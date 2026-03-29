Защитник «Тоттенхэма» Бен Дэвис может стать временным главным тренером команды. Об этом сообщает The Telegraph.

Стало известно, что руководство «шпор» всерьез рассматривает возможность назначения Дэвиса на пост временного главного тренера до конца сезона.

Дело в том, что игрок обороны получил травму лодыжки и не выходил на поле с января этого года. Дэвис является одним из наиболее уважаемых игроков в команде.

В нынешнем сезоне защитник провел за «шпор» 3 матча в рамках АПЛ и забил один гол.

Напомним, что пресс-служба «Тоттенхэма» объявила о расставании с Игором Тудором. За 7 матчей под руководством специалиста «шпоры» 5 раз проиграли.

«Тоттенхэм» занимает 17-е место в таблице АПЛ с 30-ю очками в активе, опережая зону вылета на 1 балл.