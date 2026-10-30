31 октября в 11-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Леванте» и «Атлетико». Начало игры — в 16:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.05.

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«Леванте»

Турнирное положение: «Леванте» сражается за выживание в элите. На текущий момент команда пребывает на 14-м месте турнирной таблицы.

При этом «Леванте» на два очка опережает зону вылета. Команда отличилась 16 забитыми мячами при 19 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно, уступив «Реал Сосьедаду» — 1:2.

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До того «Леванте» сумел переиграть «Атлетик» — 3:1, а вот поединок с «Депортиво» завершился паритетом — 1:1. Команда не проигрывала в двух последних домашних матчах.

Календарь и таблица испанской Примеры

Состояние команды: «Леванте» пытается оторваться от опасной зоны, однако сумел победить всего дважды в текущем чемпионате Испании.

При этом «Леванте» все никак не наладит игру в обороне. К тому же в родных стенах команда не особенно преуспевает: всего две победы в четырех поединках. «Лягушки» в кадровом аспекте выглядят достаточно скромно, к тому же уже четыре с половиной года не могут обыграть мадридский «Атлетико».

Команда уж точно постарается отобрать очки у «матрасников». Вот только в двух последних очных домашних поединках с мадридцами она не забивала.

«Атлетико»

Турнирное положение: Команда на данный момент находится на 2-м месте турнирной таблицы испанского чемпионата.

При этом «Атлетико» на два очка отстает от лидера. А вот забить удалось 20 мячей при восьми пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда нанесла поражение ершистому «Депортиво» — 1:0.

До того «Атлетико» в Лиге чемпионов разошелся миром со «Штутгартом» — 1:1, а вот чуть раньше переиграл «Эспаньол» — 1:0. Команда в четырех выездных поединках победила три раза при одной ничьей.

Состояние команды: «Атлетико» имеет весьма надежные тылы, пропуская в среднем меньше одного мяча за матч.

При этом «Атлетико» в кадровом плане выглядит достаточно выгодно. Плюс постепенно набирает кондиции Хулиан Альварес. Опальный форвард забил в двух последних поединках, перед этим еще и оформив ассист. Аргентинец прибавляет, так что теперь с реализацией у мадридцев дела должны пойти на лад.

И уж точно команда будет максимально активно нестись в атаку. Альварес и компания должны не замечать столь скромного оппонента.

На что ставят в матче Леванте — Атлетико Букмекерские коэффициенты на матч Леванте — Атлетико: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «Атлетико» фаворитом с коэффициентом 1.50. Ничья оценена в 4.33, а победа «Леванте» — в 5.25.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с различными коэффициентами — 1.53 и 2.50.

Прогноз: «Атлетико» пытается нагнать лидера, к тому же близок к своим лучшим кондициям лидер атак мадридцев Альварес.

2.05 Победа «Атлетико» в 1-м тайме Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.05 на матч «Леванте» — «Атлетико» принесёт чистый выигрыш 1050₽, общая выплата — 2050₽

Ставка: Победа «Атлетико» в 1-м тайме за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.

2.38 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.38 на матч «Леванте» — «Атлетико» принесёт прибыль 1380₽, общая выплата — 2380₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.38.

Пять причин, почему ставка зайдёт