«Рубин» расторг контракт с Рашидом Рахимовым и пригласил на пост главного тренера Франка Артигу. О послужном списке испанского специалиста и перспективах его работы в Казани — в материале LiveSport.Ru.

«Рубин» раскошелился на миллион евро

У длинных каникул есть один значительный недостаток — они заканчиваются, и приходиться выходить на работу. Однако кто-то появляется на рабочем месте для того, чтобы не продолжить трудовую деятельность, а получить неустойку. Одним из таких «счастливчиков» оказался Рашид Рахимов.

Руководство «Рубина» еще месяц назад приняло решение о досрочном расторжении контракта с 60-летним специалистом, но до его возвращения из отпуска официально оформить расставание клуб не мог. По прибытию тренера в Казань всё-таки подписали необходимые документы, по которым Рашиду Маматкуловичу полагается неустойка в размере 36 млн рублей, т. е. зарплата, предусмотренная за оставшиеся до конца контракта 6 месяцев.

«Рубин» завершил первую часть сезона в РПЛ на седьмом месте, но клубные боссы были недовольны блеклой игрой команды, ранним вылетом из Кубка России, постоянными требованиями тренера о трансферах при недостаточном развитии игроков. Решение этих проблем казанцы видят в приглашении экс-наставника «Родины» и «Химок» Франка Артиги.

Для того, чтобы вернуть испанца в Россию, казанцам пришлось потрудиться. В июне 2025 г. он подписал однолетний контракт с самой титулованной и богатой командой Анголы — «Петру Атлетику». Помимо пятого подряд чемпионства, в клубе рассчитывали успешно выступить в африканской Лиге чемпионов (лучший результат в истории — два выхода в полуфинал), поэтому просто так расставаться с Артигой не собирались.

Франк Артига globallookpress.com

Агент Дмитрий Селюк утверждал, что ангольцы не согласятся отпустить тренера даже за миллион. Однако на деле хватило выплаты отступных в размере 700 тыс. евро, после чего Артига 10 января покинул «Петру Атлетику» и через 2 дня прибыл в столицу Татарстана.

Франк Артига — это качественный специалист, у которого уже есть за плечами опыт работы в России. Его команды играют в яркий и зрелищный футбол, который привлекает зрителей и болельщиков. ФК «Рубин» связывает с новым тренером надежды на то, что наша команда будет показывать футбол, который привлечет ещё больше болельщиков на домашний стадион. Марат Сафиуллин президент правления ФК «Рубин»

Контракт между Артигой и «Рубином» рассчитан на срок до лета 2027 года с опцией его продления на еще один год. По данным «БИЗНЕС Online», испанский специалист будет получать зарплату почти в три раза меньше, чем у Рахимова (приблизительно, 250 тыс. евро за сезон), но сможет рассчитывать на получение бонусов в случае достижения командного результата.

Покинул Каталонию ради футбольной экзотики

Франк Артига, в первую очередь, ассоциируется с «Барселоной», в структуре которой проработал 11 лет. Однако до прихода в 2010 году в стан сине-гранатовых он уже имел многолетний опыт работы в иных клубах Каталонии.

Будучи уроженцем приморского города Камбрильс, Артига выступал за местную команду в региональном дивизионе. Параллельно он уже с 18 лет тренировал детские команды. В 26 лет, получив предложение о работе в молодежной команде «Реуса», Франк принял решение сосредоточиться на тренерстве и закончил игровую карьеру. Но долго задержаться там не удалось — несмотря на лидерство в чемпионате, клуб отправил молодого специалиста в отставку посреди сезона.

Дальнейшая тренерская карьера у Артиги складывалась следующим образом:

с лета 2003 г. по декабрь 2004 г. — «Ампост» из третьего дивизиона (второй тренер);

с декабря 2004 г. до лета 2007 г. — молодёжная команда «Химнастика» (добился выхода в высший дивизион);

в сезонах-2007/08 и 2008/09 — «Камбрильс» из пятого дивизиона;

в сезоне-2009/10 — «Ампост» из третьего дивизиона (в 32 года стал самым молодым тренером в лиге).

Летом 2010 года Артиге предложили перейти на работу в академию «Барселоны», с чем он не раздумывая согласился. Находясь в структуре сине-гранатовых следующие 11 лет, Франк возглавлял команды разных возрастных категорий и выиграл 11 трофеев. За это время он успел поработать с такими известными воспитанниками «Барсы», как Гави, Дани Ольмо, Марк Кукурелья, Адам Траоре, Андре Онана и др.

У меня многое получилось, но работой с юношеской командой «Барселоны» я достиг потолка в Каталонии. Пробиться в главную команду? Я реалист. Плюс мне просто стало интересно, чего я стою в тренерском плане за пределами системы сине-гранатовых. Франк Артига главный тренер «Рубина»

В феврале 2021 года Артига принял решение серьезно изменить привычный образ жизни. Впервые покинув Каталонию, где заработал репутацию сильного специалиста по детско-юношескому футболу, испанец принял, как писали СМИ, щедрое предложение федерации футбола ОАЭ и возглавил молодежную сборную, в которой трудился до августа 2022 года.

Приключения испанца в России

Через полгода Артига оказался в России. Этому способствовал бывший футболист «Реала» и сборной Испании Мичел Сальгадо, который рекомендовал специалиста людям из холдинга Сергея Ломакина. Миллиардер, являющийся совладельцем «Пафоса» (Кипр), «Целе» (Словения), «Риги» (Латвия), «Дубай Юнайтед» (ОАЭ), будучи поклонником испанского футбола, присмотрел Франка для своего российского проекта — московской «Родины».

