Пять вещей, которые должен сделать Хави, чтобы избежать кризиса в «Барселоне»

Этот период сезона уже наступил. Роберт Левандовский, Педри и Усман Дембеле травмированы. При худшем раскладе, «сине-гранатовые» проведут как минимум следующие две недели без своего лучшего бомбардира, лучшего полузащитника и самого надежного вингера.
Дисквалификация, которую получил Гави, также означает, что он пропустит воскресный матч с «Валенсией». Молодой игрок уже во второй раз в течение 10 дней пропускает важнейший матч по дисциплинарным причинам.
Предстоящие каталонцам накануне мартовского международного перерыва матчи тоже не из приятных. Они дважды встречаются с «Реалом»: сначала в Кубке Испании в четверг, а затем в Ла Лиге 19 марта.
В промежутках между этими играми они принимают проблемную «Валенсию», которая получила заряд эмоций от нового тренера в своей последней игре, и им предстоит сложная поездка на «Сан-Мамес», чтобы встретиться с «Атлетиком».
Итак, тревожные звоночки звенят, но тут важна перспектива.
Возможный проигрыш «Реалу» станет третьим поражением подряд за неделю, но «Барсе» еще предстоит ответный матч в апреле, где они смогут переломить ход противостояния.
Потеря очков в Ла Лиге будет более тревожной, хотя их семиочковый отрыв при оставшихся 15 матчах остается успокаивающим.
Это не меняет того факта, что после двух сокрушительных поражений от «Манчестер Юнайтед» и «Альмерии» вероятность кризиса на «Камп Ноу» выше, чем это было на протяжении большей части сезона.
Итак, как же Хави избежать дальнейшего выхода ситуации из-под контроля и сохранить положительные результаты в предстоящих играх своей команды?
Найти способ побеждать без Педри
Из всех травм в полузащите, полученных игроками «Барсы» в этом сезоне, нынешняя травма Педри наиболее сильно ударила по команде. 20-летний футболист был стержнем схемы Хави из четырех хавбеков, креативной силой, которая во многом способствовала успеху «Барсы» в первые недели 2023 года.
Кажется очевидным, что команда будет испытывать проблемы без одного из лучших полузащитников мира в своем составе, но «Барса» выглядит радикально хуже без Педри, выиграв без него только 45 процентов своих игр в Ла Лиге, с тех пор, как он присоединился к ним в 2020 году — по сравнению с 73% побед с ним в составе.
Конечно, отсутствие одного игрока не является оправданием для команды, стремящейся к победе в чемпионате Испании. Но в отсутствие Педри Хави пытался применить аналогичную систему, попросив таких игроков, как Серхи Роберто и Франк Кессье просто занять место его звездного игрока.
Эта замена дала плохие результаты: «Барсе» не хватало гибкости, когда игрокам приходилось действовать в незнакомых ролях. Возможно, самое очевидное решение — в матче против «Реала» вернуться к полузащите из трех человек: Серхио Бускетса, Гави и Френки де Йонга. По крайней мере, это должно обеспечить некоторую стабильность.
Но поскольку Гави был дисквалифицирован на матч с «Валенсией», Хави столкнулся с другой проблемой. Молодой Пабло Торре, возможно, был вариантом, чтобы добавить мощи в атаке, но, по слухам, Хави был не слишком впечатлен новичком, перешедшим летом из «Расинга».
Независимо от того, какие изменения произведет Хави, ясно, что он не может продолжать играть так же, как с Педри в составе.
Найти, кто будет забивать вместо Левандовского
На бумаге атакующая игра «Барселоны» против «Альмерии» была не так уж и плоха. «Блауграна» нанесла 13 ударов и создала четыре опасных момента. Если бы Рональд Араухо удачнее подстроился во время двух навесов в последние пять минут, «Барса» могла бы уйти с поля со счетом 2:1.
Не помогло каталонцем и то, что звездный нападающий Роберт Левандовский играл травмированным. В результате поляк выбыл на две недели.
