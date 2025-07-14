Победа «Тоттенхэма» в ЛЧ и еще семь самых нелепых бонусов при трансферах

Похоже,пора пересмотреть свою любимую тактику — предлагать бонусы за достижения из разряда фантастики. Например, победаили— условия, которые вызывают у продавцов не столько интерес, сколько сдержанный смех.

Некоторые клубы, судя по всему, вдохновляются Football Manager при составлении условий сделок. «Шпоры», завершившие трансфер Мохаммеда Кудуса из «Вест Хэма», на одном из этапов переговоров предложили вариант с доплатами, завязанными на победу команды Томаса Франка в чемпионате Англии и Лиге Чемпионов — об этом сообщал talkSPORT.

Впрочем, «Тоттенхэм» и раньше славился подобными попытками — и не только в переговорах с «Вест Хэмом».

Бруну Фернандеш — из «Спортинга» в «Тоттенхэм»

В 2019-м, вскоре после поражения в финале Лиги Чемпионов от «Ливерпуля», «шпоры» пытались подписать Бруну Фернандеша. Полузащитник был готов к переезду в Лондон, но сделке помешал президент «Спортинга» Фредерику Варандаш.

«Единственное серьезное предложение пришло от "Тоттенхэма": 40 миллионов фунтов плюс 18 миллионов бонусами — за победы в Премьер-лиге и Лиге Чемпионов», — рассказывал Варандаш. — «Цели сложные, поэтому мы отказались».

Бруну Фернандеш globallookpress.com

Спустя несколько месяцев, в январе, на португальский клуб вышел «Манчестер Юнайтед» с предложением 47 миллионов, которое могло вырасти до 67,7 миллионов. И условия оказались куда реалистичнее: выход в Лигу Чемпионов и минимум 25 матчей в стартовом составе.

Деклан Райс — из «Вест Хэма» в «Арсенал»

Сами «молотобойцы», к слову, тоже не склонны к фантазиям вроде «выиграем Лигу Чемпионов — тогда получите бонус».

Трансфер Деклана Райса в «Арсенал» стал настоящей затяжной дуэлью взглядов, где на фоне вяло жестикулировал «Манчестер Сити» с намеками на перехват, а «Вест Хэм» и «Арсенал» не могли договориться о структуре выплат.

Деклан Райс globallookpress.com

«Канониры» дважды получали отказ — в том числе по предложению, где бонусы зависели от триумфа в одном из двух главных турниров и определенного процента матчей Райса.

В итоге стороны согласовали реалистичную схему: £5 миллионов бонусами к базовой сумме в £100 миллионов. По миллиону за каждый случай, когда «Арсенал» выходит в Лигу Чемпионов, а Райс играет минимум в 60% матчей сезона.

Два бонуса уже выплачены. Осталось три.

Садио Мане — из «Ливерпуля» в «Баварию»

Несмотря на статус гегемона немецкого футбола, «Баварии» пришлось проявить гораздо больше изящества, чем можно было бы ожидать, чтобы заполучить Садио Мане.

Сам игрок хотел сменить обстановку и был готов к новому вызову, а «Ливерпуль» — не против расстаться с сенегальцем в рамках обновления атакующей линии. Но мюнхенцам сначала нужно было проявить серьезность.

Их стартовое предложение — £21 миллион плюс еще £4 миллиона бонусами — в «Ливерпуле» встретили с усмешкой. Тогда «Бавария» вернулась за стол переговоров с улучшенным вариантом. По информации надежного инсайдера Пола Джойса из The Times, немецкий клуб предложил сумму, которая теоретически могла достичь £30 миллионов.

Звучит как логичное развитие переговоров? Только на первый взгляд.

