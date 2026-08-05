До старта регулярного чемпионата КХЛ останется ровно месяц: первый игровой день назначен на 5 сентября. При этом на рынке свободных агентов есть хоккеисты, способные занять значимые роли.

Никита Гусев

Никита Гусев globallookpress.com

Даже не самый яркий сезон в полукризисном «Динамо» не вывел Никиту Гусева из числа элитных форвардов КХЛ.

В регулярном чемпионате-2025/26 нападающий набрал 55 очков — 17 шайб и 38 передач — в 66 матчах, а в четырех встречах плей-офф добавил еще два результативных балла.

Резюме Гусева не требует дополнительной презентации: олимпийский чемпион, обладатель Кубка Гагарина и автор одного из главных индивидуальных достижений лиги — 89 очков за регулярный чемпионат.

В сезоне-2025/26 этот результат повторил Сэм Энас. Всего на счету Никиты — 748 очков в КХЛ — среди действующих игроков больше только у Вадима Шипачева и Александра Радулова.

На текущее время потенциальная сделка по Гусеву содержит в меньшей степени вопрос его пользы — на протяжении четырех последних сезонов Никита неизменно набирал 49+ очков в регулярке, — а скорее то, как встроить 34-летнего форварда в систему. Гусеву нужны шайба, большинство и партнеры, способные читать его решения.

Безусловно, возраст снижает его атакующий темп, но не отменяет редкого хоккейного интеллекта. Команда, готовая дать Гусеву подходящую роль, получит игрока, который все еще способен обеспечивать эффективную глубину в атаке.

Евгений Кузнецов

Евгений Кузнецов globallookpress.com

Евгений Кузнецов провел сезон, который трудно оценить единичным выводом. В «Металлурге» Мг нападающий начал тяжело: 9 очков в 15 матчах и досрочное расставание с клубом. Переезд в Уфу изменил картину.

За «Салават Юлаев» он набрал 18 баллов — 6 голов и 12 передач — в 19 матчах регулярного чемпионата, эпизодами демонстрировав скорость мысли и умение создавать преимущество в центре площадки, в которых в период среднесрочного камбэка нуждалась Уфа.

В плей-офф Кузнецов набрал еще 2 очка — в том самом безумном матче 1/8 финала против «Автомобилиста» (4:3, от), который позволил команде Виктора Козлова выйти в четвертьфинал.

По масштабу карьеры конкурентов на рынке у него немного. Кузнецов — двукратный чемпион мира и обладатель Кубка Стэнли-2018 в составе «Вашингтона».

После возвращения из Северной Америки нападающий успел поиграть за СКА, «Металлург» Мг и «СЮ», но пока не провел ни одного полного стабильного сезона на максимальном уровне.

Уфимский отрезок при этом доказал главное: в подходящей среде Кузнецов все еще способен быть ведущим центром и усиливать большинство. Вместе с тем риск для нового клуба также вполне понятен: Евгению нужны свобода, доверие и подходящие партнеры, а его физическое состояние станет одним из ключевых аспектов в процессе принятия решения.

Стефан Да Коста

Стефан Да Коста globallookpress.com

Возрастной легионер, чья результативность говорит сама за себя. В сезоне-2025/26 Стефан стал лучшим бомбардиром «Автомобилиста»: 46 очков — 15 шайб и 31 передача — в 50 матчах регулярного чемпионата.

При этом едва ли в контексте Да Косты уместно говорить о какой-либо адаптации. Француз провел в КХЛ 627 матчей и набрал 540 очков, выступая за ЦСКА, «Локомотив», «Ак Барс» и «Автомобилист». Его ценность предельно понятна: праворукий нападающий, который может вести первое или второе звено, разыгрывать большинство, входить в зону через контроль шайбы и самостоятельно завершать атаки.

Однако на фоне статистических показателей очевидно и одно явное ограничение: в июле Да Косте исполнилось 37 лет, поэтому многолетний договор выглядел бы для любого клуба рискованно.

Тем не менее на короткой дистанции его подписание видится идеальным там, где не хватает качественного центрального нападающего. Да Коста прекрасно знает соревновательную природу КХЛ, а потому — способен включиться в игру без томительной адаптации.

Вячеслав Войнов

Вячеслав Войнов globallookpress.com

Вячеслав Войнов — самый титулованный защитник среди игроков без контракта. В его списке достижений два Кубка Стэнли с «Лос-Анджелесом», олимпийское золото 2018 года и Кубок Гагарина в составе СКА. Последний сезон он провел в «Авангарде», который дошел до полуфинала.

В составе омского клуба роль Войнова уже не была определяющей, но защитник выходил на лед в большинстве матчей (54) регулярного чемпионата и провел 11 встреч в плей-офф.

В 36 лет Войнов вряд ли должен рассматриваться как безусловный игрок первой пары, однако рынок опытных праворуких защитников традиционно узок. Он по-прежнему способен начинать атаки первым пасом, поддерживать позиционное нападение и выходить во второй спецбригаде большинства.

Не менее важен накопленный опыт больших матчей: в его карьере почти нет ситуаций, с которыми он не сталкивался.

Подписание Войнова имеет смысл для клуба, которому важно точечное усиление под конкретную задачу. При грамотном распределении игровых минут он способен закрыть роль в двух нижних парах и добавить раздевалке опыт.

Мартин Гернат

Мартин Гернат globallookpress.com

Мартин Гернат — самый результативный защитник этой пятерки и, возможно, наиболее очевидный вариант для команды, которой требуется немедленное усиление на синей линии.

В регулярном чемпионате-2025/26 словак набрал 31 очко — 12 голов и 19 передач — в 59 матчах. С учетом плей-офф его итог составил 36 баллов в 81 встрече и второй подряд Кубок Гагарина в составе «Локомотива». Гернат стал лучшим бомбардиром среди защитников ярославской команды и завершил сезон с показателем полезности «+34» — лучшим во всей лиге.

Гернат провел в Ярославле три года и закрепился в числе защитников верхних пар: крупный, мобильный, с сильным броском и высокой продуктивностью в большинстве. В отличие от многих других свободных агентов, словаку только 33 года, поэтому его кандидатура не сводится к краткосрочной ставке.

Мартин опасен при подключениях к атакам и бросках с дистанции. По текущей форме двукратный обладатель Кубка Гагарина способен сразу войти в основную четверку защитников любой команды КХЛ.