Сергей Ломакин fcrodina.com

Артига возглавил вторую команду москвичей в январе 2023 г. Он должен был, в первую очередь, прокачать молодых футболистов как в индивидуальном мастерстве, так и на метальном уровне, привив им стремление к созидательному и атакующему футболу. Но и турнирную задачу удалось решить: команда пробилась в серебряную группу дивизиона «A» Второй лиги.

Уже в октябре испанский специалист пошёл на повышение: после отставки Дмитрия Парфёнова был назначен главным тренером основной команды. Приняв «Родину» на 11-м месте, Артига поднял команду до итоговой 5-й строчки, но в стыковые матчи не попал, потому что при равенстве очков с тульским «Арсеналом» москвичи уступили по личным встречам.

Скорее всего, именно эта неудача привела к тому, что Артига не получил от «Родины» новый контракт. Руководители клуба предполагали, что тренер продолжит работу в «Дубай Юнайтед», но он получил предложение от «Химок», которые только вышли из Первой лиги в РПЛ, и решил продолжить работу в России.

На первых порах испанец в подмосковном клубе вел себя непринужденно: сравнивал Глушакова и Юсупова с Хави и Иньестой, приглашал в «Химки» Месси, предлагал арбитрам проводить послематчевые пресс-конференции. Однако результаты были далеки от ожиданий руководства: команда находилась в зоне стыковых матчей.

По осени в СМИ не раз появлялись инсайды о возможной скорой отставке Артиги. Тренер, в свою очередь, заверял, что сам не покинет клуб и будет биться до конца. Впрочем, позже он наверняка пожалел об этом.

Проблемы с возникшим после летнего трансферного окна перебором футболистов в ростере «Химок» оказались «цветочками». «Ягодки» пошли ближе к Новому году, когда у клуба возникли финансовые проблемы. Артига не получал зарплату с ноября, но продолжил работать до середины апреля, когда в Подмосковье решили расстаться с тренером после его публичной поддержки иностранных игроков в ситуации с задержкой выплат.

Впоследствии Артига, которому «Химки» задолжали 34 млн рублей, и его штаб обратились в ФИФА. Но своих денег они вряд ли получат — клуб признан банкротом и ликвидирован.

ФК «Химки» vk.com/fckhimki_official

В межсезонье имя испанского тренера включали в число претендентов на должность наставника в «Торпедо» и «Ахмате». Но никто из них конкретного предложения не сделал. Тогда Артига начал рассматривать варианты из других стран и в итоге договорился с «Петру Атлетику». Ангольцы хотели заключить со специалистом контракт сроком больше, но Франк настоял на однолетнем соглашении из-за своего желания вернуться в Россию.

Я хочу вернуться в Россию в стабильный клуб, где мне позволят работать, думая только о футболе. Я убежден, что мы доставим удовольствие болельщикам нашей игрой, и мечтаю выиграть титулы с российскими командами. Франк Артига главный тренер «Рубина»

Получается, что желание Артиги исполнилось. «Рубин» можно назвать стабильной организацией, в которую Франк и хотел попасть.

Яркости на поле добавит, а что по результату?

Для каталонца Артиги, который проработал тренером «Барселоны» 11 лет, естественно образцом футбола является стиль Пепа Гвардиолы (так называемая, «тики-така»). Это означает, что испанец, руководствуясь принципом «Соперник не забьёт, пока мяч у нас», делает упор на владение мячом и территорией.

Путь к воротам соперника команды Артиги пытаются найти в результате комбинационной игры, строящейся на коротких передачах. А вслед за потерей мяча его подопечные сразу организуют интенсивный прессинг на чужой половине поля. Это довольно сильно отличается от осторожного футбола, который ставил Рашид Рахимов, что даже видно по схемам, которых придерживаются испанец (4-2-3-1 или 4-3-3) и россиянин (3-4-3).

Рашид Рахимов globallookpress.com

Такой проактивный футбол, конечно, привлекателен для зрителей. Именно это и хотят видеть в Казани. Но оборотной стороной медали являются провалы в обороне и крупные поражения (каждый третий матч в РПЛ «Химки» Артиги пропускали 3 или 4 мяча). Впрочем, обученные в системе Рахимова футболисты «Рубина» теоретически должны быть более компетентными в обороне и меньше допускать подобных ошибок. Посмотрим, что будет на практике

В штаб Артиги вошли его помощники из «Химок»: за физподготовку будет отвечать испанец Хосеп Техедо, а за работу с защитниками — тунисец Анис Буссаиди. Масштабной перестройки состава «Рубина» этой зимой не ожидается. Впрочем, возможно подписание пару новичков с учетом пожеланий нового тренера, который совсем безучастным в трансферной политике клуба не будет. Например, «Химки» именно по его инициативе подписали Эдгардо Фаринью и Дани Фернандеса, а также отказались от Артема Дзюбы (несмотря на желание руководства).

Кроме того, от Артиги, имеющего большой опыт по работе с молодёжью, в «Рубине» ждут развития молодых футболистов и появления последователей Ильи Рожкова, который в свои 20 лет стал вторым по стоимости игроком команды. В Татарстане давно хотят, чтобы заработала вертикаль, которая станет и подпиткой для команды, и источником прибыли для «Рубина».

Но про результат тоже забывать не стоит. Рахимов пусть и ставил скучный футбол, но он был эффективным (выход в Премьер-Лигу и место в середине таблицы). Вряд ли в Казани будут довольнее, если при веселой игре «Рубин» будет бороться за выживание. А гарантий от назначения Артиги никто не давал.