В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Нефтехимик» будет принимать «Адмирал». Игра пройдет в Нижнекамске 29 октября, начало — в 19:30 (мск). Редактор новостей, аналитик Сергей Писцов подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.02.
«Нефтехимик»
Турнирное положение: Нижнекамская команда располагается на 2-й позиции в таблице Востока, набрав 25 очков за 20 встреч. «Нефтехимик» опережает ближайшего преследователя на три пункта.
«Волки» пока уверенно чувствуют себя в зоне плей-офф, отдалившись от 9-го места на 7 пунктов. Плотность турнирной таблицы Востока очень высокая, поэтому расслабляться нельзя.
Последние матчи: В прошедшем поединке «Нефтехимик» уступил «Металлургу» Мг со счетом 2:3 в овертайме, совершив камбэк с 0:2 в третьем периоде. Матчем ранее «волки» одержали волевую победу над «Авангардом» (3:2).
В последних 5-и матчах у «Нефтехимика» три победы и два поражения. За этот отрезок команда Игоря Гришина обыграла «Локомотив» (1:0) и «Трактор» (3:2 ОТ), а также уступила ЦСКА (1:4).
Не сыграет: Семен Любалин (травма).
Состояние команды: «Нефтехимик» продолжает находится на лидирующих позициях Востока, не собираясь сбрасывать ход. «Волки» дали серьезный бой лидеру конференции в прошлом матче, совершив камбэк.
Следующий матч против «Адмирала» — отличная возможность для «Нефтехимика» закрепиться на второй строчке. В последних трех очных встречах «волки» непременно обыгрывали дальневосточников.
Связка нападающих Дамир Жафяров — Андрей Белозеров каждый матч создает много моментов у чужих ворот. Оба форварда находятся в топ-10 лучших бомбардиров лиги.
«Адмирал»
Турнирное положение: Владивостокская команда продолжает цепляться за зону плей-офф. После 19-и встреч «Адмирал» занимает 8-е место в таблице Востока с 19-ю баллами.
Опять же, плотность в турнирной таблице очень высока. «Трактор», который находится на 9-м месте, отстает от «Адмирала» лишь на один балл. Вся борьба за место в восьмерке еще впереди.
Последние матчи: В прошлой встрече подопечные Олега Браташа одержали победу над «Ладой» (3:1), забросив решающие шайбы в третьем периоде. До этого «Адмирал» уступил «Амуру» (0:3).
В прошедших 5-и встречах владивостокская команда трижды победила и дважды уступила. За этот период «Адмирал» одолел «Барыс» (5:4 ОТ) и «Салават Юлаев» (2:0), а также проиграл «Спартаку» (1:5).
Не сыграют: Марио Грман, Федор Крощинский и Артем Пименов (травмы).
Состояние команды: «Адмирал» точно выступает куда выше ожиданий. Перед началом сезона практически все эксперты в один голос говорили о грядущем провале команды Браташа, но дальневосточники продолжают закрывать рот экспертам.
Совсем недавно «Адмирал» подписал контракт с Борной Рендуличем, у которого есть большой опыт игры в КХЛ. Хорват уже успел провести 4 матча и отметиться двумя заброшенными шайбами.
В последнее время «Адмирал» частенько набирает очки, не подпуская «Трактор» и «Авангард» к зоне плей-офф. В предстоящем матче против «Нефтехимика» будет тяжело показать свой лучший хоккей, ведь «волки» тоже на ходу.
Статистика для ставок
- «Нефтехимик» набирает очки в последних трех матчах
- В последних 5-и встречах «Адмирал» трижды победил
- В последних 3-х очных матчах «Нефтехимик» непременно обыгрывал «Адмирал»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Нефтехимика» букмекерами оценивается в 1.80, ничья — в 4.30, а победа «Адмирала» — в 3.80.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.20, на тотал меньше 5.5 — за 1.60.
Прогноз: У «Нефтехимика» все в порядке с результативностью, тем более на своей площадке.
Ставка: Индивидуальный тотал «Нефтехимика» 3 больше за 2.02.
Прогноз: При родных трибунах «Нефтехимик» выступает уверенно, особенно в последнее время.
Ставка: Победа «Нефтехимика» с форой (-1) за 2.00.