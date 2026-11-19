прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, ставка за 2.16

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Вегас» будет принимать «Даллас». Игра пройдет на «Ти-Мобайл Арене» 20 ноября. Начало встречи — в 06:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.16.

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«Вегас»

Турнирное положение: «Вегас» в 23 матчах заработал 30 очков, с которыми удерживает 3-е место на Западе. От лидирующего «Эдмонтона» «рыцари» отстают на 7 зачетных баллов.

Последние матчи: Четыре победы подряд «Вегас» ранее оформил в матчах с «Питтсбургом» (3:2), «Детройтом» (2:1), «Баффало» (4:1) и «Ютой» (5:3).

Однако домашние встречи команды Райана Крейга обернулись тремя поражениями. Сначала «Голден Найтс» уступили «Нэшвиллу» по буллитам (2:3), затем сгорели «Ванкуверу» (3:6) и «Далласу» в овертайме (3:4).

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Не сыграют: Ноа Хэнифин, Алекс Пьетранжело.

Состояние команды: «Вегас» держится среди лидеров Запада, но его последние результаты говорят о потере той эффективности, которую команда Райана Крейга генерировала на старте сезона.

В 13 последних матчах «Голден Найтс» потерпели восемь поражений. Кроме того, на домашней площадке «Вегас» зафиксировал только два победных результата в семи предыдущих встречах.

«Даллас»

Турнирное положение: На счету «Далласа» — 28 очков после 21 матча. Техасцы занимают 4-е место в Западной конференции, на 2 балла отставая от тройки лидеров.

Последние матчи: Домашнюю победу над «Сан-Хосе» (4:3) «Даллас» сменил крупным поражением от «Виннипега» (3:8), но быстро поправил положение, всухую обыграв «Баффало» (2:0).

Успешную серию команда Глена Гулуцана продолжила победой над «Флоридой» в овертайме (2:1). На следующий матч техасцы отправились в Парадайс, где также дожали «Вегас» в дополнительное время (4:3).

Не сыграют: Оскар Бак, Лиан Бихсель, Кайл Капобьянко, Мэтт Дюшен, Миро Хейсканен, Тайлер Майерс.

Состояние команды: «Даллас» сохраняет место среди ведущих клубов Запада, во многом благодаря качеству обороны, тогда как нападение техасцев далеко от уровня предыдущих сезонов.

В 21 игре «Старз» пропустили 53 шайбы, что является вторым по надежности показателем на Западе. Между тем с 60 забитыми голами команда Глена Гулуцана уступает по результативности всем нынешним представлениям топ-8 в двух конференциях.

На что ставят в матче Вегас — Даллас Букмекерские коэффициенты на матч Вегас — Даллас: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Даллас» победил «Вегас» в пяти из шести последних матчей

В трех из пяти последних личных встреч была установлена ничья в основное время

«Вегас» забивал 3 и более голов в шести из семи последних личных встреч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Вегаса» оценивается букмекерами в 2.34, ничья — в 4.40, победа «Далласа» — в 2.67.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.89, на тотал меньше 5.5 — за 1.99.

Прогноз: «Даллас» испытывает кадровые трудности, но сохраняет дисциплину и хорошо контролирует шайбу. «Вегас» дома регулярно отвечает высоким атакующим темпом.

2.16 «Вегас» не проиграет + ТБ 4.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.16 на матч Вегас — Даллас позволит вывести на карту выигрыш 1160₽, общая выплата — 2160₽

Ставка: «Вегас» не проиграет + ТБ 4.5 за 2.16.

Прогноз: «Даллас» умеет сбивать ритм соперников, а «Вегас» не всегда стабилен при позиционном давлении. Равный сценарий в очередной личной встрече турнирных соседей видится вполне закономерным.

4.40 Ничья Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 4.40 на матч Вегас — Даллас принесёт чистый выигрыш 3400₽, общая выплата — 4400₽

Ставка: Ничья за 4.40.