прогноз на матч регулярного сезона КХЛ, ставка за 2.16

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Шанхайские Драконы» будут принимать ЦСКА. Игра пройдет на «СКА Арене» 20 ноября. Начало встречи — в 19:30 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.16.

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«Шанхайские Драконы»

Турнирное положение: На счету «Шанхайских Драконов» — 31 очко после 26 матчей. В таблице Запада петербуржцы занимают 6-е место, на 3 балла отставая от первой четверки.

Последние матчи: После домашней победы над «Северсталью» (3:1) «Шанхайские Драконы» уступили московскому «Динамо» (2:3), а затем отправились на выезд, который обернулся тремя поражениями.

В Челябинске команда Митча Лава проиграла «Трактору» (2:5), а в Екатеринбурге не справилась с «Автомобилистом» (2:4).

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Завершилась поездка в Ярославле, где китайский клуб был разбит «Локомотивом» (0:5). Накануне дома «Драконы» не смогли справиться с «Амуром» (2:3, бул.).

Не сыграют: Потери отсутствуют.

Состояние команды: Спад в первой половине ноября осложнил положение «Шанхайских Драконов». После удачного более раннего отрезка команда Лава растеряла прежний ход и чаще начала испытывать проблемы в защите.

В восьми предыдущих встречах «Драконы» одержали всего две победы. Тем временем в трех из четырех последних проигранных матчей команда Митча Лава пропускала четыре шайбы и более.

ЦСКА

Турнирное положение: ЦСКА возглавляет Западную конференцию с 42 очками после 27 матчей. На 3 зачетных балла московские армейцы опережают ближайшего преследователя — «Локомотив».

Последние матчи: В ходе предыдущей выездной серии ЦСКА разгромил «Металлург» (7:3), но уступил «Авангарду» в овертайме (1:2).

Вернувшись в Москву, команда Игоря Никитина уверенно разобралась с «Сибирью» (4:1) и «Торпедо» (5:1).

Однако третья домашняя встреча завершилась поражением от «Амура» по буллитам (1:2). В матче лидеров конференции ЦСКА взял верх над «Локомотивом» (4:2).

Не сыграют: Потери отсутствуют.

Состояние команды: ЦСКА преодолел последствия неудачного старта и теперь сосредоточен на борьбе за доминирование на Западе.

В плане системного хоккея команда Игоря Никитина является одной из ведущих в чемпионате, хотя осечки в отдельных матчах указывают на наличие запаса для дальнейшего роста. В девяти предыдущих матчах москвичи заработали 16 очков из 18 возможных.

На что ставят в матче Шанхайские Драконы — ЦСКА Букмекерские коэффициенты на матч Шанхайские Драконы — ЦСКА: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

ЦСКА победил в четырех последних личных встречах

В двух последних личных встречах была установлена ничья в основное время

В трех из четырех последних личных встреч было забито 5 и менее голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Шанхайских Драконов» оценивается букмекерами в 4.25, ничья — в 4.51, победа ЦСКА — в 1.74.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.18, на тотал меньше 5.5 — за 1.75.

Прогноз: ЦСКА выглядит солиднее по организации игры, но москвичам не всегда удается подавлять активность соперников на чужом льду. «Драконы» могут собраться с силами и воспользоваться домашним преимуществом.

2.16 «Шанхайские Драконы» не проиграют Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.16 на матч Шанхайские Драконы — ЦСКА принесёт прибыль 1160₽, общая выплата — 2160₽

Ставка: «Шанхайские Драконы» не проиграют за 2.16.

Прогноз: Армейцы предпочитают контролировать шайбу и не раскрывать игру без необходимости. Учитывая нестабильность шанхайской атаки, встреча едва ли получится результативной.

1.96 Тотал меньше 5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.96 на матч Шанхайские Драконы — ЦСКА позволит вывести на карту выигрыш 960₽, общая выплата — 1960₽

Ставка: Тотал меньше 5 за 1.96.