерыва не улучшилась, и Нуньес воспользовался преимуществом. Шоу отдал мяч, Каземиро был отброшен в сторону, а попытки Варана сократить расстояние оказались неэффективными. "Ливерпуль" забил свой третий гол в контратаке, в которой Салах полностью переиграл Лисандро Мартинеса, прежде чем он отдал пас на Нуньеса, который завершил с острого угла.

Четвертый гол был комичным и показательным для команды, потерявшей всякое чувство дисциплины. "Ливерпуль" снова контратаковал, и Салах смог забить будучи неприкрытым в штрафной площади. Пятый гол "Ливерпуля" привел к тому, что многие болельщики покинули "Энфилд". Нуньес расположился между Вараном и Диогу Далотом и головой отправил мяч мимо Давида де Хеа.

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Игра защитником "МЮ" еще больше ухудшилась, когда им не удалось вынести мяч, в результате чего Салах забил второй гол, а "Ливерпуль" — шестой. К тому времени, когда "Ливерпуль" добавил свой седьмой мяч — через Фирмино — всякое представление об обороне исчезло».

Страх и ярость довели «Ливерпуль» до рекордного разгрома «МЮ»

Автор Daily Mail Оливер Холт делает парадоксальный вывод о причинах столь крупной победы мерсисайдцев над своими принципиальными соперниками.

«В "Ливерпуле" опасались, что ренессанс, происходящий на "Олд Траффорд" в этом сезоне, ознаменовал собой для "МЮ" нечто большее, чем просто еще один ложный рассвет. Были опасения, что после десятилетия депрессивного состояния ветер снова наполнит паруса "Юнайтед". Были опасения, что после стольких подписаний тщеславных звезд и неудачных наймов тренеров "Манчестер Юнайтед" наконец-то все сделал правильно. Было опасение, что "Юнайтед" снова их обгонит.

Страх управлял "Ливерпулем", когда они подошли к этому матчу. Страх и сдерживаемое огорчение от сезона, полного разочарований, поражений и сомнений. И уверенность, сменившаяся неопределенностью. Страх, что эпоха Юргена Клоппа закончилась. Страх, что вся слава последних нескольких лет подошла к концу и что другие, включая "Юнайтед", выстраиваются в очередь, чтобы втоптать их в грязь.

И было что-то еще в Ливерпуле прошлой ночью. Была ярость. Была яростное неприятие этого заката. Ярость, что их списывают со счетов и не уважают. Ярость, что их назвали слишком старыми. Злость на критику в адрес игроков, которые в последние несколько лет выиграли Лигу чемпионов и Премьер-лигу и которые еще не готовы отправиться в богадельню.

И за 90 минут футбольного матча прошлой ночью весь этот страх, вся эта ярость, вся эта история между этими двумя клубами, все их годы соперничества, издевательств друг над другом и ненависти друг к другу, собрались вместе и вырвались наружу, чтобы произвести самое поразительный и неожиданный результат в истории титанического противостояния двух самых успешных клубов в английском футболе.

Это поражение со счетом 7:0, это унижение со счетом 7:0 было худшим поражением, которое когда-либо терпел "Юнайтед". Они проиграли "Вулверхэмптону" 0:7 в декабре 1931 года, 0:7 "Астон Вилле" в декабре 1930 года и 0:7 "Блэкберн Роверс" в апреле 1926 года. Но ни одно из этих поражений не было от "Ливерпуля". А поражение от "Ливерпуля" со счетом 0:7 усугубляет ситуацию. Это намного хуже.

Ну а для "Ливерпуля" вряд ли все могло быть еще лучше. В разгар их праздника Мо Салах забил свой второй гол за ночь и свой 129-й гол за "Ливерпуль", что сделало его рекордсменом клуба в Премьер-лиге, превзойдя отметку, установленную великим Робби Фаулером. Дубль от превосходного Коди Гакпо, два от Дарвина Нуньеса и финальный от Фирмино завершили празднество. Победа вдохнула новую жизнь в новый сезон "Ливерпуля", восстановила их гордость и дала новую надежду на то, что они смогут гарантировать себе квалификацию в Лигу чемпионов».

Тен Хаг пострадал за редкую для тактическую ошибку

Корреспондент ESPN Марк Огден считает поражение «МЮ» на «Энфилде» тренерским просчетом голландского специалиста.

«Эрик тен Хаг по праву заслужил похвалу в этом сезоне за то, как он преобразовал "Манчестер Юнайтед" благодаря своей тактической осведомленности и способности принимать решения с бровки, но на "Энфилде" он совершил тактическую ошибку, которая дорого ему обошлась. Начав с Маркусом Рашфорда в качестве единственного нападающего, Бруну Фернандешем слева и Ваутом Вегхорстом в качестве "десятки" (оттянутый нападающий или плеймекер — прим.ред.), тренер "Юнайтед" позволил "Ливерпулю" сорваться с крючка, в частности, позволив промахам Трента Александера-Арнольда в обороне остаться без наказания.

