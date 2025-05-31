Олдскульный подход. Как изменится «Милан» под руководством Аллегри

Реакция на возможное возвращение Массимилиано Аллегри на пост главного тренера «Милана» была в основном однозначной: «Ну, началось». Все, кто знаком с так называемым «аллегриболом», знают, что команда точно не будет играть в зрелищный футбол.

Однако в нынешнем состоянии «Милан» не может позволить себе играть красиво. Им нужно то, что Аллегри умеет привносить в любую команду: результат.

Футбол — это бизнес, ориентированный на результат, и хотя путь к нему у Аллегри не всегда красив, он, как правило, достигает поставленной цели. В этом сезоне «Милан» занял восьмое место в Серии А и остался без еврокубков. Аллегри уже подписал контракт с «россонери», и теперь возьмется за работу с командой, которая срочно нуждается в улучшении результатов.

Кристиан Пулишич стал одним из немногих светлых пятен «Милана» в этом сезоне, зарекомендовав себя как один из самых доминирующих атакующих игроков Серии А. Американец стал лучшим бомбардиром и ассистентом команды и теперь, по общему мнению, будет ключевой фигурой в атаке при Аллегри.

Но с учетом того, что теперь он будет играть под руководством тренера, делающего ставку на прагматизм, а не на свободную игру, каким может стать «Милан» Пулишича в новом сезоне?

С другой стороны — Юнус Муса. Несколько тренеров «Милана» не смогли по-настоящему раскрыть потенциал американского полузащитника. Он обладает внушительным набором качеств, но до сих пор не нашел четкой роли в команде. Это мешает ему сделать качественный скачок в развитии. Возможно ли, что именно Аллегри поможет Мусе выйти на новый уровень?

История Аллегри

Даже с учетом богатой плеяды легендарных личностей в итальянском футболе, немногие тренеры добивались большего, чем Массимилиано Аллегри. Обладатель шести титулов Серии А, пяти Кубков Италии и трех Суперкубков, Аллегри по праву закрепил за собой статус одного из лучших.

Массимилиано Аллегри globallookpress.com

После семи лет работы с небольшими командами на разных уровнях итальянского футбола Аллегри впервые возглавил «Милан» в 2010 году и провел в клубе четыре сезона. Уже в первом сезоне он привел команду к чемпионству (первому за шесть лет), мгновенно утвердившись в роли главного человека в клубе.

Однако его пребывание в «Милане» не обошлось без спорных решений. Одной из самых обсуждаемых ошибок стал неверный взгляд на перспективы Андреа Пирло, которого Аллегри посчитал ненужным. В результате Пирло ушел в «Ювентус» и стал одним из символов доминирования «Старой синьоры» в последующие годы.

Сам Аллегри тоже сыграл ключевую роль в этом доминировании. Он возглавил «Ювентус» в 2014 году и выиграл с клубом 11 трофеев, включая пять чемпионств подряд. Кроме того, команда дважды выходила в финал Лиги чемпионов, но оба раза проигрывала испанским грандам — «Барселоне» и «Реалу».

После ухода с поста в 2019 году он вернулся на тренерскую скамейку «Ювентуса» в 2021-м, но второй приход оказался менее успешным. У «Ювентуса» и Аллегри просто были разные этапы развития, и тренер был уволен всего через несколько дней после победы в Кубке Италии в 2024 году.

Теперь он возвращается в «Милан», надеясь вновь вернуть клубу былую славу — так же, как это получилось у него 15 лет назад.

Тактика

Массимилиано Аллегри вряд ли можно назвать сторонником зрелищного, динамичного футбола. Это совсем не «хеви-метал» Юргена Клоппа. «Аллегрибол» — это чистый, олдскульный прагматизм. И, по большому счету, он работает.

Массимилиано Аллегри globallookpress.com

В основе каждой команды Аллегри — надежная оборона. И это как раз то, что может пойти на пользу нынешнему «Милану». В прошлом сезоне команда пропустила 43 гола — показатель, больше соответствующий статусу середняка. Но очевидно, что их положение было бы значительно лучше, сократи они количество пропущенных мячей хотя бы немного в концовке сезона.

С тактической точки зрения, Аллегри в целом проявлял гибкость, подстраиваясь под имеющийся состав. В «Ювентусе» он начинал с фирменной схемы 3-5-2, но не боялся перейти на линию с четверкой защитников, если этого требовала ситуация.

Нередко он начинал матчи с расстановками 4-3-3 или 4-3-1-2, а затем переходил к проверенной схеме с тремя центральными защитниками, чтобы удержать результат. В такой структуре команда держит компактные линии и имеет варианты для розыгрыша мяча, когда владеет инициативой. Аллегри, как правило, требует спокойствия при удержании счета, а не агрессивного желания добивать соперника.

В годы его триумфа в «Ювентусе» подобный подход редко подвергался критике. Однако во второй каденции его начали упрекать в чрезмерной осторожности. Когда команда перестала добиваться результатов, на первый план вышла эстетика игры или, скорее, ее отсутствие. Если у игроков недостаточно индивидуального мастерства, чтобы создать моменты, то стиль Аллегри может быстро показаться скучным.

