Сохранит ли «Миннесота» лидерство на Западе?

прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, ставка за 1.90

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Миннесота» будет принимать «Айлендерс». Игра пройдет на «Grand Casino Arena» 30 октября, начало — в 03:00 (мск). Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.90.

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«Миннесота»

Турнирное положение: в регулярном сезоне Западной конференции «Миннесота» закрепилась на первом месте, команда набрала 20 очков в 14 сыгранных матчах.

Последние матчи: на гостевом льду «Миннесота» одержала победу над «Ютой» (3:1). В составе победителей по шайбе забросили Кирилл Капризов, Джоэль Эрикссон, Максим Шабанов.

Не сыграют: Брок Фабер, Филип Густавссон.

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Состояние команды: «Миннесота» выдаёт победную серию из трёх матчей, помимо успешной игры против «Юты», команда из Сэнт-Пола взял верх над командами «Ванкувер» (4:2), «Сиэтл» (5:1).

«Айлендерс»

Турнирное положение: в Восточной конференции «Айлендерс» занимает 10-е место, набрав 14 очков в 12 сыгранных матчах.

Последние матчи: «Айлендерс» на гостевом льду одержал победу над «Нэшвиллом» (4:3 Б). В серии буллитов точными бросками отметились канадский форвард Бо Хорват и американский нападающий Кайл Палмьери.

Не сыграют: Мэтью Барзал, Матиас Маччелли, Александр Романов.

Состояние команды: в последних матчах регулярного сезона «Айлендерс» одержал победы над «Анахаймом» (3:2), «Торонто» (4:1) и проиграл в матчах против «Далласа» (3:6) и «Лос-Анджелеса» (2:3 ОТ).

Статистика для ставок

«Миннесота» занимает первое место в Западной конференции

«Айлендерс» занимает десятое место в Восточной конференции

В этом сезоне «Миннесота» и «Айлендерс» ещё не играли между собой

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Миннесоты» букмекерами оценивается в 1.90, ничья — в 4.50, а победа «Айлендерс» — в 3.30.

На тотал больше 6 можно поставить за 2.08, на тотал меньше 6 — за 1.70.

Прогноз: «Миннесота» уверенно лидирует в Западной конференции, команда из Сэнт-Пола не проигрывает на протяжении трех матчей подряд, не исключаем, что хозяева смогут нанести поражение середнячку Восточной конференции.

1.90 Победа «Миннесоты» Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.90 на матч «Миннесота» — «Айлендерс» принесёт прибыль 900₽, общая выплата — 1900₽

Ставка: Победа «Миннесоты» с коэффициентом 1.90.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

2.08 ТБ 6 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.08 на матч «Миннесота» — «Айлендерс» принесёт чистый выигрыш 1080₽, общая выплата — 2080₽

Ставка: ТБ 6 с коэффициентом 2.08.