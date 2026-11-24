Во вторник, 24 ноября, санкт-петербургский «Зенит» победил самарские «Крылья Советов» в рамках 6-го тура группового этапа Кубка России. Победный гол на счету Вендела. Следить за ходом встречи можно было в нашей онлайн-трансляции

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90+6' Матч окончен. Качественнее сыграл «Зенит» в атаке и обороне, одержав трудовую победу. «Зенит» набрав 17 очков, занял итоговое 1-ое место в Группе «С» Кубка России, «Крылья Советов» с 9 очками остались на 2-ом. Следующий матч «Зенит» сыграет 28-го ноября на выезде против ЦСКА в рамках РПЛ, а «Крылья Советов» 29-го ноября примут московское «Динамо», так же в рамках РПЛ.

90+4' Желтая карточка показана Кириллу Печенину.

90+3' Мяч в руку защитнику «Зенита» Дугласу Сантосу попал в штрафной площади хозяев, но главный судья матча Данил Набока пенальти в пользу «Крыльев» не назначил.

90+1' После проверки ВАР, определено: гол «Крыльев» отменён.

90' Добавленное время 4 минуты.

Юрий Горшков В контакте ФК «Крылья Советов»

89' ВАР смотрится на предмет правильности взятия ворот «Зенита», возможно была игра рукой у защитника «Крыльев» Юрия Горшкова предшествовавшая голу.

Статистика матча 3 Удары в створ 4 4 Удары мимо 5 60% Владение мячом 40% 8 Угловые удары 6 1 Офсайды 2 12 Фолы 14

88' Сильнейший удар с левой ноги нанёс Денис Макаров из-за пределов штрафной «Зенита», мяч зацепив по пути защитника хозяев Сантоса от руки вратаря Адамова залетел в сетку.

87' Организуют футболисты «Крыльев» последний штурм ворот «Зенита».

86' Подача Михайло Баньяца с штрафного «Крыльев» к воротам «Зенита», головой пробил нападающий гостей Мукаилов, но не попал в створ ворот.

85' Чесноков заработал фол на себе на половине поля «Зенита», готовится стандарт «Крыльев».

84' Накрывают футболисты «Зенита» попытки «Крыльев» продвинуться к воротам питерцев на половине поля гостей.

82' Замена в составе «Зенита»: Вендел ушел, вышел Педро.

81' За счёт владения мяча игроки «Зенита» отодвинули игру на половину поля «Крыльев».

79' Обостряющая передача Макарова к воротам «Зенита» на Столбова, но последнего корпусом оттеснил от мяча защитник хозяев Сергей Волков.

78' Замены у «Зенита»: Фелипе Аугусто и Вячеслав Караваев ушли, вышли Александр Ерохин и Луис Энрике.

77' Включившись в прессинг игроки «Зенита» усложняют розыгрыш мяча футболистам «Крыльев».

75' Удар головой нападающего «Крыльев» Мукаилова из пределов штрафной «Зенита», мяч мимо створа пролетел.

74' Активнее в атаку идут игроки «Крыльев».

72' Подача с штрафного «Крыльев» к воротам «Зенита», принял мяч на грудь защитник самарцев Доминик Ороз, но пробить ему не позволили футболисты из Санкт-Петербурга.

70' Замены в составе «Зенита»: Вадим Шилов и Даниил Кондаков ушли, вышли Дуглас Сантос и Сергей Волков.

70' Замена у «Крыльев»: Максим Витюгов ушел, вышел Михайло Баньяц.

68' Подача к воротам «Зенита», но до удара по воротам хозяев дело не довели футболисты «Крыльев».

66' Подача Джон Джона с углового «Зенита» превратилась в удар, с ленточки ворот «Крыльев» выбил мяч полузащитник самарцев Ислам Чесноков.

65' Удар Мусаева из-за пределов штрафной «Крыльев», мяч угодив в одного из защитников гостей пролетел выше перекладины.

64' Удар Джона с штрафного «Зенита», мяч во вратарский угол ворот «Крыльев» полетел, уверенно его поймал Песьяков.

«Зенит» — «Крылья Советов» В контакте ФК «Крылья Советов»

61' Повреждение у Амира Мусаева, медики «Зенита» приглашены на поле.

