«Родина», набрав 65 очков после победы над «Челябинском» (2:0) в 33-м туре Первой лиги, досрочно и впервые в своей истории обеспечила участие в РПЛ следующего сезона. О московском клубе и его перспективах — в материале LiveSport.Ru.

Клуб из эконом-копии империи «Ред Булл»

До завершения сезона 2025/26 в Первой лиге осталось провести один тур. И на главные вопросы — кто пробился в РПЛ, а кто отправился в стыки — уже даны ответы: «Родина», «Факел» и «Урал», «Ротор», соответственно.

Из этого ряда явно выбивается московская команда. Если три других клуба — старожилы российского футбола, то «Родина» пополнила число участников элитного дивизиона чемпионата России с 1992 г. Теперь таковых стало 53. В последний раз дебютанты заходили в РПЛ два года назад — «Акрон» и махачкалинское «Динамо».

Кроме того, «Родина» станет восьмым клубом из Москвы, который когда-либо соревновался в сильнейшей футбольной лиге страны. Новички составят компанию «Локомотиву», «Спартаку», ЦСКА и «Динамо». Ранее в высшем дивизионе выступали «Торпедо» (еще надеется вернуться), «Москва» и «Асмарал» (сейчас оба — в Небесной лиге).

«Родине» еще нет 7 лет — официальная регистрация в качестве профессионального футбольного клуба случилась 30 июня 2019 года. До этой даты команда существовала как любительский коллектив, в котором выступали выпускники академии, созданной в 2015 г. на базе частной секции. Москвичи по сей день позиционируют себя как часть большого международного проекта, нацеленного на поиск и развитие молодых талантливых футболистов.

Создание академии и футбольного клуба инициировал предприниматель и меценат Сергей Ломакин. С конца 1990-х гг. он с партнерами развивал несколько сетей магазинов («Копейка», «Монетка», «ЦентрОбувь», Modis, Family Fashion, Fix Price), и его состояние, по оценкам Forbes, сейчас составляет 1,2 млрд долл.

52-летний бизнесмен с детства любит футбол и мог бы связать с ним всю свою жизнь: будучи школьником, серьезно тренировался и даже получил звание кандидата в мастера спорта. Но в итоге будущий миллиардер выбрал другой жизненный путь.

Смотрю футбол очень много. Наверное, даже с перебором, потому что времени на семью не хватает. Я в детстве недоиграл, ушел в бизнес в 16 лет, не стал подписывать профессиональный контракт. Поэтому компенсирую сейчас, наблюдая наш футбол со стороны. Сергей Ломакин предприниматель

Помимо «Родины», Ломакин инвестировал в еще несколько клубов из разных стран мира, потому что, как говорят, он хочет построить футбольную империю наподобие «Ред Булл». На данный момент ему принадлежат (не прямо, а через доверенных лиц) «Пафос», «Акритас Хлоракас» (Кипр), «Рига» (Латвия), «Юнайтед» (ОАЭ), а также частично «Целе» (Словения) и «Удинезе» (Италия).

С российских низов испанскими путями

Несмотря на получение летом 2019 г. профессионального статуса, «Родина» первые два года существовала как социальный проект: молодым футболистам, которые только выпустились из академии, но остались без контракта, дали возможность играть на уровне Второй лиги. К 2021 г. в руководстве наконец созрели, чтобы клуб работал не только на развитие, но и на решение задач.

Тогда москвичи пригласили Дениса Бояринцева, с которым, выиграв первенство ФНЛ-2 в группе 3, завоевали путёвку в Первую лигу. Уже там «Родина» стала выступать под руководством Дмитрия Парфенова, завершила сезон на пятом месте, но из-за проблем «Алании» с лицензированием получила право сыграть в стыковых матчах. Там по сумме двух встреч сильнее оказался «Пари НН».

Следующий сезон «птицы» начали не очень уверенно, поэтому клуб и тренерский штаб приняли решение расстаться. Выбор «Родиной» нового наставника удивил многих — назначили Франка Артигу, который много лет тренировал в академии «Барселоны». Но зная, что Ломакин — поклонник испанского стиля футбола, данное решение выглядит логичным.

Играя в стиле «тики-така», «Родина» улучшила результаты и к завершению чемпионата поднялась в таблице на пятую строчку. Однако Артига не остался в команде, приняв предложение «Химок». Сезон 2024/25 для москвичей получился скомканным: 4 главных тренера (Владимир Газзаев, Филипп Соколинский, Владимир Бесчастных, Зоран Зелькович) и седьмое итоговое место.

