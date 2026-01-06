Корреспондент LiveSport.Ru Михаил Пукшанский в анкетной форме задал вопросы двум заслуженным спартаковцам Игорю Ледяхову и Дмитрию Парфенову, а также известному комментатору Михаилу Моссаковскому.

Михаил Моссаковский — телеведущий, журналист, блоггер. Начинал на «НТВ-плюс», в настоящий момент работает на «Матч ТВ». Комментирует чемпионат РПЛ, участвует в студийных программах, автор канала на Youtube «О, родной футбол». Работал креативным директором кипрского «Пафоса», который до недавнего времени возглавлял Карседо.

Игорь Ледяхов — трехкратный чемпион России, обладатель Кубка СССР и Кубка России, лучший футболист страны 92-го года в составе «Спартака». В 2012-м вместе с Карседо работал в тренерском штабе красно-белых ассистентом Уная Эмери.

Дмитрий Парфенов — четырехкратный чемпион России, серебряный и бронзовый призер, обладатель Кубка в составе «Спартака». Четырежды входил в число «33 лучших» игроков сезона. Сегодня — главный тренер «Ротора».

Михаил Моссаковский

— Подходящий вариант с точки зрения философии спартаковской игры?

— Карседо — достаточно вариативный и гибкий тренер. С точки зрения тактической выучки очень сильный. Очень здорово адаптируется под обстоятельства и под конкретных соперников. В «Пафосе» ему приходилось играть в самый разный футбол. Кипрская лига очень разношерстная. Внизу таблицы команды, которые совсем слабые — это каждый раз подразумевает разную тактическую модель. Тем более, когда у тебя появляется еще Лига чемпионов с европейскими грандами. Диапазон идей совсем разный, в этом Карседо силен. 4-2-3-1 и 4-3-3, в которые он играет, придутся спартаковцам ко двору. Во владение, как и в высокий прессинг играет без вопросов.

Но кандидатура не самая очевидная, как впрочем и все предыдущие, которые Кахигао приносил совету директоров. Его технология выбора известна — он лишь подносчик вариантов, а там обычно отклонят, как было с Гарсией. Но будем объективны, «Спартак» подписывает «кота в мешке».

Михаил Моссаковский globallookpress.com

— Примерно все было ясно еще до Нового года. Почему так долго тянули?

— Так долго тянули потому, что нужно было закончить историю с «Пафосом». Думаю, была договоренность. Как только 4 января состоялся матч в чемпионате Кипра («Пафос» проиграл «Аполлону» — прим. ред.), они благополучно распрощались. Что касается даты, которая была выбрана, наверное, раньше просто не имело смысла. «Спартак» только выходит из отпуска, а лично Карседо пауза вряд ли требовалась. И он сам сказал, что ему важен денежный приоритет, нужно позаботиться о своей семье. Разочарование кипрского клуба понятен, но здесь ничего не сделаешь. Личный контракт в «Спартаке» намного выше.

— Первый заход в «Спартак» с Унаем Эмери в плюс, или лучше начинать с чистого листа?

— Ему предстоят первые полноценные зимние сборы в карьере. С Эмери тогда они до них не дотянули. А для каждого тренера, кто в полной мере не знаком с нашим футболом, зима — это боевое крещение. Важно, насколько быстро сориентируется. Прошлый опыт адаптации к стране точно лишним не будет. При этом мы понимаем, что когда Карседо приезжал с Эмери, футбол был совсем другим. И Москва, и Россия. Радикально те несколько месяцев ему в нынешней ситуации не помогут.

— При этом без спадов — с чемпионством, неплохим результатом в Лиге Конференций и нынешней Лиге чемпионов отработал на Кипре. Имеет значение?

— Победы и первые успехи всегда имеют значение. Конечно, они они идут в плюс, необходимы, и без них бы не было приглашения в «Спартак». Кахигао без Лиги чемпионов не принял бы такую кандидатуру. При этом надо понимать, что успеха он добился только в «Пафосе». До этого самой большой его удачей был вывод «Ибицы» в испанскую Сегунду. И там уже не получилось. Другой его проект в Сарагосе тоже провалился. Поэтому история успехов Карседо ограничивается только кипрским футболом. А он довольно своеобразен. И быть уверенным, что два подряд опыта сработают, здесь есть определенные сомнения.

— Задачи на остаток сезона перед ним какие должно и нужно ставить?

— Контракт подписан на 2,5 года. Соответственно, и Кахигао остается до лета 28-го. Сейчас, как я уже сказал, очень важно, насколько быстро Карседо сориентируется в русской зиме. Первый сезон для любого иностранного тренера в России всегда самый трудный. Нужны грамотные советчики, которые рядом окажутся.

— В тренерский штаб из российских специалистов кто должен войти?

— Первый, кто приходит на ум — Игорь Ледяхов, который тогда входил в их тренерский штаб с Эмери. Можно предположить, что к нему Карседо и обратится.

— Надолго все для него здесь?

— На сколько продлится эта история, тяжело предположить. Мы знаем, что в Сегунде у него складывалось совсем недолго. Не всегда находит общий язык с футболистами, достаточно жестко себя ведет по отношению к ним, порой очень резок. Кто-то считает это за фирменный стиль, кто-то за недостаток. Эмоциональность и несдержанность всем последним тренерам «Спартака» ставилось в вину. Карседо достаточно мудрый в этом плане, так что судьям можно расслабиться.

