В ходе заключительных матчей плей-офф «Локомотив» добился двух разных по своему содержанию побед и забрал чемпионство.

«Локомотив» задавил казанцев в пятой игре

После скромной победы в четвертой игре (2:1) «Ак Барс» сумел придать финальной серии нейтральный тон.

На фоне большей части пройденного отрезка любая следующая ошибка — как то принято в формате до четырех побед — приобретала масштаб стратегической.

В среде высокой ответственности — при 2-2 в серии — «Локомотив» продемонстрировал реакцию, которая стала узнаваемой по последним матчам ярославцев в плей-офф.

В пятой встрече команда Боба Хартли смяла «Ак Барс», во всех ракурсах раскрыв свои первичные качества — тактическую строгость, физику (38 силовых приемов) и последовательное давление. На домашнем льду «Локомотив» выиграл со счетом 4:1 и вновь вышел вперед — 3-2.

Старт встречи на «Арене-2000» остался за казанцами. Уже в дебюте «Ак Барс» совершил несколько накатов на ворота Даниила Исаева, а к 7-й минуте превзошел хозяев 6:0 по броскам в створ.

Тем не менее по ходу периода ярославцы постепенно выровняли игру. Команда Хартли усилила плотность прессинга, начала чаще забирать подборы и навязывать борьбу вдоль бортов. В подобных условиях второй период оказался для «Ак Барса» максимально тяжелым по содержанию.

На 29-й минуте активность хозяев принесла результат. Рихард Паник под натиском у лицевого борта сумел вырваться на пятак и покатил шайбу под бросок Байрону Фрэзу, который с близкого расстояния пробил Тимура Билялова — 1:0.

После пропущенной шайбы структура казанцев начала проседать. Спустя полторы минуты ярославцы поймали момент и организовали еще один результативный выпад.

На 31-й минуте Егор Сурин жестко встретил Митчелла Миллера силовым приемом, после чего Мартин Гернат перевел шайбу в направлении Никиты Кирьянова, который, сблизившись с Биляловым, аккуратно отправил ее мимо голкипера — 2:0.

Взятый Анваром Гатиятулиным тайм-аут не помог «Ак Барсу» вернуть матч под контроль. Второй период «Локомотив» фактически забрал за счет территориального преимущества и постоянного движения: по итогам отрезка хозяева перебросали казанцев 22:6.

В начале третьего периода «Локомотив» окончательно прибил соперника. На 43-й минуте Паник вновь выиграл борьбу за воротами и протолкнул шайбу на пятак, откуда Байрон Фрэз упаковал ее цель. После третьей пропущенной шайбы Тимур Билялов был заменен на Максима Арефьева.

Вскоре «Локомотив» перевел игру в комфортный для себя режим — с активной работой в средней зоне и минимальным количеством свободного льда.

Казанцы пытались спасти концовку за счет игры с шестью полевыми, однако на 57-й минуте Артур Каюмов выиграл борьбу у своего борта и направил шайбу в пустые ворота — 4:0.

Лишь за минуту до сирены «Ак Барс» сумел уйти от «сухаря». Александр Хмелевский откликнулся на прострел Артема Галимова и с острого угла отправил шайбу в сетку.

Классная командная победа. Первый период был как у боксёров — разведка боем, команды особо не раскрывались, не желая допустить ошибку. Во втором мы взвинтили темп, начали наседать на ворота соперника до такой степени, что наш игрок, вернувшись на лавку, сказал, что Билялов уже еле дышит. Во втором периоде забили, повели в счёте и в третьем довели матч до победы. Боб Хартли главный тренер «Локомотива»

Пятый матч показал, что по мере перехода игры в более затяжную норму «Локомотив» не испытывает проблем с попытками навязать «Ак Барсу» излюбленный стиль — с высоким объемом катания и постоянной работой без шайбы.

Дома «Ак Барс» был в шаге от спасения

В самом начале шестой игры команды дали эмоцию. С первых смен соперники попытались навязать высокий темп и через позиционные заходы — при минимальном пространстве — пробовали закрепиться в зоне атаки.

