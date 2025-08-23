Тайные условия: как пункты об отступных становятся оружием игроков и агентов

«Надо было прописать отступные, Александер! » — примерно так можно представить разговор в офисах. Ведь если бы агентнастоял на включении в контракт суммы, скажем, в 120 миллионов фунтов, подписанного летом 2022 года на шесть лет, клуб и игрок могли бы избежать многих споров и догадок.

А что, если такая сумма все же есть, просто она засекречена? Или, возможно, клаусула уже утратила силу? А может, наоборот, еще не вступила в действие? Или и вовсе действует только в полнолуние — или пока идет сериал «Жители Ист-Энда»?

Когда-то трансферные отступные казались экзотикой. Сегодня они встречаются куда чаще, и многие громкие сделки этого лета так или иначе были связаны с наличием подобных пунктов. Более того, сами условия становятся все запутаннее.

Прежде всего стоит понимать: отступные (release clause) — это не совсем то же самое, что «клаусула выкупа» (buyout clause), которая обязательна в Испании и фактически закреплена на законодательном уровне.

Почему так? Все дело в трудовом праве: любой работник, в том числе футболист, имеет право расторгнуть действующий контракт и выкупить его стоимость, чтобы перейти к новому работодателю.

Но вот сумма в этих договорах, как правило, устанавливается заоблачная — значительно выше реальной рыночной стоимости игрока. Достаточно сказать, что у ряда звезд Ла Лиги клаусула прописана на уровне одного миллиарда евро и выше. Именно такие цифры фигурируют, например, в контрактах Ламина Ямаля и Джуда Беллингема. Формально даже если клуб-покупатель готов заплатить такие деньги, сделать это должен сам футболист — и одной суммой.

Презентация Неймара в «ПСЖ» globallookpress.com

Разумеется, даже казавшиеся недосягаемыми суммы порой все же выплачиваются. Яркий пример — переход Неймара в «Пари Сен-Жермен» в 2017 году. Тогда юристы бразильца принесли «Барселоне» в офис 200 миллионов фунтов наличными, официально погасив клаусулу. Разумеется, деньги предварительно были переведены самим «ПСЖ» — уж слишком внушительный это был счет.

Отступные, которые сегодня все чаще встречаются и за пределами Испании, работают несколько иначе. Это пункт, прописанный в контракте футболиста: если клуб-претендент готов выплатить указанную сумму, игрок получает право вести переговоры и потенциально подписать новое соглашение.

Однако в отличие от «клаусулы выкупа», это не означает автоматического ухода. Пункт об отступных лишь обязывает клуб-продавец принять предложение и предоставить футболисту свободу выбора. Дальше все зависит от желания самого игрока.

Так, «Челси» в 2023 году был почти уверен в подписании Майкла Олисе из «Кристал Пэлас», активировав пункт на 35 миллионов фунтов. Но футболист передумал переезжать на «Стэмфорд Бридж» и вскоре заключил с «Пэлас» новый четырехлетний контракт — уже с увеличенными отступными, предположительно около £60 млн. Через год «Бавария» без колебаний воспользовалась этим пунктом — и француз уехал в Мюнхен.

Дьявол, как известно, кроется в деталях. Достаточно вспомнить лето 2013-го, когда «Арсенал» во главе с Арсеном Венгером попытался переманить Луиса Суареса из «Ливерпуля». «Канониры» сделали предложение в £40 млн плюс £1, решив, что тем самым автоматически превысили сумму его клаусулы. Вышла одна из самых громких трансферных саг десятилетия, которую позже подробно разбирал The Athletic.

Луис Суарес globallookpress.com

Сделка так и не состоялась, и до сих пор нет полной ясности, почему. Владелец «Ливерпуля» Джон Генри позже вроде бы признал, что клаусула действительно существовала, но клуб все равно отказался продавать.

Сам Венгер спустя годы утверждал, что «Арсенал» просто получил неверную юридическую консультацию: «Нам сказали, что у него есть минимальная сумма отступных. Мы договорились с самим игроком, и я уверен, он хотел к нам перейти. Но "Ливерпуль" оставил его еще на сезон, улучшил контракт и пообещал продать следующим летом за границу».

