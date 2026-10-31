Продлят ли «матрасники» свою победную серию в Ла Лиге?

В субботу, 31 октября, «Атлетико» сыграет на выезде против «Леванте» в рамках 11-го тура Ла Лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

Онлайн матча 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

22' Продолжают мадридцы катать мяч, прижав хозяев к своим воротам.

19' Теперь мяч под контролем гостей, пытаются «матрасники» взломать оборону «лягушек» через позиционные атаки.

17' «Горчичник» показали кому-то из тренерского штаба «Леванте», а точнее — главный тренер команды Луиш Каштру.

16' «Атлетико» забил гол — Мортен Юльманн получил мяч после «черпачка» Алекса Баэны, но датчанин оказался в офсайде. Счет остается прежним.

15' Алекс Баэна был первым на подборе, «десятка» мадридцев пробил сразу, но неточно.

14' А теперь Хулиан Альварес заработал для гостей угловой.

Статистика матча 1 Удары в створ 0 2 Удары мимо 1 48 Владение мячом 52 1 Угловые удары 1 0 Офсайды 2 1 Фолы 1

13' Бруге получил мяч от партнера, но защитник «матрасников» выбил мяч на угловой, который левантийцы не лучшим образом исполнили. Будет удар от ворот.

11' А вот и момент от «Леванте» — Рекенья пробил по воротам Облака, но словенец уверенно потащил удар! Затем последовало добивание, но не самое лучшее — «Атлетико» совершит удар от ворот.

09' Большую часть игрового времени мяч контролируют футболисты валенсийской команды, но пока не может создать что-то серьезное возле ворот Облака.

06' «Атлетико» попытался обострить игру через проникающий пас, но один из игроков гостей оказался вне игры. Пока команды играют без явных моментов возле ворот друг друга.

03' «Леванте» попытался выбежать в быструю атаку и даже была попытка удара головой после навеса, но безуспешно

01' «Леванте» развел мяч с центра поля, матч начался!

До матча

16:00 Перед стартовым свистком команды почтили память погибших в Толедо.

15:55 Команды скоро выйдут на поле, игра вот-вот начнется!

15:50 «Леванте» не обыгрывал «Атлетико» на своем поле с 2016-го года — за это время «матрасники» трижды обыграли «лягушек», а еще четыре встречи в Валенсии между командами завершались ничейными исходами.

15:45 Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Рикардо де Бургос Бенгоэчеа из Бильбао.

15:40 Матч пройдет в Валенсии на стадионе «Сьюдад де Валенсия», вмещающий в себя 25 534 зрителя.

15:35 Стартовый состав «Атлетико»: Облак, Льоренте, Пубиль, Ганцко, Гримальдо, Симеоне, Барриос, Юльманн, Алекс Баэна, Ли Кан-ин, Альварес

15:30 Стали известны стартовые составы команд, начнем с «Леванте»: Райан, Толян, Манди, Ндукве, Перес, Рекенья, Оласагасти, Ромеро, Бруге, Эйонг, Фернандес

15:25 «Атлетико» расположился на второй строчке в Ла Лиге с 25 набранными баллами за десять встреч с разницей мячей 20:8.

15:20 «Леванте» занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 10 очков за 10 туров при разнице мячей 16:19.

15:15 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.05.