В среду, 28 октября, состоится очередной матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором минское «Динамо» примет «Барыс». Игра начнётся в 19:10 МСК. Следить за её ходом можно с нашей онлайн-трансляцией.

До матча 20 сек. 20 секунд

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18:38 По личным встречам в КХЛ совсем небольшое преимущество у минчан — 19 побед против 16 у «Барыса». С последнего матча между командами прошло больше года: в сентябре 2025-го «Динамо» на своём льду оказалось сильнее в овертайме — в основное время голов не было (1:0 ОТ).

18:30 Состав «Барыса»: Шутов, Нурек — Масси, Дэй, Симонов, Морелли, Томпсон — Маккошен, Данияр, Омирбеков, Пилон, Бэйли — Бритиков, Приски, Ляпунов, Шестаков, Кайыржан — Асетов, Оразов, Савицкий, Шайхмедденов, Саркенов.

18:28 Состав «Динамо» Минск: Фукале, Прохоров — Смит, Уэлле, Энас, Тирни, Обе-Кюбель — Бишофф, Брук, Лимож, Липский, Кузнецов — Кузьмин, Лайл, Сотишвили, Усов, Галиев — Лозовский, Белкин, Салыго, Гарднер, Чухраев.

18:25 Сегодняшний матч пройдёт в Минске на «Минск-Арене», вмещающей 15 086 зрителей.

18:20 Лидером «Барыса» и всей лиги с точки зрения результативности остаётся Джастин Бэйли: у него 21 очко (12+9), он возглавляет и бомбардирскую, и снайперскую гонку КХЛ. А вот оборона в последних 3 матчах пропустила 14 шайб. Есть вопрос и по вратарям — Андрей Шутов заболел, его участие во встрече под вопросом.

18:15 «Барыс» проводит уже пятый матч выездной серии из 9 игр. Началась она с победы над «Сибирью» (1:0), но затем последовали поражения от «Амура» (2:5), «Адмирала» (4:5 ОТ) и «Автомобилиста» (1:4). Несмотря на этот спад, астанчане держатся на пятом месте Востока с 21 очком.

18:10 Отлично работает у минчан большинство — реализованы 19 из 59 попыток, почти каждая третья. Лучший бомбардир команды Кристофер Тирни набрал 19 очков (3+16) за 19 матчей. А накануне «Динамо» объявило о возвращении защитника Кристиана Хенкеля, выступавшего за клуб и в прошлом сезоне.

18:05 Минское «Динамо» возвращается домой после победы над «Торпедо» (2:1 ОТ), прервавшей серию из 3 поражений. Но положение пока остаётся непривычно скромным: после второго места на Западе в прошлом сезоне «зубры» идут лишь седьмыми с 20 очками. Сегодня команда начинает домашнюю серию из 3 матчей — хорошая возможность поправить ситуацию.