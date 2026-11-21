ЦСКА в очередной раз выиграет битву за столицу?

прогноз на московское дерби регулярного сезона КХЛ, ставка за 2.30

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги московское «Динамо» будет принимать ЦСКА. Игра пройдет на «ВТБ Арене» 22 ноября. Начало встречи — в 19:46 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.30.

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«Динамо» Москва

Турнирное положение: На балансе московского «Динамо» — 31 очко в 29 матчах. Бело-голубые находятся на 7-й позиции Запада, на 2 балла опережая 8-е «Динамо» Минск.

Последние матчи: Предыдущую победную серию «Динамо» Москва начало с успеха в матче с «Амуром» (2:1).

Далее бело-голубые разгромили минских одноклубников (4:0) и одолели «Шанхайских Драконов» (3:2). В Нижнем Новгороде москвичи уступили «Торпедо» (3:4).

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Вновь набирать очки команда Олега Ореховского начала в Санкт-Петербурге, где переиграла СКА в овертайме (2:1). За матчем на Неве последовали гостевые победы над «Сибирью» (3:1) и «Ак Барсом» (4:2).

Не сыграют: Никита Тертышный, Ник Меркли.

Состояние команды: Недавние изменения в тренерском штабе, как кажется, приободрили игроков «Динамо» Москва. Команда стала собраннее и сумела сократить разрыв между лидерским квартетом Запада.

В семи предыдущих встречах столичная команда сумела добиться шести побед. Четыре выигранных матча сопровождались высокой надежностью в обороне. В частности, ни в одном таком матче динамовцы не пропустили больше одной шайбы.

ЦСКА

Турнирное положение: С 44 очками после 28 матчей ЦСКА возглавляет Западную конференцию. Ближайшего преследователя в лице «Локомотива» армейцы опережают на 3 зачетных балла.

Последние матчи: Неделями ранее ЦСКА потерпел выездное поражение от «Авангарда» в овертайме (1:2). Вернувшись в Москву, армейцы уверенно разобрались с «Сибирью» (4:1) и «Торпедо» (5:1).

Продолжить серию команда Игоря Никитина не смогла, уступив «Амуру» по буллитам (1:2). В следующей домашней встрече москвичи обыграли «Локомотив» (4:2), после чего в гостях переехали «Шанхайских Драконов» (5:0).

Не сыграют: Потери отсутствуют.

Состояние команды: На осеннем этапе чемпионата Игорю Никитину удалось вернуть ЦСКА привычную цельность, а глубина состава стала преимуществом армейцев на дистанции.

Сильной стороной столичного коллектива являются матчи на домашнем льду, где ранее ЦСКА добился девяти побед в десяти встречах и заработал 19 очков из 20 возможных.

На что ставят в матче Динамо Москва — ЦСКА Букмекерские коэффициенты на матч Динамо Москва — ЦСКА: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

ЦСКА победил в пяти последних личных встречах

В четырех из пяти последних личных встреч было забито 6 и более голов

ЦСКА забивал 3 и более голов в пяти из семи последних матчей на льду «Динамо»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Динамо» оценивается букмекерами в 2.77, ничья — в 4.41, победа ЦСКА — в 2.26.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.30, на тотал меньше 5.5 — за 1.51.

Прогноз: «Динамо» набрало ход, однако армейцы уже не раз находили против бело-голубых работающую тактику. ЦСКА умеет сбивать темп соперников, тем самым лишая возможности активно атаковать.

2.30 ЦСКА не проиграет + ТМ 5.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.30 на матч Динамо Москва — ЦСКА принесёт прибыль 1300₽, общая выплата — 2300₽

Ставка: ЦСКА не проиграет + ТМ 5.5 за 2.30.

Прогноз: В последних матчах «Динамо» чаще добивается результата за счет терпеливой игры, нежели атакующего напора. Против цепкой обороны ЦСКА результативность хозяев может просесть.

2.14 Индивидуальный тотал «Динамо» Москва меньше 2 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.14 на матч Динамо Москва — ЦСКА принесёт чистый выигрыш 1140₽, общая выплата — 2140₽

Ставка: Индивидуальный тотал «Динамо» Москва меньше 2 за 2.14.