LiveSport.Ru составил список главных футбольных героев прошедшего чемпионата мира.

Луис де ла Фуэнте

Для «Фурии Рохи» становится хорошей традицией поочередно коллекционировать трофеи Евро и ЧМ — сперва данный фокус провернул Висенте дель Боске, одержавший триумф на мундиале в 2010 и ЧЕ в 2012, эстафету у него перехватил Луис де ла Фуэнте, собравший в обратной последовательности золотые награды чемпионатов Европы и мира в 2024 и 2026 соответственно. Любопытно, что виктории сборной Испании как шестнадцать лет назад, так и нынешней сопутствовали аналогичные события: команда попала в группу Н, матч-открытия ЧМ состоялся 11 июня между ЮАР и Мексикой, испанцы ушли с поля без забитых мячей в дебютной встрече турнира и Жозе Моуринью заключил трудовое соглашение с мадридским «Реалом».

Действительно, подопечных де ла Фуэнте в первом матче остановил гениальный Возинья из Кабо-Верде, совершивший семь сейвов и сохранивший владения на замке, благодаря чему резко повысил собственную популярность далеко за пределами родины. Набрала обороты «Фурия Роха» ко второму туру, разгромив Саудовскую Аравию со счетом 4:0, — в глаза вновь бросились надежные действия исполнителей в оборонительной линии, превратившейся по ходу мундиаля в один из китов, на которых стоял общий успех Испании.

За весь турнир распечатать ворота дружины де ла Фуэнте сумел лишь Шарль де Кетеларе в четвертьфинале, при этом в основном Унаи Симону, удостоившемуся «Золотой перчатки» ЧМ, приходилось скучать в рамке, так как его партнеры пресекали любые попытки оппонентов создать остроту около своей штрафной площади на корню (показатель ожидаемых пропущенных голов xGA составил 2.37). Система 65-летнего специалиста базировалась не только на непроходимых редутах, но и высоком прессинге (Испания вошла в тройку лучших по PPDA 8.8, пропустив вперед Турцию с 8.3 и Германию с 7.6, продержавшихся на чемпионате мира значительно меньше времени — 3 и 4 поединка соответственно), и постоянном давлении на противника, выливающемся в опасные моменты: вторые по xG (15.62) после Франции (17.53).

Де ла Фуэнте как грамотно подбирал стартовый состав, так и вносил верные коррективы по ходу встречи — джокер Микеля Артеты в «Арсенале» Микель Мерино принес победы «Фурии Рохе» над Португалией, отличившись на 90+1-й минуте, и над Бельгией, огорчив Сенне Ламменса на 88-й минуте; дуэт Нико Уильямса и Феррана Торреса, вышедший на замену против Аргентины, организовал «золотой гол» во втором овертайме, хотя в седьмого номера не верил даже родной дедушка, критикуя перформансы форварда «Барселоны». Подняв над головой Кубок мира, наставник Испании пополнил солидную компанию тренеров, выигрывавших ЧМ и ЧЕ, и присоединился к Хельмуту Шёну и Висенте дель Боске, к тому же, обновил рекорд соотечественника, став наиболее возрастным менеджером-триумфатором мундиаля (65 лет и 28 дней).

Килиан Мбаппе

Невзрачный сезон в мадридском «Реале» 27-летний страйкер скрасил выступлением на чемпионате мира, где, как и в 2018, и в 2022, примерил на себя роль первой скрипки в атакующем звене сборной Франции. Уникальная стабильность на крупных международных соревнованиях — особенность Мбаппе, которому понадобилось всего три ЧМ, чтобы единолично возглавить список лучших снайперов с двадцатью двумя результативными выстрелами в 22 встречах, опередив Лионеля Месси (21), Мирослава Клозе (16) и Роналдо (15).

Поражала не только нацеленность Килиана на ворота (лидер с 41 ударом), но и его чутье хищника, позволившее конвертировать старания (xG 6.87) в десять забитых мячей, снова превзойдя аргентинского коллегу по цеху и завоевав «Золотую бутсу» мундиаля. Обезоружить десятого номера «Les Bleus» удалось лишь сборной Испании, лишившей кислорода всю атаку французов, которая «впечатлила» xG 0.3, что является антирекордом «трехцветных» с начала ведения статистики в 1966.

