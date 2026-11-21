прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, ставка за 2.31

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Бостон» будет принимать «Вашингтон». Игра пройдет в «ТД Гарден» 22 ноября. Начало встречи — в 03:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.31.

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«Бостон»

Турнирное положение: В 22 матчах «Бостон» заработал 29 очков, с которыми занимает 6-е место на Востоке. От тройки лидеров бостонцев отделяют 3 зачетных балла.

Последние матчи: После домашней победы над «Флоридой» (4:1) «Бостон» потерпел три поражения подряд. «Брюинз» уступили «Монреалю» (2:5), «Миннесоте» (2:6) и «Лос-Анджелесу» (0:3).

Прервать череду неудач команда Марко Штурма сумела на выезде: в Мичигане «Брюинз» прибили «Детройт» (4:1).

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Не сыграют: Джеймс Хэгенс.

Состояние команды: Перестройка «Бостона» протекает ярче любых предсезонных ожиданий. Команда Марко Штурма качественно играет в равных составах, много забивает и находится вблизи лидеров Востока.

На стыке октября и ноября команда Марко Штурма одержала четыре победы кряду, трижды отметившись четырьмя и более заброшенными шайбами, а серию из трех недавних поражений «Бостон» прервал очередным ярким перфомансом в Мичигане.

«Вашингтон»

Турнирное положение: На счету «Вашингтона» — 20 сыгранных матчей и 20 очков. Столичный клуб находится на 12-й строчке таблицы Востока, на 7 пунктов отставая от зоны плей-офф.

Последние матчи: Победа над «Флоридой» (4:3) и успех в матче с «Оттавой» (3:2, ОТ) предшествовали четырем поражениям «Вашингтона» подряд. Дважды на этом отрезке «Кэпс» уступили «Нью-Джерси» (2:5 и 4:7).

Неудачи команды Спенсера Карбери продолжились в гостях у «Тампы-Бэй» (2:5). В следующей домашней встрече «Вашингтон» проиграл «Баффало» (3:6).

Не сыграют: Венсан Деарне, Расмус Сандин.

Состояние команды: В последний сезон Александра Овечкина «Вашингтон» отдалился от претендентов на плей-офф. Обновленный состав «Кэпиталз» плох в атакующем смысле и безобразен в контексте защитных действий.

В шести из восьми последних матчей команда Спенсера Карбери осталась без турнирных приобретений. Кроме того, во всех этих играх столичный коллектив непременно пропускал пять и более голов.

На что ставят в матче Бостон — Вашингтон Букмекерские коэффициенты на матч Бостон — Вашингтон: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

В трех последних личных встречах была установлена ничья в основное время

«Бостон» победил «Вашингтон» в пяти из шести последних матчей

В шести последних личных встречах было забито 4 и менее голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Бостона» оценивается букмекерами в 2.33, ничья — в 4.37, победа «Вашингтона» — в 2.69.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.53, на тотал меньше 5.5 — за 2.24.

Прогноз: «Вашингтон» много пропускает и нередко теряет позиционную дисциплину, когда соперник ускоряет розыгрыш шайбы. «Бостон» дома действует уверенно и наверняка задаст высокий темп.

2.31 «Бостон» не проиграет + ТБ 5.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.31 на матч Бостон — Вашингтон принесёт чистый выигрыш 1310₽, общая выплата — 2310₽

Ставка: «Бостон» не проиграет + ТБ 5.5 за 2.31.

Прогноз: У «Вашингтона» хватает проблем с обороной, особенно при затяжной позиционной игре. «Брюинз» хорошо используют свободный лед и в домашних стенах, как правило, добиваются высокой результативности.

1.72 Индивидуальный тотал «Бостона» больше 3 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.72 на матч Бостон — Вашингтон принесёт чистый выигрыш 720₽, общая выплата — 1720₽

Ставка: Индивидуальный тотал «Бостона» больше 3 за 1.72.