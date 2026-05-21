В четверг, 21 мая, казанский «Ак Барс» примет ярославский «Локомотив» в рамках финала плей-офф Кубка Гагарина. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

15' Уверенно действуют хоккеисты «Локомотива», игроки «Ак Барса» выглядят ошарашенными.

14' Гоол! 0:2. Подкараулил отскок от борта у ворот «Ак Барса» Павел Красковский и бросал с близкого расстояния, справился с угрозой вратарь хозяев Билялов, но на добивании Егор Сурин поразил верхний угол ворот.

14' От обороны действуют хоккеисты «Локомотива», у «Ак Барса» инициатива.

13' Илья Сафонов в упор бросал по воротам «Локо» после обостряющей передачи от Барабанова, но послал шайбу выше перекладины.

12' Бросок Яшкина в створ ворот «Локомотива» из круга вбрасывания, справился с угрозой вратарь гостей Даниил Исаев.

11' Взяв шайбу под контроль, ярославские хоккеисты игру от своих ворот отодвинули.

10' В атаке «Ак Барс», игроки «Локо» вынуждены обороняться.

10' В высоком темпе развивается игра.

09' Бросок Карпухина с центра зоны атаки «Ак Барса» сумел заблокировать защитник гостей Александр Елесин.

08' В полном составе играет «Ак Барс».

07' Бросок Шалунова с близкого расстояния, шайба рядом со штангой ворот «Ак Барса» пролетела.

07' Удалось вывести шайбу из своей зоны в меньшинстве хоккеистам «Ак Барса».

06' Удаление у «Ак Барса», на 2 минуты за выброс шайбы удален Илья Сафонов.

05' Гоол! 0:1. Сработал прессинг «Локомотива» в зоне «Ак Барса», передачей из-за ворот казанцев Никиты Кирьянова воспользовался Егор Сурин, поразив верхний угол ворот Тимура Билялова.

04' Игра разбивается на маленькие отрезки, чувствуется высокая цена ошибки в действиях хоккеистов.

03' Потасовка у ворот «Локомотива», но судьи сумели предотвратить драку.

02' Позиционная атака «Локомотива», внимательно обороняться «Ак Барс».

01' Артуру Каюмову помешал нанести бросок по воротам «Ак Барса» защитник хозяев Митчелл Миллер.

01' Матч начался! Стартовое вбрасывание осталось за хоккеистами «Ак Барса».

До матча

19:28 Команды появились на льду, скоро матч начнется!

19:20 Матч пройдет на «Татнефть-Арене» в Казани, вмещающей 8900 зрителей.

19:10 Главными судьями матча будут Сергей Беляев из Воскресенска и Виктор Бирин из Москвы.

Стартовые составы команд

Стартовый состав «Ак Барса»

«Ак Барс»: Арефьев, Билялов; Фальковский, Терехов, Марченко, Миллер, Карпухин, Лямкин; Фисенко, Замалтдинов, Денисенко, Барабанов, Яшкин, Сафонов, Тодд, Хмелевски, Пустозёров, Дыняк, Кателевский, Семёнов, Галимов.

Стартовый состав «Локомотива»

«Локомотив»: Мельничук, Исаев; Елесин, Береглазов, Гернат, Черепанов, Рафиков, Мисюль, Сергеев; Кирьянов, Николаев, Паник, Каюмов, Кузин, Радулов, Фрэз, Красковский, Сурин, Берёзкин, Шалунов, Полунин, Алексеев.

«Ак Барс»

Регулярный чемпионат «Ак Барс» закончил на 3-м месте в таблице Восточной конференции с 94 очками в активе. После трех побед кряду над «Металлургом» Мг, определивших исход полуфинальной серии, «Ак Барс» по разу проиграл «Локомотиву» в гостях (1:3) и дома (1:4). Между неудачными встречами казанцы установили две победы (5:1, 2:1). В пятой игре, прошедшей в Ярославле, команда Анвара Гатиятулина в очередной раз потерпела крупное поражение (1:4).

В пяти матчах «Ак Барс» потерпел три поражения. В подобной ситуации по ходу текущего розыгрыша плей-офф казанцы оказались впервые. В четырех встречах против «Локомотива» пределом атакующей продуктивности команды Анвара Гатиятулина являлись одна-две шайбы. Между тем четырежды в шести последних играх «Ак Барс» пропускал не менее 3 голов. У «Ак Барса» потерь нет.

«Локомотив»

«Локомотив» по итогам главного турнира закрепился на 1-й позиции в таблице Запада, набрав 98 очков. В рамках драматичной развязки предыдущей серии «Локомотив» трижды кряду обыграл «Авангард», а вскоре — продлил серию благодаря победе над «Ак Барсом» (3:1). Первое за пять матчей поражение команда Боба Хартли потерпела 13 мая дома (1:5). В Казани «Локомотив» также взял верх (4:1) и дал осечку (1:2). В игре №5 ярославцы учинили очередную расправу (4:1).

Впервые с момента эпичного полуфинала «Локомотив» владеет инициативной и близок ко второму чемпионству за два года. На текущее время ярославцы переигрывают «Ак Барс» и по атакующей эффективности, и по темпу борьбы. Трижды в пяти предыдущих матчах команда Боба Хартли забивала 3 шайбы или более, а в четырех случаях не пропускала больше 2 голов. Ранее в девяти гостевых кубковых встречах «Локомотив» установил семь побед. У «Локомотива» потерь нет.

Личные встречи

В текущей серии финала Кубка Гагарина команды сыграли 5 матчей, команды поочерёдно одерживают победы: в 1-ом матче «Локомотив» дома 3:1, во 2-ом «Ак Барс» на выезде 1:5, в 3-ем в Казани победил «Локо» 1:4, в 4-ом «Ак Барс» дома 2:1, в 5-ом в Ярославле «Локомотив» 4:1. В регулярном сезоне КХЛ соперники обменялись домашними победами: «Локомотив» победил в Ярославле 3:1, а «Ак Барс» в Казани 1:0.