Килиан Мбаппе globallookpress.com

Теннисный сет, устроенный Францией и Англией в противостоянии за бронзу (4:6), не обошелся без участия Мбаппе, чей дубль едва не перевернул матч с ног на голову, однако «три льва» вовремя вернулись в перестрелку. Впервые за 56 лет игрок сумел отметиться десятью голами в рамках одного турнира, таким образом Килиан вошел в почетный квартет бомбардиров, где расположились Жюст Фонтен (13 голов в 1958), Шандор Кочиш (11 голов в 1954) и Герд Мюллер (10 голов в 1970).

Лионель Месси

Последний танец «инопланетянина» на ЧМ выдался великим даже несмотря на невзрачный финал со сборной Испании, в котором Аргентина напрочь забыла об атаке, поставив автобус около собственных владений и злоупотребив грубостью в совокупности с провокациями. Скептики предрекали закат эпохи Месси в национальной команде еще в 2018, когда «альбиселесте» потерпели фиаско на мундиале в России, однако с тех пор Лионель собрал целую коллекцию наград, включая два трофея Копа Америка, Финалиссиму, медали высшей пробы чемпионата мира в Катаре и на своих плечах тянул коллектив к еще одному золоту в Северной Америке.

Без раскачки аргентинец шокировал публику тремя мячами в дебютном поединке с Алжиром, установив очередной рекорд, как самый возрастной автор хет-трика на ЧМ (38 лет и 357 дней), и продолжил покорять ее сердца от матча к матчу. Вплоть до четвертьфинальной стадии Месси регулярно штамповал голы, расписавшись автографами против Австрии, Иордании, Кабо-Верде и Египта, — по драматургии, несомненно, выделяется спарринг с «фараонами», когда, уступая 0:2, Лионель включился в заключительные пятнадцать минут, оформив ассист на Кристиана Ромеро и вколотив сферу под перекладину от рук голкипера Мустафы Шубира.

Обладатель восьми «Золотых мячей» переписал сценарий встречи против Англии, трансформировав всю злость в результативные передачи на Энцо Фернандеса и Лаутаро Мартинеса, которые «похоронили» мечты дружины Томаса Тухеля. Магию капитан «альбиселесте» исчерпал, как говорили выше, в решающий момент, упустив шанс добавить еще одну гениальную главу в целый том легендарной карьеры.

Лионель Месси globallookpress.com

Его лебединая песня на мундиале ассоциируется только с одним словом — феерия, подкрепленная восемью забитыми мячами и четырьмя ассистами, и ключевое, безумной толпой на трибунах, регулярно скандирующей «Месси, Месси». Титул лучшего игрока чемпионата мира в руках полузащитника Родри, сродни преступлению со стороны ФИФА, тем не менее Лионель вновь доказал всем, почему его стоить считать «прошлым, настоящим, будущим и вечным».

Эрлинг Холанн

Устрашающий клич «Ro! Ro! Ro!» — визитная карточка норвежцев и один из главных символов минувшего ЧМ, который заряжал «викингов» перед покорением исторических достижений, ограничившихся четвертьфинальным раундом. Драккар сборной Норвегии держался на плаву, в том числе, за счет голевого чутья Холанна, выходившего из тени в решающий час и склонявшего часу весов в пользу подопечных Столе Сольбаккена.

Эрлинг сходу ввязался в гонку бомбардиров, отличившись дублями в противостояниях с Ираком и Сенегалом, забронировав для «викингов» билет в 1/16 и пропустив поединок против Франции, который превратился в формальность. Бенефис «девятки» перекочевал на раунд плей-офф, где форвард сперва оказался в нужном месте с Кот-д'Ивуаром, вслед за чем самостоятельно деклассировал сборную Бразилии, перевисев в воздухе «любимого» Габриэла Магальяйнса (старые счеты с дуэли между «Манчестер Сити» и «Арсеналом») и поразив «тройку» ворот Алиссона дальним выстрелом.

Кроме почетной третьей строчки в рейтинге снайперов, Холанн влюбил в себя многомиллионную торсиду своей непосредственностью, привлекая внимание яркой прической, спокойным празднованием голов и примечательным выбором сувенира из Америки в виде енота с бутылкой. Заочную дуэль Мбаппе 26-летний норвежец проиграл, однако потенциал дружины Столе Сольбаккена намекает, что Норвегия еще пошумит на крупных первенствах, так что «The show must go on».