Нынешний чемпионат тоже стартовал с тренерской отставки. Но, кажется, клуб Сергея Ломакина с очередной попытки все-таки сделал правильный выбор. Москвичи снова обратились к испанскому рынку и нашли подходящий вариант в системе «Севильи» — Хуан Диас. Испанский специалист, в отличие от Артиги, больше адаптировал свой подход к условиям Первой лиги, поэтому футбол «Родины» стал включать не только позиционную игру и контроль мяча, но и быстрые атаки и частые выбегания.

Такая тактика принесла свои плоды: за 25 матчей команда потерпела лишь 2 поражения и одержала 16 побед. Это позволило «Родине» перед последним туром взобраться на первое место. Так что выездная победа над тульским «Арсеналом» может подарить москвичам первый серьезный титул в клубной истории, тем более победа в турнире — главная спортивная цель «Родины» на сезон. Хотя выход в РПЛ уже активировал опцию продления контракта 48-летнего наставника.

В РПЛ с верой в лучшее

Раньше переход команды из одной лиги в другую означал глобальную перестройку состава. Но «Балтика» показала пример, что с игроками, которые добивались повышения в классе, можно давать результат и в высшем дивизионе. Подобной позиции, видимо, придерживается главный операционный и спортивный директор «Родины» Алексей Зинин, который заявил, что костяк нынешней команды в РПЛ сохранится, а новичков будут подписывать точечно.

Возможно, речь идет про Артема Дзюбу, которого телеграм-каналы уже поспешили отправить в московский клуб. Впрочем, сам нападающий «Акрона» пока всё отрицает.

Официально заявляю: мы рассчитываем на наших футболистов в следующем сезоне, где бы мы ни выступали. По набору качеств и по уровню своего мастерства наши футболисты способны показывать содержательный и результативный футбол в РПЛ. Алексей Зинин главный операционный и спортивный директор ФК «Родина»

В Премьер-Лиге «Родина» продолжит играть на «Арене Химки», поскольку их собственный стадион, ранее известный как «Спартаковец» и расположенный в Богородском на северо-востоке Москвы, вмещает лишь 2825 зрителей. Строительство более вместительной арены пока не входит в планы клуба на ближайшее будущее. Тем более, искусственный газон, расстеленный на подмосковном стадионе, может стать определенным преимуществом «Родины» в домашних играх против соперников.

Отметим, что аренда стадиона — это участь практически всех частных клубов, приходящих в Премьер-Лигу (например, «Краснодар», «Тосно», «Акрон»). Но глобально судьба каждого из них складывается по-разному. Так, звезда «Тосно» загорелась ясно (за четыре года добрался из ПФЛ в РПЛ и выиграл Кубок России), но быстро погасла (не сохранил прописку в РПЛ, а владелец — инвестиционно-девелоперская компания Fort Group — из-за покупки пяти торговых центров в Москве отказался от финансирования непрофильных активов).

Есть и более свежий пример падения частного клуба. Бизнесмен Андрей Чайка из-за финансовых проблем прошлым летом собирался отказаться от собственного клуба в Первой лиге. Помощь агента Павла Андреева (прежде всего, живой силой, т.е. его молодыми клиентами) позволила сохранить команду на текущий сезон, но она досрочно вылетела во Вторую лигу и, что с ней будет в дальнейшем, неизвестно.

Таким образом, главный риск частных клубов — высокая зависимость от финансового состояния своего владельца. Уверенно себя чувствует «Краснодар», поскольку Сергей Галицкий с состоянием свыше 3 млрд долларов может себе позволить футбольный клуб, который за год тратит 160 млн долларов. Впрочем, значительная часть из этой суммы возвращается через доходы от телеправ, деньги от спонсоров, матчдэй-выручку.

«Акрон», который по возможностям и позиционированию больше похож на «Родину», тоже стремится диверсифицировать свои доходы. Если сейчас поступления из внешних источников обеспечивают 25-30% бюджета, то в будущем эту долю хотят довести до 60%.

Эту же задачу предстоит решать московскому клубу. Требуется проведение большой работы с болельщиками. Положительные изменения в этом направлении имеются: средняя посещаемость дома в текущем сезоне составляет 1970 зрителей, хотя год назад она была в два раза меньше (986). А на ряд последних матчей в комфортную погоду удавалось приглашать на стадион 3-4 тысячи человек.

В качестве целевой аудитории в «Родине» выбрали юных болельщиков. Для их привлечения и продвижения собственного бренда москвичам требуется активная работа медиа и пиар-служб.

Что касается заработка, то «Родина» может использовать свою сильную сторону, а именно — наличие собственной академии. Если получится поставить на поток подготовку футболистов достойного уровня, то их перепродажа — способ не только содержать академию и клуб, но и извлекать прибыль.

В «Родине», конечно, рассказывают, что Ломакин почти ежедневно созванивается и выясняет, как обстоят дела в клубе. Но то, что это происходит дистанционно, а кроме «Родины» он владеет еще несколькими командами, вряд ли может завершиться чем-то хорошим.