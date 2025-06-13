Семь задач Томаса Франка в «Тоттенхэме»: подавить бунт, выиграть трофей и перехватить Мбемо

переходит в стан «шпор» после семи впечатляющих лет в, где он превратил середняка Чемпионшипа в одного из самых неуступчивых соперников в. Более того, датчанин был не просто частью этой трансформации — он стал ее движущей силой. Да, «пчёлы» известны своим инновационным подходом и умением находить скрытые ресурсы, но именно харизматичный и тактически подкованный Франк стал главным бриллиантом проекта.

Причин для интереса со стороны «Тоттенхэма» было немало: гибкость в тактике, умение работать в условиях ограниченного бюджета, стратегическое мышление — все это идеально вписывается в видение клуба. Успех Франка в «Брентфорде» строился на полной слаженности всех структур, и для достижения новых вершин со «шпорами» ему понадобится такая же поддержка.

Не допустить раскола в команде

Увольнение Энджа Постекоглу уж точно не стало следствием давления со стороны игроков — скорее, наоборот. В раздевалке «Тоттенхэма» австралийца искренне уважали и ценили, несмотря на нестабильные результаты и возрастающее внешнее давление. Об этом ярко свидетельствует поток теплых слов в его адрес от футболистов в соцсетях в последние дни.

Однако почти сразу после официального объявления об отставке появились сообщения о недовольстве в первой команде. Причина — огромная популярность Постекоглу среди игроков: многие были не просто удивлены, но и расстроены происходящим.

По информации издания, некоторые футболисты даже начали задумываться о своем будущем в клубе. Вице-капитан Кристиан Ромеро, признанный лучшим игроком Лиги Европы и ключевая фигура в успешном еврокубковом походе, якобы готов был остаться в команде при условии, что Постекоглу продолжит работу, но теперь рассматривает вариант перехода в мадридский «Атлетико».

Задача Томаса Франка — стабилизировать ситуацию. Ему предстоит вернуть доверие опытных игроков, убедить лидеров команды в том, что проект не только не разваливается, но и движется вперед. Если «шпоры» хотят вновь обрести импульс и всерьез бороться за трофеи, основой должна стать взаимное уважение между тренером и коллективом.

Очаровать всех вокруг

Томас Франк — один из самых талантливых спикеров в современном футболе, несмотря на то, что английский язык для него — не родной. Именно умение находить нужные слова когда-то и привело его в «Брентфорд»: сначала в роли ассистента, а затем и главного тренера, когда Дина Смита переманила к себе «Астон Вилла». Даже после серии из восьми поражений в первых десяти матчах Франк остался у руля — настолько сильно он успел расположить к себе руководство клуба, команду и болельщиков.

Томас Франк globallookpress.com

У датчанина особое обаяние — не столь экспансивное, как у Постекоглу, но не менее притягательное. Он берет не громкими лозунгами, а остроумием, теплотой и уверенностью в каждом слове. Его манера общения напоминает заботливого отца: мягкость в интонации сочетается с твердой позицией и ясной мыслью. Однако часть фанатов «шпор» до сих пор в ярости из-за ухода Постекоглу, и Франку придется вновь пустить в ход все свое обаяние, чтобы завоевать и их доверие.

Перехватить Мбемо

Этот трансфер уже может быть в стадии подготовки. По последним сообщениям, нападающий «Брентфорда» Брайан Мбемо выразил желание перейти в «Манчестер Юнайтед» нынешним летом. Однако, по информации инсайдеров, Томас Франк попросил руководство «Тоттенхэма» вмешаться и попытаться переманить камерунца в стан «шпор».

Единственное серьезное препятствие — зарплатные аппетиты игрока: £250,000 в неделю — сумма, которая может оказаться неподъемной для лондонцев. Но на стороне «Тоттенхэма» — важные козыри: участие в Лиге Чемпионов и тренер, с которым Мбемо прошел почти весь путь становления.

Брайан Мбемо globallookpress.com

Мбемо попал в «Брентфорда», когда клуб еще играл на «Гриффин Парк» — как часть амбициозной стратегии по поиску молодых талантов во французских низших лигах. Он быстро освоился в Чемпионшипе и вскоре составил грозное атакующее трио с Саидом Бенрахма и Олли Уоткинсом. После ухода обоих в 2020 году, Брайан образовал не менее опасную связку с Айвеном Тоуни — настолько прочную, что английский форвард до сих пор называет Мбемо своим «сыном».

Спустя пять лет Мбемо по праву считается одним из самых универсальных и результативных атакующих игроков Премьер-лиги. В прошлом сезоне он забил 20 голов, уступив по этому показателю лишь Мохамеду Салаху, Александру Исаку и Эрлингу Холанну. Но, как неоднократно подчеркивал Франк, главное оружие камерунца — это не только голы, а его самоотдача, работа на команду и дисциплина. Такой трансфер стал бы не просто усилением атаки, но и приобретением настоящего профессионала с правильным менталитетом.

Вернуть надежность в защите

В последние годы «Тоттенхэм» вновь превратился в команду, которую слишком легко вскрывать. При Маурисио Почеттино «шпоры» на протяжении четырех сезонов подряд пропускали в среднем лишь по 34 мяча за кампанию в АПЛ. Но за последние три года этот показатель почти удвоился — до 63 пропущенных голов в сезоне.

