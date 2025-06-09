Следующий тренер «Тоттенхэма»: возвращение Почеттино, Ираола и другие главные кандидаты на замену уволенного Постекоглу

официально покинул пост главного тренера. Это фраза, которую большинство болельщиков «шпор», кажется, ждали на протяжении нескольких месяцев, пока результаты и качество игры стремительно ухудшались в ходе провального сезона-2024/25.

Тем не менее победа над «Манчестер Юнайтед» в финале Лиги Европы внесла некоторую неоднозначность в эту историю: Постекоглу выполнил обещание — добыл трофей и вывел команду в Лигу Чемпионов. Но все это оказалось лишь временным утешением на фоне 17-го места в Премьер-лиге — и в итоге руководство решилось на расставание.

Австралийский специалист завоевал уважение болельщиков в первом сезоне за счет атакующего стиля игры и пятого места в чемпионате, однако последующий спад, по мнению многих, стал непростительным. И у председателя клуба Даниэля Леви практически не осталось выбора.

В конце концов, именно отказ Постекоглу отступить от своих принципов стал причиной его падения — наряду с рядом странных публичных высказываний в адрес болельщиков и журналистов. Теперь главный вопрос — кто станет его преемником?

8. Киран Маккенна

Киран Маккенна привлек внимание «Тоттенхэма», «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Брайтона» после того, как вывел «Ипсвич Таун» в Премьер-лигу впервые с сезона 2001/02. Однако он проявил завидную преданность, подписав новый четырехлетний контракт с клубом на «Портман Роуд». Сегодня же это решение может казаться ошибкой — его репутация заметно пошатнулась на фоне неудач команды в элите.

Киран Маккенна globallookpress.com

«Ипсвич» одержал лишь четыре победы в 38 матчах Премьер-лиги в сезоне 2024/25, и вылет обратно в Чемпионшип стал неизбежным. Маккенна творил чудеса, дважды подряд добиваясь повышения в классе с командой из Саффолка, но шаг в высший дивизион оказался слишком резким для 39-летнего специалиста. «Тоттенхэм», скорее всего, не будет возобновлять интерес к нему, пока он не наберется большего опыта.

7. Тиаго Мотта

Минувшим летом «Ювентус» пригласил Тьаго Мотту, рассчитывая, что он станет полной противоположностью Массимилиано Аллегри — прогрессивным молодым тренером с харизмой и амбициями. Однако экс-звезда «Барселоны» и «Интера» так и не оправдал этих ожиданий: «бьянконери» продолжали демонстрировать тусклый футбол, вылетели из топ-4 Серии А — и в итоге Мотта поплатился за это своей должностью.

Тьяго Мотта globallookpress.com

Тем не менее, в свои 42 года он по-прежнему считается перспективным тренером. В сезоне 2023/24 он вывел «Болонью» в Лигу Чемпионов, имея в распоряжении ограниченный бюджет — и этим доказал свою состоятельность как наставник. По слухам, сейчас он входит в шорт-лист «Тоттенхэма». Да, выбор не лишен риска — опыта в АПЛ у Мотты нет — но у «шпор» и более сомнительные варианты бывали.

6. Томас Франк

Томас Франк заслужил шанс возглавить топ-клуб — и после сезона 2024/25 это утверждение звучит как очевидный факт. Его «Брентфорд» завершил кампанию в первой десятке Премьер-лиги — выдающийся результат, особенно с учетом ухода Ивана Тоуни в чемпионат Саудовской Аравии минувшим летом.

Томас Франк globallookpress.com

За последние четыре года Франк превратил «пчёл» в неудобного соперника для любого гранда. Его высоко ценят за умение находить подход к игрокам и внимание к мелочам. По информации СМИ, руководство «Тоттенхэма» всерьез рассматривает кандидатуру датчанина, и вполне можно представить, как он безболезненно переходит в стан «шпор» — тем более, что в его контракте с «Брентфордом» прописана сумма отступных.

5. Брендан Роджерс

Брендан Роджерс выиграл семь трофеев во время первого прихода в «Селтик» и продолжил в том же духе после возвращения в Глазго летом 2023 года — в своем «камбэк-сезоне» он оформил золотой дубль. В кампании 2024/25 «кельты» добавили в копилку еще два трофея, а также сенсационно пробились в плей-офф Лиги Чемпионов, где лишь в упорной борьбе уступили «Баварии».

Брендан Роджерс globallookpress.com

Роджерс уже рассматривался в числе кандидатов на пост главного тренера «Тоттенхэма» перед назначением Постекоглу, и теперь, когда австралиец ушел, его имя вновь появилось в медиапространстве. Правда, сам 52-летний наставник пока подчеркивает, что сосредоточен на усилении состава «Селтика». Тем не менее «шпоры» еще могут попытаться склонить Роджерса к переезду, и, если это случится, есть все основания полагать, что бывший тренер «Ливерпуля» и «Лестера» вновь выведет команду на правильный путь.