Первое результативное действие случилось уже на 5-й минуте. И сочинили его гости. Ярославцы организовали прессинг у ворот Билялова: Никита Кирьянов выиграл эпизод за воротами и оставил шайбу себе за спину, а Егор Сурин в касание положил ее под перекладину — 1:0.

Практически сразу казанцы провели тяжелый отрезок в меньшинстве после удаления Ильи Сафонова. «Локомотив» запер хозяев в их зоне, много двигал шайбу по периметру и несколько раз был близок ко второму голу. Тем не менее «Ак Барс» выстоял, а после выхода пятого полевого постепенно сумел выдвинуть игру на половину гостей.

При незначительном преимуществе казанцев по-настоящему опасных моментов возникало немного, однако команда Анвара Гатиятулина регулярно создавала подходы разной степени остроты. В нужных ситуациях спокойно и без лишнего нерва действовал Даниил Исаев — самый ценный игрок этого плей-офф.

Контригра «Локомотива» выглядела менее живой. Ярославцы не форсировали события, но продолжали цепляться за отдельные возможности и нагружать оборону «Ак Барса» через борьбу и подборы.

Шестая встреча, как и все до нее, приняла характер случайностей, в которых «Локомотив», как показало время, разбирается лучше.

Именно момент эпизодической осечки вновь качнул игру в сторону команды Боба Хартли. На 14-й минуте бросок от синей линии прошел мимо ворот, шайба после рикошета от лицевого борта вернулась на пятак. Павел Красковский попытался продавить ее с острого угла, Тимур Билялов выручил, однако первым на добивании оказался Егор Сурин, буквально пропихнувший шайбу за линию — 2:0.

К середине второго периода соперники перешли в режим встречного хоккея, однако общий рисунок матча в сущности не менялся. «Ак Барс» по-прежнему рассчитывал, прежде всего, на индивидуальные всплески — за них чаще партнеров отвечал Дмитрий Яшкин — но не был настолько креативен, чтобы «Локомотив» мог дрогнуть.

После экватора периода ярославцы постепенно сбили динамику, забрали контроль над шайбой и перевели игру в удобный для себя ритм.

Команда Хартли строго выполняла свою работу, практически не раскрываясь и вынуждая «Ак Барс» тратить силы на постоянные попытки взломать выстроенную структуру. В целом «Локомотив» провоцировал «Ак Барс» на действия, к которым на сто процентов был готов.

Почти 2 минуты на старте периода «Локомотив» выстоял в меньшинстве, после чего игра затерялась в зоне ярославцев. «Ак Барс» практически безостановочно нагружал оборону «Локомотив», обострял и искал возможности для броска, тогда как гости продолжали грамотно выжидать.

Очередная обрезка повлекла контратаку, которая на тот момент нивелировала весь объем казанских усилий. На 53-й минуте Березкин накрыл соперника в прессинге и вывел Максима Шалунова один в ноль, тот с неудобной руки отправил шайбу мимо Билялова — 3:0.

При 0:3 «Ак Барс» практически сразу перешел в режим игры с шестью полевыми. За 6 с небольшим минут казанцы организовали полноценный штурм, расставившись в чужой зоне, и прорвали плотный оборонительный ряд ярославцев: Нэйтан Тодд подправил бросок Никиты Лямкина.

Вторая волна давления с численным преимуществом вновь завершилась голом. На этот раз Лямкин напрямую зарядил от синей линии, а закрытый Сафоновым Исаев не сумел среагировать — 2:3.

В формате «шесть на пять» у «Ак Барса» все задвигалось как надо, поэтому третья фаза с пустыми воротами — за 2 минуты до финальной сирены — вновь прошла под колоссальным давлением казанцев.

Хозяева расчерчивали предбросковые комбинации, выжигали пятак, однако сравнять счет не сумели. «Локомотив» довел матч до победы с минимальной разницей (3:2) и забрал второй подряд Кубок Гагарина.

Два золота при трех финалах закрепили за «Локомотивом» статус главной системной команды лиги. Ярославцы вновь прошли плей-офф через дисциплину, характер и практическое понимание того, в какой хоккей необходимо играть в конкретный момент серии.