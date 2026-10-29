Московское «Динамо» неудачно стартовало в сезоне-2026/27: после трети регулярного чемпионата идёт по графику «меньше очка за игру» и балансирует на грани плей-офф. LiveSport.Ru рассказывает, почему у главного тренера Леонида Тамбиева не складывается работа в новой команде и кто в ближайшее время может его заменить.

Экспресс-перестройка не удалась

Прошлый сезон для московского «Динамо» стал худшим за многие годы: седьмое место на Западе и оглушительный вылет в первом раунде плей-офф от минских одноклубников со счётом 0:4. Такой результат не мог не пройти бесследно для такого легендарного и амбициозного клуба. Поэтому летом:

вместо Сергея Сушко должность генерального директора занял Анатолий Харчук;

вместо Рафика Якубова должность спортивного директора занял Алексей Бадюков;

вместо Вячеслава Козлова тренерский штаб возглавил Леонид Тамбиев;

значительно обновился состав бело-голубых (вместо Гусева, Комтуа, Пакетта, Слепышева, Ильенко, Адамчука, Классона и др. подписали Меркли, Летунова, Шэна, Профаку, Коростелёва, Мартынова и др.).

Новая версия бело-голубых перед началом сезона неплохо котировалась экспертами. По крайней мере, согласно коэффициентам букмекеров, «Динамо» считалось седьмым-восьмым претендентом на завоевание Кубка Гагарина. То есть столичный клуб в этом году имел право рассчитывать на выход во второй раунд. И победа в предсезонном Кубке мэра Москвы как будто подтверждала эти оптимистичные прогнозы. Но с началом сезона у бело-голубых что-то пошло не так.

ХК «Динамо» Москва dynamo.ru

За 23 матча «Динамо» одержало только три победы в основное время. Главная же проблема подопечных Леонида Тамбиева заключается в неумении сохранить и приумножить полученное преимущество в счёте. Так, восемь из тринадцати матчей, в которых первыми забивали бело-голубые, завершились их поражением. Причём в четырёх случаях соперникам удавалось отыграть отставание в две шайбы.

Главный тренер не мог не заметить, что у команды не получается в первую очередь.

Надо поработать над третьим периодом, постараться доводить игру до логического завершения. Хромает реализация. Хотелось бы, чтобы количество бросков переросло в качество. Начало чемпионата, идёт притирка. Леонид Тамбиев главный тренер ХК «Динамо» Москва

Статистика подтверждает, что «Динамо» в текущем сезоне столкнулось с серьёзными трудностями в атаке. Так, бело-голубые по средней результативности (2 шайбы за игру) занимают четвёртое место с конца, опережая по данному показателю только хоккеистов «Амура» (1,89), «Сочи» (1,74) и «Лады» (1,50). Более того, лидируя в лиге с отрывом по общему количеству бросков, москвичи умудряются делить с тольяттинцами последнее место по проценту реализации бросков (6,28%).

Он, конечно, виноват, но он не виноват

Тамбиев, объясняя журналистам неудовлетворительные результаты «Динамо», почти на каждой пресс-конференции пытается донести основную мысль — строится новая команда, где игроки и тренеры притираются друг к другу, что требует немалого времени. При этом Леонид Григорьевич отмечал самоотдачу, с которой его подопечные работают на тренировках, и владение инициативой по ходу практически всех матчей.

Но и ряд объективных причин, в силу которых бело-голубые не оправдывают ожидания, деть куда-то нельзя:

динамовцам в начале сезона выпал достаточно плотный календарь с большим количеством матчей, из-за чего не хватает времени на отдых и восстановление (к 29 октября команда провела 23 игры, что на 3 встречи больше, чем у любого другого соперника по Западной конференции);

глубина состава не такая большая, поэтому играет много молодых хоккеистов;

вызывает вопросы психологическая устойчивость игроков, которые после одного-двух неправильных действий начинают суетиться, чувствовать себя неуверенно и принимать неверные решения.

Поражения всегда и везде делают положение главного тренера шатким. Но Тамбиев смог дополнительно ухудшить ситуацию, в которую попал. Публично никто из «Динамо» ничего подобного не говорил, но по информации журналистов, 56-летний специалист за два неполных месяца регулярного чемпионата успел серьёзно испортить отношения со многими коллегами.

