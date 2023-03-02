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    Почему Гвардиол так нужен всем

    Чем игрок привлекает остальных?

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    Йошко Гвардиол
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    Йошко Гвардиол
    «Ливерпулю», «Челси», «Манчестер Сити» и «Реалу» приписывают интерес к 21-летнему Йошко Гвардиолу за большие деньги, но у хорвата есть сумма выкупа в 110 млн евро, пишет автор Sky Sports Питер Смит.
    Когда «Манчестер Сити» отправился к «Лейпцигу» на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, манкунианцы встретились с одним из самых высокооцениваемых молодых защитников в мире.

    Йошко Гвардиолу — человек в маске сборной Хорватии на чемпионате мира — только исполнился 21 год, но его уже хотят заполучить ведущие европейские клубы.

    «Лейпциг» так ценит защитника, что включил в его контракт пункт о выкупе за 110 млн евро, который начнет действовать в 2024 году. Есть большая вероятность, что этим летом за него заплатят гораздо больше, ведь «Манчестер Сити», «Челси» и «Ливерпуль» входят в число клубов, заинтересованных в подписании игрока за большие деньги.

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    Но что делает Гвардиола таким особенным?

    «Он коснется звезд. Он станет элитой».

    Дамир Крзнар был важной фигурой в метеоритном взлете Гвардиола, и он уверен, что эта траектория будет продолжена.

    Будучи директором академии загребского «Динамо», он следил за развитием защитника. Как главный тренер команды он привел ее к победе в чемпионате и кубке, а подросток Гвардиол стал главной звездой обороны.

    Крзнар с гордостью наблюдал за тем, как левоногий центрбек привлек к себе внимание всего мира, став игроком символической сборной ЧМ-2022 в Катаре.

    Однако эти выступления не стали сюрпризом для Крзнара. Он видел, как Гвардиол оттачивает свое выдающееся сочетание технических навыков, атлетизма, а также ледяного менталитета, и знал, что его экс-подопечный будет чувствовать себя как дома на крупнейшем турнире. Именно там его место.

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    • «Я ожидал чего-то подобного», — заявил Крзнар, который сейчас — главны тренер «Марибора». «Он играл без ошибок. Была ошибка, возможно, против Лионеля Месси в эпизоде с третьим голом Аргентины... Но это не ошибка, это Месси!». смеется Крзнар над нежелательной ролью Гвардиола в памятном моменте волшебства суперфорварда.

    Но если центрбек не смог остановить маленького маэстро в тот момент, то именно стабильность защитника на мундиале оказала самое сильное влияние на его бывшего тренера.

    Независимо от соперника или стадии турнира, Гвардиол всегда был собранным в опасных зонах и смелым во владении мячом. Это отличительные черты его первых лет в академии «Динамо» Загреб.

    Гвардиол вошел в символическую сборную ЧМ-2022
    globallookpress.com

    «На хорватском телевидении, после первого матча, он сказал: "Может быть, мне нужно больше рисковать", — улыбается Крзнар. "Представьте себе! Лука Модрич, Марсело Брозович, Матео Ковачич, которые играют в простой футбол первым номеро. А этот молодой парень хочет рисковать вместо них!".

    "Вот что делает его великим".

    "Он большой парень, крепкий, и в дуэли один в один у него нет проблем", — продолжает Крзнар. "У него очень хорошая скорость, скорость реакции, все".

    "Но вот что его отличает: он всегда первым ищет пас вперед. Мяч, чтобы сделать продвижение к 'одной линии', ко 'второй линии', к 'третьей линии'... и это характерно для полузащитников".

    "Это тот тип центральных защитников, которых мы будем искать в будущем. Я думаю, что Йошко — один из таких современных центральных защитников".

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    • Крзнар снова усмехается, вспоминая, как Гвардиол и его партнеры по команде в академии загребского "Динамо" "потрепали нам нервы", смело играя в пас от обороны против "Челси" и "Баварии" в юношеских соревнованиях УЕФА.

    Это был стиль, который поощряли Крзнар и его тренеры. "Мы понимали, что именно в такой футбол нам нужно играть, потому что весь мир стремится к такому футболу", — отметил он.

    Именно в такой среде игры первым номером и расцвел Гвардиол.

