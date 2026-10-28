В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Питтсбург» будет принимать «Юту». Игра пройдет на «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-арене» 30 октября. Начало встречи — в 02:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.81.
«Питтсбург»
Турнирное положение: «Питтсбург» после 12 матчей имеет 11 очков, с которыми занимает 14-е место на Востоке. От зоны плей-офф «Пингвинз» отделяют 4 зачетных балла.
Последние матчи: В середине октября «Питтсбург» потерпел четыре поражения подряд, уступив «Чикаго» (3:5), «Колорадо» (2:5), «Вегасу» (2:6) и «Юте» (4:5).
Дома команда Дэна Мьюза прервала череду неудач разгромом «Флориды» (4:0), а спустя два дня вновь добыла 2 очка, одолев «Нэшвилл» в овертайме (3:2).
Не сыграют: Райан Грейвс, Брайан Раст, Егор Чинахов, Бенжамин Киндел, Элмер Седерблум.
Состояние команды: После неудачной серии «Питтсбург» старается исправить ситуацию. По содержанию атакующего хоккея команда Мьюза выглядит интереснее своих результатов. Главные же вопросы вызывает игра без шайбы.
В четырех из шести последних матчей «Питтсбург» остался без турнирных приобретений. Кроме того, в четырех встречах на этом же отрезке «Пингвинз» пропускали пять и более голов.
«Юта»
Турнирное положение: «Юта» закрепилась на 4-й строчке Западной конференции с 16 очками после 13 матчей. От лидирующей «Миннесоты» команда из Солт-Лейк-Сити отстает на 4 пункта.
Последние матчи: После домашнего поражения от «Эдмонтона» (2:6) «Юта» обыграла «Питтсбург» (5:4), но на выезде не справилась с «Сиэтлом» (3:5).
Вернувшись в Солт-Лейк-Сити, команда Андре Туриньи взяла верх над «Тампой-Бэй» в овертайме (5:4). Следующая домашняя встреча с «Миннесотой» завершилась осечкой (1:3).
Не сыграют: Майкл Каркон, Маверик Ламуре, Джон Марино.
Состояние команды: Своей игрой на старте сезона «Юта» подтвердила серьезность притязаний на высокие позиции. Обновленный состав «Мамонтов» разнообразил нападение, однако стабильности на дистанции новичкам лиги по-прежнему не хватает.
После серии из трех побед неделями ранее «Юта» потерпела три поражения в пяти матчах. При этом по заброшенным шайбам (47 в 13 играх) команда Андре Туриньи входит в четверку лучших в Западной конференции.
Статистика для ставок
- «Юта» победила в трех из пяти личных встреч
- В четырех из пяти личных встреч было забито 7 и более голов
- «Питтсбург» забивал по 4 гола в трех последних личных встречах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Питтсбурга» оценивается букмекерами в 2.68, ничья — в 4.36, победа «Юты» — в 2.33.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.55, на тотал меньше 5.5 — за 2.29.
Прогноз: «Питтсбург» остается уязвимым в обороне, особенно при быстрых переходах высококлассных соперников из защиты в атаку. «Юта» сейчас хорошо использует подобные провалы и уверенно комбинирует впереди.
Ставка: «Юта» победит в матче за 1.81.
Прогноз: Хозяева испытывают кадровые трудности, что дополнительно осложняет организацию игры без шайбы. Напористый хоккей гостей с активным подключением защитников обещает доставить «Питтсбургу» немало проблем.
Ставка: Индивидуальный тотал «Юты» больше 3 за 1.78.