Алексей Бадюков dynamo.ru

В первую очередь, речь идёт про спортивного директора Алексея Бадюкова. О том, что их общение далеко от идеального, можно было понять после публичного заявления Леонида Григорьевича о необходимости подписать мастеровитого форварда (в частности, Никиту Гусева, который в итоге уехал в «Сочи») и его признания, что напрягает тех, кто в клубе занимается селекцией.

Также анонимные источники утверждали, что Тамбиев открыто критикует помощников и выражает недовольство уровнем их работы. Сам наставник на пресс-конференциях выражал мнение, что изменения в тренерском штабе не нужны. В конечном итоге «Динамо» всё-таки покинул старший тренер Андрей Банада, специализирующийся на работе с защитниками. Но это решение приняло руководство, чтобы, по принятой традиции, встряхнуть команду.

Недовольство возникло и среди хоккеистов. Латвийский тренер ещё со времён ВХЛ знаменит строгим отношением к хоккеистам. Но ему уже в «Адмирале» приходилось проявлять гибкость, а в столичном клубе долго продержаться без этого навыка нельзя. Поэтому странно, если Тамбиев в раздевалке действительно не стеснялся в выражениях.

Окончательно отношения между тренером и игроками испортил взгляд Тамбиева на отъезд нападающего Джордана Уил из расположения клуба. У канадца пятилетний сын получил очень серьёзные травмы, но наставник не хотел его отпускать. В итоге руководство бело-голубых встало на сторону хоккеиста, и наставнику пришлось смягчить свою позицию.

Джордан Уил dynamo.ru

Весной многие поклонники «Динамо» с оптимизмом восприняли назначение главным тренером Леонида Тамбиева. Но к концу октября число тех, кто поддерживает его, по крайней мере, в фанатской среде, сократилось до минимума. В конце концов это вылилось в настоящих акциях протеста: на домашних матчах болельщики стали освистывать наставника и скандировать «Убирайте Лёню из клуба!».

А смысл и деньги на отставку есть?

Кажется, что Тамбиев сейчас вправду в числе главных фаворитов на следующую отставку в КХЛ. Ведь непросто так гендиректор «Динамо» Анатолий Харчук, несмотря на наличие у тренера кредита доверия, признался, что «бесконечно никто ждать не может».

Леонид Григорьевич, в свою очередь, благодарил руководство клуба за предоставленный «полный карт-бланш на строительство команды» и в ответ на вопрос о возможной отставке заявил, что ничего не боится. Его можно понять, поскольку контрактом при увольнении предусмотрена выплата зарплаты за весь оставшийся срок соглашения. А оно, напомним, рассчитано до лета 2028 г.

По информации СМИ, годовая зарплата 56-летнего специалиста составляет 40 млн рублей. Т. е. досрочное расторжение контракта сейчас обойдётся «Динамо» примерно в 65-70 млн рублей. А так как у клуба, согласно последним данным, возникли весьма существенные финансовые трудности, болельщики бело-голубых могут и не дождаться отставки Тамбиева.

Тем не менее, перед матчем с «Амуром» клуб сообщил главному тренеру, что в случае поражения он покинет свой пост. Москвичи победили, но это не значит, что угроза исчезла. Вполне вероятно, что через несколько дней стороны договорятся о полюбовном расставании. Но тогда у бело-голубых будет не очень широкий выбор нового главного тренера.

Роман Ротенберг dynamo.ru

Последний год самым очевидным кандидатом считается заместитель генерального директора Роман Ротенберг. Но, во-первых, настроенный против 45-летнего менеджера президент «Динамо» Виктор Воронин никуда не делся. А во-вторых, по данным «Mash на спорте», Роман Борисович сам не планирует в ближайшее время тренировать, так как занят другими делами (например, школой «Красная Машина Юниор»).

Поступает противоречивая информация относительно Игоря Ларионова, который на днях покинул пост главного тренера СКА. По одной информации, «Динамо» — единственный клуб в лиге, который готов пригласить «Профессора», а он согласился на существенное понижение зарплаты ради шанса вернуться в пул действующих тренеров КХЛ.

По другой информации, бело-голубые не рассматривают кандидатуру Игоря Николаевича. В отличие от Рафика Якубова. 60-летний специалист в последние годы в основном занимался административной работой, а его опыт работы тренером минимален. Поэтому его приглашение выглядит не меньшей авантюрой, чем назначение двух вышеназванных тренеров. Так что поклонникам «Динамо» сейчас не позавидуешь.