Джуд Беллингем

Аномальное явление с ренессансом игроков «Реала» на чемпионате мира затронуло и Беллингема, который перетягивал лидерский канат «трех львов» вместе с Гарри Кейном, обойдя нападающего по количеству результативных ударов (7 против 6), — впервые в истории мундиалей полузащитник покорил планку в семь забитых мячей. Джуд, как и его визави из других сборных, геройски спасал Англию в критической ситуации, выручив коллектив дублями во встречах 1/8 финала с Мексикой и 1/4 финала с Норвегией.

Джуд Беллингем globallookpress.com

Перед началом турнира многие сетовали на то, что Беллингем несправедливо займет место на поле другой «десятки» Моргана Роджерса, с которым они прошли все ступени «трех львов» и сохранили теплые дружеские отношения, но «Golden Boy-2023» доказал, что находится на хай-класс уровне, и затмил хавбека из «Астон Виллы». Джуд, помимо созидательных функций, преуспел в разрушительной фазе (58.3% выигранных наземных единоборств) и продвижении мяча вперед (точность пасов в финальной трети поля составила 70.1%).

Самоотверженность Беллингема проявилась и около владений Джордана Пикфорда, когда полузащитник в первой половине матча с Мексикой вынес игровой снаряд с ленточки, не позволив «ацтекам» выйти вперед.

Пау Кубарси

Бессменный столп обороны сборной Испании — вершина, покорившаяся Кубарси уже в девятнадцать лет, и Пау безукоризненно справился с возложенным на него функционалом, став важнейшей частью в слаженном защитном механизме «Фурии Рохи». Юный центрдеф продемонстрировал мастер-класс обороны более опытным коллегам, совершая в среднем за игру 0.6 перехватов, 1 отбор, 3.6 возвратов мяча, 0.3 блокировок ударов, 4 выноса и выйдя победителем в 65% наземных и 54% воздушных дуэлей.

С оглядкой на собственные ворота, Кубарси не забывал подключаться в последнюю треть поля и создал больше всех голевых возможностей среди центрбеков для партнеров по команде (8), к тому же, именно после его дальнего выстрела Сенне Ламменс ошибся и парировал удар перед собой, чем мгновенно воспользовался Микель Мерино. В финале Пау нарушал спокойствие Эмилиано Мартинеса и положил себе в карман всю атаку сборной Аргентины, заслуженно получив звание лучшего молодого игрока чемпионата мира.

Майкл Олисе

Рулевой сборной Франции Дидье Дешам оперативно сообразил, что держать Олисе на правом фланге нецелесообразно, когда «Les Bleus» страдали в первом тайме против Сенегала, и во второй половине перевел Майкла дирижировать комбинациями на позицию «десятки» в схеме 4-2-3-1, что сходу принесло плоды в виде результативной передачи на Мбаппе. Чувствуя себя там, как рыба в воде, 24-летний уроженец Лондона дирижировал атаками «трехцветных», записав себе в актив сразу три ассистентских дубля и образовав с Килианом убийственную связку (пять пасов достались форварду мадридского «Реала»).

Олисе оставил пылиться на полке рекорд Пеле по количеству результативных передач (6 ассистов на ЧМ-1970), наслаждаясь статусом ведущего диспетчера всего первенства, однако с забитыми мячами дела обстояли куда хуже — эффектный удар ножницами против Швеции пришелся в штангу, в добавок к чему он упустил убойный момент в матче за бронзу, хотя мог довести камбэк Франции до логического конца и восстановить паритет.

Майкл Олисе globallookpress.com

Как и вся обойма «Les Bleus» Майкл попал под пресс сборной Испании и выглядел, мягко говоря, блекло, за что Дешам снял одиннадцатого номера с игры на 72-й минуте, выпустив Райана Шерки, что не добавило французам никаких дивидендов впереди. Вокруг сверкнувшего на ЧМ воспитанника «Челси» разгорается настоящая трансферная сага, в которой «Бавария» и мадридский «Реал» соперничают за право владеть бриллиантом в своем музее — «Альянц Арене» либо «Сантьяго Бернабеу» соответственно.