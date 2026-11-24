«Салават Юлаев» одержал тяжёлую победу над «Нефтехимиком» в результативном противостоянии — 5:4 в овертайме. Уфимцы завершили первый период с преимуществом в две шайбы, однако во второй двадцатиминутке трижды пропустили. В заключительном отрезке основного времени хозяева вернули лидерство, но нижнекамцы сумели восстановить равновесие. Героем встречи стал Никита Зоркин, оформивший дубль и забросивший победную шайбу на 41-й секунде овертайма. Команда Виктора Козлова одержала третью победу подряд, а «Нефтехимик» потерпел четвёртое поражение в пяти последних матчах

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61' Окончен матч! «Салават Юлаев» обыграл дома в овертайме «Нефтехимик» со счётом 5:4. Уфимцы сократили отставание от нижнекамцев до трёх очков: «зелёные» — шестые, а «волки» — третьи в Восточной конференции. 26 ноября «Салават» примет минское «Динамо», а «Нефтехимик» в этот же день сыграет на выезде с «Сочи».

61' Гооооол!!!! 5:4. Алалыкин из центра чужой зоны сыграл в левый круг на Никиту Зоркина, который мощно и точно вбросил в створ ворот гостей.

61' Овертайм начался! Вбрасывание выиграли хозяева!

60' Окончен третий период! В третьем периоде «Салават Юлаев» перехватил инициативу и вернул себе преимущество благодаря голам Максима Кузнецова и Максима Загребина. Однако нижнекамцам потребовалась всего минута, чтобы восстановить равновесие — отличился Григорий Селезнёв. В концовке встречи команды сбавили темп и больше не забивали. Основное время завершилось со счётом 4:4, победитель определится в овертайме или серии буллитов.

60' Спокойно доигрывают команды третий отрезок матча, не форсируя события.

60' Пошла последняя минута третьего периода.

Статистика матча 37 Удары в створ 25

59' Варлов с дальней дистанции стрельнул в створ, но Долганов ловушкой поймал шайбу.

59' Последние две минуты третьего периода.

58' С вершины левого круга бросил Тимур Кол, но Вязовой поймал шайбу.

57' Немного успокоилась игра.

56' Шипачёв добивал с острого угла под перекладину, но выше ворот отправил шайбу.

55' Броссо попытался бросить с разворота и сломал клюшку о подбородок Хайруллина.

54' 34:23 по броскам в створ — впереди «Салават Юлаев».

53' Гоооооол!!!! 4:4. Митякин выиграл борьбу и сыграл на Белозёрова, который ворвался в чужую зону правее центра и сделал передачу налево в адрес Григория Селезнёва, который своим шансом воспользовался и направил шайбу в сетку ворот хозяев!

52' Все семь шайб заброшены в одни и те же правые ворота.

52' Гооооол!!!!! 4:3. Маджио подобрал шайбу в центре чужой зоны и мощно стрельнул с разворота, а на пятаке удачно подставил клюшку Максим Загребин и перенаправил хоккейный снаряд в ворота гостей!

51' В полном составе «Нефтехимик».

51' Кузнецов из убойной позиции атаковал ворота гостей, но Долганов намертво поймал шайбу.

50' Кулик опасно бросил от синей линии, но выручил Долганов.

49' Селезнёв убегал в атаку в меньшинстве, но переиграть Вязового не смог.

49' Удаление у «Нефтехимика»: малым штрафом наказан Владислав Ерёменко за игру высоко поднятой клюшкой!

49' Идёт видеопросмотр по эпизоду игры высоко поднятой клюшкой у «Нефтехимика».

48' Алалыкин из правого круга резко бросил в створ, но Долганов справился.

47' Вновь Кузнецов оказался на острие атаки, но на этот раз не смог переиграть Долганова.

47' Гоооооол!!!! 3:3. Максим Кузнецов от правого борта сместился в центр и бросил точно в дальнюю «девятку»!

46' Жаровский дважды подряд атаковал ворота «Нефтехимика», но первый выстрел заблокировал Хайруллин, а со вторым справился Долганов.

46' Штурмуют уфимцы ворота гостей, в одной атаке бросали в створ Маджио и Зоркин, но оба раза выручил Долганов.

45' Более четырёх минут идёт игра без пауз.

44' Родуолд получил передачу из-за ворот и с хода бросил в створ, но Долганов спас.

43' 22:18 по броскам в створ в пользу «Салавата Юлаева».

42' Хайруллин по дуге забрался в левый круг и оттуда бросил низом в дальний угол, но немного не попал в створ.

41' Точилкин обыграл Зоркина в чужой зоне, вывалился на рандеву с Вязовым, но не смог переиграть вратаря уфимцев.

41' Третий период начался! Вбрасывание выиграли хозяева!

