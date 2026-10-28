прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, ставка за 2.00

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Нэшвилл» будет принимать «Вашингтон». Игра пройдет на «Бриджстоун-Арене» 30 октября. Начало встречи — в 03:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.00.

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«Нэшвилл»

Турнирное положение: «Нэшвилл» удерживает 8-ю строчку Западной конференции, заработав 13 очков в 12 матчах. По дополнительным показателям «Предаторз» опережают 9-й «Сан-Хосе».

Последние матчи: После домашней победы над «Сент-Луисом» (5:2) «Нэшвилл» отправился на выезд, где уступил «Бостону» (0:6) и «Питтсбургу» в овертайме (2:3).

Вернувшись домой, команда Эндрю Брюнетта разгромила «Колорадо» (6:2). В следующей встрече «Предаторз» проиграли «Айлендерс» по буллитам (3:4).

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Не сыграют: Виллиам Трюдо.

Состояние команды: После двух неудачных сезонов «Нэшвилл» вновь ищет пути к прогрессу. По темпу турнирных приобретений «Предс» являются середняками, тогда как игровой структуре явно не хватает устойчивости.

В десяти предыдущих играх «Нэшвилл» потерпел семь поражений. При этом среди действующих представителей топ-8 на Западе команда Брюнетта имеет второй худший показатель результативности — 34 шайбы в 12 матчах.

«Вашингтон»

Турнирное положение: В десяти матчах «Вашингтон» набрал 12 очков, с которыми занимает 13-е место на Востоке. От зоны плей-офф столичный коллектив отделяют 3 балла.

Последние матчи: После выездных поражений от «Сиэтла» (3:5) и «Каролины» (2:4) «Вашингтон» выиграл два домашних матча подряд — у «Монреаля» (5:4) и «Нью-Джерси» (4:2).

Команда Спенсера Карбери не сумела продолжить серию, уступив «Лос-Анджелесу» (2:5). Следующая домашняя встреча с «Баффало» завершилась победой столичных в овертайме (4:3).

Не сыграют: Венсан Деарне, Расмус Сандин.

Состояние команды: В текущем сезоне «Вашингтон» сосредоточен на возвращении в борьбу за высокие позиции на Востоке. Столичные хоккеисты неплохо начали регулярку по очкам, тогда как качество игры уступает результатам.

До предстоящего выезда в Теннесси «Кэпиталз» провели три матча в гостях, два из которых закончились поражениями. Без учета встречи с «Филадельфией» в ночь на 29 октября команда Карбери добилась трех побед в четырех последних играх.

Статистика для ставок

«Вашингтон» победил в трех из четырех последних личных встреч

В восьми из девяти последних личных встреч было забито 5 и менее голов

«Нэшвилл» не проигрывает в основное время на протяжении четырех последних домашних матчей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Нэшвилла» оценивается букмекерами в 2.56, ничья — в 4.22, победа «Вашингтона» — в 2.48.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.76, на тотал меньше 5.5 — за 2.16.

Прогноз: Далеко не в каждом матче «Нэшвилл» успевает перестраиваться после потерь шайбы, тем самым оставляя свободные зоны перед воротами. «Вашингтон» хорошо использует подобные ситуации благодаря быстрому развитию атак.

2.00 Индивидуальный тотал «Вашингтона» больше 3 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч Нэшвилл — Вашингтон позволит вывести на карту выигрыш 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: Индивидуальный тотал «Вашингтона» больше 3 за 2.00.

Прогноз: У «Вашингтона» сейчас заметно лучше обстоят дела с завершением наступательных фаз, тогда как «Нэшвилл» испытывает трудности с созданием моментов при равных составах. Гости, как кажется, имеют преимущество в атакующем потенциале.

1.89 «Вашингтон» победит в матче Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.89 на матч Нэшвилл — Вашингтон принесёт прибыль 890₽, общая выплата — 1890₽

Ставка: «Вашингтон» победит в матче за 1.89.