Садио Мане globallookpress.com

Оказывается, до этой «потолочной» суммы дело бы дошло лишь в случае, если бы «Бавария» выиграла Лигу Чемпионов, а Мане — «Золотой мяч». И так — каждый сезон на протяжении трехлетнего контракта. То есть дополнительные £6,5 миллиона — за то, что Мане станет третьим в истории, кто выиграл «Золотой мяч» трижды подряд, одновременно с тем, как «Бавария» оформит лишь второй в истории требл в Лиге Чемпионов.

В реальности Мане продержался в Мюнхене всего год: «Бавария» вылетела в 1/4 финала ЛЧ, а сам Садио так и не смог заиграть. Неудивительно, что в «Ливерпуле» над такими «бонусами» только посмеялись.

Эрон Уан-Биссака — из «Кристал Пэлас» в «Манчестер Юнайтед»

Сделка по переходу Уан-Биссаки из «Кристал Пэлас» в «Манчестер Юнайтед» включала в себя несколько условий, которые могли бы принести лондонскому клубу дополнительную прибыль.

Но один из бонусов, судя по всему, так и остался мечтой: «Пэлас» рассчитывал получить 10% от будущей перепродажи защитника, если она превысит £50 миллионов. После того как игрок перешел в «Вест Хэм» всего за £15 миллионов, надежды на эту выплату были окончательно похоронены.

Гораздо более реалистичным оказался другой пункт: за 190 матчей Уан-Биссаки за «Манчестер Юнайтед» лондонцам полагались £5 миллионов дополнительных выплат к основным £45 миллионам трансферной стоимости.

Тем не менее, на этапе переговоров «Юнайтед» пытался включить и куда более спорные условия. Как сообщалось тогда, в «Пэлас» были «не в восторге» от предложенных бонусов, связанных с выступлениями игрока.

Один из них предусматривал доплату в случае, если Уан-Биссака проведет 25 матчей в Лиге Чемпионов — при том, что на момент сделки «МЮ» играл в Лиге Европы. С декабря 2023 года защитник так и остается на отметке в 15 матчей в главном еврокубке.

Некоторые источники пошли еще дальше и утверждали, что «Манчестер Юнайтед» предложил бонус за победу в Лиге Чемпионов. Учитывая, что клуб не доходил дальше четвертьфинала с 2011 года, «Кристал Пэлас» — вполне оправданно — счел это условие, как метко сформулировал The Guardian, «абсолютно нереалистичным».

Юго Экитике — из «Реймса» в «Ньюкасл»

В январе 2022 года «Ньюкасл» всерьез нацелился на молодого нападающего «Реймса» Юго Экитике, но переговоры быстро зашли в тупик.

«Они обозначили интерес, мы обсудили это, но их предложение нас не устроило», — рассказывал президент французского клуба Жан-Пьер Кайо. — «Так как мы не особо хотели его отпускать, то и цену установили высокую. Нам предложили 35 миллионов евро с учетом всех бонусов, но многие из них были почти нереализуемыми. Например, бонус за победу в Лиге Чемпионов. Мы хотели 30 миллионов фиксировано и еще 10 — в виде достижимых бонусов».

Летом «Реймс» оказался куда сговорчивее. «Ньюкасл» был готов оформить трансфер на сумму 36 миллионов евро плюс еще 10 — в виде, как сообщали французские источники, «гораздо более реалистичных» бонусов. Видимо, речь шла хотя бы о выходе в Лигу Чемпионов.

Однако травма игрока поставила сделку под сомнение, и «сороки» переключились на другие цели задолго до того, как в гонку включился «ПСЖ». Пожалуй, Эдди Хау в итоге не пожалел, что подождал — вместо Экитике клуб подписал Александера Исака.

Джейдон Санчо — из дортмундской «Боруссии» в «Манчестер Юнайтед»

В свое время «Манчестер Юнайтед» уже провернул хитрый ход с бонусом в £7,6 миллиона для «Монако», зависящим от попадания Антони Марсьяля в тройку лучших игроков по версии «Золотого мяча».