Как Пулишич вписывается в схему Аллегри

Итальянские СМИ считают Кристиана Пулишича одним из тех игроков, на которых Аллегри точно рассчитывает. Однако остается открытым вопрос: как именно он будет использовать американскую звезду с тактической точки зрения?

Кристиан Пулишич globallookpress.com

При Паулу Фонсеке и Сержиу Консейсау Пулишич играл на правом фланге. Справа он действовал как инвертированный вингер, смещаясь в центр и создавая моменты. Порой получалось весьма неплохо. В итоге он провел лучший сезон в своей карьере, став лидером «Милана» как по забитым голам, так и по голевым передачам.

Аллегри, в свою очередь, имеет любопытную историю в работе с крайними полузащитниками и вингерами. Он, например, неожиданно перевел Блеза Матюиди на позицию левого вингера — эксперимент, который вдохновил Дидье Дешама на аналогичное решение во время ЧМ-2018. Однако вряд ли Аллегри снова пожертвует флангом ради оборонительной надежности. По крайней мере, пока у него есть и Пулишич, и Рафаэл Леау.

Интересно будет, если Аллегри решит играть по схеме 3-5-2. Сможет ли Пулишич занять одну из двух позиций в атаке, или эти места достанутся Леау и Санти Хименесу? А может, его будут использовать в роли «десятки» под нападающими? Или Аллегри, как это делали в «Челси», задействует его на позиции латераля?

Также обсуждается контракт Пулишича. По сообщениям, он пока не подписал долгосрочное соглашение и, вероятно, ждал назначения нового тренера, прежде чем принять решение. Подтолкнет ли приход Аллегри к тому, чтобы он остался?

Будущее Мусы

Аллегри работал с одними из лучших полузащитников в истории футбола. Он раскрыл волшебство Пирло, помог Полю Погба стать игроком мирового класса, умело использовал энергию Артуро Видаля и гениальность Клаудио Маркизио. Он также повлиял на игру американца Уэстона Маккенни, который, хоть и не сразу, но стал важной частью «Ювентуса» при Аллегри.

Кристиан Пулишич и Юнус Муса globallookpress.com

Что всё это значит для Юнуса Мусы — игрока, который, по сути, еще не показал своего лучшего футбола? К концу прошедшего сезона американский полузащитник откровенно буксовал в «Милане», не оказывая заметного влияния ни в атаке, ни в обороне. Это, впрочем, повторяющаяся история в его карьере: Муса хорошо продвигает мяч вперед за счет дриблинга, но не слишком успешен ни в создании моментов, ни в отборе после потерь.

Вдохновится ли Аллегри опытом Матюиди? Несколько тренеров, включая наставника сборной США Маурисио Почеттино, использовали Мусу на фланге, чтобы задействовать его сильные стороны и одновременно скрыть недостаток оборонительных навыков.

«Мы пытались вернуть ему уверенность, начав использовать на непривычной для него позиции. Думаю, это было правильное решение», — сказал Почеттино прошлой осенью после одного из матчей, где Муса сыграл на фланге.

«Иногда просто нужно вернуть игроку ощущение, что он снова может быть полезен команде. Вот он вошел в финальную треть поля и забил. Это фантастика и для него, и для всей команды. Теперь, возможно, он начнет играть по-другому — с уверенностью», — добавил Почеттино.

Будь то латераль или вингер, Аллегри может найти применение для Мусы на фланге, даже если это затормозит его развитие как центрального полузащитника. Хотя он всё ещё может играть в центре, остается интригующим вопрос: будет ли Аллегри использовать его скорее как оборонительный элемент или как игрока, способного повлиять на атакующую игру.

Важно помнить, что Мусе всего 22 года, его потенциал по-прежнему не раскрыт, несмотря на всё, что мы уже видели от него за эти годы. Аллегри — тот тренер, который способен развить у него тактическое чутье, необходимое для следующего шага в карьере. Именно этого с нетерпением ждут болельщики с тех пор, как он перебрался в «Милан» из «Валенсии».

Общая картина

Приглашением Аллегри «Милан» четко дал понять: команде нужны результаты.

«Милан» globallookpress.com

Аллегри — это тренер из категории «любой ценой». Его наняли не ради зрелищного футбола, и именно поэтому новость о его назначении не вызвала восторга у части болельщиков.

Перемены неизбежны. Тео Эрнандес может покинуть клуб. Также обсуждается возможный уход звездного полузащитника Тиджани Рейндерса. Будущее Рафаэла Леау остается неопределенным, и можно не сомневаться, что Аллегри начнет перетряхивать состав, добавляя в него игроков, которые ему подходят.

Прогнозы и ставки на футбол

Тем не менее, для обоих американцев в команде есть вполне реалистичный путь вперед. Пулишич — это, по всей видимости, одна из основ, на которой Аллегри может строить атакующую игру. Муса же остается футболистом с потенциалом, обладающим качествами, которые Аллегри может раскрыть.

Эра Аллегри вот-вот начнется — и начнется она с двумя важными американцами в составе.