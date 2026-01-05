Пресс-служба «Спартака» 5-го января объявила о назначении Хуана Карлоса Карседо на пост главного тренера команды. Реакции и комментарии по поводу назначению нового специалиста собраны тут.

18:17 Российский комментатор Дмитрий Губерниев в своем телеграм-канале отреагировал на назначение Карседо на пост главного тренера «Спартака». «Хуан Карседо — главный тренер "Спартака"? Эх, надо было Луиса Альберто Сальватьерро назначать! Он уверенно ФК "Рабыня Изаура" приводил к победным оргазмам мирового футбола».

18:12 Экс-футболист «Спартака» Евгений Ловчев в комментарии для «Матч ТВ» и вовсе сравнил Хуана Карлоса Карседо со Стариком Хоттабычем. «На самом деле у меня нет какого‑то конкретного мнения о Карседо. По одной простой причине: я не знаю этого человека. Да, я читаю, как и все, его послужной список: помогал Эмери, в том числе в "Спартаке", стал чемпионом Кипра с "Пафосом". Но ведь кипрский чемпионат — это слабый показатель. Тот же Шпилевский его выигрывал, но с "Пари НН" пока совершенно ничего не показывает. Если бы мне назвали, условно, Гвардиолу или Клоппа, я бы понимал, о ком идет речь. А здесь я не знаю, кто это такой, и обсуждать здесь абсолютно нечего. Приехал очередной Старик Хоттабыч».

18:05 Бывший гендиректор «Спартака» Юрий Заварзин заявил «Матч ТВ», что скептически относится к назначению Карседо на пост главного тренера «красно-белых». «Спартак нашел очередные грабли. На 1000% скептически отношусь к этому назначению. Поручили бы лучше руководить командой до конца сезона Романову, а там уже основательно подбирали нового тренера. К чему эти шарахания? У них же уже порядка двадцати с лишним тренеров было за двадцать лет, и за двадцать с лишним лет они только один раз чемпионами стали. Чем мотивируется это назначение? Тем, что когда‑то он был в штабе Эмери вторым или пятым? Выигрывал чемпионат со своей последней командой? Ну, можно и первенство района выиграть. Что здесь такого? Просто нет слов».