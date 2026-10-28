В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Нэшвилл» будет принимать «Вашингтон». Игра пройдет на «Бриджстоун-Арене» 30 октября. Начало встречи — в 03:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.00.

Евгений СергиенкоЕвгений СергиенкоХоккейный аналитик, редактор раздела ИгрыПодписаться в ТелеграмеПодписаться+

«Нэшвилл»

Турнирное положение: «Нэшвилл» удерживает 8-ю строчку Западной конференции, заработав 13 очков в 12 матчах. По дополнительным показателям «Предаторз» опережают 9-й «Сан-Хосе».

Последние матчи: После домашней победы над «Сент-Луисом» (5:2) «Нэшвилл» отправился на выезд, где уступил «Бостону» (0:6) и «Питтсбургу» в овертайме (2:3).

Вернувшись домой, команда Эндрю Брюнетта разгромила «Колорадо» (6:2). В следующей встрече «Предаторз» проиграли «Айлендерс» по буллитам (3:4).

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Не сыграют: Виллиам Трюдо.

Состояние команды: После двух неудачных сезонов «Нэшвилл» вновь ищет пути к прогрессу. По темпу турнирных приобретений «Предс» являются середняками, тогда как игровой структуре явно не хватает устойчивости.

В десяти предыдущих играх «Нэшвилл» потерпел семь поражений. При этом среди действующих представителей топ-8 на Западе команда Брюнетта имеет второй худший показатель результативности — 34 шайбы в 12 матчах.

«Вашингтон»

Турнирное положение: В десяти матчах «Вашингтон» набрал 12 очков, с которыми занимает 13-е место на Востоке. От зоны плей-офф столичный коллектив отделяют 3 балла.

Последние матчи: После выездных поражений от «Сиэтла» (3:5) и «Каролины» (2:4) «Вашингтон» выиграл два домашних матча подряд — у «Монреаля» (5:4) и «Нью-Джерси» (4:2).

Команда Спенсера Карбери не сумела продолжить серию, уступив «Лос-Анджелесу» (2:5). Следующая домашняя встреча с «Баффало» завершилась победой столичных в овертайме (4:3).

Не сыграют: Венсан Деарне, Расмус Сандин.

Состояние команды: В текущем сезоне «Вашингтон» сосредоточен на возвращении в борьбу за высокие позиции на Востоке. Столичные хоккеисты неплохо начали регулярку по очкам, тогда как качество игры уступает результатам.

До предстоящего выезда в Теннесси «Кэпиталз» провели три матча в гостях, два из которых закончились поражениями. Без учета встречи с «Филадельфией» в ночь на 29 октября команда Карбери добилась трех побед в четырех последних играх.

Статистика для ставок

  • «Вашингтон» победил в трех из четырех последних личных встреч
  • В восьми из девяти последних личных встреч было забито 5 и менее голов
  • «Нэшвилл» не проигрывает в основное время на протяжении четырех последних домашних матчей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Нэшвилла» оценивается букмекерами в 2.56, ничья — в 4.22, победа «Вашингтона» — в 2.48.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.76, на тотал меньше 5.5 — за 2.16.

Прогноз: Далеко не в каждом матче «Нэшвилл» успевает перестраиваться после потерь шайбы, тем самым оставляя свободные зоны перед воротами. «Вашингтон» хорошо использует подобные ситуации благодаря быстрому развитию атак.

2.00Индивидуальный тотал «Вашингтона» больше 3Ставка на матч #1Поставить
Сделанная ставка 1000  с коэффициентом 2.00 на матч Нэшвилл — Вашингтон  позволит вывести на карту выигрыш 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: Индивидуальный тотал «Вашингтона» больше 3 за 2.00.

Прогноз: У «Вашингтона» сейчас заметно лучше обстоят дела с завершением наступательных фаз, тогда как «Нэшвилл» испытывает трудности с созданием моментов при равных составах. Гости, как кажется, имеют преимущество в атакующем потенциале.

1.89«Вашингтон» победит в матчеСтавка на матч #2Поставить
Ставка 1000  с коэффициентом 1.89 на матч Нэшвилл — Вашингтон  принесёт прибыль 890₽, общая выплата — 1890₽

Ставка: «Вашингтон» победит в матче за 1.89.