Пять вещей, которые должен сделать Хави, чтобы избежать кризиса в «Барселоне»

Несмотря на возрождение каталонцев в этом сезоне, не было сомнений, чтостолкнется с периодом сложностей, который нужно будет преодолевать. В какой-то момент травмы игроков всегда накапливаются, а иногда к ним одновременно добавляются и дисквалификации.

Этот период сезона уже наступил. Роберт Левандовский, Педри и Усман Дембеле травмированы. При худшем раскладе, «сине-гранатовые» проведут как минимум следующие две недели без своего лучшего бомбардира, лучшего полузащитника и самого надежного вингера.

Дисквалификация, которую получил Гави, также означает, что он пропустит воскресный матч с «Валенсией». Молодой игрок уже во второй раз в течение 10 дней пропускает важнейший матч по дисциплинарным причинам.

Предстоящие каталонцам накануне мартовского международного перерыва матчи тоже не из приятных. Они дважды встречаются с «Реалом»: сначала в Кубке Испании в четверг, а затем в Ла Лиге 19 марта.

В промежутках между этими играми они принимают проблемную «Валенсию», которая получила заряд эмоций от нового тренера в своей последней игре, и им предстоит сложная поездка на «Сан-Мамес», чтобы встретиться с «Атлетиком».

Итак, тревожные звоночки звенят, но тут важна перспектива.

Возможный проигрыш «Реалу» станет третьим поражением подряд за неделю, но «Барсе» еще предстоит ответный матч в апреле, где они смогут переломить ход противостояния.

Потеря очков в Ла Лиге будет более тревожной, хотя их семиочковый отрыв при оставшихся 15 матчах остается успокаивающим.

Это не меняет того факта, что после двух сокрушительных поражений от «Манчестер Юнайтед» и «Альмерии» вероятность кризиса на «Камп Ноу» выше, чем это было на протяжении большей части сезона.

Итак, как же Хави избежать дальнейшего выхода ситуации из-под контроля и сохранить положительные результаты в предстоящих играх своей команды?

Найти способ побеждать без Педри

Из всех травм в полузащите, полученных игроками «Барсы» в этом сезоне, нынешняя травма Педри наиболее сильно ударила по команде. 20-летний футболист был стержнем схемы Хави из четырех хавбеков, креативной силой, которая во многом способствовала успеху «Барсы» в первые недели 2023 года.

Кажется очевидным, что команда будет испытывать проблемы без одного из лучших полузащитников мира в своем составе, но «Барса» выглядит радикально хуже без Педри, выиграв без него только 45 процентов своих игр в Ла Лиге, с тех пор, как он присоединился к ним в 2020 году — по сравнению с 73% побед с ним в составе.

Педри получил травму globallookpress.com

Конечно, отсутствие одного игрока не является оправданием для команды, стремящейся к победе в чемпионате Испании. Но в отсутствие Педри Хави пытался применить аналогичную систему, попросив таких игроков, как Серхи Роберто и Франк Кессье просто занять место его звездного игрока.

Эта замена дала плохие результаты: «Барсе» не хватало гибкости, когда игрокам приходилось действовать в незнакомых ролях. Возможно, самое очевидное решение — в матче против «Реала» вернуться к полузащите из трех человек: Серхио Бускетса, Гави и Френки де Йонга. По крайней мере, это должно обеспечить некоторую стабильность.

Но поскольку Гави был дисквалифицирован на матч с «Валенсией», Хави столкнулся с другой проблемой. Молодой Пабло Торре, возможно, был вариантом, чтобы добавить мощи в атаке, но, по слухам, Хави был не слишком впечатлен новичком, перешедшим летом из «Расинга».

Независимо от того, какие изменения произведет Хави, ясно, что он не может продолжать играть так же, как с Педри в составе.

Найти, кто будет забивать вместо Левандовского

На бумаге атакующая игра «Барселоны» против «Альмерии» была не так уж и плоха. «Блауграна» нанесла 13 ударов и создала четыре опасных момента. Если бы Рональд Араухо удачнее подстроился во время двух навесов в последние пять минут, «Барса» могла бы уйти с поля со счетом 2:1.

Не помогло каталонцем и то, что звездный нападающий Роберт Левандовский играл травмированным. В результате поляк выбыл на две недели.

