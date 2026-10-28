«Юта» нацелена на победу в Пенсильвании

прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, ставка за 1.81

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Питтсбург» будет принимать «Юту». Игра пройдет на «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-арене» 30 октября. Начало встречи — в 02:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.81.

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«Питтсбург»

Турнирное положение: «Питтсбург» после 12 матчей имеет 11 очков, с которыми занимает 14-е место на Востоке. От зоны плей-офф «Пингвинз» отделяют 4 зачетных балла.

Последние матчи: В середине октября «Питтсбург» потерпел четыре поражения подряд, уступив «Чикаго» (3:5), «Колорадо» (2:5), «Вегасу» (2:6) и «Юте» (4:5).

Дома команда Дэна Мьюза прервала череду неудач разгромом «Флориды» (4:0), а спустя два дня вновь добыла 2 очка, одолев «Нэшвилл» в овертайме (3:2).

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Не сыграют: Райан Грейвс, Брайан Раст, Егор Чинахов, Бенжамин Киндел, Элмер Седерблум.

Состояние команды: После неудачной серии «Питтсбург» старается исправить ситуацию. По содержанию атакующего хоккея команда Мьюза выглядит интереснее своих результатов. Главные же вопросы вызывает игра без шайбы.

В четырех из шести последних матчей «Питтсбург» остался без турнирных приобретений. Кроме того, в четырех встречах на этом же отрезке «Пингвинз» пропускали пять и более голов.

«Юта»

Турнирное положение: «Юта» закрепилась на 4-й строчке Западной конференции с 16 очками после 13 матчей. От лидирующей «Миннесоты» команда из Солт-Лейк-Сити отстает на 4 пункта.

Последние матчи: После домашнего поражения от «Эдмонтона» (2:6) «Юта» обыграла «Питтсбург» (5:4), но на выезде не справилась с «Сиэтлом» (3:5).

Вернувшись в Солт-Лейк-Сити, команда Андре Туриньи взяла верх над «Тампой-Бэй» в овертайме (5:4). Следующая домашняя встреча с «Миннесотой» завершилась осечкой (1:3).

Не сыграют: Майкл Каркон, Маверик Ламуре, Джон Марино.

Состояние команды: Своей игрой на старте сезона «Юта» подтвердила серьезность притязаний на высокие позиции. Обновленный состав «Мамонтов» разнообразил нападение, однако стабильности на дистанции новичкам лиги по-прежнему не хватает.

После серии из трех побед неделями ранее «Юта» потерпела три поражения в пяти матчах. При этом по заброшенным шайбам (47 в 13 играх) команда Андре Туриньи входит в четверку лучших в Западной конференции.

Статистика для ставок

«Юта» победила в трех из пяти личных встреч

В четырех из пяти личных встреч было забито 7 и более голов

«Питтсбург» забивал по 4 гола в трех последних личных встречах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Питтсбурга» оценивается букмекерами в 2.68, ничья — в 4.36, победа «Юты» — в 2.33.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.55, на тотал меньше 5.5 — за 2.29.

Прогноз: «Питтсбург» остается уязвимым в обороне, особенно при быстрых переходах высококлассных соперников из защиты в атаку. «Юта» сейчас хорошо использует подобные провалы и уверенно комбинирует впереди.

1.81 «Юта» победит в матче Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.81 на матч Питтсбург — Юта принесёт прибыль 810₽, общая выплата — 1810₽

Ставка: «Юта» победит в матче за 1.81.

Прогноз: Хозяева испытывают кадровые трудности, что дополнительно осложняет организацию игры без шайбы. Напористый хоккей гостей с активным подключением защитников обещает доставить «Питтсбургу» немало проблем.

1.78 Индивидуальный тотал «Юты» больше 3 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.78 на матч Питтсбург — Юта позволит вывести на карту выигрыш 780₽, общая выплата — 1780₽

Ставка: Индивидуальный тотал «Юты» больше 3 за 1.78.