Если «Тоттенхэм» всерьез рассчитывает вернуться в обойму претендентов на топ-4 и бороться за трофеи, защита должна вновь стать фундаментом команды. Почеттино построил атакующую машину с ярким прессингом и высокими скоростями, но ее основой всегда была четкая, сбалансированная оборона с железной дисциплиной.

Именно такую надежность должен вернуть Томас Франк. Его «Брентфорд» заслужил репутацию коллектива, которого не продавить ни физически, ни ментально. Не случайно Бен Чилуэлл как-то сказал, что играть на стадионе «Брентфорд Коммьюнити» — «это как попасть в ад на земле». В сезоне-2024/25 лишь три команды не проигрывали с разницей более чем в два мяча: чемпионы «Ливерпуль», серебряный призер «Арсенал» — и «Брентфорд».

Плюс для Франка — кадровый ресурс. Как неоднократно подчеркивали даже сторонники Постекоглу, «шпоры» значительно крепче в защите, когда в распоряжении тренера вся основная четверка: Педро Порро, Кристиан Ромеро, Микки ван де Вен и Дестини Удоджи. При достаточной глубине состава и немного менее авантюрной линии обороны, чем при предыдущем тренере, Франку вполне по силам быстро навести порядок в тылу.

Вернуть тактическую гибкость

Еще одной важной, но часто недооцененной чертой эпохи Почеттино была готовность менять схему и стиль игры в зависимости от соперника и контекста. В отличие от него, Постекоглу в 99% случаев придерживался одной системы, невзирая на обстоятельства или доступный состав. Ирония в том, что именно отход от привычной модели в сторону более оборонительной игры в итоге и помог «шпорам» выиграть Лигу Европы.

«Тоттенхэм» — победитель Лиги Европы сезона 2024/2025 globallookpress.com

Томас Франк за семь лет в «Брентфорде» успел использовать практически все возможные формации. По данным The Athletic, только в сезоне-2024/25 он прибегал к схемам 4-2-3-1 (24 матча), 4-3-3 (9), 4-4-2 (2), 3-4-3 (2), 5-3-2 (2) и 3-5-2 (1). Настоящий тактический конструктор.

В Чемпионшипе «пчёлы» демонстрировали зрелищный футбол, но после выхода в Премьер-лигу перешли к более прагматичной модели, основанной на реализации ключевых моментов. Однако Франк постепенно вернул атакующую мощь, и к моменту своего ухода оставил после себя коллектив, способный как надежно обороняться, так и взламывать любую защиту.

В сезоне-2024/25 «Брентфорд» забил 66 голов — один из лучших показателей в АПЛ. Именно такая вариативность — с умением не только диктовать условия, но и грамотно адаптироваться — может стать ключом к возвращению «Тоттенхэма» на вершину.

Улучшить уровень физической подготовки

Трудно однозначно сказать, насколько Постекоглу виноват в чередe травм, преследовавшей «Тоттенхэм» во втором сезоне под его руководством. Однако можно предположить, что его методики тренировок и требование к игрокам постоянно прессинговать на пределе возможностей сыграли в этом свою роль.

Неспособность поддерживать свежесть состава дорого обошлась — «шпоры» фактически провалили середину сезона-2024/25, а в концовке чемпионата выглядели опустошенными, что и привело к антирекорду — 17-е место в Премьер-лиге.

В официальном заявлении о расставании с Постекоглу клуб подчеркнул, что от нового тренера ожидается умение успешно управлять командой сразу в четырех турнирах за сезон. У Томаса Франка нет опыта в еврокубках, но он успешно проводил изнурительные кампании из 50+ матчей, когда «Брентфорд» еще выступал в Чемпионшипе, и вывел клуб в полуфинал Кубка лиги в сезоне-2020/21 — к слову, тогда их остановил именно «Тоттенхэм».

Томас Франк globallookpress.com

Если это действительно долгосрочное назначение, Франку должны дать время, чтобы выстроить систему физической подготовки, соответствующую амбициям клуба. Ведь без выносливости и скорости — двух основ современной топ-команды — ни о каком возвращении в элиту речи быть не может.

Вписать свое имя в историю с первым трофеем

Что может быть лучше для начала эры Франка в «Тоттенхэме», чем сразу завоевать трофей? Уже 13 августа в его первом официальном матче «шпорам» предстоит сразиться с победителем Лиги Чемпионов «Пари Сен-Жермен» в матче за Суперкубок УЕФА в Удине.

Победа в таком матче — идеальное лекарство от скепсиса, оставшегося после ухода Постекоглу. Старт с трофея может превратить Франка из потенциально временного решения в фигуру, вокруг которой начнется настоящая перестройка клуба. Лучшим вариантом станет ставка на прагматичный, организованный футбол, нечто похожее на тот план, что помог «шпорам» обыграть «Манчестер Юнайтед» в финале Лиги Европы.

Прогнозы и ставки на футбол

Для Франка это будет первый опыт в Лиге Чемпионов, и контраст с его прошлым поразителен: от школьного учителя в Дании и ассистента в Чемпионшипе — до тренера клуба топ-уровня, выступающего на главной арене Европы. Путь к успеху намечен. И если все сложится — для «Тоттенхэма» эпоха Томаса Франка может начаться с фейерверка.