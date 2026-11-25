Выбьет ли «Брюгге» из топ-8 «Ливерпуль»?

прогноз на матч пятого тура Лиги чемпионов, ставка за 1.85

25 ноября в матче пятого тура основного этапа Лиги чемпионов сыграют «Брюгге» и «Ливерпуль». Начало встречи — в 23:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.85.

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«Брюгге»

Турнирное положение: «Брюгге» по итогам четырёх туров основного этапа Лиги чемпионов имеет девять очков в своем активе.

Команда находится на девятом месте, что в зоне плей-офф (9-24-я позиции), лишь по дополнительным показателям отставая от зоны выхода в 1/8 финала (топ-8).

Последние матчи: в предыдущей игре в рамках 12-го тура бельгийского первенства клуб на чужом поле одержал разгромную победу над «Мехеленом» (5:1).

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Ранее в поединке предыдущего тура национального чемпионата коллектив уже потерял очки, в домашних стенах сыграв вничью с «Андерлехтом» (1:1).

Не сыграют: травмирован — Ордоньес, дисквалифицированных игроков нет.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Состояние команды: в 11-ти последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Брюгге» ни разу не проиграл при 10-ти победах и одной ничьей.

Эти выступления вроде бы обещают хозяевам отличные шансы на победу, не говоря уже о ничьей, однако против столь сильного соперника даже не проиграть им будет непросто.

Николо Тресольди — лучший бомбардир команды в Лиге чемпионов текущего сезона с пятью голами.

«Ливерпуль»

Турнирное положение: «Ливерпуль» после четырёх туров основного этапа Лиги чемпионов имеет девять очков в своем активе.

Команда находится на восьмом месте, что в зоне выхода в 1/8 финала (топ-8), лишь по дополнительным показателям опережая соперника и зону плей-офф (9-24-я позиции).

Последние матчи: ранее в рамках 11-го тура английского первенства клуб на своём поле разгромил «Манчестер Юнайтед» — 4:0.

В предыдущем поединке национального чемпионата коллектив также набрал три очка, когда на выезде одержал победу над «Кристал Пэлас» (3:1.

Не сыграют: травмированы — Брэдли, Экитике, Леони, Гравенберх и Налло, не в составе — Кьеза и Эндо, и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Ливерпуль» выиграл в основное время лишь два раза при двух поражених и одной ничьей.

Такая форма должна беспокоить гостей, тем более перед выездным поединком, но перевес в классе над соперником все же говорит в их пользу.

Брадли Баркола и Алексис Макаллистер — лучшие бомбардиры команды в Лиге чемпионов текущего сезона с тремя голами.

Статистика для ставок

в 11-ти последних матчах «Брюгге» не проиграл

в трех из пяти последних матчей «Брюгге» забивали больше 4,5 голов

в трех из четырех последних выездных матчей «Ливерпуля» забивали обе команды при тотал больше 3,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ливерпуль» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.65. Ничья — в 4.60, выигрыш «Брюгге» — в 4.40.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.30 и 3.50.

Прогноз: в двух из трех последних матчей гостей забивали оба соперника, и при этом было забито больше трех мячей. Так было и в их в трех из четырех последних выездных поединков.

Между тем, в трех из пяти последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

1.85 Обе команды забьют и тотал больше 3,5 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.85 на матч «Брюгге» — «Ливерпуль» принесёт чистый выигрыш 850₽, общая выплата — 1850₽

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 3,5 голов за 1.85.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше четырех мячей, ведь такой расклад сыграл в трех из пяти последних матчей «Брюгге».

2.60 Тотал больше 4,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.60 на матч «Брюгге» — «Ливерпуль» принесёт чистый выигрыш 1600₽, общая выплата — 2600₽

Ставка: тотал больше 4,5 голов за 2.60