    Его развитие ускорилось с прорывом в первую команду "Динамо", сначала как левый, а затем как центральный защитник. К тому времени, когда в сезоне 2020/21 он добился успеха под руководством Крзнара, для 18-летнего игрока уже был согласован переход в "Лейпциг", хотя интерес к нему проявлял и "Лидс" после выхода в АПЛ.

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    • "У него также было предложение из Англии, и в то время это было разделение [мнений]", — говорит Крзнар. "Что лучше? Уехать в Англию или в 'Лейпциг'? Когда я разговаривал с ним, он сказал: 'Я выбрал Лейпциг только потому, что считаю, что это тот промежуточный шаг, который мне нужно сделать, чтобы уехать в Англию, в лучшую лигу в мире'.

    'Я думаю, что это очень умное решение для него, потому что он думал или знал — вероятно, знал — что может занять место в этой команде, и это место, где он может расти, где он может развиваться лучше, и прийти в АПЛ как полностью готовый, большой игрок'.

    Вполне возможно, что сейчас он приближается к этому моменту.

    'Его левая нога выдающаяся', — говорит репортер Sky Germany Филипп Хинце, который освещает 'Лейпциг'. 'Его точность паса, его скорость передач выдающиеся. Рискованные пасы и дриблинг через первую линию прессинга... Передачи вразрез через линию — одна из его лучших способностей. Я никогда такого не видел в этом возрасте на данном уровне'.

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    • 'И его способность выигрывать в оборонительных эпизодах просто потрясающая. Он очень атлетичен и является четким, спокойным игроком. Йошко может стать лучшим защитником в мире в ближайшие три-пять лет'.

    В 'Лейпциге' он получил необходимую поддержку для развития. При Джесси Марше футболист начинал на позиции левого защитника, но сменивший американца Доменико Тедеско перевел его в центр обороны и полностью доверился Гвардиолу.

    'У них были очень хорошие отношения', — говорит Хинце. 'При Тедеско он играл в каждом матче'.

    Тедеско перевел Гвардиола в центр обороны
    globallookpress.com

    'Именно при нем у него была очень сложная ситуация с формой после полуфинала Лиги Европы с Рейнджерс. Это было плохое выступление за плохим выступлением... но Тедеско позволил ему играть. Вперед, давай преодолеем этот этап. Я думаю, это помогло ему'.

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    • 'Марко Розе также знает о его качествах. Розе тоже его любит. Для меня он один из лучших защитников-левшей и один из лучших центрбеков'.

    Но подпишут ли его 'Ливерпуль', 'Сити' или 'Челси'?

    Гвардиол — популярная фигура в 'Лейпциге'. По возвращении из чемпионата мира его партнеры по команде аплодировали ему стоя, но есть и понимание того, что его путь только начинается. 'Болельщики тоже его очень любят', — говорит Хинце. 'Но они знают, что Гвардиол не закончит свою карьеру в Лейпциге'.

    Дайо Упамекано и Ибрагима Конате — два других высокооцененных центральных защитника, которые покинули 'Лейпциг', причем последний перешел в 'Ливерпуль'. 'Энфилд' может стать будущим местом продолжения карьеры и для Гвардиола.

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    • 'Он сказал, что Ливерпуль — его [идеальная] команда', — говорит Хинце. 'Мерсисайдцы или Сити. Во-первых, они способны выкупить его по клаусуле, а во-вторых, в АПЛ настолько конкурента. Ты можешь перейти в Реал, но кто твой соперник? Вальядолид или Вильярреал? Перейти в АПЛ и играть с лучшими командами мира — вот мечта, и я думаю, что он готов сделать это ближайшим летом. Но вопрос в том, насколько высоким будет предложение?'.

    В конце прошлого летнего трансферного окна было также предложение от 'Челси', но, как отмечает Хинце, 'Лейпциг' сейчас находится в сильной позиции. Он может потребовать высокую цену в следующее трансферное окно, зная, что летом 2024 года потребуется выполнить условие об отступных в размере 110 млн евро.

    Для тех, кто внимательно следил за его ростом, истина о его таланте уже известна.

    'В будущем он, конечно, будет одним из лидеров нашей сборной', — говорит Крзнар. 'Я очень горжусь им. Не только я, но и весь персонал загребского Динамо. Это наполняет нас радостью и счастьем'.

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