В результате Суарес выдал один из лучших сезонов в истории АПЛ, забив 31 гол в 33 матчах, а уже в 2014-м уехал в «Барселону» за £75 миллионов. Больно.

В те годы пункты об отступных встречались еще довольно редко, и клубы не всегда понимали, чем рискуют, соглашаясь на их включение. Как иначе объяснить решение «Ньюкасла» прописать в контракте Демба Ба отступные всего в £7,5 млн при его переходе из «Вест Хэма» в 2011-м?

По данным местной газеты Northern Echo, это было частью компромисса: из-за проблем с травмами контракт сенегальца был построен так, что он зарабатывал в зависимости от количества сыгранных матчей, а не получал стабильную зарплату. Когда Ба забил 13 мячей в 20 матчах АПЛ на старте сезона-2012/13, «Челси» тут же активировал этот пункт, заплатив £7,5 млн в январе. Вскоре форвард оказался в Лондоне.

Демба Ба globallookpress.com

Если тогда столь низкая сумма выглядела скорее проявлением наивности, то сегодня клубы прекрасно понимают ценность подобных формулировок — даже если и не горят желанием их вставлять.

Этим летом сразу три крупных перехода в АПЛ были связаны с отступными. У Виктора Дьёкереша в «Спортинге» была клаусула на €100 млн (около £86 млн), однако «Арсенал» сумел оформить трансфер дешевле — за примерно €63 млн плюс бонусы. «Ливерпуль» также заплатил меньше прописанных в контракте Юго Экитике в «Айнтрахте» €90 млн, оформив сделку примерно на £79 млн с учетом возможных доплат.

А вот новый нападающий «Манчестер Юнайтед» Беньямин Шешко имел фиксированные отступные в размере €65 млн в прежнем контракте с «РБ Лейпциг». Но прошлым летом он продлил соглашение, при этом, как предполагается, устно договорившись с клубом о возможности покинуть Германию при достойном предложении.

Клаусулы, связанные с вылетом из лиги, уже давно стали привычным инструментом. Они служат балансом к пунктам о снижении зарплаты в случае, если игрок остается в клубе после понижения в классе.

Так было, например, с Лиамом Делапом. После перехода в «Ипсвич» прошлым летом в его контракт внесли пункт: £30 млн, если команда вылетит из АПЛ. Так и произошло. Через несколько недель форвард перебрался в «Челси», который заплатил £20 млн авансом — очередное подтверждение того, что подобные суммы совсем не обязательно переводятся единовременно.

Матеус Кунья globallookpress.com

То же самое произошло и в случае с переходом Матеуса Куньи в «Манчестер Юнайтед» за £62,5 млн. Этот пункт об отступных был заранее прописан самим бразильцем и его агентами в контракте с «Вулверхэмптоном» в феврале. В итоге форвард доиграл сезон и помог «волкам» сохранить прописку в АПЛ, но параллельно уже фактически согласовал условия летнего ухода. По информации СМИ, «Юнайтед» выплатит сумму тремя траншами в течение двух лет.

Бывает и обратная ситуация: клуб сознательно платит больше суммы отступных. Так поступил «Манчестер Юнайтед» при покупке Джошуа Зиркзе из «Болоньи» прошлым летом. У голландца в контракте стояла сумма около £34 млн, но англичане перевели примерно £36,5 млн. Сделано это было для того, чтобы распределить платежи на более долгий срок и избежать нарушений правил финансового фэйр-плей.

На первый взгляд может показаться, что отступные работают по простому принципу: сумма X позволяет любому клубу приобрести игрока Y. На деле все куда сложнее.

Клаусулы нередко прописываются под конкретные пожелания футболиста. Например, с оговоркой, что пункт действует только в случае интереса ограниченного круга клубов — скажем, тех, кто будет играть в Лиге чемпионов. Так было в 2012 году, когда «Ливерпуль» подписал Джо Аллена из «Суонси» за £15 млн. По данным The Guardian, в контракте хавбека был пункт, позволявший ему перейти в один из пяти конкретных клубов, включая «Ливерпуль».

Еще одна тенденция — ограниченные по времени отступные. Например, пункт об отступных в £68 млн у Эберечи Эзе из «Кристал Пэлас» истек до того, как «Арсенал» сделал предложение.

