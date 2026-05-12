Для «Тоттенхэма» этот матч мог резко упростить концовку сезона. После побед над «Вулверхэмптоном» и «Астон Виллой» команда Роберто Де Дзерби наконец выбралась из состояния безнадёжности. А поражение «Вест Хэма» означало, что «шпоры» могут оторваться на четыре очка от зоны вылета за два тура до финиша. Вместо этого — 1:1, всего два очка преимущества и ощущение, что борьба за выживание может затянуться до последних минут сезона. Вечер получился очень характерным для нынешнего «Тоттенхэма». Команда выглядела живее, чем пару месяцев назад, старалась играть выше, давила, но дома у неё опять не получилось довести матч до победы. Последний раз лондонцы набирали три очка на своём стадионе ещё в декабре, при другом тренере и на другой стадии сезона.

Матис Тель стал главным персонажем матча, причём отличился он в обе стороны. В первом тайме француз пару раз принимал странные решения у своей штрафной, в одном эпизоде едва не подарил «Лидсу» момент, когда под давлением почти ошибся в своей штрафной. Но после перерыва именно Тель сделал то, чего «Тоттенхэму» так не хватало. После углового мяч отскочил к Матису на линии штрафной, он обработал и почти без замаха ударил правой в дальний верхний угол — Карл Дарлоу зацепил мяч кончиками пальцев, но не спас. На несколько минут стадион выдохнул: «Тоттенхэм» был на пути к третьей победе подряд и количеству очков, которое почти гарантировало спасение.

Но затем тот же Тель исполнил момент, который может ещё долго вспоминаться, если борьба за выживание закончится плохо. В своей штрафной он решил выбить мяч через себя, не оценив, что рядом находится Итан Ампаду, и вместо мяча Тель попал сопернику в голову. Арбитр сначала не дал пенальти, но после просмотра ВАР указал на точку, а Доминик Калверт-Льюин уверенно уложил мяч в сетку.

Такую ошибку нельзя списать на невезение, это была банально неправильная оценка ситуации. В каждом матче «Тоттенхэма» на финише решается судьба следующего сезона, поэтому подобные решения особенно дороги. Тель молод, и этот вечер точно станет для него уроком, но «Тоттенхэму» от этого не легче — два очка ушли от команды в моменте, которого можно было избежать.

«Лидс» долго выглядел слишком спокойным, но всё равно дождался своего шанса

У «Лидса» уже не было давления борьбы за выживание, и это чувствовалось. Команда Даниэля Фарке не вышла на матч с ощущением, что должна любой ценой выгрызать результат. В первом тайме она почти не тревожила Кински, а Калверт-Льюин долго оставался изолированным. Эксперимент с Дэниелом Джеймсом на позиции вингбека не сработал, впереди он не давал достаточной угрозы, сзади «Тоттенхэм» всё равно находил пространство.

Но совсем без моментов «Лидс» не остался. Родон после стандарта пробил низом в угол, и Антонин Кински вытащил мяч, который уже наполовину зашёл в ворота. После пропущенного гола Фарке поменял акценты. Появился Лукас Нмеча, команда стала играть чуть прямее, у Калверта-Льюина появилось больше поддержки. «Тоттенхэм» начал уставать, передачи стали небрежнее, а игра — более вязкой. Именно в этой более хаотичной фазе матча и случился пенальти.

В концовке «Лидс» мог выигрывать — Шон Лонгстафф получил шанс в добавленное время, но Кински выдал ещё один большой сейв, переведя удар в перекладину. Для команды, которая уже решила главную задачу сезона, ничья в гостях у соперника, бьющегося за выживание, — нормальный результат. Ну а «Тоттенхэм» просто упустил шанс.

Кински спас ничью, Мэддисон вернулся, но вопросов меньше не стало

Если у «Тоттенхэма» и был игрок, который удержал игру от полного провала, то это Антонин Кински. Без его сейвов в ключевые моменты матча команда Де Дзерби вполне могла бы проиграть. Молодой вратарь, ещё недавно переживший унизительную замену на 17-й минуте в Лиге чемпионов против «Атлетико», сейчас выглядит одним из самых надёжных игроков новой версии «шпор».

Ещё один важный сюжет — возвращение Джеймса Мэддисона, его публика встретила стоя. После тяжёлой травмы колена, полученной ещё в предсезонке, сам факт выхода в мае уже выглядел неожиданным. Мэддисон не перевернул игру, но в концовке успел добавить «Тоттенхэму» качество на мяче и даже претендовал на пенальти после контакта с Нмечей. ВАР нарушения не увидел, но для оставшихся матчей сам факт, что Мэддисон снова доступен, может иметь огромное значение.

Проблема в том, что атака «Тоттенхэма» всё ещё собрана из осколков. Симонс, Соланке, Кудус, Одобер — по-прежнему вне игры, а у Де Дзерби не было нормальной возможности освежить переднюю линию. Ришарлисон упустил хороший момент, пробив выше после подачи, Коло-Муани не создавал стабильную угрозу, а после гола Теля команда слишком быстро потеряла контроль.

Теперь борьба за выживание остаётся открытой. «Тоттенхэм» на два очка выше «Вест Хэма», но впереди выезд к «Челси» и домашний матч с «Эвертоном». У «Вест Хэма» — «Ньюкасл» и затем «Лидс» в последнем туре. Если лондонцы зацепятся хотя бы за одну победу, «Тоттенхэм» снова будет под угрозой, и именно поэтому ничья с «Лидсом» воспринимается почти как поражение. Де Дзерби уже вернул команде веру в себя и правильную энергию на поле, но дома «Тоттенхэм» по-прежнему не умеет закрывать матчи. В борьбе за выживание это может стать самой дорогой привычкой сезона.