«Блауграна» столкнулась с аналогичной проблемой в январе и справилась, во многом благодаря атакующей форме Усмана Дембеле. Но на этот раз Дембеле тоже выбыл, оставив «Барсе» лишь несколько находящихся не в форме атакующих игроков, на которых можно положиться.

Ансу Фати не забивал в Ла Лиге с октября. Ферран Торрес не забивал в 2023 году. Тем временем Рафинья невероятно нестабилен перед чужими воротами.

Роберт Левандовский globallookpress.com

Ферран — единственный из троих с реальным опытом игры на позиции центрального нападающего, но Хави, похоже, не хочет пробовать его там.

Однако в течение следующих нескольких недель у него может не быть выбора. «Барсе» нужны голы, и они нужны прямо сейчас.

Оживить Ансу Фати

Хотя бы один из этих трех основных атакующих игроков должен принести какую-то пользу, но сейчас наименее вероятно, что это будет Ансу Фати. Есть признаки того, что Ферран возвращается в форму, в то время как Рафинья по-прежнему периодически выдает случайные голы или результативные передачи.

Фати тем временем находится в застое, передерживает мяч и излишне расточителен у чужих ворот. Сложно требовать от 20-летнего парня, чтобы он внезапно вернул свою энергетику и отличную форму трехлетней давности, но он также является самым талантливым из трех нападающих, доступных сейчас Хави.

Возможно, ему пойдет на пользу более важная роль в команде. Учитывая список травм «Барсы», кажется, что у Фати мало конкурентов в составе. На этот раз он может позволить себе совершать ошибки, не опасаясь сесть на лавку. Хави будет надеяться, что игровое время, выделенное Фати, принесет свои плоды.

Ансу Фати globallookpress.com

Нападающий может быть очень опасным в своей лучшей форме, и, несмотря на то, что он перенес множество травм, он время от времени показывал, почему его в юности считали наследником Лионеля Месси. Если Фати вернет свою форму, «Барса» должна остаться на плаву

Отправить Жорди Альбу в запас...насовсем

Хотя Жорди Альба больше не является стопроцентным игроком стартового состава, Хави по-прежнему доверяет крайнему защитнику много игрового времени в этом сезоне.

Альба в основном играл вторую скрипку при 19-летнем Алехандро Бальде после чемпионата мира, сыграв в 10 матчах против 13 игр у молодого футболиста. И хотя процент матчей Альбы, в котором он вышел в старте и больше, ясно, что тренерский штаб «Барсы» доверяет молодому таланту.

Жорди Альба globallookpress.com

Привлечение Бальде в качестве основного игрока может иметь большое значение для стабилизации сезона «Барсы». Мало того, что он быстрее и динамичнее Альбы, он еще и более опасен в атаке. Он куда регулярнее ходит вперед, и временами только невезение не позволяло ему записать на свой счет гол.

Его впечатляющее выступление в финале Суперкубка Испании в январе показало, на что способен Бальде в больших играх. Теперь ему нужно сыграть во всех оставшихся матчах, несмотря на его неопытность.

Доверять молодежи, чтобы создавать моменты

Возможно, самый тревожный аспект игры «Барселоны» против «Альмерии» — это ее предсказуемость. Хозяева сводили на нет каждое движение «Барсы» и противостояли каждому моменту.

Рафинью брали в кольцо каждый раз, когда он касался мяча, у Гави не было свободного пространства в центре полузащиты, а Левандовский, хотя и играл через травму, был выключен из игры.

В отсутствие ряда ключевых игроков Хави может просто привлечь более опытных игроков. Серхи Роберто может закрыть дыру в полузащите. Кессье может сохранить свою позицию.

Но это мало что изменит в предсказуемости «Барсы». Вместо этого Хави должен дать шанс молодежи, особенно против «Валенсии» в воскресенье, 5 марта.

После дисквалификации Гави освободилось место в полузащите. Это место должно достаться 19-летнему Пабло Торре.

Пабло Торре globallookpress.com

Между тем, если Феррану или Фати понадобится отдых, можно дать шанс 18-летнему Анхелю Аларкону, который в этом сезоне забил 12 голов за молодежную команду «Барселоны».

Ни один из этих игроков еще не дорос до уровня первой команды — по крайней мере, в высшем дивизионе — но они оба могут добиться успеха в атаке.

И это именно то, чего отчаянно хочет «Барселона».