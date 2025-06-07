Топ-10 безработных тренеров прямо сейчас

Тренерская скамейка — место суровое: достаточно пары неудачных матчей, чтобы оказаться за бортом. Именно поэтому нередко можно увидеть, как элитные специалисты остаются в тени, пока их коллеги из последних сил бьются у кромки поля. Сезон 2024/25 завершен, а это значит, что лето — время перемен.

Некоторые свободные тренеры уже нашли себе новое место — например, Массимилиано Аллегри, который возглавил «Милан». В то же время появляются новые вакансии: «Тоттенхэм» уволил Энджа Постекоглу.

На горизонте — целая плеяда крупных специалистов, готовых вскоре занять свободные или почти свободные кресла. Мы выделили десять наиболее авторитетных тренеров, находящихся без команды. Летом у многих из них есть шанс вернуться в большой футбол.

10. Жорже Жезуш

Жорже Жезушу уже 70 лет, но он явно не собирается вешать тактическую доску на гвоздь. Португальский специалист больше всего известен по своей работе с «Бенфикой», которую он дважды выводил в финал Лиги Европы — в 2013 и 2014 годах.

Жорже Жезуш globallookpress.com

За два своих срока в клубе он трижды становился чемпионом Португалии, выигрывал Кубок страны и пять раз — Кубок лиги. Позже он добавил еще один Кубок лиги уже со «Спортингом». После этого Жезуш успешно работал в Турции, Бразилии и Саудовской Аравии, где последним его клубом был «Аль-Хиляль». В его активе также победа в Кубке Либертадорес — достижение, которое дается далеко не каждому.

9. Иманоль Альгуасиль

Впервые за 12 лет с момента начала тренерской карьеры Иманоль Альгуасиль больше не связан с «Реалом Сосьедад». Он прошел путь от молодежных команд до главного тренера, возглавив основную команду в декабре 2018 года и проработав на этом посту шесть с половиной сезонов. Его главное достижение с «Реалом Сосьедад» — победа в Кубке Испании сезона 2019/20, положившая конец 23-летнему ожиданию крупного трофея.

Иманоль Альгуасиль globallookpress.com

Однако и помимо трофея вклад Альгуасиля огромен: под его руководством «Реал Сосьедад» прочно обосновался в зоне еврокубков Примеры, регулярно выступая в Лиге Чемпионов и Лиге Европы. Последний сезон был не самым удачным, но Альгуасиль доказал, что способен развивать клуб и будет достойным вариантом для многих команд.

8. Йоахим Лев

Йоахим Лев мог бы занять более высокую позицию в этом списке, если бы не тот факт, что его успехи в основном связаны со сборной. Кроме того, он не работает с конца Евро-2020 (турнир, напомним, проходил в 2021 году). Но его достижения с Германией по-настоящему впечатляют.

Йоахим Лев globallookpress.com

За 15 лет во главе сборной Лев трижды выводил команду в финалы крупных турниров и, конечно, завоевал главный трофей — Кубок мира 2014 года. Также он выиграл последний в истории Кубок конфедераций в 2017 году, дошел до финала Евро-2008 и полуфинала ЧМ-2010, где Германия обыграла Уругвай в матче за третье место.

Его международное резюме — выдающееся. А еще у него есть и успехи на клубном уровне: чемпионство в Австрии с «Тиролем» в сезоне 2001/02 (последний титул клуба) и Кубок Германии 1997 года со «Штутгартом».

7. Сержиу Консейсау

Последняя работа Сержиу Консейсау в «Милане» была неудачной: португалец не справился и оставил клуб за пределами еврокубков. Тем не менее, его период в «Порту» был настолько сильным, что обеспечивает ему место в этом рейтинге.

Сержиу Консейсау globallookpress.com

Консейсау трижды становился чемпионом Португалии с «Порту», хотя ни разу не смог защитить титул. Также его команда четыре раза брала Кубок Португалии, один раз — Кубок лиги и выиграла Суперкубок.

