Вернётся ли «Барселона» на победный путь?

В субботу, 31 октября, «Барселона» примет «Алавес» в рамках 11-го тура Ла Лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

До матча 20 сек. 20 секунд

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22:40 Главным судьей матча будет Адриан Кордеро Вега.

22:32 Стартовый состав «Алавеса»: Сивера, Теналья, Коски, Перес, Энрикес, Отто, Гевара, Протесони, Реббаш, Бойе, Суарес.

22:30 Стартовый состав «Барселоны»: Жоан Гарсия, Канселу, Кубарси, Родри, Педри, Ямаль, Фермин Лопес, Рафинья, Фариньяс, де Йонг, Адейеми.

22:15 За всю историю команды сыграли между собой 51 матч. В 36 играх победила «Барселона», в 8 «Алавес», оставшиеся 7 матчей завершились вничью.

22:14 В прошлом сезоне команды сыграли 2 матча между собой в рамках Ла Лиги. «Алавес» победил у себя дома 1:0, «Барселона» ответила своей домашней победой 3:1.

22:12 У «Алавеса» не сыграют травмирован Микель Родригес, дисквалифицирован Факундо Гарсес.

22:10 В стане «Барселоны» травмированы Дани Ольмо, Руни Барджи, Эрик Гарсия и Хави Эспарт.

22:08 В прошлых турах «Алавес» сыграл вничью с «Малагой» (1:1), но проиграл «Сельту» (1:2) и «Атлетико» (1:2). До этого же «Алавес» также поделил очки с «Атлетико» (0:0), но уступил «Валенсии» (0:1) и «Расингу» (1:2).

22:06 В прошлом туре «Барселона» проиграла «Реалу» (1:2), а до этого победила «Бетис» (5:2). Также каталонцы уступили «ПСЖ» (2:4), но выиграли у «Галатасарая» (4:1) в Лиге чемпионов.

22:04 «Алавес» располагается на седьмой строчке в турнирной таблице. «Алавес» за 10 матчей смог набрать 12 очков, забил 14 мячей, а пропустил 11 голов.

22:02 «Барселона» продолжает лидировать в испанской Примере. В настоящий момент в активе «блаугранас» 27 зачетных баллов. За 10 матчей «сине-гранатовые» смогли забить 40 мячей, а пропустили всего 11.

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