60' Желтая карточка показана Максиму Витюгову.

59' Удар Чеснокова с подбора из-за пределов штрафной «Зенита», мяч выше ворот полетел.

58' Замена у «Крыльев»: Амар Рахманович ушел, вышел Казбек Мукаилов.

57' В среднем темпе развивается второй тайм.

55' Прострел Макарова с правого фланга атаки «Крыльев» в штрафную «Зенита», но первым на мяче оказался один из защитников хозяев.

54' Длинная передача Витюгова на Чеснокова в атаку «Крыльев» получилась неточной, мяч улетел за боковую.

53' Желтая карточка показана Вячеславу Караваеву.

53' С мячом игроки «Зенита» в центре поля.

50' Удар Максима Витюгова с линии штрафной «Зенита», в падении парировал мяч вратарь питерцев Денис Адамов.

49' Подача Караваева в штрафную «Крыльев», полузащитник «Зенита» Даниил Кондаков пытался «скорпионом» пробить, но не попал акцентированно по мячу.

48' Удар Вендела из пределов штрафной «Крыльев», мяч мимо створа ворот гостей пролетел.

46' Быстрая атака «Крыльев», но обостряющая передача Чеснокова в штрафной площади «Зенита» получилась совсем неточной.

46' Второй тайм начался! Замены у «Крыльев»: Дани Фернандес, Денис Макаров и Ислам Чесноков вышли, ушли Ильзат Ахметов, Владислав Шитов и Никита Чернов.

45+3' Перерыв. С преимуществом «Зенита» прошел первый тайм, счёт отображает происходившее на поле.

45+2' Желтая карточка показана Никите Чернову.

45+1' Подача Ахметова с углового «Крыльев», но первым на мяче оказался полузащитник «Зенита» Джон Джон.

45' Добавленное время 2 минуты.

44' Подача Джона с углового «Зенита» к воротам «Крыльев», вратарь гостей Песьяков смахнул мяч на ещё один угловой питерцев.

42' Продолжают игроки «Зенита» контролировать мяч на половине поля «Крыльев».

40' В «офсайд» попала атака «Зенита», Вадим Шилов поторопился.

39' Вратарь «Крыльев» Сергей Песьяков сыграл ногами далеко за пределами собственной штрафной площади, подстраховав партнёров по обороне.

Игроки «Зенита» празднуют гол В контакте ФК «Зенит»

37' Гоол! 1:0. Вендел с правой ноги нанес классный удар из-за пределов штрафной «Крыльев», мяч залетел в девятку ворот Песьякова, чей прыжок был обречён.

36' Футболисты «Зенита» разыгрывают мяч в центре поля.

34' Удар Владислава Шитова из пределов штрафной «Зенита» в ближний угол ворот, отразил мяч в падении вратарь хозяев Денис Адамов.

33' Вадим Шилов подал с углового «Зенита», кулаком выбил мяч подальше от своих ворот вратарь «Крыльев» Песьяков.

32' Шилов заработал угловой для «Зенита».

31' Повреждение у Романа Веги, медики «Зенита» приглашены на поле.

29' Обокрали зенитовцы игроков «Крыльев» при розыгрыше мяча самарцами в штрафной площади гостей, но до удара по воротам дело не довели.

28' Отошли игроки «Крыльев» на свою половину поля и внимательно встречают атаку «Зенита».

27' Кирилл Столбов прорывался к воротам «Зенита» в контр выпаде «Крыльев», но чисто у него мяч отобрал полузащитник хозяев Амир Мусаев.

25' «Крылья Советов» играют в пас в центре поля.

24' Позиционна атака «Крыльев» прервалась неточной передачей Горшкова.

22' Игра возобновлена, «Зенит» приступил к позиционной атаке.

21' Повреждение у вратаря «Крыльев» Песьякова, медицинский штаб самарцев приглашен на поле.

20' Прострел Веги вдоль ворот «Крыльев», но первым на мяче оказался один из защитников гостей.

19' Удар Фелипе Аугусто из пределов штрафной «Крыльев», ногой отразил мяч вратарь гостей Песьяков на угловой «Зенита».

Кирилл Печенин развивает атаку самарцев В контакте ФК «Крылья Советов»

19' «Зенит» с мячом на подступах к штрафной площади «Крыльев».

