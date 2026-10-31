Запрыгнут ли «доностьяррас» в топ-4?

прогноз на матч 11-го тура Ла Лиги, ставка за 3.20

1 ноября в 11-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Атлетик» и «Реал Сосьедад». Начало игры — в 23:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 3.20.

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«Атлетик»

Турнирное положение: «Атлетик» сражается за попадание в еврокубки. На текущий момент команда пребывает на 8-м месте турнирной таблицы.

При этом «Атлетик» на 5 очков отстает от топ-6. Команда отличилась 12 забитыми мячами при девяти пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно, в Кубке разбив скромный «Прат» — 6:1, а до того уверенно одолев «Хетафе» — 4:0.

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До того «Атлетик» уступил «Леванте» — 1:3, а вот поединок с «Валенсией» завершился паритетом — 0:0. Команда не проигрывала в четырех последних домашних матчах.

Календарь и таблица испанской Примеры

Состояние команды: «Атлетик» не преуспевает в плане реализации, зато тылы басков достаточно надежны.

При этом «Атлетик» все никак не наладит результаты в родных стенах. К тому же в четырех последних очных поединках с «Реал Сосьедадом» команда уступила три раза при одной ничьей. Дома же она не обыгрывает «доностьяррас» уже два года.

Команда уж точно будет действовать максимально активно. Вот только ей срочно нужно прибавлять в плане стабильности результатов.

«Реал Сосьедад»

Турнирное положение: Команда на данный момент находится на 5-м месте турнирной таблицы испанского чемпионата.

При этом «Реал Сосьедад» на один пункт отстает от зоны Лиги чемпионов. А вот забить удалось 19 мячей при 18 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда нанесла поражение «Леванте» — 2:1.

До того «Реал Сосьедад» в Лиге Европы разгромил «Лиллестрём» — 6:0, а вот чуть раньше уверенно переиграл «Малагу» — 5:2. Команда победила в двух последних выездных матчах.

Состояние команды: «Реал Сосьедад» имеет ненадежные тылы, пропуская в среднем фактически два мяча за матч.

При этом «Реал Сосьедад» в кадровом плане выглядит вполне выгодно. Плюс постепенно набирает кондиции Микель Оярсабаль. Капитан «доностьяррас» пока отличился лишь двумя забитыми мячами в текущем чемпионате. Плюс все никак не закрепится в основе Арсен Захарян.

И уж точно команда будет максимально активно нестись в атаку. Оярсабаль и компания мечтают запрыгнуть в квартет лидеров. Пора!

На что ставят в матче Атлетик — Реал Сосьедад Букмекерские коэффициенты на матч Атлетик — Реал Сосьедад: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «Атлетик» фаворитом с коэффициентом 2.05. Ничья оценена в 3.70, а победа «Реал Сосьедада» — в 3.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с различными коэффициентами — 1.67 и 2.20.

Прогноз: «Реал Сосьедад» пытается запрыгнуть в первую четверку, к тому же в последнее время успешно противостоит «Атлетику».

3.20 Победа «Реал Сосьедада» Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 3.20 на матч «Атлетик» — «Реал Сосьедад» принесёт прибыль 2200₽, общая выплата — 3200₽

Ставка: Победа «Реал Сосьедада» за 3.20.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.

2.63 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.63 на матч «Атлетик» — «Реал Сосьедад» принесёт чистый выигрыш 1630₽, общая выплата — 2630₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.63.

Пять причин, почему ставка зайдёт