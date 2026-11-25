25 ноября в матче пятого тура основного этапа Лиги чемпионов сыграют «Брюгге» и «Ливерпуль». Начало встречи — в 23:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.85.
«Брюгге»
Турнирное положение: «Брюгге» по итогам четырёх туров основного этапа Лиги чемпионов имеет девять очков в своем активе.
Команда находится на девятом месте, что в зоне плей-офф (9-24-я позиции), лишь по дополнительным показателям отставая от зоны выхода в 1/8 финала (топ-8).
Последние матчи: в предыдущей игре в рамках 12-го тура бельгийского первенства клуб на чужом поле одержал разгромную победу над «Мехеленом» (5:1).
Ранее в поединке предыдущего тура национального чемпионата коллектив уже потерял очки, в домашних стенах сыграв вничью с «Андерлехтом» (1:1).
Не сыграют: травмирован — Ордоньес, дисквалифицированных игроков нет.
Календарь и таблица Лиги чемпионов
Состояние команды: в 11-ти последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Брюгге» ни разу не проиграл при 10-ти победах и одной ничьей.
Эти выступления вроде бы обещают хозяевам отличные шансы на победу, не говоря уже о ничьей, однако против столь сильного соперника даже не проиграть им будет непросто.
Николо Тресольди — лучший бомбардир команды в Лиге чемпионов текущего сезона с пятью голами.
«Ливерпуль»
Турнирное положение: «Ливерпуль» после четырёх туров основного этапа Лиги чемпионов имеет девять очков в своем активе.
Команда находится на восьмом месте, что в зоне выхода в 1/8 финала (топ-8), лишь по дополнительным показателям опережая соперника и зону плей-офф (9-24-я позиции).
Последние матчи: ранее в рамках 11-го тура английского первенства клуб на своём поле разгромил «Манчестер Юнайтед» — 4:0.
В предыдущем поединке национального чемпионата коллектив также набрал три очка, когда на выезде одержал победу над «Кристал Пэлас» (3:1.
Не сыграют: травмированы — Брэдли, Экитике, Леони, Гравенберх и Налло, не в составе — Кьеза и Эндо, и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Ливерпуль» выиграл в основное время лишь два раза при двух поражених и одной ничьей.
Такая форма должна беспокоить гостей, тем более перед выездным поединком, но перевес в классе над соперником все же говорит в их пользу.
Брадли Баркола и Алексис Макаллистер — лучшие бомбардиры команды в Лиге чемпионов текущего сезона с тремя голами.
Статистика для ставок
- в 11-ти последних матчах «Брюгге» не проиграл
- в трех из пяти последних матчей «Брюгге» забивали больше 4,5 голов
- в трех из четырех последних выездных матчей «Ливерпуля» забивали обе команды при тотал больше 3,5 голов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ливерпуль» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.65. Ничья — в 4.60, выигрыш «Брюгге» — в 4.40.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.30 и 3.50.
Прогноз: в двух из трех последних матчей гостей забивали оба соперника, и при этом было забито больше трех мячей. Так было и в их в трех из четырех последних выездных поединков.
Между тем, в трех из пяти последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.
Ставка: обе команды забьют и тотал больше 3,5 голов за 1.85.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше четырех мячей, ведь такой расклад сыграл в трех из пяти последних матчей «Брюгге».
Ставка: тотал больше 4,5 голов за 2.60