18' За счёт владения мяча игроки «Крыльев» игру от своих ворот отодвигают.

17' Подача Джон Джона в штрафную площадь «Крыльев», спокойно на выходе мяч руками забрал вратарь гостей Сергей Песьяков.

16' Продолжают питерцы разыгрывать мяч на половине поля «Крыльев» в поисках обострения.

15' Удар Аугусто из пределов штрафной «Крыльев» получился не акцентированным, мяч потихоньку выкатился за лицевую.

13' Подача в штрафную «Крыльев», в прыжке головой не дотянулся до мяча нападающий «Зенита» Аугусто.

11' Рахманович заработав фол на себе в центре поля, отодвинул игру от сворот «Крыльев».

10' Подача Веги с левого фланга атаки «Зенита» к воротам «Крыльев», головой выбил мяч подальше от своих ворот защитник гостей Печенин.

09' Инициатива у «Зенита», от обороны действуют футболисты «Крыльев».

08' Вброс Романа Веги из-за боковой в штрафную площадь «Крыльев», мяч в руки вратарю гостей Сергею Песьякову прилетел.

07' Позиционная атака «Зенита» на половине поля «Крыльев» разворачивается.

06' Высоко выдвинулись на половину поля «Зенита» футболисты «Крыльев», усложняя начало атаки питерцев.

05' В «офсайд» угодила атака «Крыльев», поторопился нападающий гостей Амар Рахманович.

04' В среднем темпе начинается игра.

03' Подача Джона с углового «Зенита», отбились самарцы.

02' Прострел Филипе Аугусто в штрафную «Крыльев» в быстрой атаке «Зенита», но первым на мяче оказался один из защитников гостей.

01' Матч начался! С центра поля разыграли футболисты «Зенита».

До матча

19:30 Команды вышли на поле, скоро матч начнётся!

19:20 Матч пройдёт на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге, вмещающей 68 134 зрителя.

19:10 Главным судьей матча будет Данил Набока из Краснодара.

Стартовый состав «Крыльев» В контакте ФК «Крылья Советов»

19:02 Стартовый состав «Крыльев Советов»: Песьяков, Печенин, Лепский, Чернов, Ороз, Витюгов, Горшков, Столбов, Ахметов, Шитов, Рахманович.

Стартовый состав «Зенита» В контакте ФК «Зенит»

19:00 Стартовый состав «Зенита»: Адамов, Дивеев, Андраде, Вега, Караваев, Мусаев, Шилов, Джон Джон, Вендел, Кондаков, Аугусто.

18:45 За всю историю команды сыграли между собой 122 матча. В 64 играх победил «Зенит», в 31 «Крылья Советов», оставшиеся 27 матчей завершились вничью.

18:41 В нынешнем сезоне соперники успели провести между собой 2 матча. В рамках Кубка России в Самаре победил «Зенит» в послематчевой серии пенальти 0:0 (3:5), а в ноябрьском матче Российской Премьер-Лиги, прошедшим так же в Самаре, «Зенит» победил со счётом 0:3.

18:38 В своем предыдущем поединке «Крылья Советов» вчистую уступили «Ростову» — 0:3. До того «Крылья Советов» сумели одолеть «Оренбург» — 2:0, а вот чуть раньше были биты «Зенитом» — 0:3. Команда Сергея Булатова в Кубке еще не проигрывала в гостях.

18:36 Свой предыдущий поединок «Зенит» провел неудачно, уступив «Рубину» — 1:3. До того «Зенит» в спарринге переиграл «Трабзонспор» — 3:0, а матч с «Ростовом» в РПЛ принес паритет — 2:2. Команда Сергея Семака дома еще не пропускала в Кубке России.

18:34 «Крылья Советов» на данный момент находится на 2-м месте турнирной таблицы своей группы. При этом «Крылья Советов» на три очка опережают «Балтику». А вот забить удалось четыре мяча при трех пропущенных в свои ворота.

18:32 «Зенит» досрочно вышел в плей-офф Кубка страны. На текущий момент команда пребывает на 1-м месте турнирной таблицы своего квартета. При этом «Зенит» в пяти турах добыл 14 очков. Команда отличилась 9 забитыми мячами при трех пропущенных в свои ворота.

18:30 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.56