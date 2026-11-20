В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Сочи» будет принимать СКА. Игра пройдет в Сочи 21 ноября, начало — в 17:00 (мск). Редактор новостей, аналитик Сергей Писцов подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.35.

Кто победит? Проголосуйте Назови победителя матча и получи фрибет для первой ставки от БК Фонбет до 15 000 рублей. Получить фрибет →

«Сочи»

Турнирное положение: Южане располагаются на предпоследней 10-й позиции в таблице Запада с 17-ю очками в активе. «Сочи» отстает от зоны плей-офф на 12 пунктов.

Большинство своих очков команда набрала именно на своей площадке — 11 из 17-и. При этом «Сочи» также занимает предпоследнее 10-е место в своей конференции по этому показателю.

Последние матчи: В прошлом поединке команда уступила «Северстали» со счетом 2:4. Матчем ранее «Сочи» всухую проиграл «Локомотиву» (0:3), пропустив по голу в каждом периоде.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

У южан продолжается серия поражений, которая насчитывает уже 4 матча подряд. За этот период «Сочи» также уступил «Амуру» (0:2) и «Ладе» в овертайме со счетом 3:4.

Не сыграют: Павел Акользин, Артем Гурьев, Никита Гуслистов, Матвей Гуськов, Кэмерон Ли, Егор Петухов, Кирилл Слепец и Илья Федотов (у всех — травмы).

Состояние команды: «Сочи» провалил старт сезона, сразу опустившись на дно турнирной таблицы Запада. Казалось, что южане уже не выплывут с этого дна, но все изменилось с приходом Никиты Гусева.

Этот форвард не смог договориться о подписании нового контракта с московским «Динамо» и согласился выступать за «Сочи». Гусеву сразу отдали первое звено, первое большинство, свободу действий и роль капитана. Форвард буквально оживил команду, на эмоциях «Сочи» выиграл несколько матчей и набрал важные очки, но сейчас снова южане на спаде.

Интересно, что в последних трех очных встречах сочинцы дважды обыгрывали СКА (8:4 и 2:1) при одном поражении (0:1). Получится ли на сей раз у «Сочи» набрать важные очки и приблизиться к зоне плей-офф? Даже на своей площадке матч против СКА будет настоящим испытанием для южан.

СКА

Турнирное положение: Питерцы продолжают бороться за восьмерку на Западе. После 27-и сыгранных матчей СКА занимает 9-е место в таблице с 28-ю очками в активе, отставая от минского «Динамо» на один пункт.

В гостях, кстати, подопечные Андрея Разина выступают неплохо. По этому показателю СКА занимает 7-е место на Западе, набрав 13 очков за такое же количество матчей.

Последние матчи: В прошедшей встрече СКА одержал победу над «Нефтехимиком» со счетом 3:2. Матч для питерцев получился непростым, голкипер Артемий Плешков отразил 41 бросок по своим воротам.

До этого у СКА было 3 поражения подряд. За этот период команда из Петербурга уступила «Трактору» (1:5), минскому «Динамо» (1:4) и московскому «Динамо» (1:2 ОТ).

Не сыграют: Захар Бардаков, Линус Вайссбак, Валентин Зыков, Игорь Ларионов и Скотт Уилсон (у всех — травмы).

Состояние команды: Андрей Разин продолжает прививать игрокам СКА свой стиль игры. Тренерский штаб питерцев скоро пополнят помощники Разина из «Металлурга» Мг, после этого можно будет полноценно оценивать результаты работы наставников.

У СКА была неприятная серия поражений из трех матчей, в которых питерцы забросили по одной шайбе за игру. Разин пообещал масштабные перестановки в составе. После этого заявления СКА обыграл «Нефтехимик» в ожесточенной борьбе. Кажется, сработало.

Предстоящий матч против «Сочи» — отличная возможность для СКА начать новую победную серию, которая, вероятно, позволит питерцам вернуться в зону плей-офф.

На что ставят в матче Сочи — СКА Букмекерские коэффициенты на матч Сочи — СКА: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

LIST]

[*] У «Сочи» 4 поражения подряд

[*] В последних трех встречах СКА пропустил 11 шайб

[*] В последних трех очных встречах «Сочи» дважды обыгрывал СКА

[/LIST]

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа СКА букмекерами оценивается в 1.57, ничья — в 4.60, а победа «Сочи» — в 5.00.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.10, на тотал меньше 5.5 — за 1.75.

Прогноз: Можно предположить, что СКА одержит уверенную победу в матче против «Сочи». Победа во встрече с «Нефтехимиком» может чуть приободрить игроков питерской команды.

2.35 Победа СКА с форой (-2) Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.35 на матч «Сочи» — СКА принесёт чистый выигрыш 1350₽, общая выплата — 2350₽

Ставка: Победа СКА с форой (-2) за 2.35.

Прогноз: СКА начнет встречу активно, выиграв первый период.

2.05 Победа СКА в первом периоде Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.05 на матч «Сочи» — СКА позволит вывести на карту выигрыш 1050₽, общая выплата — 2050₽

Ставка: Победа СКА в первом периоде за 2.05.