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    Следующий тренер «Тоттенхэма»: возвращение Почеттино, Ираола и другие главные кандидаты на замену уволенного Постекоглу

    Победители Лиги Европы наконец-то избавили своего австралийского главного тренера от мучений — но кто же лучше всего подойдет на его место?

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    Маурисио Почеттино
    GOAL составил список известных специалистов, которые могут возглавить «шпор».
    Эндж Постекоглу официально покинул пост главного тренера «Тоттенхэма». Это фраза, которую большинство болельщиков «шпор», кажется, ждали на протяжении нескольких месяцев, пока результаты и качество игры стремительно ухудшались в ходе провального сезона-2024/25.

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    • Тем не менее победа над «Манчестер Юнайтед» в финале Лиги Европы внесла некоторую неоднозначность в эту историю: Постекоглу выполнил обещание — добыл трофей и вывел команду в Лигу Чемпионов. Но все это оказалось лишь временным утешением на фоне 17-го места в Премьер-лиге — и в итоге руководство решилось на расставание.

    Австралийский специалист завоевал уважение болельщиков в первом сезоне за счет атакующего стиля игры и пятого места в чемпионате, однако последующий спад, по мнению многих, стал непростительным. И у председателя клуба Даниэля Леви практически не осталось выбора.

    В конце концов, именно отказ Постекоглу отступить от своих принципов стал причиной его падения — наряду с рядом странных публичных высказываний в адрес болельщиков и журналистов. Теперь главный вопрос — кто станет его преемником?

    8. Киран Маккенна

    Киран Маккенна привлек внимание «Тоттенхэма», «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Брайтона» после того, как вывел «Ипсвич Таун» в Премьер-лигу впервые с сезона 2001/02. Однако он проявил завидную преданность, подписав новый четырехлетний контракт с клубом на «Портман Роуд». Сегодня же это решение может казаться ошибкой — его репутация заметно пошатнулась на фоне неудач команды в элите.

    Киран Маккенна
    globallookpress.com

    «Ипсвич» одержал лишь четыре победы в 38 матчах Премьер-лиги в сезоне 2024/25, и вылет обратно в Чемпионшип стал неизбежным. Маккенна творил чудеса, дважды подряд добиваясь повышения в классе с командой из Саффолка, но шаг в высший дивизион оказался слишком резким для 39-летнего специалиста. «Тоттенхэм», скорее всего, не будет возобновлять интерес к нему, пока он не наберется большего опыта.

    7. Тиаго Мотта

    Минувшим летом «Ювентус» пригласил Тьаго Мотту, рассчитывая, что он станет полной противоположностью Массимилиано Аллегри — прогрессивным молодым тренером с харизмой и амбициями. Однако экс-звезда «Барселоны» и «Интера» так и не оправдал этих ожиданий: «бьянконери» продолжали демонстрировать тусклый футбол, вылетели из топ-4 Серии А — и в итоге Мотта поплатился за это своей должностью.

    Тьяго Мотта
    globallookpress.com

    Тем не менее, в свои 42 года он по-прежнему считается перспективным тренером. В сезоне 2023/24 он вывел «Болонью» в Лигу Чемпионов, имея в распоряжении ограниченный бюджет — и этим доказал свою состоятельность как наставник. По слухам, сейчас он входит в шорт-лист «Тоттенхэма». Да, выбор не лишен риска — опыта в АПЛ у Мотты нет — но у «шпор» и более сомнительные варианты бывали.

    6. Томас Франк

    Томас Франк заслужил шанс возглавить топ-клуб — и после сезона 2024/25 это утверждение звучит как очевидный факт. Его «Брентфорд» завершил кампанию в первой десятке Премьер-лиги — выдающийся результат, особенно с учетом ухода Ивана Тоуни в чемпионат Саудовской Аравии минувшим летом.

    Томас Франк
    globallookpress.com

    За последние четыре года Франк превратил «пчёл» в неудобного соперника для любого гранда. Его высоко ценят за умение находить подход к игрокам и внимание к мелочам. По информации СМИ, руководство «Тоттенхэма» всерьез рассматривает кандидатуру датчанина, и вполне можно представить, как он безболезненно переходит в стан «шпор» — тем более, что в его контракте с «Брентфордом» прописана сумма отступных.

    5. Брендан Роджерс

    Брендан Роджерс выиграл семь трофеев во время первого прихода в «Селтик» и продолжил в том же духе после возвращения в Глазго летом 2023 года — в своем «камбэк-сезоне» он оформил золотой дубль. В кампании 2024/25 «кельты» добавили в копилку еще два трофея, а также сенсационно пробились в плей-офф Лиги Чемпионов, где лишь в упорной борьбе уступили «Баварии».

    Брендан Роджерс
    globallookpress.com

    Роджерс уже рассматривался в числе кандидатов на пост главного тренера «Тоттенхэма» перед назначением Постекоглу, и теперь, когда австралиец ушел, его имя вновь появилось в медиапространстве. Правда, сам 52-летний наставник пока подчеркивает, что сосредоточен на усилении состава «Селтика». Тем не менее «шпоры» еще могут попытаться склонить Роджерса к переезду, и, если это случится, есть все основания полагать, что бывший тренер «Ливерпуля» и «Лестера» вновь выведет команду на правильный путь.

