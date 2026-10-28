На домашнем льду «Тампа» не оставит шансов

прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, ставка за 2.07

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй» будет принимать «Виннипег». Игра пройдет на «Бенчмарк-Арене» 30 октября. Начало встречи — в 02:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.07.

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«Тампа-Бэй»

Турнирное положение: В 11 матчах «Тампа-Бэй» набрала 15 очков и обосновалась на 8-й позиции Востока. По дополнительным показателям флоридцы опережают 9-х «Рейнджерс».

Последние матчи: Победа над «Сиэтлом» в овертайме (4:3) положила начало серии из трех успешных результатов «Тампы-Бэй». Следом «Лайтнинг» обыграли «Ванкувер» (4:2) и разгромили «Вегас» (6:2).

В рамках продолжения гостевого периода команда Джона Купера потерпела два поражения подряд: сначала от «Колорадо» (3:6), а затем от «Юты» в овертайме (4:5).

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Не сыграют: Янни Гурд, Земгус Гиргенсонс, Виктор Хедман.

Состояние команды: При единичных промахах «Тампа-Бэй» уверенно вошла в сезон. И хотя последние неудачи обнажили проблемы в защите, общий уровень игры «Лайтнинг» не снижает потенциал команды на дистанции.

До недавних гостевых провалов команда Джона Купера одержала семь побед в восьми матчах. Однако на территории «Колорадо» и «Юты» накануне «Тампа» пропустила 11 голов в сумме.

«Виннипег»

Турнирное положение: «Виннипег» с 11 очками после 12 встреч находится на 12-й строчке Запада. От кубковой восьмерки канадский коллектив отстает на 2 балла.

Последние матчи: Домашнее поражение от «Чикаго» (3:4, ОТ) стало для «Виннипега» началом затяжной серии неудач. Дома канадцы уступили «Каролине» (2:3), в гостях — «Сент-Луису» (1:2) и «Далласу» (2:3, ОТ).

Вернувшись на свою площадку, команда Скотта Арниела проиграла «Монреалю» (1:2). Еще болезненнее получилось поражение от «Флориды» в последней встрече (1:5).

Не сыграют: Ник Бьюгстад, Джош Моррисси, Владислав Наместников.

Состояние команды: После обнадеживающего начала сезона «Виннипег» накрыл затяжной кризис. Продуктивность «Джетс» с заметным перевесом зависит от ведущего звена, что прекрасно понимают соперники.

К игре во Флориде канадцы подходят с серией из шести поражений. В трех из четырех последних матчей коллектив Скотта Арниэла не сумел забросить больше одной шайбы.

Статистика для ставок

«Виннипег» не побеждает в гостях на протяжении трех матчей кряду

«Виннипег» обыграл «Тампу» в шести из восьми последних матчей

В трех последних личных встречах было забито по 5 голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Тампы-Бэй» оценивается букмекерами в 1.93, ничья — в 4.46, победа «Виннипега» — в 3.47.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.70, на тотал меньше 5.5 — за 2.27.

Прогноз: «Виннипег» переживает тяжелый период — структурный и кадровый. «Тампа» на домашнем льду уверенно контролирует шайбу и редко замечает чужую оборону.

2.07 «Тампа-Бэй» победит с форой -1 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.07 на матч Тампа-Бэй — Виннипег принесёт чистый выигрыш 1070₽, общая выплата — 2070₽

Ставка: «Тампа-Бэй» победит с форой -1 за 2.07.

Прогноз: Гости испытывают трудности с организацией позиционной защиты, особенно против команд с быстрым движением шайбы. Атакующие сочетания «Тампы» умеют вскрывать подобные построения и тем самым добиваться высокой результативности.

2.05 Индивидуальный тотал «Тампы-Бэй» больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.05 на матч Тампа-Бэй — Виннипег позволит вывести на карту выигрыш 1050₽, общая выплата — 2050₽

Ставка: Индивидуальный тотал «Тампы-Бэй» больше 3.5 за 2.05.