4. Эдин Терзич

«Эдин Терзич был одним из наших зарубежных вариантов. На встрече он сказал, что ожидает договоренности с "Тоттенхэмом", — заявил президент "Бешикташа" Сердал Адали в интервью Tivibu Spor в декабре, когда его спросили о возможном назначении Терзича после увольнения Джованни ван Бронкхорста. — Эта глава закрыта». Эти слова вызвали немалый резонанс: Адали фактически дал понять, что бывший тренер дортмундской «Боруссии» уже ведет переговоры с «шпорами».

С тех пор никаких официальных новостей не поступало, но Терзич все еще находится в поиске новой работы после ухода с «Сигнал Идуна Парк» прошлым летом. Вполне возможно, он был бы не прочь пойти по стопам Юргена Клоппа и Томаса Тухеля и попробовать себя в Премьер-лиге — и на бумаге «Тоттенхэм» выглядит для него идеальным вариантом, учитывая его умение развивать молодых игроков.

Эдин Терзич globallookpress.com

Немецкий специалист сумел раскрыть потенциал Эрлинга Холанна, Джейдона Санчо и Джуда Беллингема в свое первое пришествие в «Боруссию», выиграв при этом Кубок Германии. А в 2024 году он превзошел все ожидания, выведя очередную молодую команду Дортмунда в финал Лиги Чемпионов.

3. Марку Силва

В апреле сообщалось, что Марку Силва входит в узкий список из двух кандидатов, которых «Тоттенхэм» рассматривает как «реальные» варианты замены Постекоглу. Португалец — умный тактик, предпочитающий высокую линию обороны и активную игру через фланги, что явно пошло на пользу «Фулхэму», прочно обосновавшемуся в середине таблицы Премьер-лиги.

Марку Силва globallookpress.com

Силва не слишком удачно проявил себя на предыдущем месте работы в «Эвертоне», но во многом это было обусловлено внешними обстоятельствами. С тех пор он проделал большую работу, чтобы восстановить свою репутацию на «Крейвен Коттедж».

Интерес со стороны «Тоттенхэма» — заслуженная награда за эти усилия. Было бы действительно интересно посмотреть, как Силва справится с вызовом в большом клубе, располагающем качественными исполнителями на каждой позиции.

2. Андони Ираола

Андони Ираола считается одним из двух главных претендентов на должность наставника «Тоттенхэма», и это вполне объяснимо. Под его руководством «Борнмут» большую часть сезона-2024/25 боролся за попадание в еврокубки. Интенсивный стиль игры, привитый испанцем, сделал «вишен» крайне неудобным соперником для топ-клубов, что подтверждают яркие победы над «Арсеналом», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкаслом».

Андони Ираола globallookpress.com

Команда Ираолы — одна из самых зрелищных в АПЛ за последние два года, и немалая заслуга в этом принадлежит его грамотной трансферной политике. Эванилсон, Дин Хёйсен, Джастин Клюйверт и Милош Керкез — все они стали отличным усилением для «Борнмута». Умение Ираолы находить таланты и успешно интегрировать их в игру делает его серьезным кандидатом на то, чтобы добиться успеха там, где не справился Постекоглу.

1. Маурисио Почеттино

Прошло шесть лет с тех пор, как «Тоттенхэм» уволил Маурисио Почеттино, но харизматичный аргентинец неожиданно открыл дверь для своего возвращения в марте, заявив: «Я бы хотел однажды вернуться. Это всегда будет особенный клуб для меня». Такое признание удивило многих, особенно с учетом того, что всего за четыре месяца до этого он возглавил сборную США — с задачей превратить ее в реального претендента на победу в домашнем чемпионате мира-2026.

Маурисио Почеттино — главный тренер сборной США globallookpress.com

Однако сам Почеттино, вероятно, уже осознал, насколько трудна эта миссия: первые восемь матчей у руля «звёздно-полосатых» не принесли убедительных результатов. Несмотря на громкое назначение, работа в сборной США выглядит скорее временной остановкой, а сам тренер явно ощущает, что у него осталось незавершенное дело в Северном Лондоне.

Прогнозы и ставки на футбол

Леви слишком поспешил с увольнением Почеттино после неудачного старта сезона-2019/20. Ведь именно он за предыдущие четыре года превратил «шпор» из середняков в претендентов на титул АПЛ и финалистов Лиги Чемпионов. С тех пор клуб так и не приблизился к тем высотам.

Его возвращение кажется очевидным решением. Единственный минус — «Тоттенхэму» придется выплатить крупную компенсацию федерации футбола США за досрочное расторжение контракта. Остается вопрос: готов ли Даниэль Леви пойти на такие расходы — и фактически признать, что тогда, в 2019-м, он совершил ошибку?