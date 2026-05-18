Смогут ли чехи реабилитироваться за поражение от словенцев?

Шведы наверняка постараются с первых минут навязать высокий темп и максимально использовать скорость своих молодых форвардов, тогда как Чехия сделает ставку на организованную игру без шайбы и реализацию редких моментов. На фоне текущей формы именно «Тре Крунур» выглядят более вариативной и физически готовой командой, однако чехи остаются крайне опасны за счёт опыта, большинства и умения наказывать соперника за ошибки. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

24' Карлссон по центру ворвался в чужую зону, сместился в правый круг вбрасывания и мощно бросил, но выше ворот получилось.

22' На старте второго периода шведы чаще владеют шайбой и больше времени проводят в атаке.

21' Второй период начался! Вбрасывание выиграли шведы.

20' Окончен первый период! Порадовали команды результативной игрой! Начало матча было за чехами, которые очень вдохновенно играли и сумели забросить три шайбы. Потом случилось глупое удаление у номинальных гостей и пять минут игры в меньшинстве стало трагедией — два пропущенных гола и от комфортного преимущества не осталось и следа.

20' Минута до конца первого периода.

19' В полном составе чехи.

18' Гооооол!!! 2:3. Перссон направил шайбу в правый круг вбрасывания, откуда Симон Хольмстрём расстрелял ворота чехов.

17' Большинство несгораемое, поэтому продолжают шведы играть в большинстве.

16' Гоооол!!!! 1:3. Хейнеман сделал отличную передачу за спину, откуда Йоэль Перссон мощно выстрелил и поразил сетку ворот чехов!

16' 3 минуты большинства у шведов.

15' А чехи продолжают убегать в контратаки и вновь был эпизод для гола, но выход 2 в 1 не был реализован.

14' 4 на 4 формат.

14' У шведов удалён Оливер Экман-Ларссон за толчок клюшкой.

14' У чехов удалён до конца матча Ян Шчотка.

14' Затягивается пауза.

14' Берут запрос шведы на видеопросмотр. Но запрос идёт не по поводу гола, а по поводу эпизода после этого, когда началась толкотня у шведских ворот.

14' Гооооол!!! 0:3. Воженилек из-за ворот, с нулевого угла, бросал под ближнюю стойку, шайба проскочила через Хелльберга на пятак, где первым оказался Якуб Флек, который замкнул передачу.

13' Гоооол!!! 0:2. Цибулька вдоль синей линии перевёл шайбу правее на Доминика Кубалика, который мощно бросил и попал чётко под левую стойку.

12' Удаление у шведов: Ивар Штенберг отправился на две минуты в штрафной бокс.

11' 3:3 по броскам в створ.

10' В атаке шведы пока смотрятся не самым лучшим образом.

09' После эпизода с незасчитанным голом случилась потасовка, в результате которой обоюдное удаление произошло: Ондржей Беранек (Чехия) и Эрик Бреннстрём (Швеция) отправились в штрафной бокс на две минуты за грубость.

09' Беранек убежал в отрыв и выкатился на рандеву с Хелльбергом, но не смог обыграть вратаря шведов, на отскоке первым был Чернох, он забросил шайбу в ворота, но судьи почему-то не засчитали гол.

08' Чехи продолжают огрызаться и очень опасно контратаковать.

07' Пытаются шведы навязать свою игру, но моментов у чужих ворот практически нет.

06' Хейнеман от синей линии стрелял, но справился Корженарж.

04' Гооооол!!!! 0:1. Гронек от синей линии набросил на пятак, где здорово подставил клюшку Лукаш Седлак и направил шайбу в сетку ворот шведов.

02' Кубалик прорвался вдоль левого борта в чужую зону и сделал передачу на пятак, откуда завершал Меловски, но выручил Хелльберг.

02' Шведы в дебюте матча смотрятся предпочтительней.

01' Матч начался! Вбрасывание выиграли шведы.

До матча

21:19 Ждём зрелищной и бескомпромиссной игры! Трансляцию для вас проведёт Андрей Герасимов.

21:17 Команды появились на льду, скоро матч начнется!

21:15 Основные вратари: Магнус Хелльберг и Йозеф Корженарж.

21:10 Главные судьи: Рику Брандер (Финляндия) и Андре Шрадер (Германия).

21:00 Матч пройдёт на льду «БСФ Арены» (Фрибург, Швейцария).

Стартовые составы команд

Швеция: Арвид Сёдерблом, Магнус Хелльберг, Маттиас Экхольм, Эрик Бреннстрём, Якоб Ларссон, Оливер Экман-Ларссон, Альберт Юханссон, Йоэль Перссон, Роберт Хег, Расмус Асплунд, Карл Грундстрём, Джек Берглунд, Якоб Сильверберг, Оскар Сундквист, Лукас Рэймонд, Вигго Бьёрк, Ивар Штенберг, Якоб де ла Роуз, Симон Хольмстрём, Андре Петерссон, Эмиль Хейнеман, Линус Карлссон.

Чехия: Йозеф Корженарж, Доминик Павлат, Томаш Цибулька, Либор Гайек, Филип Гронек, Ян Шчотка, Томаш Галвас, Марек Альшер, Иржи Тихачек, Роман Червенка, Лукаш Седлак, Матей Блюмель, Михал Коваржчик, Ондржей Беранек, Иржи Чернох, Ярослав Хмеларж, Доминик Кубалик, Матиаш Меловски, Мартин Каут, Даниэль Воженилек, Давид Томашек, Якуб Флек.

Швеция

Сборная Швеции подходит к центральному матчу игрового дня после крайне противоречивого старта турнира. В первом туре команда Сэма Халлама уступила Канаде — 3:5, однако уже в следующем матче полностью реабилитировалась, разгромив Данию со счётом 6:2. Особенно впечатлила атакующая линия: первая тройка с Лукасом Рэймондом, Вигго Бьёрком и Иваром Штенбергом набрала семь очков на троих, а сами шведы регулярно создавали численное преимущество за счёт быстрых входов в зону и активных подключений защитников. После двух матчей у «Тре Крунур» девять заброшенных шайб — один из лучших показателей в группе B.

Чехия

Чехия начала чемпионат мира с уверенной победы над Данией — 4:1, но уже во втором матче неожиданно потеряла очки против Словении, уступив 2:3 в овертайме. Команда Радима Рулика вновь показала два совершенно разных лица: сначала — организованный и прагматичный хоккей с высокой реализацией, затем — серьёзные проблемы под давлением и провалы в концовке. В игре со словенцами чехи вели по ходу встречи, однако позволили сопернику вернуться в матч и потеряли контроль над темпом в третьем периоде.

Личные встречи

За последний календарный год сборные встречались пять раз, и преимущество осталось за Швецией — четыре победы против одной у Чехии. В рамках текущего сезона Еврохоккейтура команды сыграли четыре матча: «Тре Крунур» выиграли три из них, забросив 13 шайб против шести у чехов. Последняя встреча состоялась 7 мая 2026 года, когда Чехия сумела победить со счётом 3:1.