Игорь Ледяхов

— Подходящий вариант с точки зрения философии спартаковской игры?

— Когда мы работали вместе, он просто исполнял установки Эмери. Ясно, что тогда Хуан в этом плане ничего не определял. Что затем было в Сегунде и «Пафосе», мне трудно сказать, поскольку команды у Карседо были абсолютно разными по развитию и амбициям. Сейчас в любом случае ему придется исходить из тех игроков, которые есть в наличии и подстраивать игру под них. Точечные усиления ему дадут сделать, не более того. Слишком много затрат уже за последний год было.

— Примерно все было ясно еще до Нового года. Почему так долго тянули?

— Явно была утечка информации. Просто в нормальном режиме шли переговоры, а она откуда-то всплыла и помешала быстрее решить в тишине.

Игорь Ледяхов globallookpress.com

— Первый заход в «Спартак» с Унаем Эмери в плюс, или лучше начинать с чистого листа?

— Я уже работал в спартаковском штабе до их прихода и не могу сказать, что в период работы Эмери много общался с Карседо, хотя мы говорим на одном языке. Сейчас для него все новое — сменилось и руководство, и состав совсем другой. Надо смотреть, что на этом этапе он представляет собой, как главный тренер, а не помощник.

— При этом без спадов — с чемпионством, неплохим результатом в Лиге Конференций и нынешней Лиге чемпионов отработал на Кипре. Имеет значение?

— «Спартак» и «Пафос» сравнивать тяжеловато. Кипрский чемпионат не чета российскому, и у них состав там сильнее на две головы всех остальных. Психологическую нагрузку получит, которую никогда близко не имел. Посмотрим, как адаптируется к новым реалиям.

— Задачи на остаток сезона перед ним какие должно и нужно ставить?

— Явно пришел под серьезные задачи. В «Спартаке» иначе не бывает. Есть руководители, которые определяют вектор развития и они его придерживаются. Как понимаю, задача сейчас быть в «тройке», хотя отыграть 8 очков за 12 туров крайне тяжело. Но не думаю, что дадут пойти этому сезона насмарку.

— В тренерский штаб из российских специалистов кто-то должен войти?

— Кроме меня? Дадите телефон Хуана, наберу (смеется). У него есть свой сложившийся, как обычно и бывает. Уверен, уже обо всем договорились.

— Надолго Карседо пожаловал?

— От «Спартака» никогда не знаешь, чего ждать. Пожелаем удачи новому тренеру. Хотим, чтобы команда вновь стала такой, от которой болельщики получали когда-то истинное удовольствие.

Дмитрий Парфенов

— Подходящий вариант с точки зрения философии спартаковской игры?

— Пока об этом рано говорить. Мы его по большому счету видели только сейчас в Лиге чемпионов, где «Пафос» показывает отличные результаты. Наверное, какие-то условия ставил тренер. Абсолютно не уверен, что пришел с намерением играть в старый спартаковский футбол. Клуб на это пошел, очевидно, поэтому все под него. Но без кардинального усиления, во всяком случае в ближайшее время. Еще 50 миллионов «Спартак» зимой не потратит. Есть состав, есть, кому играть. Другое дело, что его приход может смотивировать тех футболистов, которые задумывались об уходе. За полгода должен разобраться, что делать дальше.

— Примерно все было ясно еще до Нового года. Почему так долго тянули?

— Карседо работал в комфортной среде, добился локального результата. «Пафос» по-прежнему имеет шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов. Не так просто человека с такого места сдвинуть.

Дмитрий Парфенов globallookpress.com

— Первый заход в «Спартак» с Унаем Эмери в плюс, или лучше начинать с чистого листа?

— Да когда это было! Он сейчас сам даже не вспомнит, каким был в тот момент. Единственное, понимает, что это команда номер один в стране — в плане понимания, ответственности... И лакмус для него, независимо от всего, что было здесь до него в последние годы. Да я его и не помню, как помощника Эмери в «Спартаке». Там столько главных было, их не упомнишь, не то что помощников.

— При этом без спадов — с чемпионством, неплохим результатом в Лиге Конференций и нынешней Лиге чемпионов отработал на Кипре. Имеет значение?

— Обыграли «Вильярреал», ничья с «Монако», с «Кайратом» могли брать три очка, хоть и играли в меньшинстве с первых минут... Но спартаковская философия — это совсем другое. Плюс бюджет здесь подходящий ясно.

— Задачи на остаток сезона перед ним какие должно и нужно ставить?

— Не думаю, что был разговор типа, нам все равно, как закончится чемпионат. Никто этого не поймет. Пока теоретические шансы есть, будут бороться за высокие места. Руководители на самотек не отпустят. Задача ясна — максимум очков. Плюс Кубок, выиграть который вполне реально.

— В тренерский штаб из российских специалистов кто-то должен войти?

— Можно Писарева пригласить, который испанский знает. Шалимов в совершенстве на итальянском говорит, похожие языки. Коренные спартаковцы явно не будут лишними. Наверняка оставят Романова, который сегодня, как мостик между игроками и новыми тренерами.

— Надолго Карседо пожаловал?

— От результата все. Ясно, что весной дергать не будут. Но с первого тура следующего чемпионата спрос будет самый серьезный. Кого ни зови в «Спартак», всегда на чемоданах.