Фернандеш — натуральный плеймейкер, и игрок сборной Португалии лучше всего справляется с этой ролью, создавая моменты для тех, кто играет впереди него. Но ему не хватает скорости, чтобы играть на фланге, и его присутствие на этой позиции означало, что Александр-Арнольд провел одну из своих самых легких игр в сезоне. Если бы Рэшфорд играл там, это заставило бы Александра-Арнольда иметь дело с кем-то, забегающим на него, в пространство, которое он часто оставляет позади себя.

И хотя Вегхорст уже играл на этой позиции раньше, используя голландского форварда на этой позиции, Тен Хаг убрал Фернандеша с того места, где он мог бы быть наиболее эффективным.

Кроме того, в тактике Тен Хаг не было никакой логики. Она сделала "Юнайтед" менее эффективным и дала "Ливерпулю" неожиданный бонус в том смысле, что облегчила оборону хозяев поля. К тому времени, когда Тен Хаг изменил подход во втором тайме, было уже слишком поздно, поскольку "Юнайтед" к тому моменту проигрывал со счетом 3:0 и шел к еще большему поражению.

Возможно, поражение в конечном итоге сыграет на руку Тен Хагу. Некоторые слабости его команды были выявлены на "Энфилде", а именно отсутствие подходящего центрального нападающего и надежного правого защитника, так что, возможно, это вернет "Юнайтед" к реальности, чтобы развеять излишний оптимизму новой эры в клубе».

Что за сопляк этот Фернандеш

Автор Daily Mail Йен Лэдимэн гневно разносит выступление «Юнайтед» на «Энфилде», пройдясь по персоналиям и отдельно выделив капитана команды.

«Это был результат и игра, взятые прямо из трудных первых дней Тен Хага на "Олд Траффорд". Поражение от "Брентфорда" со счетом 0:4 и поражение от "Манчестер Сити" со счетом 3:6, которое им польстило, были плацдармом в первых попытках Тен Хага вывести свой клуб из тьмы на свет.

Мы думали, что все это в прошлом. Мы думали, что дисфункциональность, слабость и отказ брать на себя личную ответственность исчезли вместе с Криштиану Роналду еще в первые дни зимы. Но здесь, из ниоткуда, на фоне длинной серии побед, прогрессивного футбола, весь ужас, вся эта неописуемая хрень, внезапно всплыли на поверхность, как нечистоты.

"Юнайтед" был ужасен. Может быть, это само собой разумеется. Может быть, невозможно проиграть с разницей в семь мячей и найти какой-то позитив. Но все равно остается ощущение, что это была демонстрация чего-то не совсем правильного в сердце и душе команды Тен Хага. В некотором смысле это было нечто большее, чем футбол.

Все тревожные знаки были налицо. Давид де Хеа, который ноет в адрес Лисандро Мартинеса после того, как забит первый гол. Молодой бразилец Антони (голы в этом сезоне: шесть) недовольно машет руками Маркусу Рашфорду (голы в этом сезоне: 22) после того, как потерял мяч и решил не бороться, что в итоге привело к четвертому голу.

И это мы еще не говорили о капитане Бруну Фернандеше. Португалец — талант. Он также сопляк. Великие капитаны "Юнайтед" разных лет — такие, как Кин, Робсон, Кантона, Брюс — не всегда блистали. Никто не идеален. У всех были плохие дни. Но капитанская повязка влечет за собой ответственность вести за собой, подавать пример, держать голову высоко.

Фернандеш не показал абсолютно ничего из этого на "Энфилде". Его самый заметный вклад в игру исходил не от его ног, а от его рта. В основное время он еще спорил, на этот раз с голкипером "Ливерпуля" Алиссоном Беккером.

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До этого в концовке он заставил Ибраиму Конате сфолить на себе, после чего симулировал травму, держась за лицо, хотя противник ударил его по груди. Странно, что он не получил карточку. Не менее удивительным было и то, что Тен Хаг оставил его на поле на все 94 минуты».

Победитель: Дарвин Нуньес

Авторы Goal традиционно выбирают победителей и неудачников прошедшего матча, и нападающий «Ливерпуля» попал в первую категорию.

«Если бы вы посмотрели первые 45 минут матча с "МЮ" и вас попросили дать оценку игре Дарвина Нуньеса, слово "деревянный" наверняка было бы использовано. Уругваец был весь какой-то разболтанный и выглядел странно вялым в матче, которй, по крайней мере, какое-то время, был напряженным и мог качнуться в любую сторону.

Но что бы ни подмешали в матэ, которое он пил в перерыве, должно быть, это сработало, потому что во втором тайме нападающий "красных" был неузнаваем и, с точки зрения "Юнайтед", остановить его было невозможно.

Его два гола, оба забитые головой, довели его статистику до 14 за сезон. "Энфилд" любит его, отвечая на его энергию, его трудовую этику и его навыки. Кажется, ему здесь тоже нравится, питаться энергией и поддержкой толпы.

Начало его карьеры в составе "красных" было не самым легким, но Нуньес ясно показывает, почему Клопп так стремился привезти его в Мерсисайд. Сейчас он выглядит игроком, вокруг которого можно построить славное будущее. Одно можно сказать наверняка; тем, кто списывает его как "дерьмового Энди Кэрролла", нужно сочинять другую песню!»