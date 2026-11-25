25 ноября в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов по футболу сыграют «Интер» и «Штутгарт». Начало игры — в 23:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.00.

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«Интер»

Турнирное положение: На данный момент команда пребывает на 15-м месте турнирной таблицы основного раунда Лиги чемпионов.

При этом «Интер» в четырех турах набрал шесть очков. Команда забила восемь мячей при шести пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно, не сумев одолеть «Аталанту» — 4:4.

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До того «Интер» переиграл «Комо» — 2:0, а вот несколько ранее нанес поражение «Фейеноорду» — 3:0. Команда победила в трех последних домашних поединках.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Состояние команды: «Интер» в кадровом аспекте смотрится весьма симпатично, вот только нередко теряет драгоценные очки на ровном месте.

При этом «Интер» просто обязан выходить в плей-офф. Миланцы явно недобрали очков, да и до восьмой строчки три очка. Зато в плане результативности «змеи» набирают обороты плюс вернулся в строй Маркус Тюрам. К тому же способен выдать яркий поединок Генрих Мхитарян.

Команда наверняка с первых минут встречи активно понесется в атаку. «Интер» еще не потерял шансы попасть в топ-8.

«Штутгарт»

Турнирное положение: «Штутгарт» в главном клубном турнире Старого Света борется за выход в евровесну. Команда на текущий момент находится на 14-м месте турнирной таблицы.

При этом «Штутгарт» набрал семь зачетных баллов в четырех турах. Команда забила семь мячей при четырех пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потеряла очки в битве с «Шальке» — 0:0.

До того «Штутгарт» переиграл «Вердер» — 1:0, а вот чуть ранее вчистую уступил «Галатасараю» — 0:2. Команда не пропускала в двух последних поединках.

Состояние команды: «Штутгарт» способен дать бой кому угодно, вот только не забивал в двух последних выездных поединках.

При этом «Штутгарт» в Лиге чемпионов в среднем пропускает аккурат гол за матч. Тем не менее «швабы» еще пободаются за попадание в топ-8, да и пора бы раззабиваться Денизу Ундаву. А вот Эрмедин Демирович уже успел отличиться четырьмя голами в Лиге чемпионов.

Нет сомнений, что команда будет действовать вторым номером. «Швабы» постараются подловить соперника в контригре.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Интер» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Победа этой команды оценивается в 1.40. Ничья — в 5.50, выигрыш «Штутгарта» — в 6.25.

Букмекеры предлагают ТБ 2.5 за 1.25, тогда как ТМ 2.5 можно взять за 4.00.

Прогноз: «Интер» сражается за попадание в первую восьмерку, к тому же «швабы» не столь удачно играют на выезде.

2.00 Фора «Интера» -1.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч «Интер» — «Штутгарт» принесёт прибыль 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: Фора «Интера» -1.5 за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше четырех мячей.

2.38 Тотал больше 4.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.38 на матч «Интер» — «Штутгарт» принесёт прибыль 1380₽, общая выплата — 2380₽

Ставка: Тотал больше 4.5 за 2.38.

Пять причин, почему ставка зайдёт