В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Даллас» будет принимать «Монреаль». Игра пройдет на «Американ Эйрлайнс Центр» 30 октября, начало — в 03:00 (мск). Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.85.
«Даллас»
Турнирное положение: «Даллас» занимает пятое место в Западной конференции, набрав 15 очков после 12 сыгранных матчей.
Последние матчи: в рамках минувшего тура хоккеисты «Далласа» потерпели неудачу в матче против «Нью-Джерси» (1:5).
Не сыграет: Оскар Бак, Мэтт Дюшен, Эса Линделль.
Состояние команды: прервалась пятиматчевая победная серия «Далласа», которая насчитывала пять матчей, ранее команда выиграла у «Айлендерса» (6:3), «Виннипега» (3:2 ОТ), «Бостона» (3:2 ОТ), «Чикаго» (4:0) и «Колорадо» (3:2 Б).
«Монреаль»
Турнирное положение: в Восточной конференции «Монреаль» занимает 4-е место, набрав 16 очков в 12 сыгранных матчах.
Последние матчи: «Монреаль» на гостевом льду одержал победу над «Сент-Луисом» (2:0).
Не сыграют: Иван Демидов, Самуэль Монтембо, Ник Сузуки.
Состояние команды: канадцы одержали третью победу подряд, помимо успешной игры против «Далласа» хоккеисты «Монреаля» нанесли поражение «Виннипегу» (2:1) и «Чикаго» (4:1).
Статистика для ставок
- «Даллас» занимает 5-е место в Западной конференции
- «Монреаль» занимает 4-е место в Восточной конференции
- В этом сезоне соперники еще не играли между собой
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Далласа» букмекерами оценивается в 2.13, ничья — в 4.30, а победа «Монреаля» — в 2.85.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.68, на тотал меньше 5.5 — за 2.18.
Прогноз: Монреаль набрал ход в последних матчах, а вот «Даллас» может быть не в состоянии собраться после осечки в матче против «Нью-Джерси». Предположим, что канадцы смогут увезти победу из Далласа.
Ставка: Победа «Монреаля» с коэффициентом 2.85.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТБ 6 с коэффициентом 1.95.