Итоги 2-го периода https://t.me/wolfstaya

40' Окончен второй период! Во втором периоде «Нефтехимик» перевернул ход встречи, забросив три шайбы за шесть минут. Андрей Белозёров сократил отставание, Дамир Жафяров восстановил равновесие, а Герман Точилкин реализовал большинство и вывел нижнекамцев вперёд. Уфимцы попытались перехватить инициативу, однако уверенная игра Долганова не позволила хозяевам сравнять счёт. На заключительный перерыв команды ушли при преимуществе гостей — 3:2.

40' Шайба оказалась в воротах хозяев, но Надворный забросил её рукой, поэтому гол засчитан не будет.

40' Последняя минута второго периода.

39' Митякин бросал из опасной позиции, но успел среагировать Вязовой и отбил шайбу.

38' В полном составе «Нефтехимик».

38' Цулыгин сильно стрельнул от синей линии, пытался на пятаке подправить Кузнецов, но справился Долганов.

37' Уверенно нижнекамцы продержались минуту в меньшинстве.

36' Удаление у «Нефтехимика»: малым штрафом наказан Владислав Ерёменко за выброс шайбы.

35' Ещё одна комбинация с участием Жаровского и Маджио закончилась броском в створ второго, но вновь Долганов справился.

34' Жаровский у правого борта выцарапал шайбу и сделал передачу на пятак, откуда стрельнул Маджио, но Долганов парировал.

34' Из левого круга резко бросил в створ Бикмуллин, но Вязовой поймал шайбу ловушкой.

33' Затишье в матче — пока не могут прийти в себя уфимцы после трёх пропущенных голов.

32' Гуркин броском потревожил Долганова, но вратарь нижнекамцев уверенно поймал шайбу.

32' 13:13 по броскам в створ.

31' В полном составе хозяева.

31' Гооооол!!!! 2:3. Белозёров контролировал шайбу в центре левого круга и сделал передачу к «усам» на Германа Точилкина, который с ходу вколотил шайбу в сетку ворот уфимцев!

30' Точилкин с хода бросал из левого круга, но немного не попал в створ.

30' Удаление у «Салавата Юлаева»: малым штрафом наказан Данил Алалыкин за удар клюшкой.

29' Броссо и Цулыгин бросали в сторону ворот гостей, но не попали в створ.

28' После вбрасывания щёлкнул от синей линии Сериков, но Вязовой парировал на этот раз.

27' Гооооол!!!! 2:2. Вот это поворот! Федотов от синей линии сыграл на Дамира Жафярова, который всем видом показывал, что будет делать передачу на пятак, но решил всё-таки бросить справа с острого угла, к чему не был готов Вязовой — гол!

25' Гоооооол!!!! 2:1. Долгое время нижнекамцы не выпускали из своей зоны уфимцев, в итоге Жафяров выкатился в центр и сделал передачу в левый круг на Андрея Белозёрова, который с хода поразил сетку ворот уфимцев!

24' Прошла передача на Точилкина, который с пятака атаковал ворота уфимцев, но Вязовой выручил.

23' 12:5 по броскам в створ — впереди «Салават Юлаев».

22' Справа от синей линии набросил на ворота гостей Земчёнок, но Долганов спокойно поймал шайбу.

21' Второй период начался! Вбрасывание выиграли гости.

Итоги 1-го периода https://t.me/wolfstaya

20' Окончен первый период! «Салават Юлаев» эффективнее распорядился своими моментами в первом периоде. Уфимцы открыли счёт первым же броском в створ благодаря точному попаданию Руслана Педана, а спустя четыре минуты Никита Зоркин удвоил преимущество хозяев. Нижнекамцы пытались ответить, но не сумели переиграть Вязового. Заключительная часть периода прошла без остановок, однако счёт остался неизменным — 2:0 в пользу башкирского клуба.

20' Минута до конца первого периода.

19' Горшков опасно бросал с дальнего пятака, но рядом со штангой шайба пролетела.

19' Более восьми минут идёт игра без пауз.

18' Жаровский из левого круга опасно бросал с кистей в ближний угол, но немного не попал в створ!

17' Более шести минут нет пауз в нашей игре.

16' Земчёнок опасно бросал из центра чужой зоны, но Долганов не без труда парировал.

16' Гуркин опасно бросил от синей линии, но шайба просвистела рядом со штангой.

15' Более четырёх минут идёт игра без пауз.

14' Цулыгин справа бросал под блин Долганову, но вратарь гостей справился и отвёл угрозу от ворот.

12' Белозёров в своём 300-м матче за «Нефтехимик» потревожил Вязового, но вратарь хозяев не планирует делать подарки юбиляру.

11' 6:3 по броскам в створ — впереди уфимцы.

10' Гооооол!!!! 2:0. После вбрасывания шайба прилетела к синей линии на Педана, Руслан сделал поперечную передачу на Никиту Зоркина, который с хода неотразимо бросил в створ ворот гостей.

