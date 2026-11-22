Сможет ли «Динамо» взять реванш за поражение в Минске?

«Барыс» постарается прервать серию из двух поражений, а минское «Динамо», выигравшее три из пяти последних матчей, подходит к встрече в более уверенной форме. Важным фактором может стать игра в неравных составах: минчане реализуют 24,1% большинства, поэтому хозяевам необходимо избегать удалений. При этом астанчане уже обыгрывали «зубров» в нынешнем сезоне (1:0), что добавляет интриги противостоянию команд, ведущих борьбу за места в плей-офф

Онлайн матча 20 сек. 20 секунд

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30' Удаление у минского «Динамо»: малым штрафом наказан Николя Обе-Кюбель за задержку клюшкой.

30' Гоооооол!!!! 1:0. Приски убежал от Лиможа и из правого круга бросил в створ, Фукале шайбу отразил, а на добивании здорово сработал Джастин Бэйли и открыл счёт в матче!

29' Морелл, Приски бросали, но оба были заблокированы.

28' Вновь Логвин атаковал ворота гостей, на этот раз шайба долетела до створа, но Фукале смог её поймать.

27' Логвин из сложной позиции бросил Обе-Кюбель его заблокировал.

26' 8:5 по блокированным броскам в пользу гостей.

Статистика матча 15 Удары в створ 8

25' Небольшое затишье в матче.

24' Дэй от синей линии зарядил в створ, но Фукале на месте.

23' Да Коста опасно простреливал от правого борта, но Шутов прервал передачу.

22' Асетов бросил с острого угла, но не попал в створ.

21' Классную комбинацию расчертили хозяева, которую с дальнего пятака завершал Симонов, но Гарднер помешал ему попасть в створ.

21' В полных составах команды.

21' Продолжают команды играть в формате 4 на 4.

21' Второй период начался! Вбрасывание выиграли хозяева.

Итоги 1-го периода https://t.me/hcdinamoby

20' Окончен первый период! Первый период прошёл без заброшенных шайб и большого количества опасных моментов. Команды действовали в невысоком темпе, обменивались бросками, а Шутов и Фукале уверенно справлялись с угрозами. «Барыс» и «Динамо» получили возможности поиграть в большинстве, но реализовать их не сумели. Концовка двадцатиминутки запомнилась потасовкой Гарднера и Томпсона, завершившейся обоюдным удалением.

20' Минута до конца первого периода.

19' 4 на 4 формат.

19' Обоюдное удаление: по 2 минуты за грубость получили Тайс Томпсон и Ретт Гарднер.

19' Подрались Гарднер и Томпсон. Сложно определить победителя, но похоже, что хоккеист «Динамо».

19' В полном составе «Барыс».

18' Да Костан бросил в створ, но угодил в шлем Шутову. Второй раз уже достаётся вратарю хозяев.

17' В полном составе «Динамо».

17' 4 на 4 формат.

17' Удаление у «Барыса»: малым штрафом наказан Алихан Омирбеков за атаку вратаря.

16' По два раза Томпсон и Морелли, но Фукале справился.

15' Удаление у «Динамо»: малым штрафом наказаны минчане за нарушение численного состава. Станислав Галиев отправился на 2 минуты отдыхать.

15' Кузнецов бросал с дальнего пятака с ходу, но Шутов парировал.

13' Лайл бросил от синей линии, но Шутов всё видел и спокойно поймал шайбу.

12' Кузнецов с дальнего пятака бросил в створ с неудобной руки, но прямо по позиции Шутова.

11' 3:3 по броскам в створ.

10' Всё в порядке с Шутовым — продолжается игра.

10' Тай Смит с центра чужой зоны бросил в створ и угодил в шлем Шутову — небольшую паузу попросил вратарь «Барыса».

10' С дальней дистанции бросил Уэлле, но прямо по позиции Шутова.

09' Вновь длительное время команды играют без пауз — более четырёх минут.

08' Лимож от правого борта простреливал на пятак, но безадресно получилось.

07' Темп в матче пока не самый высокий.

06' 2:1 по броскам в створ в пользу «Барыса».

05' Брук опасно бросил после вбрасывания, но Шутов поймал шайбу ловушкой.

04' Более трёх минут играют команды без пауз.

03' В полном составе «Барыс».

02' Обменялись бросками в створ Лимож и Асетов.

01' Сразу же удаление у «Барыса»: малым штрафом наказан Асанали Саркенов за блокировку.