Через четыре с половиной года этот трюк был повторен с Бруну Фернандешем: клуб обязался платить «Спортингу» £4,2 миллиона за каждый из первых трех случаев, если полузащитник станет Игроком года по версии ПФА или попадет в тройку «Золотого мяча». Пока что — ни одного такого случая.

Джейдон Санчо globallookpress.com

Ту же стратегию «Юнайтед» попытался применить и в переговорах по Джейдону Санчо. Хотя англичане «заставили немцев» пойти на сделку еще в августе 2020-го, Санчо почему-то остался в Дортмунде еще на одиннадцать месяцев.

Лишь через 13 дней после финала перенесенного Евро-2020, в котором Санчо не забил пенальти в серии послематчевых ударов, «МЮ» все-таки оформил трансфер. Но не раньше, чем «Боруссия» категорически отклонила идею включить в соглашение типичный бонус за попадание Санчо в число претендентов на «Золотой мяч».

К слову, последний игрок «Манчестер Юнайтед», оказавшийся на пьедестале «Золотого мяча», — это Криштиану Роналду, победивший в 2008 году и занявший второе место в 2007-м. До него это удавалось только Дэвиду Бекхэму (второе место в 1999), Эрику Кантона (третье в 1993) и Джорджу Бесту (бронза в 1971). Явление — мягко говоря — редкое.

Киран Тирни — из «Селтика» в «Арсенал»

Когда в апреле 2022 года Киран Тирни выбыл до конца сезона из-за травмы колена, «Арсенал» уже мог считать задачу-минимум выполненной — команда шла четвертой в таблице и уверенно боролась за место в Лиге Чемпионов.

На тот момент лондонцы опережали «Манчестер Юнайтед» и «Вест Хэм» на четыре и шесть очков соответственно, имея матч в запасе. «Тоттенхэм» отставал на шесть баллов, но, как и «Арсенал», имел еще десять туров впереди.

Киран Тирни globallookpress.com

Казалось, все под контролем. Но отсутствие Тирни вынудило Артету перекроить оборону — и команда рухнула. Три подряд поражения от «Кристал Пэлас», «Брайтона» и «Саутгемптона», затем — четыре победы, а после — крах в матчах с «Тоттенхэмом» и «Ньюкаслом», который отбросил «Арсенал» на пятое место.

Впрочем, «Селтик» изначально не верил в лондонцев. Именно во время переговоров о трансфере Тирни шотландский клуб отклонил предложение в £25 миллионов после отказа от начальных £15 миллионов.

По данным Sky Sports, часть суммы была завязана на выход «Арсенала» в Лигу Чемпионов — тогда клуб только что проиграл финал Лиги Европы. В «Селтике» сочли такую перспективу малореалистичной.

И все же, глядя на то, как далеко продвинул «Арсенал» Микель Артета, вспоминается это с особенным вкусом.

Кристиан Бентеке — из «Кристал Пэлас» в «Ливерпуль»

И напоследок — бонус, который стоит оставить в первозданном виде. Слишком уж он прекрасен. Вот как его описал Крис Баскомб из The Daily Telegraph в августе 2016 года:

«Пэлас предложил £23,5 миллиона плюс еще £7 миллионов в виде бонусов. В них входил пункт о выплате £2,5 миллиона в случае, если клуб выйдет в Лигу Чемпионов, а Бентеке забьет 20 голов и примет участие как минимум в 70% матчей этого сезона. Все три условия объединялись в один бонус».

Как прокомментировали на «Энфилде», «это не считалось реалистичным». Ну как тут не согласиться?

Прогнозы и ставки на футбол

Спустя всего четыре дня Алан Пардью назвал трансфер за £27 миллионов и еще £5 миллионов бонусами «смелой сделкой» — клубным рекордом на тот момент.

«Кристал Пэлас» по итогам сезона финишировал на десятом месте, в 35 очках от четвертой строчки, которую занял, к слову, «Ливерпуль». Бентеке забил 15 голов, зато сыграл в 94,7% матчей. Почти попал. Почти.