09' Зоркин сместился от правого борта в центр и бросил в створ, но Долганов поймал шайбу.

08' Жаровский здорово разбирался на пятаке и совсем немного ему не хватило для того, чтобы обыграть Долганова.

08' Федотов заблокировал бросок Маджио.

07' Варлов с дальней позиции не попал в створ.

06' Гооол!!!! 1:0. Глеб Кузьмин от левого борта сделал прекрасную передачу на Руслана Педана, которого оставили в одиночестве чуть правее центра чужой зоны, откуда, собственно, была направлена шайба в сетку ворот Долганова. Первые очки Кузьмина и Педана, также данный бросок оказался первым в матче в створ нижнекамцев.

05' К исходу пятой минуты уфимцы ни разу не потревожили Долганова.

04' На четвёртой минуте прорвало Хлыстова — два броска в створ в течение 10 секунд.

03' Три минуты позади, а вратари стоят пока без дела.

02' На первых минутах больше сумбура, чем хоккея. Шайба постоянно переходит от одних к другим, при этом до бросков в створ дело не дошло.

01' «Нефтехимик» проводит 1150-ю встречу в КХЛ.

01' Матч начался! Стартовое вбрасывание выиграли гости.

До матча

16:57 Команды появились на льду. Встреча скоро начнётся!

16:50 Основные вратари: Семён Вязовой и Филипп Долганов.

16:40 Главный судья: Алексей Светилов (Москва, Россия); Главный судья: Иван Фатеев (Московская обл., Россия); Линейный: Юрий Иванов (Санкт-Петербург, Россия); Линейный: Александр Сысуев (Уфа, Россия).

16:30 «Нефтехимик»: Ярослав Озолин, Филипп Долганов, Никита Хлыстов, Тимур Кол, Артём Сериков, Тимур Хайруллин, Семён Ручкин, Максим Федотов, Владислав Ерёменко, Матвей Заседа, Рафаэль Бикмуллин, Иван Николишин, Матвей Надворный, Григорий Селезнёв, Герман Точилкин, Виктор Андрейченко, Евгений Митякин, Амир Гизятов, Андрей Белозёров, Сергей Артемьев, Севастьян Соколов, Дамир Жафяров.

Стартовый состав «Нефтехимика» https://t.me/wolfstaya

16:28 «Салават Юлаев»: Семён Вязовой, Иван Бочаров, Сергей Варлов, Евгений Кулик, Ефим Гуркин, Никита Зоркин, Руслан Педан, Ярослав Цулыгин, Артём Земчёнок, Артём Горшков, Джек Родуолд, Максим Загребин, Глеб Кузьмин, Девин Броссо, Данил Алалыкин, Владислав Ефремов, Максим Кузнецов, Егор Сучков, Мэттью Маджио, Вадим Шипачёв, Александр Жаровский.

Стартовый состав «Салавата Юлаева» https://t.me/Yulaev_salavat

16:20 Матч пройдёт на льде «Уфа-Арены» (Уфа, Россия).

16:15 В истории КХЛ соперники провели 54 очных поединка, в которых «Салават Юлаев» одержал 37 побед, а «Нефтехимик» — 17. На домашнем льду уфимцы выиграли 21 из 28 встреч. В нынешнем регулярном чемпионате подопечные Виктора Козлова дважды оказались сильнее нижнекамцев на своей площадке (2:0 и 4:3), однако 10 ноября уступили на выезде в серии буллитов (3:4). Пять последних домашних очных противостояний остались за башкирским клубом.

16:05 «Нефтехимик» с 34 очками после 30 матчей располагается на четвёртой позиции Восточной конференции. Победа над «Спартаком» (3:1) позволила коллективу Игоря Гришина прервать серию из трёх поражений. Нижнекамцы забрасывают в среднем 2,6 шайбы за встречу, пропуская 2,73. Семь из 15 побед в нынешнем чемпионате команда одержала на выезде. Лучший бомбардир «Нефтехимика» Андрей Белозёров набрал 24 (10+14) очка, а его результативная серия насчитывает три матча.

15:55 «Салават Юлаев» после 28 матчей набрал 30 очков и занимает шестое место в Восточной конференции. Уфимцы одержали три победы в пяти последних встречах, а в двух предыдущих поединках справились с «Адмиралом» (6:5) и «Барысом» (5:3). Команда Виктора Козлова забрасывает в среднем три шайбы за игру, пропуская 3,04. Серьёзной потерей для башкирского клуба стало отсутствие травмированного Шелдона Ремпала, возглавляющего список бомбардиров команды с 24 (11+13) очками. Вторым по результативности является Александр Жаровский, набравший 23 (8+15) балла в 27 встречах.

15:45 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.89.