«Блауграна» столкнулась с аналогичной проблемой в январе и справилась, во многом благодаря атакующей форме Усмана Дембеле. Но на этот раз Дембеле тоже выбыл, оставив «Барсе» лишь несколько находящихся не в форме атакующих игроков, на которых можно положиться.
Ансу Фати не забивал в Ла Лиге с октября. Ферран Торрес не забивал в 2023 году. Тем временем Рафинья невероятно нестабилен перед чужими воротами.
Ферран — единственный из троих с реальным опытом игры на позиции центрального нападающего, но Хави, похоже, не хочет пробовать его там.
Однако в течение следующих нескольких недель у него может не быть выбора. «Барсе» нужны голы, и они нужны прямо сейчас.
Оживить Ансу Фати
Хотя бы один из этих трех основных атакующих игроков должен принести какую-то пользу, но сейчас наименее вероятно, что это будет Ансу Фати. Есть признаки того, что Ферран возвращается в форму, в то время как Рафинья по-прежнему периодически выдает случайные голы или результативные передачи.
Фати тем временем находится в застое, передерживает мяч и излишне расточителен у чужих ворот. Сложно требовать от 20-летнего парня, чтобы он внезапно вернул свою энергетику и отличную форму трехлетней давности, но он также является самым талантливым из трех нападающих, доступных сейчас Хави.
Возможно, ему пойдет на пользу более важная роль в команде. Учитывая список травм «Барсы», кажется, что у Фати мало конкурентов в составе. На этот раз он может позволить себе совершать ошибки, не опасаясь сесть на лавку. Хави будет надеяться, что игровое время, выделенное Фати, принесет свои плоды.
Нападающий может быть очень опасным в своей лучшей форме, и, несмотря на то, что он перенес множество травм, он время от времени показывал, почему его в юности считали наследником Лионеля Месси. Если Фати вернет свою форму, «Барса» должна остаться на плаву
Отправить Жорди Альбу в запас...насовсем
Хотя Жорди Альба больше не является стопроцентным игроком стартового состава, Хави по-прежнему доверяет крайнему защитнику много игрового времени в этом сезоне.
Альба в основном играл вторую скрипку при 19-летнем Алехандро Бальде после чемпионата мира, сыграв в 10 матчах против 13 игр у молодого футболиста. И хотя процент матчей Альбы, в котором он вышел в старте и больше, ясно, что тренерский штаб «Барсы» доверяет молодому таланту.
Привлечение Бальде в качестве основного игрока может иметь большое значение для стабилизации сезона «Барсы». Мало того, что он быстрее и динамичнее Альбы, он еще и более опасен в атаке. Он куда регулярнее ходит вперед, и временами только невезение не позволяло ему записать на свой счет гол.
Его впечатляющее выступление в финале Суперкубка Испании в январе показало, на что способен Бальде в больших играх. Теперь ему нужно сыграть во всех оставшихся матчах, несмотря на его неопытность.
Доверять молодежи, чтобы создавать моменты
Возможно, самый тревожный аспект игры «Барселоны» против «Альмерии» — это ее предсказуемость. Хозяева сводили на нет каждое движение «Барсы» и противостояли каждому моменту.
Рафинью брали в кольцо каждый раз, когда он касался мяча, у Гави не было свободного пространства в центре полузащиты, а Левандовский, хотя и играл через травму, был выключен из игры.
В отсутствие ряда ключевых игроков Хави может просто привлечь более опытных игроков. Серхи Роберто может закрыть дыру в полузащите. Кессье может сохранить свою позицию.
Но это мало что изменит в предсказуемости «Барсы». Вместо этого Хави должен дать шанс молодежи, особенно против «Валенсии» в воскресенье, 5 марта.
После дисквалификации Гави освободилось место в полузащите. Это место должно достаться 19-летнему Пабло Торре.
Между тем, если Феррану или Фати понадобится отдых, можно дать шанс 18-летнему Анхелю Аларкону, который в этом сезоне забил 12 голов за молодежную команду «Барселоны».
Ни один из этих игроков еще не дорос до уровня первой команды — по крайней мере, в высшем дивизионе — но они оба могут добиться успеха в атаке.
И это именно то, чего отчаянно хочет «Барселона».