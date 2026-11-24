«Галатасарай» обыграл «Астон Виллу» на стадионе «Рамс Парк» в пятом туре общего этапа Лиги чемпионов. Турецкий клуб приближается к лидерам общего этапа, а «Вилла», наоборот, упускает шанс закрепиться в топ-8.

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90+8' И всё, финальный свисток в Стамбуле! «Галатасарай» набирает 9 очков и сравнивается по этому показателю с «Астон Виллой». На выходных стамбульской команде предстоит дерби с «Бешикташем», а вот «Астон Вилла» поедет в гости к «Ипсвичу».

90+6' Баркли отдал проникающий пас на Джексона, но тот упустил мяч в борьбе с Санчесом.

90+5' Сара протащил мяч в штрафную с острого угла пробил по воротам – мимо створа.

90+3' Ещё и Эмери получил жёлтую за споры с арбитром.

90+2' Торрейра не смог продолжить матч после фола Баркли — Гюндоган вышел на поле.

90' Арбитр добавил пять минут к основному времени.

Статистика матча 2 Удары в створ 0 3 Удары мимо 3 45 Владение мячом 55 5 Угловые удары 1 1 Офсайды 2 13 Фолы 12

90' Баркли получил отложенную жёлтую за фол на Торрейре в центре поля.

89' Якобс в чистейшем подкате отобрал мяч на половине поля «Виллы» и остановил перспективную атаку.

87' Буэндия забросил в штрафную на Линделёфа, тот головой скидывал в центр штрафной, а там только Чакыр.

85' Торрейра и Бардакджи по очереди попробовали пробить из-за штрафной – в итоге мяч оказался в руках у Судзуки.

84' Перебинтованный и окровавленный Гюль вернулся в игру! Ну просто воин стамбульский!

82' Буэндия вышел вместо Камара в составе «Астон Виллы»!

81' Мбайе получил мяч в штрафной и пробил в дальний угол, Чакыр отбил прямо перед собой, а потом сам же успел откинуть мяч в сторону.

79' Ох, а Джексон-то ногой сильно попал по лицу Гюлю — у нападающего окровавлено лицо и есть подозрение на перелом носа. Даже гол как следует отпраздновать Дениз не смог, сразу отправился к врачам.

77' ГОООООООООЛ! «Галатасарай» впереди! Синго пробил головой с ближей штанги и попал в защитника, а Гюль опередил Джексона и головой отправил мяч в сетку! 1:0, сработала замена Бурука!

Гюль сразу после забитого мяча uefa.com

76' Хозяева заработали угловой.

75' А в составе «Галатасарая» выходят Сара и Угочукву вместо Лемины и Батракова.

74' У «Виллы» вместо Манзамби и Макгинна вышли Хеммингс и Баркли.

«Галатасарай» — «Астон Вилла» uefa.com

73' И снова на газоне Лемина. Кажется, не сможет он продолжить игру.

72' Гюль забрался в офсайд в момент заброса Торрейры.

70' Лемина даже временно покинул поле в сопровождении врачей — что-то со спиной.

68' Батраков навесил в штрафную с правого фланга, там Судзуки жёстко пошёл на мяч и снёс Лемина. На газоне полузащитник хозяев.

66' Горецка и Мбайе выходят у «Виллы» вместо Гомеса и Алиссона.

65' Торрейра выгрыз мяч на правом фланге и готовился бить по воротам, но арбитры зафиксировали фол.

65' Бардакджи заработал штрафной метрах в 25 от ворот «Виллы».

64' Йылмаз на дальней штанге голоой скинул мяч во вратарскую, а туда не успели партнёры по команде.

63' Гюль вышел вместо Эльмалы в составе «Галатасарая».

62' А теперь Акгюн всё-таки пробил в касание из-за штрафной – выше ворот.

61' Батраков подстроился под заброс Акгюна и в падении пытался пробить, но не попал в створ.

60' Йылмаз обработал мяч на линии штрафной и скинул на Акгюна, а тому не дали пробить.

58' Гомес взял и откровенно приложил Акгюна по ногам, а потом ещё и сцепился с ним у бровки! Было очень близко к драке, арбитр успел разнять и показал обоим по жёлтой карточке.

55' Эльмалы досталось по ногам от Алиссона, даже помощь врачей нужна игроку хозяев.

53' Батраков и Макгинн сцепились на фланге после жёсткого приёма шотландца – арбитр разнял стычку и показал жёлтые обоим футболистам.

52' Батраков навесил на ближнюю штангу, а там только футболисты «Виллы».

50' «Галатасарай» заработал угловой.