    4. Эдин Терзич

    «Эдин Терзич был одним из наших зарубежных вариантов. На встрече он сказал, что ожидает договоренности с "Тоттенхэмом", — заявил президент "Бешикташа" Сердал Адали в интервью Tivibu Spor в декабре, когда его спросили о возможном назначении Терзича после увольнения Джованни ван Бронкхорста. — Эта глава закрыта». Эти слова вызвали немалый резонанс: Адали фактически дал понять, что бывший тренер дортмундской «Боруссии» уже ведет переговоры с «шпорами».

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    • С тех пор никаких официальных новостей не поступало, но Терзич все еще находится в поиске новой работы после ухода с «Сигнал Идуна Парк» прошлым летом. Вполне возможно, он был бы не прочь пойти по стопам Юргена Клоппа и Томаса Тухеля и попробовать себя в Премьер-лиге — и на бумаге «Тоттенхэм» выглядит для него идеальным вариантом, учитывая его умение развивать молодых игроков.

    Эдин Терзич
    globallookpress.com

    Немецкий специалист сумел раскрыть потенциал Эрлинга Холанна, Джейдона Санчо и Джуда Беллингема в свое первое пришествие в «Боруссию», выиграв при этом Кубок Германии. А в 2024 году он превзошел все ожидания, выведя очередную молодую команду Дортмунда в финал Лиги Чемпионов.

    3. Марку Силва

    В апреле сообщалось, что Марку Силва входит в узкий список из двух кандидатов, которых «Тоттенхэм» рассматривает как «реальные» варианты замены Постекоглу. Португалец — умный тактик, предпочитающий высокую линию обороны и активную игру через фланги, что явно пошло на пользу «Фулхэму», прочно обосновавшемуся в середине таблицы Премьер-лиги.

    Марку Силва
    globallookpress.com

    Силва не слишком удачно проявил себя на предыдущем месте работы в «Эвертоне», но во многом это было обусловлено внешними обстоятельствами. С тех пор он проделал большую работу, чтобы восстановить свою репутацию на «Крейвен Коттедж».

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    Интерес со стороны «Тоттенхэма» — заслуженная награда за эти усилия. Было бы действительно интересно посмотреть, как Силва справится с вызовом в большом клубе, располагающем качественными исполнителями на каждой позиции.

    2. Андони Ираола

    Андони Ираола считается одним из двух главных претендентов на должность наставника «Тоттенхэма», и это вполне объяснимо. Под его руководством «Борнмут» большую часть сезона-2024/25 боролся за попадание в еврокубки. Интенсивный стиль игры, привитый испанцем, сделал «вишен» крайне неудобным соперником для топ-клубов, что подтверждают яркие победы над «Арсеналом», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкаслом».

    Андони Ираола
    globallookpress.com

    Команда Ираолы — одна из самых зрелищных в АПЛ за последние два года, и немалая заслуга в этом принадлежит его грамотной трансферной политике. Эванилсон, Дин Хёйсен, Джастин Клюйверт и Милош Керкез — все они стали отличным усилением для «Борнмута». Умение Ираолы находить таланты и успешно интегрировать их в игру делает его серьезным кандидатом на то, чтобы добиться успеха там, где не справился Постекоглу.

    1. Маурисио Почеттино

    Прошло шесть лет с тех пор, как «Тоттенхэм» уволил Маурисио Почеттино, но харизматичный аргентинец неожиданно открыл дверь для своего возвращения в марте, заявив: «Я бы хотел однажды вернуться. Это всегда будет особенный клуб для меня». Такое признание удивило многих, особенно с учетом того, что всего за четыре месяца до этого он возглавил сборную США — с задачей превратить ее в реального претендента на победу в домашнем чемпионате мира-2026.

    Маурисио Почеттино — главный тренер сборной США
    globallookpress.com

    Однако сам Почеттино, вероятно, уже осознал, насколько трудна эта миссия: первые восемь матчей у руля «звёздно-полосатых» не принесли убедительных результатов. Несмотря на громкое назначение, работа в сборной США выглядит скорее временной остановкой, а сам тренер явно ощущает, что у него осталось незавершенное дело в Северном Лондоне.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Леви слишком поспешил с увольнением Почеттино после неудачного старта сезона-2019/20. Ведь именно он за предыдущие четыре года превратил «шпор» из середняков в претендентов на титул АПЛ и финалистов Лиги Чемпионов. С тех пор клуб так и не приблизился к тем высотам.

    Его возвращение кажется очевидным решением. Единственный минус — «Тоттенхэму» придется выплатить крупную компенсацию федерации футбола США за досрочное расторжение контракта. Остается вопрос: готов ли Даниэль Леви пойти на такие расходы — и фактически признать, что тогда, в 2019-м, он совершил ошибку?

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