Главный тренер «Пэлас» Оливер Гласнер прямо сказал на прошлой неделе: «Я спокоен, но понимаю, что до конца трансферного окна остается две недели, а клаусула Эбса уже не действует. Теперь решение за клубом — посмотрим, что будет дальше». В итоге «Пэлас» все равно согласовал сделки с «Арсеналом» и «Тоттенхэмом» примерно на ту же сумму, независимо от наличия пункта.

Похожая история — с хавбеком «Ньюкасла» Бруну Гимарайнсом. Эдди Хау в прошлом году подтвердил, что его отступные в размере £100 млн действовали лишь до 30 июня 2024-го. Это решение клуб принял для того, чтобы учесть возможные расходы именно в сезоне-2023/24, но не позже. «Это было продумано и грамотно структурировано. У пункта есть конечная дата. Мы не хотим постоянных слухов и спекуляций — это не идет на пользу ни игроку, ни клубу», — объяснял Хау.

Бруно Гимарайнс globallookpress.com

В мире футбола наличие надежных источников и проверенной информации о клаусулах — настоящая ценность, ведь по своей природе они являются частными и строго конфиденциальными условиями контрактов.

«Тоттенхэм» в начале этого лета был уверен, что провернул хитрый ход, когда узнал об отступных Моргана Гиббса-Уайта в размере £60 млн и сделал соответствующее предложение. Однако в «Ноттингем Форест» это вызвало ярость: пункт считался конфиденциальным, и клуб даже рассматривал возможность пожаловаться на «шпор», сочтя их действия незаконным подходом. К тому же в «Форест» полагали, что предложение не удовлетворяет другим условиям пункта, детали которых The Athletic не смог подтвердить, — а значит, они не были обязаны его принимать.

Условия могут быть настолько специфичны, что включают пункты о том, остается ли нынешний главный тренер клуба на своем посту или нет.

Так, Эрлинг Холанн при переходе в «Манчестер Сити» в 2022 году подписал контракт с «несколькими» пунктами о возможном уходе, включая отступные в €200 млн в случае интереса клубов вне АПЛ. Но после того как в этом году норвежец подписал девятилетний (!) контракт с «Сити», как сообщил журналист The Athletic Сэм Ли, все эти пункты были убраны.

Один из пунктов напрямую связывал будущее Холанна с работой Хосепа Гвардиолы. Когда тренер продлил контракт в ноябре 2022-го, этот пункт исчез. «Не было секретом, что Эрлинг вдохновлялся идеей работать именно с Пепом, когда соглашался на переход», — писал Ли.

Эрлинг Холанн и Хосеп Гвардиола globallookpress.com

Агент нескольких игроков АПЛ, пожелавший остаться анонимным, рассказал The Athletic: «Клубы традиционно не хотят включать отступные, но футболисты, особенно молодые и прогрессирующие, настаивают на них. Сейчас большинство контрактов в топ-клубах подписывается минимум на пять лет, а в случае с "Челси" — и на восемь-девять. Игроки и агенты понимают риск застрять в долгом соглашении, поэтому стараются себя обезопасить. Пункты становятся все сложнее и иногда откровенно нелепыми: у некоторых футболистов сумма различается каждый летний трансферный период на протяжении трех лет. За этим трудно уследить».

Да, отступные сегодня далеко не всегда фиксированы и одинаковы. У Мохаммеда Кудуса, например, в контракте с «Вест Хэмом» было прописано минимум три варианта — действительные только в первые десять дней июля прошлого года: £85 млн для клубов АПЛ, £80 млн для европейских и £120 млн для саудовских.

Считалось, что этим летом пункт вновь активировался на уровне £85 млн, но в итоге ганец ушел в «Тоттенхэм» примерно за £55 млн. Возможно, это была особая, «только для шпор» клаусула. Но, не имея на руках контракт Кудуса (как и любого другого упомянутого в статье игрока), никто не скажет точно. Это тема, о которой клубы предпочитают молчать и почти никогда не раскрывают детали.

Одно ясно: контракты становятся длиннее, дороже и запутаннее, а значит, в будущем пункты об отступных будут не только встречаться все чаще, но и становиться все более специфичными и сложными.