47' Макгинн красиво пяткой оставил мяч Матсену, тот уже готовился бить, но Санчес успел накрыть удар!

46' Второй тайм стартовал! Пока что без замен у обеих команд.

«Галатасарай» — «Астон Вилла» globallookpress.com

45' Вообще ничего не добавил арбитр – перерыв! Нули на табло в Стамбуле, пока что минимум моментов у обеих команд. Отдыхаем 15 минут!

45' Синго с правого фланга навесил в штрафную, там Лемина не зацепился за мяч и тут же сфолил.

43' Батраков с левого фланга навешивал в штрафную – там некому замыкать.

40' Джексон получил жёлтую карточку за откидку мяча после свистка.

38' Батраков отобрал мяч на половине поля «Виллы» и вроде бы получил по ногам, ну судьи не реагируют.

36' «Астон Вилла» долго держит мяч и вообще ничего не создаёт. Кажется, команды согласны дождаться перерыва.

34' Торрейра грубо сыграл в отборе в центре поля, мог и показать жёлтую карточку арбитр.

32' Акгюн получил мяч на правом фланге и прошёл к лицевой линии, но слишком сильно прострелил.

29' Батраков уже в штрафной затылком скинул на дальнюю штангу – Судзуки вовремя вышел и не дал пробить Лемине.

27' Макгинн перспективно навесил в штрафную с левого фланга, Харвуд-Беллис дотянулся до мяча, но не пробил акцентированно.

25' Бардакджи пришёл за Макгинном аж в финальную треть поля и нарушил правила в прессинге.

«Галатасарай» — «Астон Вилла» globallookpress.com

23' Джексон отлично открылся за спинами защитников и вырезал пас на Манзамби через всю штрафную — Синго проехал мимо мяча, а Чакыр успел сложиться и буквально сел на мяч после удара Манзамби. Очень опасно было у ворот «Галатасарая»!

21' Эльмалы отлично протащил мяч по левому флангу и прострелил к линии штрафной, а Якобс не обработал как следует передачу.

20' Судзуки вовремя вышел из ворот и перехватил проникающий пас Лемина на Якобса.

18' Йылмаз пошёл в прессинг на левом фланге и сбил Камару с ног – арбитр всё видел.

16' Акгюн отлично отработал в защите против Матсена и даже прострелить не дал защитнику «Виллы».

14' «Астон Вилла» больше держит мяч на старте матча, хозяева пока что качественно обороняются.

12' Линделёф сбил Йылмаза в центре поля и вроде бы сорвал атаку, но не особенно опасную – поэтому без карточки.

10' Лемина перестарался в прессинге и снёс соперника на его половине поля.

08' Батраков дважды попробовал навесить в штрафную и оба раза попал в защитников «Виллы».

07' «Галатасарай» заработал штрафной на правом фланге.

05' Макгинн здорово первёл мяч налево Джексону, а у него не получился прострел.

04' Джексон пробил с полулёта из-за штрафной после скидки Алиссона – мимо ворот.

03' Стадион в Стамбуле как всегла громко встречает старт матча, мяч пока что задерживается в центре поля.

01' «Вилла» разыграла с центра, поехали!

До матча

20:40 Судейская бригада: главный арбитр — Даниэль Зиберт, ассистенты — Ян Зайдель и Рафаэль Фольтын. Резервный судья — Флориан Бадштюбнер. За VAR отвечает Зёрен Шторкс, его ассистент — Йоханн Пфайфер.

20:30 Для «Астон Виллы» главная задача заключается в восстановлении атакующей эффективности. В четырех матчах Лиги чемпионов бирмингемцы заработали 30 угловых, однако большое количество подходов к чужим воротам далеко не всегда приводит к голам. Против «Сандерленда» команда Эмери снова много атаковала, но не сумела отличиться. Джексону предстоит бороться с Давинсоном Санчесом и Абдюлькеримом Бардакджи, а Макгинн и Манзамби попробуют находить пространство между крайними и центральными защитниками хозяев.

20:25 Отдельной интригой станет состояние газона на «Рамс Парк». Во время международной паузы покрытие стадиона пришлось экстренно менять, причем работы затянулись настолько, что домашнюю встречу «Галатасарая» с «Самсунспором» перенесли на другую арену. Англичанам даже запретили проводить предматчевую тренировку на поле, чтобы сохранить недавно уложенный газон. Для обеих команд это дополнительная сложность: нестабильное покрытие может повлиять на скорость передач, качество первого касания и привычные комбинации у чужой штрафной.