Во время краткого пребывания в «Милане» его единственным трофеем стал Суперкубок Италии. Несмотря на это, до переезда в Серию А Консейсау считался одной из самых перспективных тренерских фигур в Европе, и теперь он ждет подходящего предложения, чтобы вернуться на вершину.

6. Эрик тен Хаг

Эффект последнего впечатления может исказить восприятие Эрика тен Хага. Да, он принес «Манчестер Юнайтед» два трофея — по одному в каждом из двух сезонов у руля. Но по-настоящему своим на «Олд Траффорд» он так и не стал. Возможно, тен Хаг и был подходящим человеком, но пришел не в то время.

Эрик тен Хаг globallookpress.com

Тем не менее, это не должно умалять его прежние заслуги. Под руководством тен Хага «Аякс» пережил один из самых успешных периодов в своей новейшей истории, выиграв три титула Эредивизи за четыре сезона. А в том сезоне, когда команда не стала чемпионом, первенство и вовсе было досрочно завершено без определения победителя.

Дважды «Аякс» делал «золотой дубль» — чемпионат и Кубок Нидерландов — и дошел до полуфинала Лиги Чемпионов. Тогда амстердамцы выбили действующего победителя турнира — «Реал» Мадрид, но в полуфинале уступили «Тоттенхэму» после драматичного камбэка лондонцев. Тем не менее, тот «Аякс» получил массу похвал за свой путь в турнире.

В своем дебютном сезоне в «Манчестер Юнайтед» тен Хаг вывел команду в два финала кубков и выиграл Кубок английской лиги. Также «Юнайтед» финишировал третьим в Премьер-лиге, вернувшись в Лигу Чемпионов после шестого места годом ранее. Но дальше началось падение: восьмое место в АПЛ по итогам сезона 2023/24, и спасительное попадание в еврокубки лишь благодаря победе в Кубке Англии. Уже в начале сезона 2024/25 тен Хаг был уволен после провального старта, хотя и без него команда так и не вышла из кризиса.

5. Эдин Терзич

Эдин Терзич — человек, глубоко связанный с дортмундской «Боруссией», которую он возглавлял дважды. Также он имеет опыт работы помощником тренера в «Вест Хэме» и «Бешикташе». В свой первый срок в «Боруссии» Терзич стабилизировал команду в непростом сезоне 2020/21: клуб финишировал третьим в Бундеслиге, сохранив место в Лиге Чемпионов, дошел до четвертьфинала самого турнира и выиграл Кубок Германии, разгромив в финале «РБ Лейпциг».

Эдин Терзич globallookpress.com

Второй срок Терзича, возможно, был даже успешнее — пусть и без трофеев. За два года в роли полноценного главного тренера он был близок к тому, чтобы принести «Боруссии» чемпионство Германии и подняться с ней на вершину Лиги Чемпионов. В сезоне 2022/23 Дортмунд проиграл титул «Баварии» лишь по разнице мячей, уступив на финише, сыграв вничью с «Майнцем».

А в следующем сезоне «Боруссия» добралась до финала Лиги Чемпионов, по пути выбив «Пари Сен-Жермен». В решающем матче дортмундцы уступили многократному чемпиону турнира — «Реалу». Терзич покинул клуб прошлым летом, и хотя его связывают с разными вакансиями, он пока ждет подходящего предложения.

4. Роберто Манчини

Роберто Манчини в последние шесть лет работал на уровне сборных — до тех пор, пока не покинул пост главного тренера сборной Саудовской Аравии в 2024 году. Его главная победа на этом поприще — чемпионство со сборной Италии на Евро-2020. Сейчас все чаще звучат разговоры о его возвращении в клубный футбол, и легко забыть, насколько успешным он был именно как клубный тренер.

