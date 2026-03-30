«Тоттенхэм» ищет третьего тренера за сезон. Среди кандидатов — 79-летний Реднапп, итальянец, который придёт только летом, и... Бен Дэвис. Действующий игрок клуба. С переломом лодыжки. С дипломом по экономике. Без единого дня тренерского опыта. Добро пожаловать в удивительный 2026 год «Тоттенхэма».

А это точно?

The Telegraph (журналисты Мэтт Лоу и Сэм Уоллес) сообщают: Бен Дэвис входит в шорт-лист из семи кандидатов на замену уволенному Игору Тудору. Остальные шестеро — Роберто Де Дзерби, Шон Дайч, Харри Реднапп, Гленн Ходдл, Тим Шервуд и Крис Хьютон.

Дэвис — единственный в списке, кто в данный момент является игроком «Тоттенхэма» . Точнее, травмированным игроком: в январе он сломал лодыжку в матче с «Вест Хэмом», перенёс две операции и не выходил на поле с тех пор. Сезон как игрока для него фактически завершён. Но контракт действует до лета 2026-го — а значит, он всё ещё в клубе и может быть переведён из раздевалки в тренерскую зону без бюрократических сложностей.

Логика (если здесь вообще применимо это слово): Дэвис провёл в «Тоттенхэме» 12 лет. 363 матча. Знает клуб изнутри. Уважаем в раздевалке. Вице-капитан сборной Уэльса. Сон Хын Мин — крёстный отец его детей. При этом — ноль дней тренерского опыта, ноль лицензий, ноль матчей на скамейке.

Бен Дэвис покидает поле на носилках во время матча АПЛ между «Тоттенхэмом» и «Вест Хэмом». 17 января 2026 года globallookpress.com

Впрочем, у Дэвиса есть кое-что, чего нет у многих бывших футболистов: диплом по экономике и бизнесу от Open University, который он получал пять лет параллельно с профессиональной карьерой. Это говорит кое-что о характере. Но не о способности спасти клуб от вылета за семь матчей.

Как до этого вообще дошло

Потому что у «Тоттенхэма» закончились варианты.

Де Дзерби — главная цель, но он хочет прийти только летом и только если клуб не вылетит. Почеттино — привязан к сборной США до ЧМ. Дайч — посмеялся над слухами. Реднаппу — 79. Ходдлу — 68. Шервуд и Хьютон — свободны, но ни один не горит желанием возглавить тонущий корабль на 44 дня.

Дэвис — не лучший кандидат. Он — доступный кандидат. В ситуации, когда «Тоттенхэм» не может позволить себе ждать, «доступный» может оказаться важнее «лучшего».

А такое вообще бывало?

Играющий тренер — не выдумка из Football Manager. Это реальная роль, которая существовала в английском и шотландском футболе десятилетиями. Правда, в последние годы — почти вымерла.

Кенни Далглиш, «Ливерпуль» (1985–1991). Классика жанра. Игрок — и тренер одновременно. В первый же сезон выиграл чемпионство и Кубок Англии. Забивал голы и расставлял фигуры на тактической доске. Золотой стандарт, который никто с тех пор не повторил на таком уровне.

Грэм Сунесс, «Рейнджерс» (1986–1991). Играл в центре поля и руководил командой. Три чемпионства Шотландии подряд. Жёсткий стиль — и на поле, и в раздевалке.

Гленн Ходдл, «Суиндон» и «Челси» (1991–1996). Начал как играющий тренер «Суиндона», привёл клуб в Премьер-лигу. Потом — «Челси», где совмещал роли ещё два сезона. Тот самый Ходдл, который сейчас в 68 лет — в списке кандидатов на должность тренера «Тоттенхэма».

Стюарт Пирс, «Ноттингем Форест» (1996–1999). Играющий тренер в Премьер-лиге. Не спас от вылета — «Форест» опустился в первый дивизион. Неприятный прецедент для Дэвиса.

Райан Гиггз, «Манчестер Юнайтед» (2014). Самый свежий пример. После увольнения Дэвида Мойеса Гиггз провёл четыре матча как исполняющий обязанности. Формально был ещё игроком клуба. Два выигрыша, ничья, поражение. Потом пришёл Ван Гал, и Гиггз стал его помощником.

Но — и это ключевое — ни один из этих примеров не включал травмированного игрока, возглавляющего клуб АПЛ в борьбе за выживание . Далглиш играл и побеждал. Гиггз провёл четыре матча для клуба, не боровшегося с вылетом. Пирс — ближе всего, но он хотя бы играл.

Дэвис со сломанной лодыжкой не сможет ни выйти на поле, ни даже полноценно тренироваться с командой. Это был бы не «играющий тренер», а «тренер, который ещё числится игроком». Разница — принципиальная.

Что это говорит о «Тоттенхэме»

Сам факт, что кандидатура Дэвиса обсуждается на полном серьёзе в The Telegraph — не в таблоиде, не в фанатском блоге, а в авторитетной газете — говорит о масштабе кризиса.

«Тоттенхэм» — клуб из «большой шестёрки» АПЛ. Стадион на 62 000. Девятый клуб мира по доходам. Год назад — победитель Лиги Европы. Сейчас — 17-й, одно очко от зоны вылета, три тренера за сезон, и в шорт-листе на должность — защитник с переломом.

Football365 уже опубликовал рейтинг всех 28 игроков «Тоттенхэма» по степени пригодности на роль играющего тренера. С юмором, но без особого веселья: когда шутка может стать реальностью — смешно уже не так.

Семь матчей. Одно очко запаса. И, возможно, Бен Дэвис на скамейке. С костылём.

Удачи, «Тоттенхэм»!