20:20 Особенно болезненными для обеих команд могут оказаться потери в атаке. «Галатасарай» лишился Осимхена и Леау, которые обеспечивали разнообразие впереди и регулярно заставляли соперников отступать к собственной штрафной. Теперь Буруку придется рассчитывать на Батракова и Гюля. Россиянин забил семь мячей в восьми последних встречах во всех соревнованиях, а его способность находить свободное пространство между линиями особенно важна против команды, которая в последнее время часто допускает ошибки при позиционной обороне.

20:15 «Галатасарай» и «Астон Вилла» прежде не встречались в официальных матчах. Зато история противостояния турецкого клуба с английскими командами на своем поле складывается весьма успешно. В десяти последних домашних встречах с представителями Англии стамбульцы потерпели только одно поражение, одержали шесть побед и трижды сыграли вничью. Бирмингемцы, впрочем, тоже имеют положительную статистику против турецких соперников: шесть побед, одна ничья и одно поражение в восьми европейских матчах.

20:10 А в таком составе выйдет «Астон Вилла»: Судзуки, Харвуд-Беллис, Линделёф, Мингз, Матсен, Ж. Гомес, Камара, Макгинн, Манзамби, Алиссон, Джексон.

20:05 Стартовый состав «Галатасарая» на сегодняшний матч: Чакыр, Якобс, Бардакджи, Санчес, Синго, Лемина, Торрейра, Эльмалы, Батраков, Акгюн, Йылмаз.

20:00 К поездке в Турцию Эмери лишился нескольких футболистов. Мэтти Кэш получил сотрясение мозга в расположении сборной Польши, Амаду Онана продолжает восстанавливаться после травмы колена, а Маттео Руджери недоступен из-за мышечного повреждения. Участие Виктора Линделёфа остается под вопросом после болезни. Зато Аарон Уан-Биссака вернулся к тренировкам и может появиться на правом фланге обороны.

19:55 Тем удивительнее контраст между нынешней формой и началом еврокубковой кампании. Англичане выиграли три первых матча общего этапа Лиги чемпионов, в том числе разгромили «Фенербахче» со счетом 6:0. Эта победа стала крупнейшей для клуба в европейских соревнованиях против турецких соперников. После четырех туров у команды девять очков и шестое место в общей таблице. Однако поражение от «Барселоны» показало, что проблемы в чемпионате постепенно проявляются и на международной арене. За пять последних матчей во всех турнирах бирмингемцы пропустили 11 мячей.

19:50 Команда Унаи Эмери подходит к поездке в Стамбул после пяти матчей без побед. Неудачная серия началась с поражения от «Борнмута» в Кубке английской лиги (0:3), затем последовала ничья с «Фулхэмом» (1:1). В начале ноября бирмингемцы крупно уступили «Барселоне» в Лиге чемпионов (0:3), после чего выдали результативную ничью с «Манчестер Юнайтед» (4:4). Перед международной паузой команда снова потеряла очки, сыграв дома с «Сандерлендом» (0:0). В трех из пяти предыдущих встреч футболисты «Виллы» вообще не сумели забить.

19:45 Перед встречей с англичанами Бурук столкнулся с серьезными проблемами в нападении. Виктор Осимхен получил травму колена в матче со «Штутгартом» и перенес операцию, а Рафаэл Леау выбыл из-за мышечного повреждения. Также не сыграет Роланд Шаллаи, под вопросом участие Исмаила Якобса. В отсутствие двух звезд атаки главные надежды связаны с Алексеем Батраковым, забившим четыре мяча в нынешней Лиге чемпионов. Трижды российский полузащитник отличился только на домашнем стадионе.

19:40 Во внутреннем чемпионате дела складываются еще успешнее. «Галатасарай» выиграл шесть последних встреч турецкой Суперлиги и уверенно возглавляет таблицу. В субботу команда обыграла «Самсунспор» со счетом 2:1, продлив общую победную серию во всех соревнованиях до семи матчей. Особенно убедительно стамбульцы выступают на своем поле: в девяти домашних встречах сезона они одержали семь побед, один раз сыграли вничью и потерпели единственное поражение от «Барселоны». Правда, в Лиге чемпионов оборона пока не столь надежна. За четыре тура команда пропустила девять мячей.

19:35 Команда Окана Бурука постепенно оправилась от неудачного начала выступления в Лиге чемпионов. После поражений от «Спортинга» (1:3) и «Барселоны» (1:4) турки одержали две победы подряд. Сначала обыграли «Лилль» на выезде со счетом 4:2, затем справились со «Штутгартом» дома (2:0). Шесть набранных очков позволили «Галатасараю» вернуться в борьбу за плей-офф, а еще одна победа приблизит команду к первой восьмерке. При этом стамбульцы могут впервые за долгое время выиграть три матча подряд в главном европейском клубном турнире.