Роберто Манчини globallookpress.com

До перехода на международный уровень Манчини тренировал «Фиорентину», «Лацио», дважды — «Интер», «Манчестер Сити», «Галатасарай» и «Зенит». Болельщики Премьер-лиги помнят его работу в «Манчестер Сити» — он пришел в команду на старте ее подъема и привел ее к титулу АПЛ в 2012 году. Тогда же команда выиграла Кубок Англии.

До этого Манчини трижды подряд становился чемпионом Италии с «Интером» — с 2005/06 по 2007/08. Также он дважды выигрывал Кубок Италии с «нерадзурри», а до этого — с «Лацио» и «Фиорентиной». Манчини можно смело назвать специалистом по кубковым турнирам — в его активе даже Кубок Турции, выигранный с «Галатасараем».

3. Хави

Хави пока не так давно работает тренером по сравнению с другими фигурами в списке, но уже успел оставить яркий след. Свою карьеру он начал в Катаре, в клубе «Аль-Садд», где завершал карьеру игрока. Именно там Хави наработал базу и перешел к «Барселоне» в ноябре 2021 года — шаг, которого давно ждали.

Хави globallookpress.com

Он возглавил каталонцев в период, когда у команды не было четкой игровой идентичности. В его первом сезоне клуб переживал непростые отрезки, но работа шла — кропотливая и системная. И уже во втором сезоне она дала результат: Хави привел «Барселону» к чемпионству в Ла Лиге — в своей первой полноценной кампании в качестве главного тренера. Причем титул был завоеван уверенно: «Барса» опередила ближайшего преследователя на 10 очков.

Третий сезон получился менее успешным: Хави столкнулся с чередой травм и внефутбольными проблемами клуба. Он объявил о намерении покинуть пост, затем согласился остаться — и все же был уволен по окончании сезона. Когда Хави будет готов вернуться, он наверняка станет одним из самых желанных специалистов на рынке.

2. Юрген Клопп

Юрген Клопп уже год вне тренерской работы после ухода из «Ливерпуля». Его имя вновь начало появляться в контексте потенциальных назначений, и, по сообщениям СМИ, сборная США даже обратилась к нему перед тем, как назначить Маурисио Почеттино. Интерес к Клоппу легко объяснить: он успешно трансформировал и дортмундскую «Боруссию», и «Ливерпуль».

Юрген Клопп globallookpress.com

Под его руководством мерсисайдцы прошли путь от команды, балансирующей в середине таблицы, до долгожданного чемпионства в Премьер-лиге. Стиль Клоппа — зрелищный, интенсивный и харизматичный, поэтому, когда он будет готов вернуться, у него точно будет выбор из предложений самого высокого уровня. При этом стоит отметить, что в данный момент Клопп занимает пост глобального главы футбольного направления «Ред Булл», так что к новой тренерской работе он, вероятно, вернется не сразу.

1. Зинедин Зидан

Мы так привыкли видеть, как Зинедин Зидан поднимает трофеи в роли тренера, что порой забываем: его тренерская карьера была на удивление короткой. Тем не менее за это время он успел дважды выиграть Ла Лигу и трижды подряд — Лигу Чемпионов с мадридским «Реалом», а также завоевать целую коллекцию Суперкубков и клубных чемпионатов мира. Достижение, о котором многие мечтают за всю карьеру.

Зинедин Зидан globallookpress.com

После неудачного сезона 2020/21, завершившегося без трофеев, Зидан покинул «Сантьяго Бернабеу», заявив, что клуб не проявил к нему достаточного доверия. С тех пор он не возвращался к тренерской работе, выжидая подходящий момент. И, похоже, мы все знаем, какое именно предложение он ждет — но до него остается еще год.

Прогнозы и ставки на футбол

Причина проста: главный тренер сборной Франции Дидье Дешам уже подтвердил, что покинет свой пост после ЧМ-2026. А это значит, что Зидан может подождать, ведь у него отличные шансы возглавить «синих» в следующем цикле.