прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, ставка за 2.85

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Даллас» будет принимать «Монреаль». Игра пройдет на «Американ Эйрлайнс Центр» 30 октября, начало — в 03:00 (мск). Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.85.

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«Даллас»

Турнирное положение: «Даллас» занимает пятое место в Западной конференции, набрав 15 очков после 12 сыгранных матчей.

Последние матчи: в рамках минувшего тура хоккеисты «Далласа» потерпели неудачу в матче против «Нью-Джерси» (1:5).

Не сыграет: Оскар Бак, Мэтт Дюшен, Эса Линделль.

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Состояние команды: прервалась пятиматчевая победная серия «Далласа», которая насчитывала пять матчей, ранее команда выиграла у «Айлендерса» (6:3), «Виннипега» (3:2 ОТ), «Бостона» (3:2 ОТ), «Чикаго» (4:0) и «Колорадо» (3:2 Б).

«Монреаль»

Турнирное положение: в Восточной конференции «Монреаль» занимает 4-е место, набрав 16 очков в 12 сыгранных матчах.

Последние матчи: «Монреаль» на гостевом льду одержал победу над «Сент-Луисом» (2:0).

Не сыграют: Иван Демидов, Самуэль Монтембо, Ник Сузуки.

Состояние команды: канадцы одержали третью победу подряд, помимо успешной игры против «Далласа» хоккеисты «Монреаля» нанесли поражение «Виннипегу» (2:1) и «Чикаго» (4:1).

Статистика для ставок

«Даллас» занимает 5-е место в Западной конференции

«Монреаль» занимает 4-е место в Восточной конференции

В этом сезоне соперники еще не играли между собой

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Далласа» букмекерами оценивается в 2.13, ничья — в 4.30, а победа «Монреаля» — в 2.85.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.68, на тотал меньше 5.5 — за 2.18.

Прогноз: Монреаль набрал ход в последних матчах, а вот «Даллас» может быть не в состоянии собраться после осечки в матче против «Нью-Джерси». Предположим, что канадцы смогут увезти победу из Далласа.

2.85 Победа «Монреаля» Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.85 на матч «Даллас» — «Монреаль» принесёт прибыль 1850₽, общая выплата — 2850₽

Ставка: Победа «Монреаля» с коэффициентом 2.85.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

1.95 ТБ 6 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.95 на матч «Даллас» — «Монреаль» принесёт чистый выигрыш 950₽, общая выплата — 1950₽

Ставка: ТБ 6 с коэффициентом 1.95.