Смогут ли дальневосточники дать бой «волкам» в Нижнекамске?

прогноз на матч регулярного сезона КХЛ, ставка за 2.02

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Нефтехимик» будет принимать «Адмирал». Игра пройдет в Нижнекамске 29 октября, начало — в 19:30 (мск). Редактор новостей, аналитик Сергей Писцов подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.02.

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«Нефтехимик»

Турнирное положение: Нижнекамская команда располагается на 2-й позиции в таблице Востока, набрав 25 очков за 20 встреч. «Нефтехимик» опережает ближайшего преследователя на три пункта.

«Волки» пока уверенно чувствуют себя в зоне плей-офф, отдалившись от 9-го места на 7 пунктов. Плотность турнирной таблицы Востока очень высокая, поэтому расслабляться нельзя.

Последние матчи: В прошедшем поединке «Нефтехимик» уступил «Металлургу» Мг со счетом 2:3 в овертайме, совершив камбэк с 0:2 в третьем периоде. Матчем ранее «волки» одержали волевую победу над «Авангардом» (3:2).

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В последних 5-и матчах у «Нефтехимика» три победы и два поражения. За этот отрезок команда Игоря Гришина обыграла «Локомотив» (1:0) и «Трактор» (3:2 ОТ), а также уступила ЦСКА (1:4).

Не сыграет: Семен Любалин (травма).

Состояние команды: «Нефтехимик» продолжает находится на лидирующих позициях Востока, не собираясь сбрасывать ход. «Волки» дали серьезный бой лидеру конференции в прошлом матче, совершив камбэк.

Следующий матч против «Адмирала» — отличная возможность для «Нефтехимика» закрепиться на второй строчке. В последних трех очных встречах «волки» непременно обыгрывали дальневосточников.

Связка нападающих Дамир Жафяров — Андрей Белозеров каждый матч создает много моментов у чужих ворот. Оба форварда находятся в топ-10 лучших бомбардиров лиги.

«Адмирал»

Турнирное положение: Владивостокская команда продолжает цепляться за зону плей-офф. После 19-и встреч «Адмирал» занимает 8-е место в таблице Востока с 19-ю баллами.

Опять же, плотность в турнирной таблице очень высока. «Трактор», который находится на 9-м месте, отстает от «Адмирала» лишь на один балл. Вся борьба за место в восьмерке еще впереди.

Последние матчи: В прошлой встрече подопечные Олега Браташа одержали победу над «Ладой» (3:1), забросив решающие шайбы в третьем периоде. До этого «Адмирал» уступил «Амуру» (0:3).

В прошедших 5-и встречах владивостокская команда трижды победила и дважды уступила. За этот период «Адмирал» одолел «Барыс» (5:4 ОТ) и «Салават Юлаев» (2:0), а также проиграл «Спартаку» (1:5).

Не сыграют: Марио Грман, Федор Крощинский и Артем Пименов (травмы).

Состояние команды: «Адмирал» точно выступает куда выше ожиданий. Перед началом сезона практически все эксперты в один голос говорили о грядущем провале команды Браташа, но дальневосточники продолжают закрывать рот экспертам.

Совсем недавно «Адмирал» подписал контракт с Борной Рендуличем, у которого есть большой опыт игры в КХЛ. Хорват уже успел провести 4 матча и отметиться двумя заброшенными шайбами.

В последнее время «Адмирал» частенько набирает очки, не подпуская «Трактор» и «Авангард» к зоне плей-офф. В предстоящем матче против «Нефтехимика» будет тяжело показать свой лучший хоккей, ведь «волки» тоже на ходу.

На что ставят в матче Нефтехимик — Адмирал Букмекерские коэффициенты на матч Нефтехимик — Адмирал: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Нефтехимик» набирает очки в последних трех матчах

В последних 5-и встречах «Адмирал» трижды победил

В последних 3-х очных матчах «Нефтехимик» непременно обыгрывал «Адмирал»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Нефтехимика» букмекерами оценивается в 1.80, ничья — в 4.30, а победа «Адмирала» — в 3.80.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.20, на тотал меньше 5.5 — за 1.60.

Прогноз: У «Нефтехимика» все в порядке с результативностью, тем более на своей площадке.

2.02 Индивидуальный тотал «Нефтехимика» 3 больше Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.02 на матч «Нефтехимик» — «Адмирал» принесёт чистый выигрыш 1020₽, общая выплата — 2020₽

Ставка: Индивидуальный тотал «Нефтехимика» 3 больше за 2.02.

Прогноз: При родных трибунах «Нефтехимик» выступает уверенно, особенно в последнее время.

2.00 Победа «Нефтехимика» с форой (-1) Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч «Нефтехимик» — «Адмирал» принесёт прибыль 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: Победа «Нефтехимика» с форой (-1) за 2.00.