01' Матч начался! Стартовое вбрасывание выиграли хозяева.

До матча

14:27 Команды появились на льду. Матч скоро начнётся!

14:20 Основные вратари: Андрей Шутов и Закари Фукале.

14:15 Главный судья: Сергей Беляев (Воскресенск, Россия); Главный судья: Сергей Морозов (Московская обл., Россия); Линейный: Дмитрий Головлёв (Набережные Челны, Россия); Линейный: Денис Горюхин (Уфа, Россия).

14:05 «Динамо Минск»: Евгений Прохоров, Закари Фукале, Кристиан Хенкель, Тай Смит, Джош Брук, Брэди Лайл, Ксавье Уэлле, Кирилл Лозовский, Дмитрий Кузьмин, Сэм Энас, Даниил Липский, Алекс Лимож, Сергей Кузнецов, Ретт Гарднер, Сергей Калинин, Николай Салыго, Крис Тирни, Илья Усов, Станислав Галиев, Дмитрий Хобян, Стефан Да Коста, Николя Обе-Кюбель.

Стартовый состав «Динамо Минск» https://t.me/hcdinamoby

14:00 «Барыс»: Андрей Шутов, Дмитрий Николаев, Джейк Масси, Иэн Маккошен, Чейз Приски, Дамир Бритиков, Логан Дэй, Самат Данияр, Мади Диханбек, Джастин Бэйли, Тайс Томпсон, Мэйсон Морелли, Всеволод Логвин, Динмухамед Кайыржан, Гарретт Пилон, Алихан Омирбеков, Асанали Саркенов, Кирилл Ляпунов, Аркадий Шестаков, Семён Симонов, Ансар Шайхмедденов, Алихан Асетов.

Стартовый состав «Барыса» https://t.me/hcbaryskz

13:55 Матч пройдёт на льду «Барыс-Арены» (Астана, Казахстан).

13:45 История противостояния команд в КХЛ насчитывает 36 матчей, в которых небольшое преимущество принадлежит минскому «Динамо»: 19 побед против 17 у «Барыса». В Астане казахстанский клуб выиграл 10 из 17 домашних встреч с белорусским соперником, однако четыре последних визита минчан завершились победами гостей. В сезоне-2025/26 «Динамо» дважды оказалось сильнее — 3:1 в Астане и 1:0 в овертайме в Минске. В нынешнем чемпионате «Барыс» взял реванш, победив на выезде 28 октября со счётом 1:0. Примечательно, что в трёх последних очных матчах соперники суммарно забросили всего семь шайб, а две встречи завершились минимальными победами со счётом 1:0.

13:35 Минское «Динамо» продолжает выездную серию, в рамках которой уже сумело обыграть «Авангард» (4:0) и «Нефтехимик» (2:1 по буллитам). В пяти последних матчах команда Сергея Брылина одержала три победы, включая успех в противостоянии со СКА (4:1), а также потерпела поражение от «Торпедо» (0:1). После 28 встреч белорусский клуб располагается на девятой строчке Западной конференции с 29 очками, отставая от зоны плей-офф всего на один балл. Одним из главных преимуществ минчан остаётся игра в большинстве: реализация составляет 24,1% — 20 шайб при 83 попытках. Ключевую роль в организации атак выполняет Кристофер Тирни, набравший 24 очка (3+21). При этом результаты последних встреч свидетельствуют о способности «зубров» действовать эффективно и в обороне: в трёх из четырёх предыдущих матчей команда пропускала не более одной шайбы.

13:25 «Барыс» подходит к домашнему матчу с минским «Динамо» после двух поражений подряд — от «Салавата Юлаева» (3:5) и «Авангарда» (1:3). Команда Михаила Кравца набрала 29 очков в 28 встречах и занимает восьмое место в Восточной конференции КХЛ. В пяти предыдущих матчах астанчане одержали две победы, обыграв «Адмирал» (4:2) и магнитогорский «Металлург» (5:4), а трижды уступили. При этом результативность хозяев остаётся нестабильной: в трёх из пяти последних встреч они забрасывали не менее трёх шайб, но в двух остальных ограничились одним голом или вовсе не отличились. Главной ударной силой казахстанского клуба остаётся Джастин Бэйли, набравший 28 очков (17+11). Важную роль в атаке играет и Мэйсон Морелли, в активе которого 23 балла (7+16).